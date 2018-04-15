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Трансляция
С конца
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'36
'35
Навас спокойно вышел из ворот, опередив на краю своей штрафной Чори Кастро.
'33
Иско ворвался в чужую штрафную и из-под последнего защитника пробил рядом с ближней штангой!
'32
Лукас Васкес не успел за передачей на ход от Иско.
'29
'28
Иско остановили не по правилам перед штрафной «Малаги».
'26
Чори Кастро получил повреждение в стыке с Серхио Рамосом.
'25
Бензема неточно пробил головой из пределов вратарской!
'24
Дальний удар Ковачича угодил в соперника, после чего мяч ушёл на угловой.
'23
Лукас Васкес выскочил на свидание с Хименесом после заброса Иско, однако дальнейший удар был неточным.
'22
Чори Кастро неточно пробил с лёта из пределов штрафной «Реала».
'20
Бензема помешали сделать пас пяткой перед штрафной «Малаги».
'18
Карвахаль прострелил на свободного в штрафной Бензема, удар которого сумел заблокировать защитник!
'17
Тео далеко отпустил от себя мяч, пробрасывая его себе на ход в штрафную.
'16
Хименес спас команду после опасного удара Ковачича из убойной позиции!
'15
Чори Кастро неудачно обработал мяч, испортив контратаку «Малаги».
'14
У Бензема не получился удар с острого угла!
'12
Иско прошёл к лицевой и сделал подачу, которую легко словил Хименес.
'11
Мадридцы забрали инициативу, атакуя по всей ширине поля.
'8
Каземиро пришлось переодеть бутсы из-за неправильной подборки шипов.
'6
Диего Ролан после передачи низом со стандарта не смог обыграть соперника в штрафной «Реала».
'5
Каземиро отметился нарушением перед чужой штрафной, сбив с ног Диего Ролана.
'3
Браун Идейе забрался в положение вне игры.
'2
Бензема здорово разогнал контратаку, которую сам и завершил, пробив с лёта мимо ворот!
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура Примеры: «Малага» — «Реал». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.