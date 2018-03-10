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Трансляция
С конца
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'90+3
'90+2
«Эйбар» старается до самого конца бороться с «Реалом», но сейчас мадридский клуб очень внимательно играет у своих ворот.
'90+1
Последовал заброс на дальнюю штангу ворот «Реала» с правого фланга, но мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля.
'90
Три минуты добавил Хосе Монтера к основному времени матча.
'89
Угловой у ворот «Реала». Последовала в центр штрафной площади в исполнении Леона, после борьбы за мяч Хордан пробил по воротам, случился небольшой рикошет, но Навас смог забрать мяч.
'88
'88
'87
Васкес с правого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, Арбилья выбил мяч в аут.
'86
'86
'85
'84
Васкес с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, защитники «Эйбара» спокойно перехватили мяч.
'83
В центр поля у нас пока перешла игра, «Реал» такими темпами может потерять очки вновь.
'82
Угловой у ворот «Реала». Леон выполнил подачу на дальнюю штангу, Начо головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'81
Васкес потерял мяч у штрафной площади «Эйбара», хозяева поля сразу пошли в контратаку, Хордан из центра поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Энрике Гарсия пробил в ближний угол ворот, но в створ не попал.
'80
Роналду попытался выполнить по воротам в борьбе с защитником, толком попытка в итоге у него не получилась.
'79
Марсело с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Роналду не удалось добраться до мяча.
'78
Анхель с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Энрике Гарсия сбросил мяч на Инуи, который головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'77
Энрике Гарсия получил по колену в столкновении с Навасом, но форвард «Эйбара» довольно быстро сам пришёл в себя.
'76
Модрич выполнил неудачную передачу в свою штрафную площадь, пришлось Навасу выбегать из ворот и в подкате выбивать мяч в аут.
'75
С левого фланга последовала подача в штрафную площадь «Эйбара», Арбилья спокойно головой выбил мяч в аут.
'74
'74
'73
'73
'72
Анхель со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но игроки «Реала» смогли отбиться.
'71
Начо на своей половине поля нарушил правила против Энрике Гарсии. «Эйбар» заработал неплохой стандарт.
'70
Вновь из центра поля последовала передача в штрафную площадь «Эйбара», Дмитрович уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'69
Модридч из центра поля выполнил передачу на ход Роналду, Криштиану ловко подработал мяч чуть ли не спиной, а затем пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Арбилью, после этого мяч подобрал Бэйл, который был в офсайде.
'68
'68
'67
Иван Рамис всё же получил повреждение в борьбе за мяч, после общения с врачи «Эйбара» принято решение, что лучше провести замену.
'66
Капа выполнил подачу на дальнюю штангу с левого фланга теперь, Инуи в борьбе с Модричем не смог добраться до мяча.
'65
С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади «Реала», Рамос головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'64
Иско с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Бэйл пробил по воротам головй, мяч пролетел рядом со штангой.
'63
Марсело с левого фланга отправил в забег Бэйла, Гарет выполнил передачу в центр штрафной площади, Роналду пробил в касание по воротам, Дмитрович потащил.
'62
Перешла у нас пока игра в центр поля, спокойно «Реал» контролирует мяч, атаки вроде бы тоже есть, но вот хороших ударом по воротам по итогу видим мы не так и много.
'61
Модрич на правом углу штрафной площади старался пробросить мяч вперёд, мяч попал в руку Анхелю, но Хосе Морена показал, что нужно играть дальше.
'60
Дани Гарсия руками в центре поля придержал Крооса. Игроки «Реала» спокойно разыграли стандарт.
'59
Модрич ворвался в штрафную площадь «Эйбара» и с правого угла пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.
'58
Поле на стадионе в Эйбаре не самое большое, сейчас Навасу удалось даже добить мяч до Дмитровича.
'57
Всё нормально с Экаланте, вернулся он на поле, больше травм нам сегодня конечно не нужно.
'56
Эскаланте получил повреждение в борьбе за мяч у своей штрафной площади, вышли на поле врачи «Эйбара», небольшая пауза в игре.
'55
Карвахаль с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади на Модрича, Лука сбросил мяч под удар Роналду, который в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.
'54
Марсело с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Рамис головой выбил мяч в аут.
'53
Этот гол для «Эйбара» также стал сотым на своём поле в рамках матчей Примеры, в таком матче это особенно знаково.
'52
Вот и пожалуйста, всё начинается у нас по сути с самого начала, но мы также и говорили, что «Эйбар» свои моменты создаёт.
'51
'50
Эскаланте с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, а мяч полетел в итоге под перекладину, Навас в прыжке вынужден был переводить мяч на угловой.
'49
«Эйбар» пока пробует прессинговать игроков «Реала», иногда гости совершают в итоге ошибки, но всегда есть подстраховка.
'48
Второй тайм начинается у нас довольно спокойно, быть может сейчас «Реал» уже начинает где-то и по счёту играть.
'47
'46
Начинается второй тайм!
'45+1
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма мадридский «Реал» на выезде с минимальным счётом переигрывает «Эйбар» 1:0. В целом игра пока получается вполне интересной, хозяева поля пару своих моментов не смогли реализовать, а так счёт мог быть и равным. Посмотрим, что будет дальше, а пока немного отдохнём.
'45
Одну минуту добавил Хосе Монтера к основному времени первого тайма.
'45
Модрич с левого фланга вошёл в штрафную площадь и решил сам пробить по воротам, Дмитрович был на месте.
'45
На этот раз игроки «Реала» решили разыграть угловой удар, попытка вышла неудачной, футболисты «Эйбара» быстро за счёт прессинга перехватили мяч.
'45
Марсело с левого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Роналду принял мяч и пробил по воротам, Дмитрович спас свою команду и перевёл мяч на угловой.
