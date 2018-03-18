Реал Мадрид

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Россия / Премьер-Лига
11:00
СКА-ХабаровскУрал
0:3
закончен
14:00
АрсеналРостов
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закончен
16:30
КраснодарУфа
0:1
закончен
19:00
АнжиТосно
2:0
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РубинСпартак М
1:2
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ФНЛ / Первый дивизион
13:00
СибирьКрылья Советов
0:1
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13:00
ЕнисейФакел
1:0
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ШинникВолгарь
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14:00
ТюменьТомь
1:1
закончен
14:00
ОренбургОлимпиец
3:0
закончен
15:00
Спартак-2Кубань
0:0
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16:00
БалтикаРотор-Волгоград
1:0
закончен
16:00
Зенит-2Авангард К
0:4
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ТамбовЛуч-Энергия
2:1
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Испания / Примера
15:00
ДепортивоЛас-Пальмас
1:1
закончен
18:15
ВаленсияАлавес
3:1
закончен
20:30
Реал СосьедадХетафе
1:2
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22:45
БетисЭспаньол
3:0
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Англия / Премьер-лига
15:30
БёрнлиЧелси
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БорнмутВест Бромвич Альбион
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Лестер СитиАрсенал
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18:00
Сток СитиЭвертон
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Суонси СитиСаутгемптон
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1:3
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ВольфсбургШальке-04
0:1
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19:00
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0:2
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АмьенТруа
1:1
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22:00
АнжеКан
3:0
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22:00
МонпельеДижон
2:2
закончен
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ТулузаСтрасбург
2:2
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20:00
УдинезеСассуоло
1:2
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22:45
СПАЛЮвентус
0:0
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Украина / Премьер-лига
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Салават ЮлаевТрактор
3:2 (ОТ)
закончен
17:00
СКАЛокомотив
1:2
закончен
17:00
ЦСКАЙокерит
2:0
закончен
17:00
Ак БарсМеталлург Мг
4:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Баффало СэйбрзЧикаго Блэкхоукс
5:3
закончен
21:00
Флорида ПантерзЭдмонтон Ойлерз
2:4
закончен
23:00
Лос-Анджелес КингзНью-Джерси Дэвилз
0:3
закончен
02:00
Коламбус Блю ДжекетсОттава Сенаторз
2:1
закончен
02:00
Каролина ХаррикейнзФиладельфия Флайерз
2:4
закончен
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
0:3
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
4:0
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзНью-Йорк Рейнджерс
4:3 (ОТ)
закончен
04:00
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
1:3
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксСан-Хосе Шаркс
3:5
закончен
Единая лига ВТБ
18:00
Цмоки-Минск Локомотив-Кубань
88:84
закончен
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Милуоки БаксАтланта Хоукс
122:117
закончен
02:00
Вашингтон УизардсИндиана Пэйсерс
109:102
закончен
02:00
Нью-Орлеан ПеликансХьюстон Рокетс
101:107
закончен
02:30
Бруклин НетсДаллас Маверикс
114:106
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксШарлотт Хорнетс
124:101
закончен
03:00
Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
109:114
закончен
03:00
Мемфис ГриззлизДенвер Наггетс
101:94
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсМиннесота Тимбервулвз
117:101
закончен
04:00
Юта ДжазСакраменто Кингз
103:97
закончен
05:00
Финикс СанзГолден Стэйт Уорриорз
109:124
закончен
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДетройт Пистонс
100:87
закончен
Биатлон / Кубок мира
14:30
Женщины. Эстафета 4х6,5 км
1
Франция
1:10:58,3
закончен
17:15
Мужчины. Гонка преследования
1
Мартен Фуркад (Франция)
31:31,6
закончен
Бокс/ММА / ММА. UFC Fight Night 127
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закончен
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ЛеганесСевилья
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БарселонаАтлетик Б
2:0
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20:30
ВильярреалАтлетико М
2:1
закончен
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0:0
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ВеронаАталанта
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БеневентоКальяри
1:2
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17:00
МиланКьево
3:2
закончен
