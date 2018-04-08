Реал Мадрид

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Трансляция
С конца
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'64
'64
'63
Карвахаль с правого фланга выполнил не самую лучшую передачу на дальнюю штангу, Хуанфран в итоге оказался первым на мяче.
'62
Замены в составе «Реала» также готовятся, будем надеяться, что новые игроки на поле в матче не «растворятся».
'61
'61
'60
Слишком уже мельчили в передачах игроки «Реала» в передачах у штрафной площади «Атлетико», мяч в итоге был перехвачен.
'59
Разыгрались у нас вроде бы команды, сейчас уже интересные моменты в атаке должны возникать куда чаще.
'58
Витоло с правого фланга выполнил передачу к линии вратарской, Коке подкараулил отскок и пробил в ближний угол ворот, Навас спас свою команду.
'57
'57
Сауль с левого угла штрафной площади пробил в дальний угол ворот, Навас не очень удачно отбил мяч, но его подстраховали защитники.
'56
Игроки «Реала» опять решили разыграть угловой, вновь розыгрыш не закончился ничем интересным.
'55
Бэйл с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади вновь, Асенсио сбросил мяч на Роналду, но Эрнандес успел выбить мяч на угловой.
'54
Заслуженно «Реал» открыл счёт в матче, теперь уже и «Атлетико» нужно прибавлять в атаке.
'53
'53
Роналду прошёл вперёд по правому флангу и выполнил передачу на дальнюю штангу, мяч в полёте ушёл за лицевую линию поля.
'53
Васкес теперь пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Облак спокойно забрал мяч в руки.
'52
Кроос со стандарта выполнил подачу на дальнюю штангу, Парти выбил мяч к линии штрафной площади, Ковачич не смог толком пробить по воротам, в итоге «Атлетико» отбился.
'51
Теперь уже Эрнандес на правом фланге нарушил правила против Васкеса. «Реал» заработал неплохой стандарт.
'50
Васкес с правого фланга вновь попытался выполнить передачу в штрафную площадь, но его накрыл Эрнандес и выбил мяч в аут.
'49
Кроос попытался пробить по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в игрока «Атлетико».
'48
Васкес с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади на Карвахаля, а вот Даниэль уже не смог отправить мяч в центр.
'47
Спокойно у нас начинается и второй тайм, в целом пока игра у нас не особо быстрая, но бывали мадридские дерби и более скучные, так что пока особо жаловаться не будем.
'46
Начинается второй тайм!
'45
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма мадридское дерби нас забитыми мячами не порадовало, счёт на табло во встрече между «Реалом» и «Атлетико» 0:0. Пока «Реал» ожидаемо активнее ведёт себя в атаке, «Атлетико» старается играть от обороны, Облак и Навас пару раз выручали уже свои команды, плюс и каркас ворот выручал «Атлетико», в штрафной площади команды Диего Симеоне также было немало падений, но пока Хавьер Фернандес о назначении пенальти не особо думает.
'44
Кроос с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Атлетико» спокойно отвели угрозу от своих ворот.
'43
Марсело с левого фланга сместился в центр, а затем пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч попал в перекладину, на добивании первым сыграл Карвахаль, который пробил в ближний угол ворот, Облак перевёл мяч на угловой.
'42
Парти выполнил передачу на ход Витоло, игрок «Атлетико» стартовал со своей половины поля, а боковой арбитр где-то увидел здесь офсайд.
'41
Кроос выполнил подачу к линии вратарской с углового, Облак и защитники сыграли не очень согласованно, мяч в итоге был выбит опять к линии штрафной площади, оттуда по воротам пробил Асенсио, мяч попал в игрока «Атлетико».
'40
Бэйл с левого фланга вновь выполнил передачу в штрафную площадь «Атлетико», мяч попал в руку Хуанфрану и ушёл на угловой, тут прямой игры рукой не было, плюс она прижата, так что тут пенальти ждать точно смысла не было.
'39
Гризманн выполнил слишком сильный перевод на правый фланг на ход Хуанфрану, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл в аут.
'38
Бэйл выполнил подачу на дальнюю штангу с левого фланга, Васкес принял мяч, а затем упал в борьбе с Эрнандесом, Хавьер Фернандес промолчал.
'37
Сауль выполнил передачу в штрафную площадь «Реала», Коста не смог обработать мяч, тот попал ему в пятку.
'36
Васкес теперь пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, вновь игрок «Атлетико» встал на пути мяча.
