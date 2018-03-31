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19:00
Ак БарсТрактор
2:1
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НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон КэпиталзКаролина Харрикейнз
1:4
закончен
02:00
Нью-Йорк РейнджерсТампа-Бэй Лайтнинг
3:7
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсТоронто Мэйпл Лифс
4:5
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшЧикаго Блэкхоукс
5:0
закончен
05:00
Анахайм ДаксЛос-Анджелес Кингз
2:1 (ОТ)
закончен
05:30
Вегас Голден НайтсСент-Луис Блюз
4:3 (ОТ)
закончен
Евролига
19:00
Уникаха Олимпиакос
87:85
закончен
20:00
Жальгирис ЦСКА
85:73
закончен
20:00
Црвена Звезда Реал Мадрид
79:82
закончен
21:15
Панатинаикос Валенсия
75:56
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикЧикаго Буллз
82:90
закончен
02:30
Атланта ХоуксФиладельфия Сиксерс
91:101
закончен
03:00
Кливленд КавальерсНью-Орлеан Пеликанс
107:102
закончен
03:00
Хьюстон РокетсФиникс Санз
104:103
закончен
03:00
Оклахома-Сити ТандерДенвер Наггетс
125:126
закончен
03:30
Даллас МавериксМиннесота Тимбервулвз
92:93
закончен
04:00
Юта ДжазМемфис Гриззлиз
107:97
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМилуоки Бакс
122:124
закончен
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Клипперс
105:96
закончен
Испания / Примера
14:00
ЖиронаЛеванте
1:1
закончен
17:15
Атлетик БСельта
1:1
закончен
19:30
Лас-ПальмасРеал Мадрид
0:3
закончен
21:45
СевильяБарселона
2:2
2 тайм
ФНЛ / Первый дивизион
08:00
Луч-ЭнергияБалтика
0:0
закончен
13:00
Динамо СПбШинник
0:0
закончен
13:00
СибирьХимки
2:0
закончен
13:00
ЕнисейКубань
0:2
закончен
14:00
ТюменьВолгарь
3:1
закончен
14:00
ОренбургТомь
3:0
закончен
15:00
ТамбовКрылья Советов
0:2
закончен
16:00
ФакелАвангард К
0:4
закончен
17:00
Зенит-2Ротор-Волгоград
0:1
закончен
Италия / Серия А
13:30
БолоньяРома
1:1
закончен
16:00
ЛациоБеневенто
6:2
закончен
16:00
ФиорентинаКротоне
2:0
закончен
16:00
Интер МВерона
3:0
закончен
16:00
ДженоаСПАЛ
1:1
закончен
16:00
КальяриТорино
0:4
закончен
16:00
АталантаУдинезе
2:0
закончен
19:00
СассуолоНаполи
1:1
закончен
19:00
КьевоСампдория
2:1
закончен
21:45
ЮвентусМилан
3:1
2 тайм
Россия / Премьер-Лига
14:00
АмкарЛокомотив М
2:1
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14:00
АхматСКА-Хабаровск
0:0
закончен
16:30
Динамо МАрсенал
2:1
закончен
19:00
Спартак МТосно
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
14:30
Кристал ПэласЛиверпуль
1:2
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17:00
Вест Хэм ЮнайтедСаутгемптон
3:0
закончен
17:00
Брайтон энд Хоув АльбионЛестер Сити
0:2
закончен
17:00
Манчестер ЮнайтедСуонси Сити
2:0
закончен
17:00
Ньюкасл ЮнайтедХаддерсфилд Таун
1:0
закончен
17:00
УотфордБорнмут
2:2
закончен
17:00
Вест Бромвич АльбионБёрнли
1:2
закончен
19:30
ЭвертонМанчестер Сити
1:3
закончен
Германия / Бундеслига
16:30
ХоффенхаймКёльн
6:0
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16:30
Шальке-04Фрайбург
2:0
закончен
16:30
БайерАугсбург
0:0
закончен
16:30
Ганновер-96РБ Лейпциг
2:3
закончен
16:30
ШтутгартГамбург
1:1
закончен
19:30
БаварияБоруссия Д
6:0
закончен
21:30
ГертаВольфсбург
0:0
закончен
Франция / Лига 1
18:00
ДижонМарсель
1:3
закончен
Франция / Кубок лиги
22:05
ПСЖМонако
2:0
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Украина / Премьер-лига
14:00
ЗиркаАлександрия
0:0
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КарпатыЧерноморец
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ВорсклаВерес
0:0
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Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
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02:00
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
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03:00
Даллас СтарзМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзБаффало Сэйбрз
не начался
04:00
Аризона КойотсСент-Луис Блюз
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Бруклин НетсДетройт Пистонс
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01:00
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не начался
