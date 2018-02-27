'90+4
Свисток! 1:0. Во втором тайме «Эспаньол», пожалуй, смотрелся получше соперника, Морено был одним из самых активных игроков матча и сумел отличиться в самой концовке. У «Реала» полноценных моментов по сути не было. Команда атаковала, старалась что-то создавать, но хозяева отлично оборонялись, а временами грамотно переходили в атаку и смогли забить благодаря точному удару Морено. Спасибо вам за внимание, до новых встреч!
'90+3
'90+1
Момент! Прострел на дальнюю штангу, Наварро в подкате перевёл мяч на угловой.
'90+1
Три минуты добавлено.
'90
Игрок «Эспаньола» пробил очень издали — возможно, рассчитывал перебросить голкипера, но Навас на месте.
'89
'89
'87
Момент! Морено из штрафной пробил в дальний угол — рядом со штангой.
'86
Баптистау подал в штрафную, но Рамос не дал сопернику пробить.
'85
Игроки «Эспаньола» владеют мячом и не дают «Реалу» перейти в атаку.
'83
Морено пробил головой, мяч в красивом прыжке забрал голкипер.
'81
'81
'81
'80
Напомним, что в первом круге «Реал» на своём поле выиграл 2:0.
'79
'79
'77
Гарсия пробил с левой в ближний угол, мяч полетел мимо ворот.
'76
Момент! Гарсия навесил в штрафную, Морено из не самой удобной позиции пробил головой, сильно не получилось, но мяч летел в угол, так что отметим игру Наваса.
'75
Арбитр зафиксировал офсайд у игрока «Эспаньола», хотя, похоже, его на самом деле не было.
'73
Большой перевес у «Реала» по владению, но добраться до чужих ворот удаётся нечасто.
'72
В не самом высоком темпе идёт игра.
'70
'70
'69
'69
'67
Льоренте пробил с левой, мяч полетел выше ворот.
'65
Быстро игроки «Эспаньола» перешли в атаку, но нанести акцентированный удар не удалось.
'64
Ещё один удар Бэйла, теперь из пределов штрафной в касание, мяч попал в защитника. Угловой.
'62
Бэйл пробил с левой из-за пределов штрафной, мяч полетел намного выше ворот.
'61
Дардер забросил мяч на Морено, но тому не удалось дотянуться до непростого мяча.
'59
Ковачич пробил из-за пределов штрафной под перекладину, мяч пришёл в руки Лопесу.
'57
Дардер пробил из-за пределов штрафной и попал в ногу Рамоса.
'56
Прострел с правого фланга, Лопес прыгнул за мячом и забрал его в руки.
'55
Игрок «Эспаньола» прошёл по правому флангу и пробил в ближний угол, выручил Навас.
'53
Санчес пробил издали, мяч спокойно пришёл в руки голкипера.
'52
Хакими прошёл по правому флангу и пробил в ближний угол, но вратарь на месте.
'51
Иско пытался вывести к ворот Хакими, но пас оказался чуть неточным.
'50
Большой перевес у «Эспаньола» на первых минутах второго тайма.
'48
Момент! Удар в ближний угол, Навас выручил команду и перевёл мяч на угловой.
'46
Второй тайм начался.
'45+1
Свисток! 0:0. Не так много моментов было в первом тайме. В целом «Реал» владеет преимущество, хотя единственный гол забили хозяева, но он не был засчитан из-за офсайда.
'45
«Реал» с мячом на чужой половине поля.
'43
Иско сдвинулся с левого фланга в центр и пробил в нижний ближний угол. Мяч пришёл в руки голкиперу.
'42
Иско пробил со штрафного, но намного выше ворот.
'41
Бэйл пробил в дальний угол и попал в руку Санчесу. Арбитр считает, что игры рукой не было.
'39
Очередной угловой подадут мадридцы, уже шестой.
'37
'37
Отметим, что на трибунах много свободных мест.
'35
Уже давно не было моментов в нашей встрече.
'34
Льоренте пробил издали в нижний угол, мяч пролетел рядом со штангой.
'32
Несколько повтор показывают, из которых следует, что Морено мог и не находиться в офсайде. Так или иначе, гол засчитан не был.
'30
Морено забил, но до того арбитр зафиксировал офсайд.
'29
Серхио Гарсия пробил из-за пределов штрафной и попал в защитника.
'27
Право на штрафной получили хозяева. Можно как навесить, так и пробить.
'26
Подача со штрафного в площадь «Эспаньола», никто из мадридцев пробить не сумел.
'24
Момент! Варан неточно выбивал мяч, игрок «Эспаньола» вышел к воротам, пробил низом в дальний угол, но Навас коснулся мяча ногой и отправил его за лицевую. Правда, арбитр этого не заметил и угловой не назначил.
'23
33% на 67% по проценту владения мячом.
'21
Ничего интересного создать с этого стандарта мадридцы не сумели.
'20
Пятый угловой уже подаст «Реал».
'18
Пьятти после подачи с левого фланга пробил с лёта, мяч полетел намного выше ворот.
'17
«Эспаньол» пока в атаке ничего создать не может.
'15
Асенсио получил мяч в штрафной, но выполнить толком прострел не удалось.
'14
Лопес не торопится вводить мяч в игру от ворот.
'12
Варан пробил головой с отскоком от земли, мяч полетел мимо ворот.
'11
Асенсио подаст угловой с левого фланга.
'10
Игроки «Реала» спокойно держат мяч в центре поля, вдалеке от чужих ворот.
'8
Небольшой дождь идёт в Барселоне.
'7
Момент! Бэйл пробил головой после навеса с правого фланга. Мяч после небольшого рикошета дошёл до Гарета, то с близкого расстояния пробил, но почти точно в руки голкипера.
'6
Право на угловой получили мадридцы.
'5
Рамос отдал назад на Наваса, тому пришлось быстро выбивать мяч в поле.
'3
Пока без моментов идёт игра.
'2
Начо что-то не поделил с Дардером. Арбитру удалось успокоить страсти.
'1
Матч начался!
'0
Здравствуйте ещё раз, уважаемые любители футбола! Наш матч начнётся совсем скоро.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура Примеры: «Эспаньол» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.