'35
Бэйл с левого угла штрафной площади выполнил прострел в центр, мяч попал в Хуанфрана.
'34
'33
Сауль пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.
'32
Васкес с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Хуанфран выбил мяч подальше от своих ворот.
'31
Коке с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Реала» отбились без всяких проблем.
'30
Опасный момент возник у ворот «Реала». Коста ворвался в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, Навас спас свою команду и перевёл мяч на угловой.
'29
Парти выполнил заброс на ход Эрнандесу из центра поля, мяч полетел слишком сильно и ушёл за лицевую линию поля.
'28
Кроос со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы за мяч Варан пробил в ближний угол ворот, Облак спас свою команду.
'27
Васкес упал на левом фланге у штрафной площади «Атлетико» в борьбе с Савичем, вновь игроки «Реала» не дождались свистка.
'26
Ковачич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Година.
'25
Сауль выполнил передачу назад на Година, Диего оставил мяч Облаку, который забрал мяч в руки, Хавьер Фернандес показал, что можно играть дальше, свободного удара не будет.
'24
Бэйл перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади «Атлетико» и в итоге нарушил правила против Витоло.
'23
Очередной угловой у ворот «Атлетико». Асенсио выполнил подачу на ближнюю штангу, команда Диего Симеоне также пока отбивается при стандартах без всяких проблем.
'22
Хуанфран с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади «Реала», Коке едва не добрался до мяча, чтобы как следует пробить по воротам.
'21
Кроос с углового на этот раз выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки «Атлетико» выбили мяч к линии штрафной площади, там его подхватил Ковачич и выполнил передачу на левый угол штрафной, Асенсио выполнил передачу на дальнюю штангу, а там никого из партнёров уже не оказалось.
'20
Кроос с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, защитники «Атлетико» не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер.
'19
Роналду пробил под перекладину из-за пределов штрафной площади, Облак в прыжке перевёл мяч на угловой.
'18
Коста в штрафной площади «Реала» нарушил правила против Рамоса, после этого Витоло отправил мяч в ворота, надо ему успокоиться, а то так дальше и на вторую карточку наработает.
'17
'16
«Атлетико» перехватил контроль над мячом, но подойти к штрафной площади «Реала» очень непросто.
'15
Угловой у ворот «Реала». Коке выполнил подачу в центр штрафной площади, команда Зидана при стандарте отбилась без особых проблем.
'14
'14
Витоло перестарался в борьбе за мяч в штрафной площади «Реала» и нарушил правила против Ковачича.
'14
Игроки «Реала» вновь разыграли угловой, затем Кроос в штрафной площади в борьбе с Хуанфраном упал на газон, Хавьер Фернандес показал, что нужно играть дальше, а затем последовал удар по воротам от Роналду, мяч попал в перекладину и улетел за пределы поля.
'13
Асенсио пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника «Атлетико» и вновь ушёл на угловой.
'12
Кроос выполнил подачу в центр штрафной площади с углового, Бэйл сбросил мяч на Роналду, который неудачно бедром пробил по воротам, Облак в итоге смог выловить мяч.
'11
Кроос с правого фланга выполнил подачу на ближнюю штангу, Годи и Облак не поняли друг друга, в итоге защитник «Атлетико» выбил мяч на угловой.
'10
Вновь игроки «Реала» решили сразу разыграть стандарт, но ничего интересного «сливочные» придумать не смогли.
'9
Асенсио с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Эрнандес выбил мяч на очередной угловой.
'8
Игроки «Реала» решили разыграть угловой, после этого Марсело пробил по воротам с левого угла штрафной площади, мяч попал в Савича.
'7
Марсело выполнил передачу на левый угол штрафной площади с левого фланга, защитники «Атлетико» спокойно выбили мяч на угловой.
'6
Кроос со стандарта с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч полетел слишком высоко и стал лёгкой добычей Облака.
'5
Теперь уже последовал заброс на левый угол штрафной площади «Реала», Коста оказался в офсайде.
'4
Игра у нас в целом начинается пока довольно спокойно, «Реал» и «Атлетико» не спешат форсировать события.
'3
Карвахаль с правого фланга выполнил пердачу на ближнюю штангу, Облак вновь на выходе спокойно забрал мяч.
'2
«Реал» попытался сразу провести атаку, но заброс в штрафную площадь «Атлетико» вышел неудачным, Облак сыграл на выходе и забрал мяч.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 31-го тура Примеры: «Реал» — «Атлетико». Начало мадридского дерби запланировано на 17:15 по московскому времени.