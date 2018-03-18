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Россия / Премьер-Лига
11:00
СКА-ХабаровскУрал
0:3
закончен
14:00
АрсеналРостов
2:2
закончен
16:30
КраснодарУфа
0:1
закончен
19:00
АнжиТосно
2:0
закончен
19:00
РубинСпартак М
1:2
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
СибирьКрылья Советов
0:1
закончен
13:00
ЕнисейФакел
1:0
закончен
14:00
ШинникВолгарь
1:1
закончен
14:00
ТюменьТомь
1:1
закончен
14:00
ОренбургОлимпиец
3:0
закончен
15:00
Спартак-2Кубань
0:0
закончен
16:00
БалтикаРотор-Волгоград
1:0
закончен
16:00
Зенит-2Авангард К
0:4
закончен
18:00
ТамбовЛуч-Энергия
2:1
закончен
Испания / Примера
15:00
ДепортивоЛас-Пальмас
1:1
закончен
18:15
ВаленсияАлавес
3:1
закончен
20:30
Реал СосьедадХетафе
1:2
закончен
22:45
БетисЭспаньол
3:0
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
БёрнлиЧелси
перенесен
18:00
БорнмутВест Бромвич Альбион
2:1
закончен
18:00
Хаддерсфилд ТаунКристал Пэлас
0:2
закончен
18:00
Лестер СитиАрсенал
перенесен
18:00
Сток СитиЭвертон
1:2
закончен
18:00
Суонси СитиСаутгемптон
перенесен
20:30
ЛиверпульУотфорд
5:0
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
Боруссия МХоффенхайм
3:3
закончен
17:30
Айнтрахт ФМайнц
3:0
закончен
17:30
АугсбургВердер
1:3
закончен
17:30
ГамбургГерта
1:2
закончен
20:30
ВольфсбургШальке-04
0:1
закончен
Франция / Лига 1
19:00
БордоРенн
0:2
закончен
22:00
АмьенТруа
1:1
закончен
22:00
АнжеКан
3:0
закончен
22:00
МонпельеДижон
2:2
закончен
22:00
ТулузаСтрасбург
2:2
закончен
Италия / Серия А
20:00
УдинезеСассуоло
1:2
закончен
22:45
СПАЛЮвентус
0:0
закончен
Украина / Премьер-лига
15:00
ЧерноморецСталь К
0:1
закончен
18:00
Олимпик ДЗирка
0:1
закончен
КХЛ / плей-офф
14:30
Салават ЮлаевТрактор
3:2 (ОТ)
закончен
17:00
СКАЛокомотив
1:2
закончен
17:00
ЦСКАЙокерит
2:0
закончен
17:00
Ак БарсМеталлург Мг
4:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Айлендерс
6:3
закончен
02:30
Оттава СенаторзДаллас Старз
3:2 (ОТ)
закончен
04:00
Калгари ФлэймзСан-Хосе Шаркс
4:7
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшНэшвилл Предаторз
2:4
закончен
05:00
Анахайм ДаксДетройт Ред Уингз
4:2
закончен
05:30
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
2:4
закончен
20:00
Баффало СэйбрзЧикаго Блэкхоукс
5:3
закончен
21:00
Флорида ПантерзЭдмонтон Ойлерз
2:4
закончен
23:00
Лос-Анджелес КингзНью-Джерси Дэвилз
0:3
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикБостон Селтикс
83:92
закончен
02:00
Филадельфия СиксерсБруклин Нетс
120:116
закончен
02:30
Торонто РэпторсДаллас Маверикс
122:115
закончен
03:00
Оклахома-Сити ТандерЛос-Анджелес Клипперс
121:113
закончен
05:30
Голден Стэйт УорриорзСакраменто Кингз
93:98
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМайами Хит
91:92
закончен
Единая лига ВТБ
18:00
Цмоки-Минск Локомотив-Кубань
88:84
закончен
Биатлон / Кубок мира
14:30
Женщины. Эстафета 4х6,5 км
1
Франция
1:10:58,3
закончен
17:15
Мужчины. Гонка преследования
1
Мартен Фуркад (Франция)
31:31,6
закончен
Бокс/ММА / ММА. UFC Fight Night 127
22:00
Александр Волков (Россия) — Фабрисио Вердум (Бразилия)
закончен
Испания / Примера
14:00
ЛеганесСевилья
2:1
закончен
18:15
БарселонаАтлетик Б
2:0
1 тайм
20:30
ВильярреалАтлетико М
не начался
20:30
СельтаМалага
не начался
22:45
Реал МадридЖирона
не начался
Италия / Серия А
14:30
СампдорияИнтер М
0:5
закончен
17:00
