'45

ГОЛ! Хонни сравнял счёт! Хозяева убежали в перспективную контратаку три в два, Аспас сыграл направо на Макси Гомеса, а тот обыграл оппонента и прострелил во вратарскую, откуда с метра мяч в ворота вонзил Хонни!