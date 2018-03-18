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Трансляция
С конца
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'32
Дембеле задумал классный финт на фланге, но соперник не дал себя обыграть.
'30
'28
Паулиньо после стеночки с Алькасером далеко отпустил от себя мяч, подарив его защитнику.
'26
Кепа отразил опасный удар Паулиньо, а отскок достался Месси, который затянул с ударом, нарвавшись на отбор!
'25
У Паулиньо не получился длинный пас на ход Месси.
'23
«Атлетик» завладел инициативой, с трудом играя в пас на половине поля каталонцев.
'21
Кепа вовремя выбежал из ворот, опередив Дембеле, который выскакивал на длинную передачу.
'20
Рауль Гарсия получил повреждение после стыка с Юмтити.
'19
Дембеле нарушил правила, пытаясь оббежать соперника на фланге.
'17
'16
Месси и Дембеле забежали во вратарскую на прострел Жорди Альбы, однако защитники «Атлетика» чудом отбились!
'14
Коутиньо пробил с лёта в перекладину, а после рикошета Дембеле помешали ударить по пустым воротам!
'12
Месси пробил с правого края штрафной, Кепа вновь на высоте!
'12
Кепа с трудом отбил опасный выстрел Месси с линии штрафной!
'11
Ракитич накрыл соперника перед штрафной басков и отыграл на Месси, который ворвался в штрафную и наткнулся на трёх оппонентов, последний из которых спас гостей от гола.
'11
Паулиньо оказался без опеки перед чужой штрафной и выстрелил по центру ворот, Кепа справился.
'10
Саборит забрался в положение вне игры, забежав на пас по левому флангу.
'8
'7
Тер Штеген забрал лёгкую подачу Саборита.
'5
Кепа отразил опасный удар Месси со штрафного, вытащив мяч из девятки ворот!
'4
Месси сбили перед штрафной «Атлетика».
'2
Серхи Роберто сделал заброс по бровке на Дембеле, но пас был перехвачен.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура Примеры: «Барселона» — «Атлетик». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.