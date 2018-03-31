Лас-Пальмас

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КХЛ / плей-офф
19:00
Ак БарсТрактор
2:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон КэпиталзКаролина Харрикейнз
1:4
закончен
02:00
Нью-Йорк РейнджерсТампа-Бэй Лайтнинг
3:7
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсТоронто Мэйпл Лифс
4:5
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшЧикаго Блэкхоукс
5:0
закончен
05:00
Анахайм ДаксЛос-Анджелес Кингз
2:1 (ОТ)
закончен
05:30
Вегас Голден НайтсСент-Луис Блюз
4:3 (ОТ)
закончен
Евролига
19:00
Уникаха Олимпиакос
87:85
закончен
20:00
Жальгирис ЦСКА
85:73
закончен
20:00
Црвена Звезда Реал Мадрид
79:82
закончен
21:15
Панатинаикос Валенсия
75:56
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикЧикаго Буллз
82:90
закончен
02:30
Атланта ХоуксФиладельфия Сиксерс
91:101
закончен
03:00
Кливленд КавальерсНью-Орлеан Пеликанс
107:102
закончен
03:00
Хьюстон РокетсФиникс Санз
104:103
закончен
03:00
Оклахома-Сити ТандерДенвер Наггетс
125:126
закончен
03:30
Даллас МавериксМиннесота Тимбервулвз
92:93
закончен
04:00
Юта ДжазМемфис Гриззлиз
107:97
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМилуоки Бакс
122:124
закончен
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Клипперс
105:96
закончен
Испания / Примера
14:00
ЖиронаЛеванте
1:1
закончен
17:15
Атлетик БСельта
1:1
закончен
19:30
Лас-ПальмасРеал Мадрид
0:1
1 тайм
21:45
СевильяБарселона
не начался
Россия / Премьер-Лига
14:00
АмкарЛокомотив М
2:1
закончен
14:00
АхматСКА-Хабаровск
0:0
закончен
16:30
Динамо МАрсенал
2:1
закончен
19:00
Спартак МТосно
1:0
перерыв
ФНЛ / Первый дивизион
08:00
Луч-ЭнергияБалтика
0:0
закончен
13:00
Динамо СПбШинник
0:0
закончен
13:00
СибирьХимки
2:0
закончен
13:00
ЕнисейКубань
0:2
закончен
14:00
ТюменьВолгарь
3:1
закончен
14:00
ОренбургТомь
3:0
закончен
15:00
ТамбовКрылья Советов
0:2
закончен
16:00
ФакелАвангард К
0:4
закончен
17:00
Зенит-2Ротор-Волгоград
0:1
закончен
Италия / Серия А
13:30
БолоньяРома
1:1
закончен
16:00
ЛациоБеневенто
6:2
закончен
16:00
ФиорентинаКротоне
2:0
закончен
16:00
Интер МВерона
3:0
закончен
16:00
ДженоаСПАЛ
1:1
закончен
16:00
КальяриТорино
0:4
закончен
16:00
АталантаУдинезе
2:0
закончен
19:00
СассуолоНаполи
1:0
перерыв
19:00
КьевоСампдория
0:1
перерыв
21:45
ЮвентусМилан
не начался
Англия / Премьер-лига
14:30
Кристал ПэласЛиверпуль
1:2
закончен
17:00
Вест Хэм ЮнайтедСаутгемптон
3:0
закончен
17:00
Брайтон энд Хоув АльбионЛестер Сити
0:2
закончен
17:00
Манчестер ЮнайтедСуонси Сити
2:0
закончен
17:00
Ньюкасл ЮнайтедХаддерсфилд Таун
1:0
закончен
17:00
УотфордБорнмут
2:2
закончен
17:00
Вест Бромвич АльбионБёрнли
1:2
закончен
19:30
ЭвертонМанчестер Сити
0:2
1 тайм
Германия / Бундеслига
16:30
ХоффенхаймКёльн
6:0
закончен
16:30
Шальке-04Фрайбург
2:0
закончен
16:30
БайерАугсбург
0:0
закончен
16:30
Ганновер-96РБ Лейпциг
2:3
закончен
16:30
ШтутгартГамбург
1:1
закончен
19:30
БаварияБоруссия Д
3:0
1 тайм
21:30
ГертаВольфсбург
не начался
Франция / Лига 1
18:00
ДижонМарсель
1:3
закончен
Франция / Кубок лиги
22:05
ПСЖМонако
не начался
Украина / Премьер-лига
14:00
ЗиркаАлександрия
0:0
закончен
14:00
КарпатыЧерноморец
3:1
закончен
17:00
ВорсклаВерес
0:0
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
СКАЦСКА
2:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Бостон БрюинзФлорида Пантерз
не начался
21:00
Детройт Ред УингзОттава Сенаторз
не начался
23:00
Ванкувер КэнаксКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
02:00
Питтсбург ПингвинзМонреаль Канадиенс
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
не начался
03:00
Даллас СтарзМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзБаффало Сэйбрз
не начался
04:00
Аризона КойотсСент-Луис Блюз
не начался
05:00
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:30
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
22:00
Вашингтон УизардсШарлотт Хорнетс
не начался
00:00
Нью-Йорк НиксДетройт Пистонс
не начался
02:30
Бостон СелтиксТоронто Рэпторс
не начался
03:00
Майами ХитБруклин Нетс
не начался
05:00
Сакраменто КингзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
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ЭспаньолАлавес
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ЛеганесВаленсия
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19:30
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не начался
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Атлетико МДепортиво
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ФНЛ / Первый дивизион
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АрсеналСток Сити
не начался
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18:00
КанМонпелье
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18:00
НантСент-Этьен
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ТруаНицца
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МайнцБоруссия М
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Украина / Премьер-лига
17:00
МариупольДинамо К
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19:30
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19:30
Сталь КОлимпик Д
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КХЛ / плей-офф
17:00
Ак БарсТрактор
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
19:30
Филадельфия ФлайерзБостон Брюинз
не начался
01:00
Тампа-Бэй ЛайтнингНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:30
Питтсбург ПингвинзВашингтон Кэпиталз
не начался
04:00
Анахайм ДаксКолорадо Эвеланш
не начался
Единая лига ВТБ
15:00
Парма Енисей
не начался
15:30
Локомотив-Кубань Астана
не начался
16:00
Химки Калев
не начался
17:00
ВЭФ Нижний Новгород
не начался
18:00
Зенит Автодор
не начался
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Шарлотт ХорнетсФиладельфия Сиксерс
не начался
22:30
Чикаго БуллзВашингтон Уизардс
не начался
22:30
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
не начался
22:30
Лос-Анджелес КлипперсИндиана Пэйсерс
не начался
01:00
Атланта ХоуксОрландо Мэджик
не начался
01:00
Бруклин НетсДетройт Пистонс
не начался
01:00
Кливленд КавальерсДаллас Маверикс
не начался
01:00
Нью-Орлеан ПеликансОклахома-Сити Тандер
не начался
02:00
Миннесота ТимбервулвзЮта Джаз
не начался
03:00
Денвер НаггетсМилуоки Бакс
не начался
03:30
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
не начался
04:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМемфис Гриззлиз
не начался
04:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСакраменто Кингз
не начался
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Лас-Пальмас Реал Мадрид
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду Reuters
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду