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03:30
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
не начался
04:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМемфис Гриззлиз
не начался
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Севилья Барселона
Лидер каталонской «Барселоны» Лионель Месси Официальный твиттер «Барселоны»
Лидер каталонской «Барселоны» Лионель Месси

Примера. «Севилья» ведет у «Барселоны». LIVE

Онлайн матча «Севилья» — «Барселона» в матче чемпионата Испании

«Севилья» играет дома с «Барселоной» в 40-м туре чемпионата Испании. »«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
30-й тур  |   31 марта 21:45   |  2 тайм
Севилья
2:2
Барселона
2:2
Стадион «Рамон Санчес Писхуан», Севилья | Главный судья: Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Кастилия-Леон, Испания)
Меркадо 34'
Васкес 36'
Рико 44'
Мурьель 50'
Суарес 88'
Месси 89'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Серхио Рико 44'
25 (з)   Габриэль Меркадо 46' 34'
18 (з)   Серхио Эскудеро
4 (з)   Симон Кьер
5 (з)   Клеман Лангле
10 (п)   Эвер Банега
16 (п)   Хесус Навас 81'
15 (п)   Стивен Н'Зонзи
11 (п)   Хоакин Корреа 72'
22 (н)   Франко Васкес 36'
20 (н)   Луис Мурьель 50'
1 (в)   Марк-Андре тер
18 (з)   Жорди Альба
3 (з)   Жерар Пике
23 (з)   Самуэль Юмтити
20 (п)   Серхи Роберто
4 (п)   Иван Ракитич
15 (п)    Паулиньо 77'
8 (п)   Андрес Иньеста 81'
14 (п)   Филиппе Коутиньо
9 (н)   Луис Суарес 88'
11 (н)   Усман Дембеле 58'
Запасной состав
13 (в)   Давид Сория
3 (з)   Мигель Лаюн 46'
6 (з)   Даниэл Каррису
8 (з)   Гильерме Арана
14 (п)   Гидо Писарро 72'
24 (н)    Нолито 81'
9 (н)   Виссам Бен-Йеддер
13 (в)   Яспер Силлессен
2 (з)   Нелсон Семеду
25 (з)   Томас Вермален
6 (п)   Денис Суарес 77'
21 (п)   Андре Гомеш
10 (н)   Лионель Месси 58' 89'
17 (н)   Пако Алькасер 81'
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
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В створ:
Владение мячом
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'90+1
Лишь две минуты добавил арбитр.
'90
Арбитр не среагировал на падение Франко Васкеса в штрафной «Барсы»!
'89
ГОЛ! Месси сравнял! Сразу после гола Луиса Суареса каталонцы большими силами побежали вперёд, андалусийцы прозевали передачу практически вдоль линии штрафной, мяч прикатился к Месси, который здорово пробил в левый угол!
'88
ГОЛ! Луис Суарес оставляет шансы «Барселоне»! После розыгрыша углового уругвайский форвард в эффектном стиле замкнул дальнюю штангу!
'87
Ракитич головой подправил мяч в дальнюю штангу!
'86
Месси получил мяч в центре чужой штрафной, ушёл влево и пробил, но мяч попал в сетку ворот с внешней стороны!
'83
Пике заблокировал опасный удар Мурьеля!
'83
Арбитр не стал давать штрафной «Барсе» после падения Дениса Суареса.
'81
Нолито в игре.
'81
Хесус Навас отправился отдыхать.
'81
Пако Алькасер вышел.
'81
Иньеста ушёл.
'80
Хесус Навас перехватил пас Иньесты и выбил мяч за лицевую с рикошетом от ноги Жорди Альбы! Отлично обороняются хозяева.
'79
Банега сыграл на противоположный край штрафной «Барсы» на Хесуса Наваса, который хлёстко пробил в дальний угол, но тер Штеген спас!
'77
Денис Суарес вышел.
'77
Паулиньо покинул поле.
'76
Дальний удар Месси был неточным.
'75
Серхи Роберто заблокировал опасный удар Мурьеля с края штрафной!
'73
Лаюн ускорился по правому флангу, ворвался на край штрафной и пробил рядом с дальней штангой!
'72
Писарро усилил опорную зону «Севильи».
'72
Корреа ушёл.
'71
Кьер чуть не срезал прострел Коутиньо в свои ворота!
'70
Лаюн разогнал контратаку и решился на дальний удар, который оказался неточным.
'70
Пике выдал плохой пас на ход Месси.
'68
Мурьель ворвался в штрафную «Барсы» и пробил в сетку ворот с внешней стороны.
'67
Серхио Рико в простой ситуации выпустил мяч из рук, выйдя из ворот на подачу Иньесты, но каталонцы этим шансом не воспользовались.
'67
Хесус Навас отразил мяч на углового после заброса Иньесты.
'66
Юмтити перехватил проникающую передачу Банеги.
'64
Арбитр не среагировал на падение Месси перед штрафной андалусийцев.
'62
Мурьель в перспективной контратаке оказался на ударной позиции, пробив мимо ворот!
'61
Суарес замкнул прострел Жорди Альбы, попав в штангу!