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ТориноФиорентина
1:2
закончен
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КротонеРома
0:2
закончен
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НаполиДженоа
0:0
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17:00
МетцНант
1:1
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19:00
Сент-ЭтьенГенгам
2:0
закончен
23:00
МарсельЛион
1:1
1 тайм
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Боруссия ДГанновер-96
1:0
закончен
17:30
КёльнБайер
2:0
закончен
20:00
РБ ЛейпцигБавария
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
16:30
Вест Хэм ЮнайтедМанчестер Юнайтед
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19:00
Манчестер СитиБрайтон энд Хоув Альбион
перенесен
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ВересЗаря
0:1
закончен
15:00
АлександрияКарпаты
1:1
закончен
18:00
Шахтёр ДМариуполь
3:0
закончен
20:30
Динамо КВорскла
4:0
закончен
Кубок Англии
19:30
Лестер СитиЧелси
1:2 (ДВ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Колорадо ЭвеланшДетройт Ред Уингз
3:1
перерыв
23:00
Вегас Голден НайтсКалгари Флэймз
0:0
перерыв
00:00
Филадельфия ФлайерзВашингтон Кэпиталз
не начался
00:00
Нью-Йорк АйлендерсКаролина Харрикейнз
не начался
00:00
Тампа-Бэй ЛайтнингЭдмонтон Ойлерз
не начался
02:30
Виннипег ДжетсДаллас Старз
не начался
02:30
Чикаго БлэкхоуксСент-Луис Блюз
не начался
04:00
Анахайм ДаксНью-Джерси Дэвилз
не начался
Единая лига ВТБ
16:00
Нижний Новгород Астана
79:78
закончен
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Торонто РэпторсОклахома-Сити Тандер
125:132
закончен
01:00
Нью-Орлеан ПеликансБостон Селтикс
не начался
02:00
Миннесота ТимбервулвзХьюстон Рокетс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
Олимпизм /
14:00
Завершилась церемония закрытия Паралимпийских игр в Пхенчхане
закончен
Биатлон / Кубок мира
14:00
Женщины. Гонка преследования 10 км
1
Дарья Домрачева (Белоруссия)
30:37,4 (2)
закончен
16:45
Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
1
Норвегия
1:13:13,7 (0+3)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Баффало СэйбрзНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Бостон БрюинзКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:30
Монреаль КанадиенсФлорида Пантерз
не начался
03:00
Миннесота УайлдЛос-Анджелес Кингз
не начался
05:00
Аризона КойотсКалгари Флэймз
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Калев Автодор
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Кливленд КавальерсМилуоки Бакс
не начался
02:00
Индиана ПэйсерсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
02:00
Филадельфия СиксерсШарлотт Хорнетс
не начался
02:30
Бруклин НетсМемфис Гриззлиз
не начался
02:30
Майами ХитДенвер Наггетс
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксЧикаго Буллз
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:00
Сакраменто КингзДетройт Пистонс
не начался
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Реал Мадрид Жирона
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду Reuters
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду

Примера. «Жирона» сравняла счет в матче с «Реалом». LIVE

Онлайн-трансляция матча «Реал Мадрид» — «Жирона»

Мадридский «Реал» на своем поле принимает «Жирону» в матче очередного тура испанской Примеры. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
29-й тур  |   18 марта 22:45   |  перерыв
Реал Мадрид
1:1
Жирона
1:1
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид | Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
Роналду 11'
Стуани 29'
Мохика 30'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Кейлор Навас
2 (з)   Даниэль 
12 (з)    Марсело
5 (з)   Рафаэль Варан
6 (з)   Хосе Игнасио
23 (п)   Матео Ковачич
8 (п)   Тони Кроос
20 (п)   Марко Асенсио
17 (н)   Лукас Васкес
7 (н)   Криштиану Роналду 11'
9 (н)   Карим Бензема
13 (в)   Яссин Буну
25 (з)   Пабло Маффео
3 (з)   Хоан Мохика 30'
15 (з)    Хуанпе
2 (з)   Бернардо Эспиноса
4 (з)   Хонас Рамальо
8 (п)   Пере Понс
6 (п)   Алекс Гранель
9 (п)   Кристиан Португес
24 (п)    Борха
7 (н)   Кристиан  29'
Запасной состав
13 (в)   Кико Касилья
3 (з)   Хесус Вальехо
15 (з)   Тео Бернар
10 (п)   Лука Модрич
14 (п)    Каземиро
22 (п)    Иско
11 (н)   Гарет Бэйл
1 (в)   Горка Ираисос
20 (з)   Марк Муньеса
11 (з)   Франсиско Адай
16 (п)   Давид Тимор
23 (п)   Алейкс Гарсия
14 (н)   Майкл Олунга
19 (н)   Энтони Лосано
Удары
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По воротам:
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Владение мячом
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Трансляция
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'45+1
Закончился первый тайм. «Реал» столкнулся с неплохим сопротивлением от «Жироны» в первой половине встречи. Мадридцы вышли вперёд и владели ощутимым преимуществом, но гости забили со стандарта, сравняв счёт. Впереди второй тайм.
