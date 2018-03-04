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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси Reuters
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси

Месси наказал «Атлетико» штрафом

Гол Месси позволил «Барселоне» победить «Атлетико» в матче Примеры

«Барселона» переиграла «Атлетико» благодаря голу Лионеля Месси со штрафного в матче 27-го тура испанской Примеры. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
27-й тур  |   04 марта 18:15   |  закончен
Барселона
1:0
Атлетико М
1:0
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
Месси 26'
Месси 30'
Ракитич 69'
Врсалько 31'
Хименес 57'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Марк-Андре тер
18 (з)   Жорди Альба
3 (з)   Жерар Пике
23 (з)   Самуэль Юмтити
20 (п)   Серхи Роберто
4 (п)   Иван Ракитич 69'
14 (п)   Филиппе Коутиньо 84'
5 (п)   Серхио Бускетс
8 (п)   Андрес Иньеста 36'
9 (н)   Луис Суарес
10 (н)   Лионель Месси 26' 30'
13 (в)   Ян Облак
16 (з)   Шиме Врсалько 59' 31'
3 (з)   Филипе Луис 75'
24 (з)   Хосе Мария 57'
2 (з)   Диего Годин
14 (п)    Габи 66'
8 (п)    Сауль
5 (п)   Томас Тейе
6 (п)    Коке
18 (н)   Диего Коста
7 (н)   Антуан Гризманн
Запасной состав
13 (в)   Яспер Силлессен
19 (з)   Лука Динь
25 (з)   Томас Вермален
21 (п)   Андре Гомеш 36'
15 (п)    Паулиньо 84'
11 (н)   Усман Дембеле
17 (н)   Пако Алькасер
25 (в)   Аксель Вернер
19 (з)   Лукас-Франсуа Эрнандес 75'
20 (з)    Хуанфран
23 (п)    Витоло
11 (н)   Анхель Корреа 59'
21 (н)   Кевин Гамейро 66'
9 (н)   Фернандо Торрес
Удары
80%
По воротам: 13
В створ: 8
Владение мячом
57%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 12
  • 2
  • 16
Удары
20%
По воротам: 6
В створ: 2
Владение мячом
43%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 6
  • 19
Трансляция
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'90+3
Матч окончен! «Барселона» минимально переиграла «Атлетико» на «Камп Ноу». Каталонцы забили единственный гол усилиями Месси, который классно реализовал стандартное положение. Добытые три очка помогли «Барсе» упрочить своё лидерство в Примере.
'90+1
Месси сыграл на левый край штрафной на Суареса, у которого не получился удар по дуге в дальнюю девятку.
'90+1
Три минуты добавил арбитр.
'90
Диего Годин придержал Суареса, который грамотно зацепился за мяч.
'90
Пике отразил заброс Коке, не дав передаче пройти на Гамейро.
'87
Хименес пострадал в стыке с Суаресом.
'86
Не засчитан гол Гамейро! Диего Коста выиграл борьбу за подачу и скинул мяч во вратарскую на Гамейро, который расстрелял ворота каталонцев. Но проблема была в Диего Косте, который оказался в офсайде в момент навеса.
'84
Паулиньо вышел.
'84
Коутиньо заменили.
'84
Диего Коста оказался в положении вне игры после заброса.
'83
Коутиньо и Суарес не сумели взломать оборону «Атлетико» по левому краю штрафной.
'81
Диего Коста упал в штрафной в попытке развернуться, находясь под опекой Пике.
'80
Арбитр не среагировал на падение Коутиньо в штрафной «Атлетико»!
'78
Бускетс замкнул дальнюю штангу после навеса, пробив с лёта в ближнюю девятку! Облак среагировал!
'77
Месси через центр подбежал к штрафной гостей, пробил в ногу Хименеса!
'76
Гол Суареса был не засчитан из-за положения вне игры!
'76
Облак кулаками отразил подачу Месси с углового.
'75
Лукас Эрнандес вышел.
'75
Филипе Луис заменён.
'74
После потери Бускетса мадридцы вывели на ударную позицию Гризманна, но француз пробил выше ворот.
'72
Тер Штеген вышел из ворот на лёгкий навес Коке со стандарта.
'70
Диего Годин нарушил правила после розыгрыша стандарта.
'69
Ракитич нарушением сорвал быструю атаку «Атлетико», получив жёлтую карточку.
'68
Суарес при прорыве по лицевой нарвался на подкат Коке, будет угловой.
'66
Гамейро вышел в пару к Диего Косте.
'66
Габи ушёл.
'66
Юмтити и Пике отметились неточными ударами после двух подряд подач Коутиньо с углового.
'65
Тейе не дал себя обыграть Жорде Альбе, выбив мяч на угловой.
'64
Тер Штеген спокойно забрал лёгкую подачу Тейе, который после выхода Корреа переместился на позицию правого защитника.
'63
Пике помог «Барселоне» отразить подачу Коке со стандарта.
'62
Диего Коста в быстрой атаке ворвался в штрафную и пробил в Юмтити.
'61
