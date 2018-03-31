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Трансляция
С конца
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'90+1
Лишь две минуты добавил арбитр.
'90
Арбитр не среагировал на падение Франко Васкеса в штрафной «Барсы»!
'89
'88
'87
Ракитич головой подправил мяч в дальнюю штангу!
'86
Месси получил мяч в центре чужой штрафной, ушёл влево и пробил, но мяч попал в сетку ворот с внешней стороны!
'83
Пике заблокировал опасный удар Мурьеля!
'83
Арбитр не стал давать штрафной «Барсе» после падения Дениса Суареса.
'81
'81
'81
'81
'80
Хесус Навас перехватил пас Иньесты и выбил мяч за лицевую с рикошетом от ноги Жорди Альбы! Отлично обороняются хозяева.
'79
Банега сыграл на противоположный край штрафной «Барсы» на Хесуса Наваса, который хлёстко пробил в дальний угол, но тер Штеген спас!
'77
'77
'76
Дальний удар Месси был неточным.
'75
Серхи Роберто заблокировал опасный удар Мурьеля с края штрафной!
'73
Лаюн ускорился по правому флангу, ворвался на край штрафной и пробил рядом с дальней штангой!
'72
'72
'71
Кьер чуть не срезал прострел Коутиньо в свои ворота!
'70
Лаюн разогнал контратаку и решился на дальний удар, который оказался неточным.
'70
Пике выдал плохой пас на ход Месси.
'68
Мурьель ворвался в штрафную «Барсы» и пробил в сетку ворот с внешней стороны.
'67
Серхио Рико в простой ситуации выпустил мяч из рук, выйдя из ворот на подачу Иньесты, но каталонцы этим шансом не воспользовались.
'67
Хесус Навас отразил мяч на углового после заброса Иньесты.
'66
Юмтити перехватил проникающую передачу Банеги.
'64
Арбитр не среагировал на падение Месси перед штрафной андалусийцев.
'62
Мурьель в перспективной контратаке оказался на ударной позиции, пробив мимо ворот!
'61
Суарес замкнул прострел Жорди Альбы, попав в штангу!
'59
Кьер в последний момент перехватил опасный прострел Коутиньо, не дав Суаресу расстрелять пустые ворота!
'59
У Месси не получился навес, мяч опустился на сетку ворот.
'58
'58
'57
Суарес ускорился на длинную передачу, оказавшись в небольшом офсайде.
'55
Как не забила «Севилья»! Хесус Навас выскочил на свидание с тер Штегеном, ушёл от немца и пробил в стоявшего на линии ворот Пике, а после рикошета мяч достался Франко Васкесу, однако итальянцев пробил мимо!
'54
Лаюн перехватил опасную передачу, которая выводила на ворота Коутиньо!
'52
Иньесту сбили вблизи штрафной «Севильи»!
'50
'49
Корреа не смог обыграть Юмтити один в один.
'47
Мурьель проскочил мимо опасного навеса Лаюна!
'47
Месси начал разминаться за пределами поля.
'46
'46
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. «Севилья» здорово сыграла в первой части встречи, не только не дав «Барсе» забить гол, но и открыв счёт в матче. Во втором тайме каталонцы могут усилить игру, выпустив Лионеля Месси. Перерыв.
'44
'44
Пике! Жерар чудом не сумел замкнуть дальнюю штангу после подачи Юмтити!
'43
Н'Зонзи подтолкнул Суареса у своей штрафной.
'42
Пике вовремя перехватил передачу андалусийцев, сорвав контратаку три в три.
'41
Корреа неточно пробил с лёта из-за пределов штрафной.
'38
Мурьель забежал в небольшой офсайд.
'36
'35
Юмтити немного не дотянулся к мячу после навеса Иньесты со штрафного.
'34
'33
Серхи Роберто сыграл на Дембеле и резко остановился, не ускорившись на последующий обостряющий пас француза.
'31
Паулиньо сфолил против Франко Васкеса, помешав итальянцу разогнать быструю атаку.
'29
«Севилья» заработала несколько угловых подряд, однако дело до удара так и не дошло.
'27
Иньеста и Паулиньо нарушили правила, взяв в тиски Франко Васкеса.
'25
Франко Васкес забрался в положение вне игры.
'24
Серхио Рико рукой отразил подачу Коутиньо с углового, не дав Пике добраться до мяча.
'23
Тер Штеген словил подачу Эскудеро, а в ответной атаке каталонцев Серхио заблокировал подачу Серхи Роберто.
'21
Хесус Навас догнал мяч у лицевой и сделал навес на Корреа, который из центра штрафной пробил головой мимо ворот!
'19
Коутиньо помешали пробить с ходу после прострела Дембеле!
'18
Серхио Рико намертво взял мяч после дальнего удара Коутиньо.
'17
Коутиньо сделал небрежный пас на Суареса, заставив уругвайца ошибиться в обработке мяча.
'16
Арбитр не среагировал на падение Мурьеля во вратарской «Барсы»!
'16
Хесус Навас в атаке вторым темпом заработал угловой.
'15
Корреа в быстрой атаке подбежал к каталонской штрафной и сыграл на Франко Васкеса, чей удар был блокирован усилиями Пике!
'12
Серхи Роберто заблокировал опасный удар Корреа!
'11
Дембеле плохим навесом разыграл штрафной, на мяч легко из ворот вышел Серхио Рико.
'10
Лангле нарушил правила недалеко от своей штрафной.
'9
Суарес! Дембеле перевёл мяч налево на Жорди Альбу, который прострелил вдоль штрафной на Суареса, а Луис с ходу пробил рядом с дальней штангой!
'7
Серхио Рико неожиданно сделал пас на Иньесту, который сразу же нанести удар, послав мяч мимо пустых ворот.
'6
Хесус Навас неудачно обработал пас Мурьеля и выпустил мяч в аут, сорвав отличную контратаку.
'5
Эскудеро поддержал атаку «Севильи» по своему левому флангу, сделав прострел, который достался тер Штегену.
'3
Суарес легко обыграл Кьера на краю чужой штрафной и нанёс сильный удар, с которым Серхио Рико справился!
'2
Мурьель забрался в небольшой офсайд.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура Примеры: «Севилья» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.