Реал Мадрид

'90+3
Матч завершён! «Реал» без особого труда обыграл «Хетафе», сняв все вопросы о победителе ещё в первом тайме. Во второй половине встречи «Хетафе» остался в меньшинстве, что не помешало команде отыграть один гол с помощью пенальти. В концовке Криштиану Роналду оформил очередной дубль в текущем сезоне.
'90+3
Асенсио сделал отличный пас между защитниками на Бэйла, чей удар пришёлся в Мартинеса!
'90+2
Пас пяткой Бензема не прошёл на Асенсио, но мяч отскочил на Бэйла, который нанёс обводящий удар, попав в дальнюю штангу!
'90+1
Три минуты добавил арбитр.
'88
Серхио Рамос пяткой сыграл на Марсело, дальнейший прострел которого оказался безадресным.
'86
'86
'85
Бэйл не дотянулся головой к навесу Марсело.
'82
Асенсио слева прошёл к лицевой и прострелил мимо забежавших в штрафную партнёров по клубу.
'81
Продолжает «Реал» атаковать большими силами после гола.
'79
'79
'79
'79
'78
'76
Иско скинул мяч на Бензема, который проскочил соперника у вратарской, далеко отпустив мяч, чем воспользовался Мартинес.
'74
Дамиан не укорил пас Гонсалеса, выпустив мяч в аут.
'73
Дьене здорово сыграл в отборе против Роналду, обокрав португальца у лицевой линии!
'72
Дьене срезал подачу Марсело вблизи створа своих ворот!
'71
Каземиро отобрал мяч у Бензема, который уже был на ударной позиции, затем бразилец загубил момент.
'69
Роналду! Криштиану после опасного прострела срезал мяч прямо в Мартинеса!
'67
Не засчитан гол Роналду! Марсело после розыгрыша углового сделал подачу на дальнюю штангу, откуда Роналду расстрелял ворота головой. Арбитр заметил нарушение со стороны мадридцев.
'67
Иско помешали обработать мяч в штрафной «Хетафе», выбив снаряд на угловой.
'65
'65
'65
'64
Пенальти в ворота «Реала»! Молина убежал от Начо и получил по ногам в штрафной мадридцев!
'64
Иско потерял мяч в окружении троих соперников.
'61
Сибасаки в быстрой атаке сделал резкий проникающий пас, который был перехвачен подкатом Тео!
'60
Иско помешали пробить с края штрафной.
'59
'59
'58
Молина зацепился за подачу Дамиана у вратарской Наваса, но в положении вне игры.
'56
'56
'55
Серхио Рамос нарушил правила, ведя борьбу с соперником за навес с углового.
'53
'51
Бензема разыграл стеночку с Бэйлом и пробил с ходу прямо в Мартинеса!
'50
Отличная атака «Реала» с игрой в один-два касания была загублена плохим переводом налево на Иско.
'49
Активный прессинг «Хетафе» вблизи чужой штрафной закончился нарушением против Льоренте.
'47
'46
Навас справился с простым дальним ударом Дамиана.
'46
Реми неплохо пробил из-за пределов штрафной, но Навас сыграл надёжно.
'46
Начался второй тайм.
'45+2
Закончился первый тайм. «Реал» очень долго вкатывался в игру, плохо атакуя в первой половине тайма. Но затем мадридцы в затяжной атаке открыли счёт, что надломило «Хетафе». В концовке тайма голом отметился Криштиану Роналду. Перерыв.
'45+2
Роналду выстрелил издали чуть выше правой девятки!
'45+1
'44
Гонсалес перехватил прострел Иско, а после рикошета от ноги защитника мяч достался Мартинесу.
'42
Антунеш навязал прессинг Иско, что привело к нарушению со стороны португальца.
'40
Реми получил повреждение, медики появились на поле.
'39
Карвахаль опасно пробил издали, послав мяч вблизи дальней штанги!
'38
Бензема выпрыгнул на навес с фланга, столкнувшись с Дамианом. Арбитр углядел фол в нападении.
'36
Портильо забросил мяч в штрафную на Реми, которого оставили в офсайде.
'34
'34
Бензема попал в положение вне игры.
'33
Анхель упустил соперника и тактически грамотно сделал подножку, которая не тянет на жёлтую карточку.
'31
Мартинес забрал в своей вратарской прострельный пас Роналду.
'30
Роналду не смог подстроиться под прострел Тео, находясь на границе вратарской «Хетафе».
'28
Файр позволил себе опасный подкат против Каземиро, обошлось без карточки.
'27
У Карвахаля не получился прострел, защитник «Реала» толком не попал по мячу, который достался ближайшему сопернику.
'25
'24
'23
Роналду сыграл по краю штрафной на Иско, которому помешали сделать навес ценой углового.
'21
Дьене обокрал соперника в своей штрафной, а затем один в один прошёл другого оппонента! Очень беспечно сыграл защитник.
'20
Тео получил повреждение в игровом стыке с Дьене.
'19
Анхель очень легко обыграл Начо, ворвался в штрафную «Реала» и пробил прямо в Наваса!
'16
Реми обыграл Карвахаля и сделал навес, который пришёлся на соперника.
'15
Арбитр не среагировал на падение Иско перед штрафной «Хетафе».
'14
Роналду выскочил на проникающий пас из положения вне игры, поэтому последующий удар португальца засчитан не был, даже в статистику.
'12
Диагональ Роналду оказалась очень удобной для Мартинеса, который успешно сыграл на выходе из ворот.
'11
Бензема сбили в центральном круге.
'10
Бэйл задумал перевод налево, но передача была перехвачена.
'9
Дьене отразил навес мадридцев со стандарта.
'8
Реми отметился нарушением недалеко от края своей штрафной.
'6
Бэйл выпустил мяч в аут, оказавшись под прессингом на фланге.
'5
Начо и Анхель получили повреждения в верховом стыке головами.
'4
Бэйл забрался в положение вне игры, выскакивая на длинный пас Серхио Рамоса.
'2
Мартинесу пришлось выйти за пределы своей штрафной, чтобы перехватить проникающую передачу мадридцев.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура Примеры: «Реал» — «Хетафе». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.