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«Барселона» разобралась по-хозяйски

«Барселона» обыграла «Малагу» в Примере

«Барселона» обыграла в гостях «Малагу» в 28-м туре чемпионата Испании. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию.
28-й тур  |   10 марта 22:45   |  закончен
Малага
0:2
Барселона
0:2
Стадион «Ла-Росаледа», Малага | Главный судья: Хуан Мунуэра (Аликанте, Испания)
Гарсия 30'
Итурра 49'
Эн-Несири 78'
Ролан 78'
Суарес 15'
Коутиньо 28'
Суарес 84'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)    Роберто
18 (з)   Роберто Росалес
15 (з)   Федерико Рикка
4 (з)   Луис Эрнандес
2 (з)   Игнаси Микель
7 (п)   Мануэль Итурра 49'
21 (п)   Саму Гарсия 30'
25 (п)   Мехди Ласен
11 (п)   Гонсало Чори 61'
26 (н)   Юссеф Эн-Несири 78' 78'
24 (н)   Диего Ролан 78' 78'
1 (в)   Марк-Андре тер
18 (з)   Жорди Альба 77'
3 (з)   Жерар Пике
23 (з)   Самуэль Юмтити
20 (п)   Серхи Роберто 74'
5 (п)   Серхио Бускетс
4 (п)   Иван Ракитич
15 (п)    Паулиньо
14 (п)   Филиппе Коутиньо 28'
9 (н)   Луис Суарес 15' 84'
11 (н)   Усман Дембеле 85'
Запасной состав
13 (в)   Андрес Прието
23 (з)   Мигель Торрес
22 (п)   Максим Лестьенн 61'
6 (п)   Здравко Кузманович
12 (н)   Браун Идейе 78' 78'
17 (н)   Исаак Саксесс
19 (н)   Альберто Буэно
13 (в)   Яспер Силлессен
19 (з)   Лука Динь 77'
22 (з)   Алейш Видаль 85'
24 (з)   Йерри Мина
25 (з)   Томас Вермален
21 (п)   Андре Гомеш 74'
17 (н)   Пако Алькасер
Удары
15%
По воротам: 4
В створ: 2
Владение мячом
29%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 1
  • 15
Удары
85%
По воротам: 17
В створ: 11
Владение мячом
71%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 5
  • 8
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'90+2
Матч окончен! «Барселона» обыграла «Малагу» в гостях. Каталонцы забили голы ещё в первом тайме, а во второй половине «Барса» сыграла в экономном режиме, доведя игру до победы. Сине-гранатовые набрали очередные три очка, а «Малага» понемногу готовится к вылету в Сегунду.
'90+1
Коутиньо после розыгрыша углового решил обыграть соперника один в один, нарвавшись на отбор.
'90+1
Две минуты добавил арбитр.
'89
Коутиньо выскочил на ответный пас Суареса, но не успел пробить, как в подкате сыграл защитник!
'86
Арбитр не среагировал на падение Лестьенна в штрафной сине-гранатовых!
'85
Видаль вышел.
'85
Дембеле отправился отдыхать.
'84
Суарес получил жёлтую карточку за умышленную подножку против защитника.
'83
Лестьенн сделал слабый пас назад, которым чуть не воспользовался длинноногий Дембеле.
'81
Саксессу досталось у штрафной «Барсы» от Андре Гомеша.
'78
Саксесс в игре.
'78
Диего Ролан покинул поле.
'78
Идейе вышел.
'78
Эн-Несири заменили.
'77
Лука Динь занял место на левом краю обороны.
'77
Жорди Альбу сняли с игры.
'76
Суарес со стандарта выстрелил мимо ворот, целясь в ближний угол.
'75
Суареса сбили у края чужой штрафной.
'74
Андре Гомеш вышел.
'74
Серхи Роберто ушёл.
'73
Коутиньо сыграл налево на Жорди Альбу, который вместо прострела решил пробить, но получилось мимо ворот.
'71
Дембеле забросил мяч в штрафную, где Суарес был в офсайде.
'70
Хименес эффектно забрал мяч после дальнего удара Коутиньо.
'70
Лестьенн в контратаке подбежал к штрафной «Барсы» и выдела неточную передачу.
'68
Диего Ролан плохо пробил с хорошей позиции, мяч несильно покатился к тер Штегену.
'68
У Суареса не получилась стеночку с Жорди Альбой у края штрафной «Малаги».
'65
Хименес намертво взял мощный удар Дембеле с линии штрафной!
'62
Эн-Несири заработал перспективный стандарт у края чужой штрафной.
'61
Лестьенн вышел.
'61
Чори Кастро заменён.
