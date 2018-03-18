Реал Мадрид

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Трансляция
С конца
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'45+1
Закончился первый тайм. «Реал» столкнулся с неплохим сопротивлением от «Жироны» в первой половине встречи. Мадридцы вышли вперёд и владели ощутимым преимуществом, но гости забили со стандарта, сравняв счёт. Впереди второй тайм.
'45
Каталонцы разыграли стандарт навесом в штрафную, где произошло нарушение против Карвахаля.
'44
Стуани подставился под толчок Варана недалеко от мадридской штрафной.
'42
Роналду со стандарта нанёс сильный удар, мяч угодил в Варана и прискакал к Буну.
'41
Васкеса сбили у линии штрафной гостей. Очередной хороший шанс для «Реала».
'39
Мохика практически без сопротивления сделал опасную подачу сквозь вратарскую «Реала», Стуани немного не успел к эпизоду!
'38
У Роналду заметили положение вне игры.
'36
Буну в эффектном прыжке отразил выстрел Асенсио со стандарта!
'35
Кроосу досталось перед штрафной «Жироны».
'33
Буну выпрыгнул в правый угол и забрал мяч после опасного дальнего удара Роналду!
'32
Бензема отметился проникающий пасом на Роналду, который находился в офсайде.
'30
'29
'28
Порту ускорился по краю штрафной к вратарской «Реала», пробив низом параллельно воротам!
'27
Васкес чуть не потерял мяч в своей штрафной после подачи гостей с углового.
'26
Марсело решил не рисковать, отразив подачу Мохики на угловой.
'23
Кроос сделал скрытый проникающий пас на Васкеса, у которого ошибочно зафиксировали офсайд.
'22
Буну легко справился с дальним ударом Васкеса.
'20
Марсело сделал проникающий пас по краю штрафной на Асенсио, у которого получился слабый удар низом.
'19
Две обостряющие передачи Бензема были перехвачены.
'18
Навас выбежал из ворот на навес гостей после розыгрыша углового.
'16
Роналду неточно пробил с края штрафной, целясь в дальний угол.
'15
Порту выиграл борьбу за навес Мохики и пробил головой вблизи штанги!
'14
Асенсио забросил мяч в штрафную на Роналду, у которого заметили положение вне игры.
'11
'11
Бензема пяткой сыграл во вратарскую на Васкеса, против которого отлично в подкате сыграл Буну.
'10
Навас отразил опасный удар Борхи Гарсии!
'9
Арбитр прервал навес «Реала» с углового, заметив нарушение со стороны Роналду.
'7
Лукас Васкес выскочил на свидание с Буну, но пробил прямо в голкипера «Жироны»!
'5
Буну отразил опаснейший удар Роналду со штрафного!
'4
Асенсио сбили перед штрафной «Жироны».
'2
Асенсио помешали сделать навес с фланга. Здорово каталонцы обороняются позиционно.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура Примеры: «Реал» — «Жирона». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.