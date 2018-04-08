Реал Мадрид

'45

Звучит свисток на перерыв. После первого тайма мадридское дерби нас забитыми мячами не порадовало, счёт на табло во встрече между «Реалом» и «Атлетико» 0:0. Пока «Реал» ожидаемо активнее ведёт себя в атаке, «Атлетико» старается играть от обороны, Облак и Навас пару раз выручали уже свои команды, плюс и каркас ворот выручал «Атлетико», в штрафной площади команды Диего Симеоне также было немало падений, но пока Хавьер Фернандес о назначении пенальти не особо думает.