'60
Паулиньо после навеса с углового пробил головой над воротами.
'60
Опасный удар Коутиньо был блокирован!
'58
Коутиньо неточно пробил издали.
'57
Эн-Несири забежал в штрафную на заброс Диего Ролана и в прыжке не дотянулся до мяча, пытаясь пробить с лёта.
'56
У Жорди Альбы не получился навес, мяч полетел слишком высоко.
'55
Юмтити открылся во вратарской на подачу Дембеле, однако нормально пробить головой защитник «Барсы» не сумел.
'53
Ракитич пробросил мяч по лицевой линии и выпустил его. Будет удар от ворот.
'50
Стенка «Малаги» заблокировала удар Суареса со штрафного.
'49
Итурра грубо сыграл против Суареса, получив жёлтую карточку.
'48
Подача Жорди Альбы нашла в штрафной Дембеле, который с лёта пробил мимо ворот.
'47
Дембеле сыграл на ход Серхи Роберто, прострел которого был отражён защитником.
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Закончился первый тайм. «Барселона» уверенно разобралась с «Малагой» в первой половине встречи, решив исход противостояния в первом тайме. Два пропущенных гола и удаление практически лишили «Малагу» шансов на положительный итог. Впереди второй тайм.
'45+1
Суарес получил мяч в штрафной хозяев в положении вне игры.
'43
Дембеле накрутил соперника у штрафной и сыграл на Ракитича, чей удар низом оказался лёгким для Хименеса.
'42
Хименес спас «Малагу» от очередного гола «Барсы», среагировав на опасный удар Коутиньо из пределов штрафной!
'40
Коутиньо отметился ударом головой, но из положения вне игры.
'39
Эн-Несири не смог прорваться через центр, но откинул мяч в сторону на Ласена, который с линии штрафной пробил над перекладиной!
'38
Хименес справился с непростым дальним ударом Коутиньо.
'37
Эн-Несири неудачно пробросил мяч себе на ход мимо Пике, Жерар легко опередил форварда.
'36
Эн-Несири чуть не забил! Итурра обыграл Паулиньо у лицевой и навесил на дальнюю штангу, откуда мимо ворот в высоком прыжке пробил Эн-Несири!
'33
Ракитич неточно пробил из-за пределов штрафной.
'32
Пике обработал мяч после навеса с углового с помощью рук, поэтому последующий удар Жерара не засчитан.
'30
Удаление! Саму Гарсия очень грубо сыграл против Жорди Альбы, пытаясь нанести ему травму. Арбитр, выслушав по микрофону мнение ассистентов, решил сразу удалить игрока «Малаги».
'28
ГОЛ! Второй гол «Барсы» тоже получился классным! Дембеле с правого края штрафной прострелил на ближнюю штангу, куда забежал Коутиньо, пяткой подправив мяч в ворота!
'26
Коутиньо придержали в середине поля.
'24
У Суареса заметили положение вне игры.
'22
Дембеле подбежал к краю штрафной хозяев и сделал подачу, которая была прервана защитником.
'21
Паулиньо выскочил на резкий пас Суареса, пробив с острого угла в сетку ворот с внешней стороны.
'19
Юмтити перехватил проникающую передачу Эн-Несири.
'18
Эн-Несири не побоялся через центр ускориться к штрафной, ранее обыграв Бускетса, но дальнейший его удар был простым для тер Штегена.
'18
Диего Ролан в перспективной контратаке забрался в положение вне игры.
'15
ГОЛ! Нетипичным образом забила «Барселона». Жорди Альба исполнил отличный навес за спину защитнику на Суареса, который легко пробил в противоход голкиперу!
'13
Суарес! Коутиньо классно сыграл на ход Суаресу, который резким движением ушёл от последнего защитника и пробил в ближний угол, но Хименес среагировал!
'13
Тер Штеген забрал опасную подачу Чори Кастро.
'11
Прострел Серхи Роберто угодил в защитника, рикошетом от которого достался Хименесу.
'10
Каталонцы заработали штрафной, розыгрыш которого ни к чему не привёл.
'8
Ласен без труда отобрал мяч у Коутиньо, который пытался обмануть алжирца за счёт дриблинга.
'6
Дембеле, перехватив мяч на чужой половине поля, неудачно его обработал, чем воспользовались подоспевшие оппоненты француза.
'4
Коутиньо подхватил мяч на краю штрафной, а после небольшого смещения в центр нанёс удар в соперника.
'3
Дембеле ворвался по правому краю чужой штрафной и прострелил, но пас был перехвачен.
'2
«Барса» забрала мяч под свой контроль, не спеша приближаясь к штрафной «Малаги».
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Примеры: «Малага» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.