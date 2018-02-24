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Барселона Жирона
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси Reuters
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси

«Барселона» поиздевалась над «Жироной» в дерби

«Барселона» разгромила в каталонском дерби «Жирону»

Лидер чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Жирону» в каталонском дерби, несмотря на то что пропустила первой. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию.
25-й тур  |   24 февраля 22:45   |  закончен
Барселона
6:1
Жирона
6:1
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания)
Суарес 5'
Месси 30'
Месси 36'
Суарес 44'
Коутиньо 66'
Суарес 76'
Альба 87'
Португес 3'
Хуанпе 62'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Марк-Андре тер
2 (з)   Нелсон Семеду
18 (з)   Жорди Альба 87'
3 (з)   Жерар Пике 64'
23 (з)   Самуэль Юмтити
4 (п)   Иван Ракитич 77'
5 (п)   Серхио Бускетс 69'
14 (п)   Филиппе Коутиньо 66'
11 (н)   Усман Дембеле
9 (н)   Луис Суарес 5' 44' 76'
10 (н)   Лионель Месси 30' 36'
13 (в)   Яссин Буну
25 (з)   Пабло Маффео
15 (з)    Хуанпе 62'
2 (з)   Бернардо Эспиноса
4 (з)   Хонас Рамальо
11 (з)   Франсиско Адай 46'
8 (п)   Пере Понс
6 (п)   Алекс Гранель
9 (п)   Кристиан Португес 70' 3'
24 (п)    Борха 63'
19 (н)   Энтони Лосано
Запасной состав
13 (в)   Яспер Силлессен
25 (з)   Томас Вермален 64'
19 (з)   Лука Динь
22 (з)   Алейш Видаль
15 (п)    Паулиньо 69'
20 (п)   Серхи Роберто 77'
8 (п)   Андрес Иньеста
1 (в)   Горка Ираисос
21 (з)   Карлес Планас 46'
20 (з)   Марк Муньеса
23 (п)   Алейкс Гарсия 63'
12 (п)   Дуглас Луис 70'
16 (п)   Давид Тимор
7 (н)   Кристиан 
Удары
72%
По воротам: 17
В створ: 13
Владение мячом
59%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 3
  • 12
Удары
28%
По воротам: 10
В створ: 5
Владение мячом
41%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 0
  • 12
Трансляция
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'90+3
Матч завершён! «Барселона» разгромила «Жирону». Каталонцы решили все вопросы о победителе ещё в первом тайме. Во второй половине встречи сине-гранатовые продолжили играть на статистику — Луис Суарес оформил хет-трик, а Филиппе Коутиньо забил крайне важный гол для акклиматизации в команде.
'90+2
Тер Штеген спас «Жирону», на линии ворот отразив удар Эспиносы!
'90+1
Тер Штеген отразил опаснейший выстрел Алейкса Гарсии!
'90+1
Три минуты переиграть командам.
'89
Паулиньо сделал лишний пас пяткой на Месси, которого опередил Маффео.
'87
Жорди Альба получил жёлтую карточку за откровенный фол.
'87
Коутиньо не успел за опасной диагональю Месси, Буну был первым на мяче.
'85
Тер Штеген перехватил подачу соперника и выбросил мяч в аут из-за повреждения Семеду.
'83
Суарес забрался в офсайд, открывшись в штрафной на пас Месси.
'82
Жорди Альба выскочил на проникающий пас Месси, но наткнулся на последнего защитника, который помешал пробить.
'80
Дембеле и Коутиньо потеряли мяч в штрафной гостей.
'79
Даже на своей половине поля жиронцы не могу контролировать мяч без потерь.
'77
Серхи Роберто в игре.
'77
Ракитич заменён.
'76
ГОЛ! Хет-трик Суареса! Ракитич сделал проникающий пас на Дембеле, который здорово прострелил на Суареса на пустые ворота, Луис легко оформил хет-трик!
'75
Последний защитник «Жироны» помешал прострелу Месси дойти до Суареса!
'75
Прострел Жорди Альбы был блокирован, но мяч после рикошета отскочил к Суаресу, у которого не получился удар с ходу.
'73
Семеду выскочил на проникающий пас Месси из положения вне игры.
'70
Дуглас Луис вышел.
'70
Португеса решили снять с игры.
'70
Буну вытащил удар Месси из девятки своих ворот!
'69
Паулиньо выше в опорную зону.
'69
Бускетс заменён.
'69
Месси сбили у штрафной «Жироны».
'68
Тер Штеген отразил прострел с фланга перед собой, но подбежавший соперник этой помаркой не воспользовался.
'67
Суарес чуть не заставил защитника ошибиться с пасом назад на Буну.
'66
ГОЛ! Отличный дебютный гол Коутиньо! Бразилец обыграл соперника у края штрафной и здорово пробил в дальний угол, мяч от штанги влетел в ворота!
'64
Вермален вышел.
'64
Пике решили заменить.
'63
Алейкс Гарсия в игре.
'63
Борха Гарсия заменён.
'62
Ракитич сыграл на край штрафной на Дембеле, который был в офсайде.
'62
Хуанпе получил жёлтую карточку за грубый фол на Дембеле.
'61
