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Трансляция
С конца
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'45
Закончился первый тайм. «Барселона» регулярно допускала ошибки в обороне, но всё же сумела открыть счёт в матче. Однако сохранить свои ворота каталонцам не позволил гол в раздевалку. Перерыв.
'45
'42
Коутиньо немного не успел за проникающим пасом Дениса Суареса.
'41
Андре Гомеш получил повреждение после подката Мендеса.
'40
Паулиньо выскочил на заброс Коутиньо, но не успел пробить из-за подоспевшего Хонни.
'39
«Барселона» пытается долго контролировать мяч, не давая сопернику быстро нащупать игру и отыграться.
'36
'35
Паулиньо налетел на Аспаса на чужой половине поля.
'34
Аспас откинул мяч на Мендеса, который из пределов штрафной пробил в дальнюю девятку, но тер Штеген сыграл превосходно!
'32
Систо отработал в обороне, не дав Семеду зацепиться за диагональный перевод.
'31
Тер Штеген легко справился с дальним ударом Мендеса.
'29
Мина успел заблокировал выстрел Аспаса!
'28
Аспас развернулся на краю штрафной и прострелил поперёк штрафной, но никто из партнёров на этот пас не открылся.
'26
Вермален отразил прострел Гомеса на угловой.
'25
Отличный ответ «Сельты»! Систо в быстрой атаке здорово сыграл на Мендеса, который не смог закрутить мяч в дальний угол!
'25
Штанга спасла «Сельту» после удара головой от Паулиньо!
'24
Хонни заблокировал опасный удар Паулиньо!
'23
Лука Динь не подстроился под резкий проникающий пас Коутиньо.
'21
Тер Штеген выбежал из ворот на проникающий пас Мендеса, опередив Аспаса.
'19
Васс немного не успел за опасным прострелом Систо! Отлично атакует «Сельта».
'16
Вермален подарил «Сельте» право на угловой.
'15
Алькасер зацепился за мяч в чужой штрафной, оказавшись в офсайде.
'12
Дембеле обыграл соперника на краю штрафной и пробил мимо дальнего угла ворот с небольшим рикошетом от защитника.
'11
Гомес! Аспас прострелил слева на Гомеса, который без сопротивления пробил прямо в тер Штегена!
'10
У Дембеле не получилась передача на забегавшего в штрафную Алькасера.
'8
Денис Суарес выскочил на проникающий пас Коутиньо и с края вратарской не попал в дальний угол!
'7
Йерри Мина получил небольшое повреждение в игровом стыке. Медицинская помощь не потребовалась.
'5
Паулиньо неточно пробил головой после подачи Диня.
'4
«Барселона» наладила контроль над мячом, выискивая свободные зоны впереди.
'2
Васс выскочил на отличную подачу Хосабеда, но из отличной позиции неточно пробил головой!
'2
«Сельта» активно начала встречу, стараясь комбинировать на чужой половине поля.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура Примеры: «Сельта» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.