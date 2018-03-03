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Реал Мадрид Хетафе
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду Reuters
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду

Пенальти не спас «Хетафе» от Роналду

«Реал» обыграл «Хетафе» благодаря дублю Роналду и голу Бэйла

Мадридский «Реал» на своем поле обыграл «Хетафе» в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу благодаря дублю Криштиану Роналду. Единственный гол «Хетафе» провел Франсиско Портильо, отличившийся с пенальти. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
27-й тур  |   03 марта 22:45   |  закончен
Реал Мадрид
3:1
Хетафе
3:1
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид | Главный судья: Марио Мелеро (Малага, Испания)
Бэйл 24'
Начо 34'
Роналду 45+1'
Роналду 78'
Льоренте 79'
Роналду 79'
Реми 25'
Реми 47'
Портильо 53'
Портильо 65' (пен)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Кейлор Навас
2 (з)   Даниэль 
15 (з)   Тео Бернар 65'
6 (з)   Хосе Игнасио 34'
4 (з)   Серхио Рамос
18 (п)   Маркос Льоренте 79' 79'
14 (п)    Каземиро
22 (п)    Иско
9 (н)   Карим Бензема
11 (н)   Гарет Бэйл 24'
7 (н)   Криштиану Роналду 79' 45' 78' 79'
1 (в)   Дамиан Мартинес
22 (з)   Дамиан Суарес
3 (з)   Виторину Антунеш
2 (з)   Даконам Дьене
4 (з)   Бруно Гонсалес
18 (п)   Мауро Арамбарри
12 (п)   Франсиско Портильо 86' 53' 65'
14 (п)   Серхио Мора 59'
21 (п)   Файчал Файр
9 (н)   Родригес Анхель 56'
11 (н)   Лоик Реми 25' 47'
Запасной состав
13 (в)   Кико Касилья
12 (з)    Марсело 65'
5 (з)   Рафаэль Варан
23 (п)   Матео Ковачич 79' 79'
20 (п)   Марко Асенсио
17 (н)   Лукас Васкес
21 (н)   Борха Майораль
25 (в)   Филип Манойлович
6 (з)   Леандро Кабрера
15 (з)   Франсиско Молинеро
10 (п)   Гаку Сибасаки 59'
20 (п)   Дани Пачеко 86'
31 (п)   Мервей Ндоки
19 (н)   Хорхе Молина 56'
Удары
60%
По воротам: 9
В створ: 6
Владение мячом
65%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 8
  • 6
  • 12
Удары
40%
По воротам: 4
В створ: 4
Владение мячом
35%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 4
  • 18
Трансляция
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'90+3
Матч завершён! «Реал» без особого труда обыграл «Хетафе», сняв все вопросы о победителе ещё в первом тайме. Во второй половине встречи «Хетафе» остался в меньшинстве, что не помешало команде отыграть один гол с помощью пенальти. В концовке Криштиану Роналду оформил очередной дубль в текущем сезоне.
'90+3
Асенсио сделал отличный пас между защитниками на Бэйла, чей удар пришёлся в Мартинеса!
'90+2
Пас пяткой Бензема не прошёл на Асенсио, но мяч отскочил на Бэйла, который нанёс обводящий удар, попав в дальнюю штангу!
'90+1
Три минуты добавил арбитр.
'88
Серхио Рамос пяткой сыграл на Марсело, дальнейший прострел которого оказался безадресным.
'86
Пачеко вышел.
'86
Портильо заменён.
'85
Бэйл не дотянулся головой к навесу Марсело.
'82
Асенсио слева прошёл к лицевой и прострелил мимо забежавших в штрафную партнёров по клубу.
'81
Продолжает «Реал» атаковать большими силами после гола.
'79
Асенсио вышел на левый край атаки.
'79
Роналду заменили.
'79
Ковачич вышел.
'79
Льоренте ушёл.
'78
ГОЛ! Серхио Рамос зацепился за навес с углового и отыграл на Марсело, у которого получился классный навес на Роналду, а португалец головой срезал мяч в ворота!
'76
Иско скинул мяч на Бензема, который проскочил соперника у вратарской, далеко отпустив мяч, чем воспользовался Мартинес.
'74
Дамиан не укорил пас Гонсалеса, выпустив мяч в аут.
'73
Дьене здорово сыграл в отборе против Роналду, обокрав португальца у лицевой линии!
'72
Дьене срезал подачу Марсело вблизи створа своих ворот!
'71
Каземиро отобрал мяч у Бензема, который уже был на ударной позиции, затем бразилец загубил момент.
'69
Роналду! Криштиану после опасного прострела срезал мяч прямо в Мартинеса!
'67
Не засчитан гол Роналду! Марсело после розыгрыша углового сделал подачу на дальнюю штангу, откуда Роналду расстрелял ворота головой. Арбитр заметил нарушение со стороны мадридцев.
'67
Иско помешали обработать мяч в штрафной «Хетафе», выбив снаряд на угловой.
'65
Марсело вышел.
'65
Тео заменили.
'65
ГОЛ! Портильо уверенно реализовал пенальти, пробив на силу по центру ворот!
'64
Пенальти в ворота «Реала»! Молина убежал от Начо и получил по ногам в штрафной мадридцев!