ВеронаАталанта
0:5
2 тайм
17:00
БеневентоКальяри
1:0
2 тайм
17:00
МиланКьево
3:2
2 тайм
17:00
ТориноФиорентина
0:1
2 тайм
17:00
КротонеРома
0:2
2 тайм
22:45
ЛациоБолонья
не начался
22:45
НаполиДженоа
не начался
Франция / Лига 1
15:00
НиццаПСЖ
1:2
закончен
17:00
МетцНант
1:1
2 тайм
19:00
Сент-ЭтьенГенгам
не начался
23:00
МарсельЛион
не начался
Германия / Бундеслига
15:30
Боруссия ДГанновер-96
1:0
закончен
17:30
КёльнБайер
1:0
2 тайм
20:00
РБ ЛейпцигБавария
не начался
Англия / Премьер-лига
16:30
Вест Хэм ЮнайтедМанчестер Юнайтед
перенесен
19:00
Манчестер СитиБрайтон энд Хоув Альбион
перенесен
Украина / Премьер-лига
15:00
ВересЗаря
0:1
закончен
15:00
АлександрияКарпаты
1:1
закончен
18:00
Шахтёр ДМариуполь
1:0
1 тайм
20:30
Динамо КВорскла
не начался
Кубок Англии
19:30
Лестер СитиЧелси
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсОттава Сенаторз
2:1
закончен
02:00
Каролина ХаррикейнзФиладельфия Флайерз
2:4
закончен
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
0:3
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
4:0
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзНью-Йорк Рейнджерс
4:3 (ОТ)
закончен
04:00
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
1:3
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксСан-Хосе Шаркс
3:5
закончен
22:00
Колорадо ЭвеланшДетройт Ред Уингз
не начался
23:00
Вегас Голден НайтсКалгари Флэймз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Милуоки БаксАтланта Хоукс
122:117
закончен
02:00
Вашингтон УизардсИндиана Пэйсерс
109:102
закончен
02:00
Нью-Орлеан ПеликансХьюстон Рокетс
101:107
закончен
02:30
Бруклин НетсДаллас Маверикс
114:106
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксШарлотт Хорнетс
124:101
закончен
03:00
Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
109:114
закончен
03:00
Мемфис ГриззлизДенвер Наггетс
101:94
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсМиннесота Тимбервулвз
117:101
закончен
04:00
Юта ДжазСакраменто Кингз
103:97
закончен
05:00
Финикс СанзГолден Стэйт Уорриорз
109:124
закончен
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДетройт Пистонс
100:87
закончен
20:00
Торонто РэпторсОклахома-Сити Тандер
не начался
Единая лига ВТБ
16:00
Нижний Новгород Астана
79:78
закончен
Олимпизм /
14:00
Завершилась церемония закрытия Паралимпийских игр в Пхенчхане
закончен
Биатлон / Кубок мира
14:00
Женщины. Гонка преследования 10 км
1
Дарья Домрачева (Белоруссия)
30:37,4 (2)
закончен
16:45
Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
1
Норвегия
1:13:13,7 (0+3)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
00:00
Филадельфия ФлайерзВашингтон Кэпиталз
не начался
00:00
Нью-Йорк АйлендерсКаролина Харрикейнз
не начался
00:00
Тампа-Бэй ЛайтнингЭдмонтон Ойлерз
не начался
02:30
Виннипег ДжетсДаллас Старз
не начался
02:30
Чикаго БлэкхоуксСент-Луис Блюз
не начался
04:00
Анахайм ДаксНью-Джерси Дэвилз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Нью-Орлеан ПеликансБостон Селтикс
не начался
02:00
Миннесота ТимбервулвзХьюстон Рокетс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсПортленд Трэйл Блэйзерс
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси Reuters
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси

Примера. «Барселона» забила «Атлетику». LIVE

Онлайн-трансляция матча «Барселона» — «Атлетик»

Каталонская «Барселона» на своем поле принимает «Атлетик» из Бильбао в рамках очередного тура испанской Примеры. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