Сауль неудачно пробил головой после заброса, тер Штеген легко словил мяч, который летел по высокой дуге.
'59
Корреа вызван усилить атаку.
'59
Врсалько заменили.
'59
Пауза в матче из-за повреждения Пике.
'58
Стенка заблокировала опасный удар Месси со стандарта!
'57
Хименес вблизи своей штрафной сбил Ракитича, получив жёлтую карточку.
'56
Отличную контратаку разогнал Коутиньо, далее последовал пас на Месси, которого сумел приостановить Тейе!
'54
Длинный пас Диего Година получился слишком сильным, Диего Коста даже не ускорился.
'51
Сауль подхватил мяч перед чужой штрафной и пробил мимо цели.
'50
Пике перехватил проникающий пас Филипе Луиса, который предназначался Диего Косте.
'49
Сауль залез в офсайд.
'48
Позиционная атака мадридцев закончилась неудачным диагональным переводом направо.
'47
Суарес неудачно вернул мяч Месси в штрафной «Атлетико».
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Закончился первый тайм. «Атлетико» играл исключительно от обороны, с переменным успехом сдерживая каталонцев. Мадридцы пропустили всего один гол, и то со стандартного положения. Быстрые атаки у гостей практически не получались. Ждём второй тайм.
'45
Филипе Луис сделал рывок по флангу, выпустив мяч за лицевую.
'43
Пике неточно пробил головой после навеса с углового.
'43
Годин после ошибки у своей штрафной успел накрыть Суареса, который намеревался прострелить на Серхи Роберто.
'42
Юмтити сыграл на отбой, оказавшись под прессингом мадридцев.
'41
Жорди Альба слева прострелил в штрафную, где не успел открыться Андре Гомеш.
'39
Андре Гомеш вместо прострела нанёс очень слабый удар.
'37
Коутиньо получил мяч на краю штрафной и резко пробил под перекладину, заставив Облака реагировать!
'35
Андре Гомеш постарается заменить капитана.
'35
Иньесту решили заменить.
'34
Коутиньо разыграл стеночку с Суаресом, а затем пробил по центру ворот, Облак на месте.
'32
Суматоха в штрафной «Атлетико» позволила Суаресу выскочить на свидание с Облаком, но дальнейший удар был блокирован подкатом Хименеса!
'31
Врсалько был предупреждён за снос Суареса.
'30
Месси прошёл двоих, а затем отпустил от себя мяч, врезавшись в Филипе Луиса. Арбитр решил наказать Месси за опасную игру.
'28
Ракитич сбил Коке в центре поля.
'26
ГОЛ! Месси реализовал стандартное положение, ударив в ближнюю девятку! Облак дотянулся до мяча, но отбить его не сумел.
'25
Тейе перед своей штрафной сбил Месси!
'25
Хименес заблокировал опасный удар Суареса с линии штрафной!
'24
Врсалько неудачно сыграл на отбой, подарив мяч Коутиньо, который не смог сразу нанести удар по воротам, отыграв налево.
'23
Иньеста вернулся на поле.
'22
Иньеста вновь оказался на газоне из-за повреждения. Паулиньо готовится выйти на поле.
'22
Дальний удар Томаса Тейе был неточным.
'21
Месси разобрался с двумя соперниками перед штрафной гостей и пробил, но удар пришёлся прямо в Облака.
'20
Гризманн забрался в положение вне игры.
'19
Арбитр остановил игру из-за повреждения Иньесты.
'17
Хименес отлично сыграл один в один против Суареса, который хотел развернуться перед штрафной «Атлетико».
'16
Жорди Альба подключился к атаке слева, однако прострелить ему не дали.
'14
Пике заставил Диего Косту выпустить мяч в аут.
'13
Месси со стандарта пробил в стенку из мадридцев.
'12
Суарес заработал перспективный штрафной.
'11
Гризманн и Диего Коста неудачно разыграли стеночку в процессе перехода из обороны в атаку.
'10
Передача Серхи Роберто была отражена на угловой.
'8
Арбитр остановил игру после нарушения Суареса в борьбе с Хименесом.
'7
Юмтити нарушением помешал Диего Косте развернуться в центре поля.
'6
Диего Годин срезал прострел Коутиньо в створ своих ворот, но Облак был надёжен.
'6
Иньеста заработал ещё один угловой, оказавшись против двух соперников на фланге.
'5
Дальний удар Иньесты был блокировал Хименесом, мяч после рикошета улетел за лицевую.
'4
Диего Коста головой скинул мяч в штрафную на Коке, которого опередил Пике!
'3
Габи упустил Ракитича, сразу же нарушив правила. Много мелких фолом от мадридцев.
'2
Иньеста классно ушёл от Врсалько на левой бровке, а хорват спас положение коварной подножкой. Арбитр обошёлся без карточки.
'1
Коутиньо сбили в центральном круге, но арбитр не стал останавливать матч.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 27-го тура Примеры: «Барселона» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.