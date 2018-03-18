Реал Мадрид

'45+1

Закончился первый тайм. «Реал» столкнулся с неплохим сопротивлением от «Жироны» в первой половине встречи. Мадридцы вышли вперёд и владели ощутимым преимуществом, но гости забили со стандарта, сравняв счёт. Впереди второй тайм.