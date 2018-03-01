'90+6
Матч окончен! «Лас-Пальмас» отобрал очки у «Барселоны»! После достаточно уверенно первого тайма каталонцы совершили несколько ошибок во втором. Одна из оплошностей «Барсы» привела к пенальти, которое помогло «Лас-Пальмас» ухватиться за ничью. Впереди у каталонцев важнейший матч с «Атлетико».
'90+6
Чичисола справился с дальним ударом Дембеле.
'90+4
'90+3
Ракитич заработал очередной угловой, после быстрого розыгрыша которого последовала потеря.
'90+2
Серхи Роберто справа сделал безадресный прострел, Суарес не успел забежать в штрафную.
'90+2
Чичисола вышел из ворот на навес Месси и сыграл на отбой.
'90+1
Шесть минут переиграть командам.
'89
Не получается у «Барселоны» полноценный штурм.
'86
'86
'85
Самперио получил повреждение.
'83
Тана ворвался в штрафную и слишком слабо сыграл на партнёра, чем воспользовался защитник.
'82
Дембеле ускорился по правой бровке, выпустив мяч за лицевую.
'80
Суарес не смог обработать навес Дембеле.
'78
Агиррегарай перехватил отличную диагональ Месси, помешав мячу долететь к Дембеле.
'77
Бускетс налетел на Кальери, но арбитр посчитал, что именно форвард «Лас-Пальмас» нарушал правила.
'76
'76
'75
'75
'73
Месси в скоростной атаке сыграл налево на Лука Диня, у которого не получился навес.
'72
Коутиньо и Дани Кастельяно пострадали в столкновении.
'70
'70
'69
Гальвес заблокировал выстрел Месси со стандарта.
'68
'67
Месси со стандарта запустил мяч на Ракитича, чью скидку перехватил защитник.
'66
'65
Лука Динь в простой ситуации выпустил мяч в аут.
'63
'63
'62
Бускетс сделал навес на Суареса, который сначала с края штрафной пробил в соперника, а со второй попытки послал мяч выше цели.
'61
У Коутиньо и Суареса не получилась стеночка с Суаресом в штрафной хозяев.
'59
Агиррегарай пошёл в подкат против Месси в своей штрафной, отобрав у аргентинца мяч!
'58
Кальери выскочил на заброс, но плохо обработал мяч, грудью скинув его на тер Штегена.
'57
'57
'55
Гальвес здорово сыграл в подкате против Иньесты, а затем сделал длинный пас назад на Чичисолу.
'53
Гальвес со стандарта пробил выше ворот.
'52
'51
Самперио выпустил мяч за лицевую из-за неудачной его обработки в штрафной каталонцев.
'50
Паулиньо выдал неточный пас на открытого справа Видаля.
'48
'47
Пенальти! После навеса с углового Агиррегарай срезал мяч в дальнюю штангу, после рикошета от которой рукой себе подыграл Лука Динь. Арбитр решил наказать «Барсу»!
'46
Этебо сыграл направо на Кальери, чей прострел был отражён на угловой.
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. «Барселона», экономя энергию, разобралась с «Лас-Пальмас» в первом тайме. Каталонцы часто атаковали и в целом могли забить больше гола. Перерыв.
'45
Чичисола выбежал за пределы своей штрафной и в попытке выбить мяч коснулся его рукой! Арбитр не стал наказывать вратаря.
'43
Иньеста с края штрафной пробил над перекладиной!
'41
'40
Месси забежал на прострел Суареса и пробил с ходу в защитника, который сыграл в подкате!
'40
Этебо неточно пробил издали.
'39
Тана не увидел, что Дани Кастельяно забрался в офсайд, сделав ему пас.
'36
Кальери выскочил на отличную диагональ, неудачно обработав мяч у угла вратарской тер Штегена.
'36
Иньеста после перехвата сразу сыграл на ход Суареса, но того вовремя прикрыл Гальвес.
'34
Тана потерял мяч у чужой штрафной. Слишком много ошибок у игроков островной команды.
'32
Этебо подхватил отскок перед штрафной «Барсы» и пробил намного выше ворот.
'30
Обостряющий пас Суареса вглубь штрафной хозяев не прошёл из-за Гальвеса, который удачно сыграл на перехвате.
'28
Бускетс ошибся с пасом на Месси, послав мяч слишком высоко.
'26
Юмтити опасно пробил головой после навеса Видаля с углового, но чуть ранее правила в штрафной нарушил Паулиньо.
'25
Халилович с отличного стандарта пробил выше перекладины.
'24
'22
Кальери забрался в положение вне игры.
'21
'20
'19
Месси был сбит у линии штрафной «Лас-Пальмас»!
'17
Агиррегарай получил повреждение, пытаясь пробить в падении через себя.
'16
Агиррегарай обманул на замахе двух защитников гостей, сделав подачу в спину Диня, будет угловой.
'15
Месси нарвался на фол, обыгрывая соперников на своей половине поля.
'14
Стенка из каталонцев заблокировала удар Халиловича со стандарта.
'13
Юмтити отметился нарушением вблизи края штрафной «Барсы».
'12
Гальвес не успел замкнуть дальнюю штангу после сильного прострела Халиловича!
'12
Подача Этебо заставила Диня отразить мяч на угловой.
'11
Чичисола сумел отразить опаснейший удар Месси из девятки своих ворот!
'10
'9
Вермален после навеса с углового пробил в падении через себя, не попав в створ.
'8
Суарес! Месси и Суарес убежали на последнего защитника, аргентинец сыграл на уругвайца, удар которого пришёлся в колено голкипера!
'8
Бускетс нарушил правила в центральном круге.
'7
Месси ускорился к чужой штрафной и сыграл на Видаля, прострел которого оказался неудобным для аргентинца.
'5
'4
Гальвес ошибся с пасом на своей половине поля, повезло, что мяч ушёл в аут.
'3
Агиррегарай, перехватывая мяч на чужой половине поля, подыграл себе рукой.
'2
У Халиловича не получился пас пяткой, мяч был выбит в аут.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура Примеры: «Лас-Пальмас» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.