'45
Инуи пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Навас был на месте.
'45
Иско выполнил подачу к линии вратарской с углового, Рамос головой пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой.
'44
Кроос с углового выполнил подачу в центр штрафной площади вновь, после длительной борьбы за мяч Капа вынужден был выбить мяч за лицевую линию поля.
'43
Кроос с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Дани Гарсия в борьбе с Рамосом вновь вынужден был выбить мяч на угловой.
'42
Роналду с правого фланга выполнил передачу к центру штрафной площади, Рамис выбил мяч на угловой.
'41
Анхель с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, не без труда, но игроки «Реала» смогли отбиться.
'40
Леон с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров не смог зацепиться за мяч.
'39
Хордан с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Марсело не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой.
'38
Всё же «Реал» на классе пока открыл счёт в матче, посмотрим, что дальше будет, «Эйбар» просто так сдаваться не будет.
'37
'36
Опасный момент у ворот «Эйбара»! Прошла передача на левый угол штрафной площади, Бэйл принял мяч и пробил по воротам, Дмитрович спас свою команду, далее уже Гарет отдал передачу на Роналду, но Криштиану успел накрыть Арбилья и не дать португальцу отличиться.
'35
Энрике Гарсия нарушил правила в центре поля против Каземиро. Игроки «Реала» спокойно разыграли стандарт.
'34
'33
Леон со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Хордан головой пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'32
Карвахаль на правом фланге нарушил правила у своей штрафной площади. «Эйбар» заработал неплохой стандарт.
'31
'31
'30
Дани Гарсия сыграл очень хорошо в подкате у своей штрафной площади и без всякого нарушение остановил прорыв Иско.
'29
Последовала передача из центра поля на ход Бэйлу, Дмитрович здорово сыграл на выходе и уже за пределами штрафной площади выбил мяч обратно к центру.
'28
Каземиро чуть ранее в борьбе за верховой мяч коснулся его рукой, но Хосе Монтера промолчал и тут.
'27
Бэйл с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, защитники «Эйбара» не смогли далеко выбить мяч, в итоге Иско пробил по воротам, но попал в соперника.
'26
Всё нормально с Гарсией, должен будет футболист «Эйбара» вернуться на поле. А «Эйбар» пока продолжает прессинговать «Реал».
'25
Модрич в борьбе за мяч довольно опасно сыграл против Дани Гарсии, но Хосе Монтера показал, что нужно играть дальше. Также и Энрике Гарсия получил рассечение в борьбе за мяч с Вараном, вышли на поле врачи «Эйбара», пауза в игре.
'24
Леон выполнил подачу в центр штрафной площади с углового, «Реал» вновь уверенно отбился при стандарте.
'23
Инуи прошёл вперёд по левому флангу и выполнил затем передачу под удар Гарсии, Энрике пробил в угол ворот из-за пределов штрафной площади, Навас в прыжке перевёл мяч на угловой.
'22
И тут же ответная атака «Эйбара» пошла, к линии штрафной площади был заброс на Гарсию, Навас здорово сыграл на выходе и головой сбросил мяч на партнёра.
'21
Марсело из центра поля выполнил передачу к штрафной площади «Эйбара», Бэйл в борьбе с защитниками не смог зацепиться за мяч.
'20
Бэйл с левого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади «Эйбара», Роналду оказался в офсайде.
'19
Карвахаль в борьбе за верховой мяч в центре поля немного подталкивал Хордана, но Хосе Монтера показал, что можно играть дальше.
'18
Капа с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Гарсия вновь не успел к мячу, а моменты для него партнёры создают неплохие.
'17
Леон с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Реала» без всяких проблем разрядили обстановку у своих ворот.
'16
Леон в подкате на правом фланге бился за мяч с Рамосом, мяч в итоге ушёл на угловой от капитана мадридского клуба.
'15
Инуи попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но пройти Модрича ему не удалось.
'14
Арбилья из центра поля выполнил заброс к штрафной площади «Реала», никто из партнёров не смог зацепиться за мяч.
'13
Из центра поля последовала слишком сильная передача в штрафную площадь «Эйбара», Дмитрович спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
'12
Дмитрович выбил мяч из своей штрафной площади не самым лучшим образом, мяч в итоге улетел в аут.
'11
Иско с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Бэйл попытался головой пробить по воротам, но попытка вышла совсем скверной.
'10
Леон в центре поля нарушил правила против Марсело. «Реал» спокойно разыграл стандарт.
'9
Кроос с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Эйбара» очень уверенно отбились при этом стандарте.
'8
Роналду с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Рамис в подкате выбил мяч на угловой.
'7
Инуи с правого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, Навас не смог добраться до мяча, но и Гарсия не пробил по воротам.
'6
Капа с правого фланга продолжает регулярно грузить мячи в штрафную площадь «Реала», на этот раз Варан выбил мяч подальше от своих ворот.
'5
Варан в центре поля нарушил правила против Гарсии. Игроки «Эйбара» спокойно разыграли стандарт.
'4
Угловой у ворот «Реала». Леон выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч полетел слишком сильно и в итоге улетел за лицевую линию поля.
'3
Капа с правого фланга вновь выполнил передачу в штрафную площадь, Карвахаль не дал Инуи зацепиться за мяч, но затем на правом углу штрафной площади Рамос опять подарил мяч Капе, последовала передача на дальнюю штангу, Гарсия не смог зацепиться за мяч, но с левого угла штрафной площади передачу в центр выполнил Анхель, Леон головой пробил по воротам, мяч полетел в сторону от цели.
'2
«Эйбар» сразу начинает матч с атак. Капа с правого фланга выполнил передачу в штрафную площадь, мяч попал в Марсело и улетел в аут.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Примеры: «Эйбар» — «Реал». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.