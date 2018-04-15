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Малага Реал Мадрид
Футболисты «Реала» Иско (справа) и Марсело Reuters
Футболисты «Реала» Иско (справа) и Марсело

Примера. «Малага» — «Реал». LIVE

Онлайн-трансляция матча «Малага» — «Реал» в чемпионате Испании

«Малага» принимает мадридский «Реал» в матче 32-го тура чемпионата Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
32-й тур  |   15 апреля 21:45   |  1 тайм
Малага
0:1
Реал Мадрид
0:1
Стадион «Ла-Росаледа», Малага | Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
Иско 29'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)    Роберто
18 (з)   Роберто Росалес
23 (з)   Мигель Торрес
15 (з)   Федерико Рикка
2 (з)   Игнаси Микель
7 (п)   Мануэль Итурра
8 (п)    Адриан
25 (п)   Мехди Ласен
11 (п)   Гонсало Чори
24 (н)   Диего Ролан
12 (н)   Браун Идейе
1 (в)   Кейлор Навас
2 (з)   Даниэль 
15 (з)   Тео Бернар
3 (з)   Хесус Вальехо
4 (з)   Серхио Рамос
14 (п)    Каземиро
23 (п)   Матео Ковачич
22 (п)    Иско 29'
20 (п)   Марко Асенсио
17 (н)   Лукас Васкес
9 (н)   Карим Бензема
Запасной состав
13 (в)   Андрес Прието
36 (з)   Iv?n Rodr?guez
5 (п)   Эстебан Ролон
21 (п)   Саму Гарсия
22 (п)   Максим Лестьенн
19 (н)   Альберто Буэно
26 (н)   Юссеф Эн-Несири
13 (в)   Кико Касилья
12 (з)    Марсело
19 (з)   Ашраф Хакими
8 (п)   Тони Кроос
18 (п)   Маркос Льоренте
24 (п)   Даниель Себальос
21 (н)   Борха Майораль
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'36
Рикка получил жёлтую карточку за разговоры с арбитром.
'35
Навас спокойно вышел из ворот, опередив на краю своей штрафной Чори Кастро.
'33
Иско ворвался в чужую штрафную и из-под последнего защитника пробил рядом с ближней штангой!
'32
Лукас Васкес не успел за передачей на ход от Иско.
'29
ГОЛ! Иско вывел «Реал» вперёд, нанеся классный удар со штрафного! Хименес немного не дотянулся, хотя и мяч летел не по идеальной траектории.
'28
Иско остановили не по правилам перед штрафной «Малаги».
'26
Чори Кастро получил повреждение в стыке с Серхио Рамосом.
'25
Бензема неточно пробил головой из пределов вратарской!
'24
Дальний удар Ковачича угодил в соперника, после чего мяч ушёл на угловой.
'23
Лукас Васкес выскочил на свидание с Хименесом после заброса Иско, однако дальнейший удар был неточным.
'22
Чори Кастро неточно пробил с лёта из пределов штрафной «Реала».
'20
Бензема помешали сделать пас пяткой перед штрафной «Малаги».
'18
Карвахаль прострелил на свободного в штрафной Бензема, удар которого сумел заблокировать защитник!
'17
Тео далеко отпустил от себя мяч, пробрасывая его себе на ход в штрафную.
'16
Хименес спас команду после опасного удара Ковачича из убойной позиции!
'15
Чори Кастро неудачно обработал мяч, испортив контратаку «Малаги».
'14
У Бензема не получился удар с острого угла!
'12
Иско прошёл к лицевой и сделал подачу, которую легко словил Хименес.
'11
Мадридцы забрали инициативу, атакуя по всей ширине поля.
'8
Каземиро пришлось переодеть бутсы из-за неправильной подборки шипов.
'6
Диего Ролан после передачи низом со стандарта не смог обыграть соперника в штрафной «Реала».
'5
Каземиро отметился нарушением перед чужой штрафной, сбив с ног Диего Ролана.
'3
Браун Идейе забрался в положение вне игры.
'2
Бензема здорово разогнал контратаку, которую сам и завершил, пробив с лёта мимо ворот!
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура Примеры: «Малага» — «Реал». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.