'64
Иско потерял мяч в окружении троих соперников.
'61
Сибасаки в быстрой атаке сделал резкий проникающий пас, который был перехвачен подкатом Тео!
'60
Иско помешали пробить с края штрафной.
'59
Сибасаки вышел.
'59
Серхио Мора заменён.
'58
Молина зацепился за подачу Дамиана у вратарской Наваса, но в положении вне игры.
'56
Молина постарается помочь «Хетафе».
'56
Анхель ушёл.
'55
Серхио Рамос нарушил правила, ведя борьбу с соперником за навес с углового.
'53
Портильо сбил Тео, получив жёлтую карточку.
'51
Бензема разыграл стеночку с Бэйлом и пробил с ходу прямо в Мартинеса!
'50
Отличная атака «Реала» с игрой в один-два касания была загублена плохим переводом налево на Иско.
'49
Активный прессинг «Хетафе» вблизи чужой штрафной закончился нарушением против Льоренте.
'47
Удаление! Реми рукой зацепил лицо Начо в безобидной ситуации, получив жёлтую карточку, которая стала для француза второй в данном матче.
'46
Навас справился с простым дальним ударом Дамиана.
'46
Реми неплохо пробил из-за пределов штрафной, но Навас сыграл надёжно.
'46
Начался второй тайм.
'45+2
Закончился первый тайм. «Реал» очень долго вкатывался в игру, плохо атакуя в первой половине тайма. Но затем мадридцы в затяжной атаке открыли счёт, что надломило «Хетафе». В концовке тайма голом отметился Криштиану Роналду. Перерыв.
'45+2
Роналду выстрелил издали чуть выше правой девятки!
'45+1
ГОЛ! Роналду забил очередной гол в Ла Лиге! Отличный проникающий пас прошёл на Роналду, который, казалось, потерял момент для удара, но расправился с несколькими защитниками и пробил в дальний нижний угол!
'44
Гонсалес перехватил прострел Иско, а после рикошета от ноги защитника мяч достался Мартинесу.
'42
Антунеш навязал прессинг Иско, что привело к нарушению со стороны португальца.
'40
Реми получил повреждение, медики появились на поле.
'39
Карвахаль опасно пробил издали, послав мяч вблизи дальней штанги!
'38
Бензема выпрыгнул на навес с фланга, столкнувшись с Дамианом. Арбитр углядел фол в нападении.
'36
Портильо забросил мяч в штрафную на Реми, которого оставили в офсайде.
'34
Начо срубил Реми, удостоившись «горчичника».
'34
Бензема попал в положение вне игры.
'33
Анхель упустил соперника и тактически грамотно сделал подножку, которая не тянет на жёлтую карточку.
'31
Мартинес забрал в своей вратарской прострельный пас Роналду.
'30
Роналду не смог подстроиться под прострел Тео, находясь на границе вратарской «Хетафе».
'28
Файр позволил себе опасный подкат против Каземиро, обошлось без карточки.
'27
У Карвахаля не получился прострел, защитник «Реала» толком не попал по мячу, который достался ближайшему сопернику.
'25
Реми был предупреждён за игру локтем против Начо.
'24
ГОЛ! Всё началось с опасного удара Бэйла, который был блокирован, но атака мадридцев продолжилась навесом Бензема, Рамос и Иско помогли мячу отскочить к Бэйлу, который, оказавшись без опеки, пробил в правый угол!
'23
Роналду сыграл по краю штрафной на Иско, которому помешали сделать навес ценой углового.
'21
Дьене обокрал соперника в своей штрафной, а затем один в один прошёл другого оппонента! Очень беспечно сыграл защитник.
'20
Тео получил повреждение в игровом стыке с Дьене.
'19
Анхель очень легко обыграл Начо, ворвался в штрафную «Реала» и пробил прямо в Наваса!
'16
Реми обыграл Карвахаля и сделал навес, который пришёлся на соперника.
'15
Арбитр не среагировал на падение Иско перед штрафной «Хетафе».
'14
Роналду выскочил на проникающий пас из положения вне игры, поэтому последующий удар португальца засчитан не был, даже в статистику.
'12
Диагональ Роналду оказалась очень удобной для Мартинеса, который успешно сыграл на выходе из ворот.
'11
Бензема сбили в центральном круге.
'10
Бэйл задумал перевод налево, но передача была перехвачена.
'9
Дьене отразил навес мадридцев со стандарта.
'8
Реми отметился нарушением недалеко от края своей штрафной.
'6
Бэйл выпустил мяч в аут, оказавшись под прессингом на фланге.
'5
Начо и Анхель получили повреждения в верховом стыке головами.
'4
Бэйл забрался в положение вне игры, выскакивая на длинный пас Серхио Рамоса.
'2
Мартинесу пришлось выйти за пределы своей штрафной, чтобы перехватить проникающую передачу мадридцев.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура Примеры: «Реал» — «Хетафе». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.