Дембеле сбили у чужой штрафной, но арбитр не дал свисток.
'59
Буну справился с дальним ударом Коутиньо!
'58
Дембеле обыграл у вратарской соперника и пробил вблизи дальнего угла ворот!
'56
Месси на скорости вбежал в штрафную и пробил на силу прямо в Буну!
'55
Дембеле сделал небрежный пас на подключившегося к атаке Семеду.
'54
Дембеле в быстрой атаке сыграл на Суареса, который с края штрафной пробил в дальнюю штангу!
'53
Лосано выскочил на проникающий пас, вот только пробить в створ молодой форвард не смог.
'50
Пике прервал пас соперника ценой повреждения.
'49
Маффео перехватил проникающий пас Месси, который предназначался Жорди Альбе.
'48
Семеду выскочил на проникающий пас и прострелил на закрытого Суареса.
'47
Суарес пропустил пас Дембеле на Месси, которого у штрафной «Жироны» опередил соперник.
'46
Планас вышел в оборону.
'46
Адай заменён в перерыве.
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. «Барселона», не смотря на быстрый пропущенный гол, сразу же пришла в чувства и перевернула ход встречи, забив ещё в первом тайме четыре гола. Ошибки «Жироны» связаны с тем, что команда решила сыграть в открытый футбол.
'44
ГОЛ! Отличная комбинация «Барсы» привела к четвёртому голу! Месси в контратаке три в три сделал проникающий пас на Коутиньо, а бразилец вместо удара прострелил на Суареса на пустые ворота!
'42
Дальний выстрел Гранеля пришёлся в Лосано, от которого мяч отлетел к тер Штегену.
'41
Гранель после розыгрыша углового подхватил мяч у края штрафной и нанёс обводящий удар вблизи дальней девятки!
'40
Жорди Альба помешал Маффео прострелить с угла штрафной «Барсы».
'39
Лосано после навеса Адая пробил головой в угол ворот, но тер Штеген спас!
'36
ГОЛ! Дубль Месси! Легендарный аргентинец со стандарта пробил низом под прыгнувшей стенкой «Жироны», Буну не дотянулся.
'35
Суареса сбили у штрафной «Жироны».
'34
Ракитич побежал прессинговать Буну, заставив голкипера выбить мяч в аут.
'32
Тер Штеген вышел из ворот на проникающий пас Португеса.
'30
ГОЛ! Месси забил! Суарес забежал на длинную передачу Ракитича и скинул мяч на Месси, который обыграл нескольких соперников в штрафной гостей и пробил в левый нижний угол!
'28
Дембеле ускорился к штрафной и отыграл в сторону на Месси, который издали пробил выше перекладины.
'28
Бускетс в затяжной атаке «Барселоны» ошибся с пасом вперёд, подарив мяч жиронцам.
'25
Суарес по правому краю штрафной вышел на ударную позицию, но последующий выстрел с острого угла был отражён Буну!
'24
Месси на своей половине поля классно обыграл нескольких соперников.
'23
Дембеле накрутил соперника справа и сделал подачу на дальнюю штангу, но там Суарес был закрыт двумя соперниками.
'20
У Дембеле не получился удар с лёта из-за пределов штрафной.
'19
Месси! Суарес забросил мяч на Месси, который перебросил его через Буну, а уже с ленточки ворот снаряд был отражён последним защитником!
'19
Арбитр отменил стандартное положение «Жироны», увидев нарушение против Суареса.
'17
Подача Дембеле не дошла до Суареса. «Жирона» отлично обороняется двумя линиями.
'15
Активный прессинг гостей на чужой половине поля закончился нарушением против Дембеле.
'12
Месси выдал шикарный заброс на Жорди Альбу, который очень слабо скинул мяч в сторону находящегося перед пустыми воротами Суареса.
'12
Дембеле ворвался в штрафную гостей и потерял мяч, пытаясь обыграть двух соперников.
'11
Буну справился с опасный ударом Месси со стандарта!
'10
Месси сбили вблизи штрафной «Жироны».
'9
Гранель в ходе быстрой атаки решился на дальний удар, после которого мяч полетел выше ворот.
'8
Коутиньо отметился неточным пасом на ход Дембеле.
'7
Отличный заброс вывел Лосано на тер Штегена, но гондурасец пробил мимо цели.
'5
ГОЛ! Быстрый ответ от Суареса! Очень плохо жиронцы сыграли в линию, оставив в игре Суарес в момент проникающей передачи Месси. Луис выскочил на Буну и пробил в ближний угол!
'3
ГОЛ! Лосано пробросил мяч себе на ход, подарив его, как казалось, Юмтити, но француз ошибся, дав себя перехитрить Кристиану Порту! Девятый номер гостей обыграл тер Штегена и пробил в пустые ворота с рикошетами от двух штанг!
'2
Бускетс развернулся перед штрафной «Жироны» и потерял мяч, делая пас на Жорди Альбу.
'1
Семеду подключился к атаке справа и опасно прострелил, но никто на передачу португальца не открылся.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Примеры: «Барселона» — «Жирона». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.