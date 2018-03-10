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Трансляция
С конца
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'90+2
Матч окончен! «Барселона» обыграла «Малагу» в гостях. Каталонцы забили голы ещё в первом тайме, а во второй половине «Барса» сыграла в экономном режиме, доведя игру до победы. Сине-гранатовые набрали очередные три очка, а «Малага» понемногу готовится к вылету в Сегунду.
'90+1
Коутиньо после розыгрыша углового решил обыграть соперника один в один, нарвавшись на отбор.
'90+1
Две минуты добавил арбитр.
'89
Коутиньо выскочил на ответный пас Суареса, но не успел пробить, как в подкате сыграл защитник!
'86
Арбитр не среагировал на падение Лестьенна в штрафной сине-гранатовых!
'85
'85
'84
'83
Лестьенн сделал слабый пас назад, которым чуть не воспользовался длинноногий Дембеле.
'81
Саксессу досталось у штрафной «Барсы» от Андре Гомеша.
'78
'78
'78
'78
'77
'77
'76
Суарес со стандарта выстрелил мимо ворот, целясь в ближний угол.
'75
Суареса сбили у края чужой штрафной.
'74
'74
'73
Коутиньо сыграл налево на Жорди Альбу, который вместо прострела решил пробить, но получилось мимо ворот.
'71
Дембеле забросил мяч в штрафную, где Суарес был в офсайде.
'70
Хименес эффектно забрал мяч после дальнего удара Коутиньо.
'70
Лестьенн в контратаке подбежал к штрафной «Барсы» и выдела неточную передачу.
'68
Диего Ролан плохо пробил с хорошей позиции, мяч несильно покатился к тер Штегену.
'68
У Суареса не получилась стеночку с Жорди Альбой у края штрафной «Малаги».
'65
Хименес намертво взял мощный удар Дембеле с линии штрафной!
'62
Эн-Несири заработал перспективный стандарт у края чужой штрафной.
'61
'61
'60
Паулиньо после навеса с углового пробил головой над воротами.
'60
Опасный удар Коутиньо был блокирован!
'58
Коутиньо неточно пробил издали.
'57
Эн-Несири забежал в штрафную на заброс Диего Ролана и в прыжке не дотянулся до мяча, пытаясь пробить с лёта.
'56
У Жорди Альбы не получился навес, мяч полетел слишком высоко.
'55
Юмтити открылся во вратарской на подачу Дембеле, однако нормально пробить головой защитник «Барсы» не сумел.
'53
Ракитич пробросил мяч по лицевой линии и выпустил его. Будет удар от ворот.
'50
Стенка «Малаги» заблокировала удар Суареса со штрафного.
'49
'48
Подача Жорди Альбы нашла в штрафной Дембеле, который с лёта пробил мимо ворот.
'47
Дембеле сыграл на ход Серхи Роберто, прострел которого был отражён защитником.
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Закончился первый тайм. «Барселона» уверенно разобралась с «Малагой» в первой половине встречи, решив исход противостояния в первом тайме. Два пропущенных гола и удаление практически лишили «Малагу» шансов на положительный итог. Впереди второй тайм.
'45+1
Суарес получил мяч в штрафной хозяев в положении вне игры.
'43
Дембеле накрутил соперника у штрафной и сыграл на Ракитича, чей удар низом оказался лёгким для Хименеса.
'42
Хименес спас «Малагу» от очередного гола «Барсы», среагировав на опасный удар Коутиньо из пределов штрафной!
'40
Коутиньо отметился ударом головой, но из положения вне игры.
'39
Эн-Несири не смог прорваться через центр, но откинул мяч в сторону на Ласена, который с линии штрафной пробил над перекладиной!
'38
Хименес справился с непростым дальним ударом Коутиньо.
'37
Эн-Несири неудачно пробросил мяч себе на ход мимо Пике, Жерар легко опередил форварда.
'36
Эн-Несири чуть не забил! Итурра обыграл Паулиньо у лицевой и навесил на дальнюю штангу, откуда мимо ворот в высоком прыжке пробил Эн-Несири!
'33
Ракитич неточно пробил из-за пределов штрафной.
'32
Пике обработал мяч после навеса с углового с помощью рук, поэтому последующий удар Жерара не засчитан.
'30
'28
'26
Коутиньо придержали в середине поля.
'24
У Суареса заметили положение вне игры.
'22
Дембеле подбежал к краю штрафной хозяев и сделал подачу, которая была прервана защитником.
'21
Паулиньо выскочил на резкий пас Суареса, пробив с острого угла в сетку ворот с внешней стороны.
'19
Юмтити перехватил проникающую передачу Эн-Несири.
'18
Эн-Несири не побоялся через центр ускориться к штрафной, ранее обыграв Бускетса, но дальнейший его удар был простым для тер Штегена.
'18
Диего Ролан в перспективной контратаке забрался в положение вне игры.
'15
'13
Суарес! Коутиньо классно сыграл на ход Суаресу, который резким движением ушёл от последнего защитника и пробил в ближний угол, но Хименес среагировал!
'13
Тер Штеген забрал опасную подачу Чори Кастро.
'11
Прострел Серхи Роберто угодил в защитника, рикошетом от которого достался Хименесу.
'10
Каталонцы заработали штрафной, розыгрыш которого ни к чему не привёл.
'8
Ласен без труда отобрал мяч у Коутиньо, который пытался обмануть алжирца за счёт дриблинга.
'6
Дембеле, перехватив мяч на чужой половине поля, неудачно его обработал, чем воспользовались подоспевшие оппоненты француза.
'4
Коутиньо подхватил мяч на краю штрафной, а после небольшого смещения в центр нанёс удар в соперника.
'3
Дембеле ворвался по правому краю чужой штрафной и прострелил, но пас был перехвачен.
'2
«Барса» забрала мяч под свой контроль, не спеша приближаясь к штрафной «Малаги».
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Примеры: «Малага» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.