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Барселона Леганес

Примера. «Барселона» обыгрывает «Леганес». LIVE

Онлайн матча 31-го тура Примеры «Барселона» — «Леганес»

«Барселона» принимает на «Камп Ноу» «Леганес» в 31-м туре чемпионата Испании. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
31-й тур  |   07 апреля 21:45   |  закончен
Барселона
3:1
Леганес
3:1
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
Месси 27'
Месси 32'
Коутиньо 78'
Альба 84'
Месси 87'
Сиовас 51'
Габриэл 55'
Эль-Зхар 68'
Перес 76'
Сальдуа 79'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Марк-Андре тер
2 (з)   Нелсон Семеду
3 (з)   Жерар Пике
25 (з)   Томас Вермален
20 (п)   Серхи Роберто 74'
4 (п)   Иван Ракитич
21 (п)   Андре Гомеш
14 (п)   Филиппе Коутиньо 81' 78'
9 (н)   Луис Суарес
11 (н)   Усман Дембеле 88'
10 (н)   Лионель Месси 27' 32' 87'
1 (в)   Иван Куэльяр
20 (з)   Хосеба Сальдуа 79'
14 (з)   Рауль Гарсия
3 (з)   Унаи Бустинса
22 (з)   Димитриос Сиовас 51'
8 (п)    Габриэл 55'
23 (п)   Рамос Омар
21 (п)   Рубен Перес 78' 76'
17 (п)   Хавьер Эрасо 60'
10 (п)   Набиль Эль-Зхар 68'
7 (п)   Нордин Амрабат 46'
Запасной состав
13 (в)   Яспер Силлессен
18 (з)   Жорди Альба 74' 84'
23 (з)   Самуэль Юмтити
8 (п)   Андрес Иньеста 81'
6 (п)   Денис Суарес 88'
15 (п)    Паулиньо
17 (н)   Пако Алькасер
13 (в)   Нерео Чампанье
2 (з)    Тито
19 (з)   Эсекьель Муньос
24 (п)   Дарко Брашанац 60'
6 (п)   Херард Гумбау
12 (н)   Клаудио Бове 46'
9 (н)   Мигель Герреро 78'
Удары
70%
По воротам: 11
В створ: 7
Владение мячом
65%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 3
  • 14
Удары
30%
По воротам: 9
В створ: 3
Владение мячом
35%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 4
  • 12
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'90+3
Матч завершён! «Барселона» уверенно обыграла «Леганес» благодаря хет-трику Лионеля Месси. Каталонцы контролировали игру, позволив себе только одну ошибку, которая подарила гостям призрачные шансы. Хорошая тренировочная игра получилась у «Барсы» в преддверии встречи с «Ромой» в ЛЧ.
'90+2
Суарес забрался в положение вне игры.
'90+1
Три минуты переиграть командам.
'90
Эль-Зхар здорово развернулся вблизи лицевой и прострелил во вратарскую, где успешно на отбой сыграли каталонцы.
'87
ГОЛ! Хет-трик Месси! Дембеле подрезал мяч в штрафную на Месси, который удачно обработал мяч головой и выскочить на Куэльяра, перебросив через него снаряд в пустые ворота!
'85
Сальдуа сделал неудачную подачу в чужую штрафную, будет удар от ворот.
'84
Жорди Альба толкнул убегавшего соперника, нарвавшись на «горчичник».
'82
Иньеста в игре.
'82
Коутиньо покинул поле.
'81
Дембеле вырезал мяч на Суареса, который не попал в створ из отличной позиции!
'81
Сальдуа получил жёлтую карточку за опасную игру.
'78
Герреро вышел.
'78
Рубен Перес ушёл.
'78
Коутиньо не избежал предупреждения по итогам грубой игры.
'77
Коутиньо грубо пошёл на соперника, сыграв прямой ногой.
'74
Жорди Альба вышел.
'74
Серхи Роберто заменили.
'73
Месси ворвался на край штрафной и попытался перебросить мяч через вышедшего из ворот Куэльяра, но голкипер сыграл руками на отбой!
'72
Коутиньо нарушил правила против Сальдуа после потери мяча.
'71
Жорди Альба готовится выйти на поле, а пока каталонцы пытаются найти свою игру.
'68
ГОЛ! Эль-Зхар отыграл один гол! Марокканец получил мяч рядом с линией штрафной «Барселоны» и практически без сопротивления пробил в левый нижний угол, тер Штеген не дотянулся!
'67
Эль-Зхар неточно пробил головой из пределов штрафной «Барсы».
'65
Коутиньо ускорился на проникающую передачу, но арбитр заметил офсайд у бразильца.
'63
Куэльяр забрал мяч после лёгкого прострела Суареса.
'62
Месси ожидаемо проиграл верховую борьбу Сиовасу, пытаясь зацепиться за длинный верховой пас.
'60
Брашанац вышел.
'60
Эрасо заменён.
