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Поехали! Игра началась.
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 32-го тура Примеры: «Барселона» — «Валенсия». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.