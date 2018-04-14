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Барселона Валенсия
Лионель Месси Reuters
Лионель Месси

Примера. «Барселона» — «Валенсия». LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата Испании «Барселона» — «Валенсия»

«Барселона» принимает «Валенсию» в матче 32-го тура чемпионата Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
32-й тур  |   14 апреля 17:15   |  1 тайм
Барселона
0:0
Валенсия
0:0
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
Пике 7'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Марк-Андре тер
18 (з)   Жорди Альба
3 (з)   Жерар Пике 7'
23 (з)   Самуэль Юмтити
20 (п)   Серхи Роберто
5 (п)   Серхио Бускетс
15 (п)    Паулиньо
8 (п)   Андрес Иньеста
14 (п)   Филиппе Коутиньо
9 (н)   Луис Суарес
10 (н)   Лионель Месси
13 (в)    Нето
3 (з)   Рубен Везу
14 (з)   Хосе Луис
24 (з)   Эсекьель Гарай
5 (з)   Габриэл Паулиста
10 (п)   Даниэль Парехо
18 (п)   Карлос Солер
16 (п)   Жоффрей Кондогбиа
7 (п)   Гонсалу Гуэдеш
19 (н)    Родриго
22 (н)   Сантьяго Лоренсо
Запасной состав
13 (в)   Яспер Силлессен
2 (з)   Нелсон Семеду
25 (з)   Томас Вермален
6 (п)   Денис Суарес
21 (п)   Андре Гомеш
11 (н)   Усман Дембеле
17 (н)   Пако Алькасер
1 (в)   Хауме Доменек
4 (з)   Джейсон Мурильо
15 (з)   Антонио Латорре
6 (п)   Неманья Максимович
11 (п)   Андреас Перейра
8 (н)   Лусиано Вьетто
9 (н)   Симоне Дзадза
Удары
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Владение мячом
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 32-го тура Примеры: «Барселона» — «Валенсия». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.