'59
Кьер в последний момент перехватил опасный прострел Коутиньо, не дав Суаресу расстрелять пустые ворота!
'59
У Месси не получился навес, мяч опустился на сетку ворот.
'58
Месси усилил атаку «Барсы».
'58
Дембеле ушёл.
'57
Суарес ускорился на длинную передачу, оказавшись в небольшом офсайде.
'55
Как не забила «Севилья»! Хесус Навас выскочил на свидание с тер Штегеном, ушёл от немца и пробил в стоявшего на линии ворот Пике, а после рикошета мяч достался Франко Васкесу, однако итальянцев пробил мимо!
'54
Лаюн перехватил опасную передачу, которая выводила на ворота Коутиньо!
'52
Иньесту сбили вблизи штрафной «Севильи»!
'50
ГОЛ! Мурьель улучшил положение «Севильи», забив второй гол! Эскудеро подхватил мяч в штрафной и нанёс мощный удар, который был отражён тер Штегеном перед собой на Мурьеля, а колумбиец без труда пробил под левую штангу!
'49
Корреа не смог обыграть Юмтити один в один.
'47
Мурьель проскочил мимо опасного навеса Лаюна!
'47
Месси начал разминаться за пределами поля.
'46
Мигель Лаюн вышел.
'46
Меркадо заменили в перерыве.
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. «Севилья» здорово сыграла в первой части встречи, не только не дав «Барсе» забить гол, но и открыв счёт в матче. Во втором тайме каталонцы могут усилить игру, выпустив Лионеля Месси. Перерыв.
'44
Серхио Рико получил жёлтую карточку за разговоры.
'44
Пике! Жерар чудом не сумел замкнуть дальнюю штангу после подачи Юмтити!
'43
Н'Зонзи подтолкнул Суареса у своей штрафной.
'42
Пике вовремя перехватил передачу андалусийцев, сорвав контратаку три в три.
'41
Корреа неточно пробил с лёта из-за пределов штрафной.
'38
Мурьель забежал в небольшой офсайд.
'36
ГОЛ! «Севилья» вышла вперёд! Оборона «Барселоны» прозевала передачу Корреа на стоявшего перед вратарской Франко Васкеса, который без сопротивления переправил мяч в ворота каталонцев.
'35
Юмтити немного не дотянулся к мячу после навеса Иньесты со штрафного.
'34
Меркадо придержал Коутиньо, получив за этот фол жёлтую карточку.
'33
Серхи Роберто сыграл на Дембеле и резко остановился, не ускорившись на последующий обостряющий пас француза.
'31
Паулиньо сфолил против Франко Васкеса, помешав итальянцу разогнать быструю атаку.
'29
«Севилья» заработала несколько угловых подряд, однако дело до удара так и не дошло.
'27
Иньеста и Паулиньо нарушили правила, взяв в тиски Франко Васкеса.
'25
Франко Васкес забрался в положение вне игры.
'24
Серхио Рико рукой отразил подачу Коутиньо с углового, не дав Пике добраться до мяча.
'23
Тер Штеген словил подачу Эскудеро, а в ответной атаке каталонцев Серхио заблокировал подачу Серхи Роберто.
'21
Хесус Навас догнал мяч у лицевой и сделал навес на Корреа, который из центра штрафной пробил головой мимо ворот!
'19
Коутиньо помешали пробить с ходу после прострела Дембеле!
'18
Серхио Рико намертво взял мяч после дальнего удара Коутиньо.
'17
Коутиньо сделал небрежный пас на Суареса, заставив уругвайца ошибиться в обработке мяча.
'16
Арбитр не среагировал на падение Мурьеля во вратарской «Барсы»!
'16
Хесус Навас в атаке вторым темпом заработал угловой.
'15
Корреа в быстрой атаке подбежал к каталонской штрафной и сыграл на Франко Васкеса, чей удар был блокирован усилиями Пике!
'12
Серхи Роберто заблокировал опасный удар Корреа!
'11
Дембеле плохим навесом разыграл штрафной, на мяч легко из ворот вышел Серхио Рико.
'10
Лангле нарушил правила недалеко от своей штрафной.
'9
Суарес! Дембеле перевёл мяч налево на Жорди Альбу, который прострелил вдоль штрафной на Суареса, а Луис с ходу пробил рядом с дальней штангой!
'7
Серхио Рико неожиданно сделал пас на Иньесту, который сразу же нанести удар, послав мяч мимо пустых ворот.
'6
Хесус Навас неудачно обработал пас Мурьеля и выпустил мяч в аут, сорвав отличную контратаку.
'5
Эскудеро поддержал атаку «Севильи» по своему левому флангу, сделав прострел, который достался тер Штегену.
'3
Суарес легко обыграл Кьера на краю чужой штрафной и нанёс сильный удар, с которым Серхио Рико справился!
'2
Мурьель забрался в небольшой офсайд.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура Примеры: «Севилья» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.