29-й тур  |   18 марта 18:15   |  1 тайм
Барселона
2:0
Атлетик Б
2:0
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания)
Алькасер 8'
Юмтити 17'
Месси 30'
Гарсия 31'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Марк-Андре тер
18 (з)   Жорди Альба
3 (з)   Жерар Пике
23 (з)   Самуэль Юмтити 17'
20 (п)   Серхи Роберто
15 (п)    Паулиньо
4 (п)   Иван Ракитич
14 (п)   Филиппе Коутиньо
11 (н)   Усман Дембеле
17 (н)   Пако Алькасер 8'
10 (н)   Лионель Месси 30'
1 (в)   Кепа Аррисабалага
15 (з)   Иньиго Лекуэ
3 (з)   Энрик Саборит
12 (з)   Унай Нуньес
4 (з)   Иньиго Мартинес
18 (з)   Оскар де
6 (п)   Микель Сан-Хосе
7 (п)   Эчебария Беньят
22 (п)   Рауль Гарсия 31'
14 (п)   Маркел Сусаета
19 (н)    Сабин
Запасной состав
13 (в)   Яспер Силлессен
19 (з)   Лука Динь
22 (з)   Алейш Видаль
24 (з)   Йерри Мина
8 (п)   Андрес Иньеста
21 (п)   Андре Гомеш
26 (п)   Карлос Аленья
13 (в)   Яго Эррерин
16 (з)   Хавьер Этчейта
8 (п)   Андер Итурраспе
21 (п)   Микель Весга
28 (п)   Иньиго Кордоба
11 (н)   Иньяки Уильямс
20 (н)   Ариц Адурис
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Трансляция
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'32
Дембеле задумал классный финт на фланге, но соперник не дал себя обыграть.
'30
ГОЛ! Месси отличился! Дембеле получил мяч справа и перевёл его в центр на свободного Месси, которого баски не успели накрыть перед своей штрафной, позволив пробить в угол ворот!
'28
Паулиньо после стеночки с Алькасером далеко отпустил от себя мяч, подарив его защитнику.
'26
Кепа отразил опасный удар Паулиньо, а отскок достался Месси, который затянул с ударом, нарвавшись на отбор!
'25
У Паулиньо не получился длинный пас на ход Месси.
'23
«Атлетик» завладел инициативой, с трудом играя в пас на половине поля каталонцев.
'21
Кепа вовремя выбежал из ворот, опередив Дембеле, который выскакивал на длинную передачу.
'20
Рауль Гарсия получил повреждение после стыка с Юмтити.
'19
Дембеле нарушил правила, пытаясь оббежать соперника на фланге.
'17
Юмтити получил жёлтую карточку за жёсткую борьбу при навесе с углового.
'16
Месси и Дембеле забежали во вратарскую на прострел Жорди Альбы, однако защитники «Атлетика» чудом отбились!
'14
Коутиньо пробил с лёта в перекладину, а после рикошета Дембеле помешали ударить по пустым воротам!
'12
Месси пробил с правого края штрафной, Кепа вновь на высоте!
'12
Кепа с трудом отбил опасный выстрел Месси с линии штрафной!
'11
Ракитич накрыл соперника перед штрафной басков и отыграл на Месси, который ворвался в штрафную и наткнулся на трёх оппонентов, последний из которых спас гостей от гола.
'11
Паулиньо оказался без опеки перед чужой штрафной и выстрелил по центру ворот, Кепа справился.
'10
Саборит забрался в положение вне игры, забежав на пас по левому флангу.
'8
ГОЛ! Алькасер вывел «Барсу» вперёд! Месси подключил к атаке Жорди Альбу, который прострелил на свободного Алькасера, а Пако спокойно пробил в дальний нижний угол!
'7
Тер Штеген забрал лёгкую подачу Саборита.
'5
Кепа отразил опасный удар Месси со штрафного, вытащив мяч из девятки ворот!
'4
Месси сбили перед штрафной «Атлетика».
'2
Серхи Роберто сделал заброс по бровке на Дембеле, но пас был перехвачен.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура Примеры: «Барселона» — «Атлетик». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.