'60
Месси нарушил правила против Бове. Одно из немногих нарушений от лучшего форварда Ла Лиги.
'58
Суарес и Пике выскочили на навес Дембеле из положения вне игры, поэтому дальнейшие действия каталонцев были прерваны свистком.
'55
Эль-Зхар испортил атаку «Леганеса», сделав плохой перевод на правый край атаки.
'55
Габриэл задел ногу Коутиньо, что заставило арбитра наказать защитника гостей.
'53
Вермален здорово сыграл в подкате против Бове, помешав французскому форварду убежать на свидание с тер Штегеном!
'51
Сиовас грубо сбил Месси, получив жёлтую карточку.
'49
Бове! После подачи с фланга Бове замкнул дальнюю штангу ударом головой, но мяч полетел над перекладиной!
'47
Эрасо нарушением остановил Месси, который разгонял контратаку сине-гранатовых.
'46
Бове вышел.
'46
Амрабат заменён в перерыве.
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. «Барселона» уверенно сыграла против «Леганеса», ограничившись в первом тайме двумя забитыми голами. Оба точных удара на счету Лионеля Месси. Впереди у «Леганеса» целый тайм, чтобы попытаться не проиграть крупно.
'44
Вермален не позволил подаче соперника дойди до адресата, выбив мяч в аут.
'42
Эрасо неудачно обработал мяч в штрафной «Барсы», чем воспользовался Пике, выбив мяч на угловой.
'40
Пике подключился к атаке и поучаствовал в стыке, получив небольшое повреждение.
'38
Коутиньо увидел свободного Ракитича, но сделать удобный пас не получилось.
'36
Суарес выскочил на проникающий пас Месси, оказавшись в положении вне игры.
'34
Рубен Перес плохо пробил из-за пределов штрафной.
'32
ГОЛ! Месси оформил дубль в середине первого тайма! Коутиньо сделал проникающий пас через центр на Месси, который ворвался в штрафную и пробил низом в ближний угол!
'30
Эль-Зхару помешали пробить головой после подачи с фланга, однако арбитр указал на угловой.
'28
Эрасо в ответной атаке после гола каталонцев выиграл борьбу за навес Сальдуа и пробил головой мимо ворот.
'27
ГОЛ! Месси вывел «Барсу» вперёд, забив со штрафного! Отличный удар получился у аргентинца, Куэльяр не сумел дотянуться до мяча.
'26
Сиовас сбил Месси перед своей штрафной.
'24
Вермален здорово сыграл на опережение, а затем допустил ошибку, после которой решил нарушить правила.
'23
Тер Штеген опередил нападающего «Леганеса», который забрался в положение вне игры, что заставило арбитра дать свисток.
'21
Суареса сбили вблизи штрафной «Леганеса».
'19
Суарес чудом не сумел забить! Дембеле воспользовался провалом обороны, забросив мяч в штрафную на свободного Месси, который сделал скидку на Суареса, а уругваец пробил прямо в Куэльяра!
'18
Суарес! Уругвайский форвард классно подставил ногу под подачу Серхи Роберто, подправив мяч рядом с ближней штангой!
'16
Коутиньо опасно пробил с края штрафной, послав мяч в ближний угол, который успел прикрыть Куэльяр.
'14
Дембеле плохо вступил в отбор, задев ногу соперника.
'13
Пике после розыгрыша углового неточно пробил головой.
'13
Семеду здорово подключился справа, сделав подачу, которая привела к угловому.
'11
Пике неудачно сыграл на перехвате в своей штрафной, подарив мяч Эль-Зхару, но затем сумел заблокировать его удар.
'9
Суарес подключил к атаке Дембеле, чей опасный прострел в сторону Месси был перехвачен!
'8
Суарес ошибся с обостряющий пас. Пока оборона «Леганеса» справляется с атаками каталонцев.
'7
Дембеле увидел забегание в чужую штрафную Семеду, однако дальнейший пас француза до адресата не дошёл.
'5
Заброс Коутиньо оказался неточным, мяч прилетел к Куэльяру.
'3
Суарес выпустил мяч на лицевую, неудачно сыграв один в один недалеко от угла вратарской Куэльяра.
'2
Дембеле развернулся на фланге и полез в гущу соперников, нарвавшись на жёсткий отбор.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Примеры: «Барселона» — «Леганес». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.