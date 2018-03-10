'90+3

Диоп пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Рамоса и после этого сразу прозвучал финальный свисток! Мадридский «Реал» в матче 28-го тура чемпионата Испании на выезде одержал непростую победу над «Эйбаром» 2:1 благодаря дублю Криштиану Роналду. После этого успеха «Реал» немного ближе подобрался к мадридскому «Атлетико», но отставание между клубами по-прежнему четыре очка, а также у «Атлетико» есть игра в запасе. «Эйбар» в свою очередь с 39-ю баллами остался на восьмом месте в турнирной таблице, но по итогам тура он может потерять пару позиций.