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Трансляция
С конца
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'26
'25
Момо после отличной стеночки с Кальери оказался в центре штрафной «Реала», однако пробить в створ не получилось.
'23
Чичисола спас! Бэйл сделал отличный пас на Асенсио, который из-под защитника пробил в ближний угол, но Чичисола среагировал!
'22
Лукас Васкес подбежал к краю штрафной и сделал плохой пас, подарив мяч Чичисоле.
'20
Аквилани потребовалась медицинская помощь.
'19
Бэйл нарушил правила в атаке, пытаясь обыграть соперника один в один.
'18
Халилович сместился с фланга в центр и пробил мимо ворот.
'17
Каземиро сфолил у края своей штрафной.
'15
Начо перехватил проникающую передачу, но затем мадридцы быстро ошиблись при выходе из обороны в атаку.
'14
Бензема в быстрой атаке получил мяч на краю штрафной и пробил прямо в Чичисолу!
'12
Халилович опасно пробил издали, заставив Наваса совершить первое спасение в матче!
'11
Бензема вышел на отличную позицию, но затянул с ударом, нарвавшись на соперника.
'9
Бэйл со стандарта выстрелил в стенку из хозяев, нанеся небольшое повреждение Аквилани.
'7
Арбитр назначил перспективный стандарт, зафиксировав фол против Лукаса Васкеса у штрафной «Лас-Пальмас».
'6
Бэйл зацепился за длинную передачу партнёра, ворвался в штрафную и нанёс неточный удар.
'6
Лукаса Васкеса сбили на фланге.
'5
Кальери опасно пробил из-за пределов штрафной! Мяч пролетел вблизи штанги!
'4
«Лас-Пальмас» очень смело начал встречу, уверенно контролируя мяч.
'2
Бэйл решил бросить мяч из аута, но получилось на соперника.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура Примеры: «Лас-Пальмас» — «Реал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.