Примера. «Лас-Пальмас» — «Реал». LIVE

Онлайн матча «Лас-Пальмас» — «Реал» в чемпионате Испании

«Лас-Пальмас» и «Реал» играют в 30-м туре чемпионата Испании. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
30-й тур  |   31 марта 19:30   |  1 тайм
Лас-Пальмас
0:1
Реал Мадрид
0:1
Стадион «Гран Канария», Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
Бэйл 26'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Леандро Чичисола
12 (з)    Мичел
3 (з)   Матиас Агиррегарай
22 (з)    Чимо
20 (з)   Алехандро Гальвес
4 (п)   Висенте Гомес
8 (п)   Ален Халилович
18 (п)   Хавьер Кастельяно
25 (п)   Альберто Аквилани
11 (п)   Херонимо Момо
9 (н)   Хонатан Кальери
1 (в)   Кейлор Навас
6 (з)   Хосе Игнасио
15 (з)   Тео Бернар
3 (з)   Хесус Вальехо
5 (з)   Рафаэль Варан
14 (п)    Каземиро
10 (п)   Лука Модрич
20 (п)   Марко Асенсио
17 (н)   Лукас Васкес
11 (н)   Гарет Бэйл 26'
9 (н)   Карим Бензема
Запасной состав
1 (в)   Рауль Лисоайн
2 (з)   Давид Симон
5 (з)   Давид Гарсия
16 (п)   Хайро Самперио
28 (п)   Бенито Рамирес
14 (н)   Имо Эзекил
29 (н)   Эрик Экспозито
13 (в)   Кико Касилья
19 (з)   Ашраф Хакими
27 (з)   Альваро Техеро
18 (п)   Маркос Льоренте
23 (п)   Матео Ковачич
32 (п)   Оскар Арнаис
21 (н)   Борха Майораль
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'26
ГОЛ! Бэйл вывел «Реал» вперёд! Валлиец убежал по левой бровке на длинный пас Модрича, выскочил на свидание с Чичисолой и пробил над голкипером в дальний угол!
'25
Момо после отличной стеночки с Кальери оказался в центре штрафной «Реала», однако пробить в створ не получилось.
'23
Чичисола спас! Бэйл сделал отличный пас на Асенсио, который из-под защитника пробил в ближний угол, но Чичисола среагировал!
'22
Лукас Васкес подбежал к краю штрафной и сделал плохой пас, подарив мяч Чичисоле.
'20
Аквилани потребовалась медицинская помощь.
'19
Бэйл нарушил правила в атаке, пытаясь обыграть соперника один в один.
'18
Халилович сместился с фланга в центр и пробил мимо ворот.
'17
Каземиро сфолил у края своей штрафной.
'15
Начо перехватил проникающую передачу, но затем мадридцы быстро ошиблись при выходе из обороны в атаку.
'14
Бензема в быстрой атаке получил мяч на краю штрафной и пробил прямо в Чичисолу!
'12
Халилович опасно пробил издали, заставив Наваса совершить первое спасение в матче!
'11
Бензема вышел на отличную позицию, но затянул с ударом, нарвавшись на соперника.
'9
Бэйл со стандарта выстрелил в стенку из хозяев, нанеся небольшое повреждение Аквилани.
'7
Арбитр назначил перспективный стандарт, зафиксировав фол против Лукаса Васкеса у штрафной «Лас-Пальмас».
'6
Бэйл зацепился за длинную передачу партнёра, ворвался в штрафную и нанёс неточный удар.
'6
Лукаса Васкеса сбили на фланге.
'5
Кальери опасно пробил из-за пределов штрафной! Мяч пролетел вблизи штанги!
'4
«Лас-Пальмас» очень смело начал встречу, уверенно контролируя мяч.
'2
Бэйл решил бросить мяч из аута, но получилось на соперника.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура Примеры: «Лас-Пальмас» — «Реал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.