'45
Каталонцы разыграли стандарт навесом в штрафную, где произошло нарушение против Карвахаля.
'44
Стуани подставился под толчок Варана недалеко от мадридской штрафной.
'42
Роналду со стандарта нанёс сильный удар, мяч угодил в Варана и прискакал к Буну.
'41
Васкеса сбили у линии штрафной гостей. Очередной хороший шанс для «Реала».
'39
Мохика практически без сопротивления сделал опасную подачу сквозь вратарскую «Реала», Стуани немного не успел к эпизоду!
'38
У Роналду заметили положение вне игры.
'36
Буну в эффектном прыжке отразил выстрел Асенсио со стандарта!
'35
Кроосу досталось перед штрафной «Жироны».
'33
Буну выпрыгнул в правый угол и забрал мяч после опасного дальнего удара Роналду!
'32
Бензема отметился проникающий пасом на Роналду, который находился в офсайде.
'30
Мохика был наказан за грубую игру.
'29
ГОЛ! Алекс Гранель с углового сделал хороший навес на ближнюю штангу, куда вовремя забежал Стуани, пробил головой в девятку ворот Наваса!
'28
Порту ускорился по краю штрафной к вратарской «Реала», пробив низом параллельно воротам!
'27
Васкес чуть не потерял мяч в своей штрафной после подачи гостей с углового.
'26
Марсело решил не рисковать, отразив подачу Мохики на угловой.
'23
Кроос сделал скрытый проникающий пас на Васкеса, у которого ошибочно зафиксировали офсайд.
'22
Буну легко справился с дальним ударом Васкеса.
'20
Марсело сделал проникающий пас по краю штрафной на Асенсио, у которого получился слабый удар низом.
'19
Две обостряющие передачи Бензема были перехвачены.
'18
Навас выбежал из ворот на навес гостей после розыгрыша углового.
'16
Роналду неточно пробил с края штрафной, целясь в дальний угол.
'15
Порту выиграл борьбу за навес Мохики и пробил головой вблизи штанги!
'14
Асенсио забросил мяч в штрафную на Роналду, у которого заметили положение вне игры.
'11
ГОЛ! Роналду открыл счёт! После розыгрыша углового Кроос прострелил в центр штрафной гостей, где защитники потеряли Роналду, а португалец отлично пробил в дальний угол!
'11
Бензема пяткой сыграл во вратарскую на Васкеса, против которого отлично в подкате сыграл Буну.
'10
Навас отразил опасный удар Борхи Гарсии!
'9
Арбитр прервал навес «Реала» с углового, заметив нарушение со стороны Роналду.
'7
Лукас Васкес выскочил на свидание с Буну, но пробил прямо в голкипера «Жироны»!
'5
Буну отразил опаснейший удар Роналду со штрафного!
'4
Асенсио сбили перед штрафной «Жироны».
'2
Асенсио помешали сделать навес с фланга. Здорово каталонцы обороняются позиционно.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура Примеры: «Реал» — «Жирона». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.