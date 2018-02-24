'90+3
Матч завершён! «Барселона» разгромила «Жирону». Каталонцы решили все вопросы о победителе ещё в первом тайме. Во второй половине встречи сине-гранатовые продолжили играть на статистику — Луис Суарес оформил хет-трик, а Филиппе Коутиньо забил крайне важный гол для акклиматизации в команде.
'90+2
Тер Штеген спас «Жирону», на линии ворот отразив удар Эспиносы!
'90+1
Тер Штеген отразил опаснейший выстрел Алейкса Гарсии!
'90+1
Три минуты переиграть командам.
'89
Паулиньо сделал лишний пас пяткой на Месси, которого опередил Маффео.
'87
'87
Коутиньо не успел за опасной диагональю Месси, Буну был первым на мяче.
'85
Тер Штеген перехватил подачу соперника и выбросил мяч в аут из-за повреждения Семеду.
'83
Суарес забрался в офсайд, открывшись в штрафной на пас Месси.
'82
Жорди Альба выскочил на проникающий пас Месси, но наткнулся на последнего защитника, который помешал пробить.
'80
Дембеле и Коутиньо потеряли мяч в штрафной гостей.
'79
Даже на своей половине поля жиронцы не могу контролировать мяч без потерь.
'77
'77
'76
'75
Последний защитник «Жироны» помешал прострелу Месси дойти до Суареса!
'75
Прострел Жорди Альбы был блокирован, но мяч после рикошета отскочил к Суаресу, у которого не получился удар с ходу.
'73
Семеду выскочил на проникающий пас Месси из положения вне игры.
'70
'70
'70
Буну вытащил удар Месси из девятки своих ворот!
'69
'69
'69
Месси сбили у штрафной «Жироны».
'68
Тер Штеген отразил прострел с фланга перед собой, но подбежавший соперник этой помаркой не воспользовался.
'67
Суарес чуть не заставил защитника ошибиться с пасом назад на Буну.
'66
'64
'64
'63
'63
'62
Ракитич сыграл на край штрафной на Дембеле, который был в офсайде.
'62
'61
Дембеле сбили у чужой штрафной, но арбитр не дал свисток.
'59
Буну справился с дальним ударом Коутиньо!
'58
Дембеле обыграл у вратарской соперника и пробил вблизи дальнего угла ворот!
'56
Месси на скорости вбежал в штрафную и пробил на силу прямо в Буну!
'55
Дембеле сделал небрежный пас на подключившегося к атаке Семеду.
'54
Дембеле в быстрой атаке сыграл на Суареса, который с края штрафной пробил в дальнюю штангу!
'53
Лосано выскочил на проникающий пас, вот только пробить в створ молодой форвард не смог.
'50
Пике прервал пас соперника ценой повреждения.
'49
Маффео перехватил проникающий пас Месси, который предназначался Жорди Альбе.
'48
Семеду выскочил на проникающий пас и прострелил на закрытого Суареса.
'47
Суарес пропустил пас Дембеле на Месси, которого у штрафной «Жироны» опередил соперник.
'46
'46
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. «Барселона», не смотря на быстрый пропущенный гол, сразу же пришла в чувства и перевернула ход встречи, забив ещё в первом тайме четыре гола. Ошибки «Жироны» связаны с тем, что команда решила сыграть в открытый футбол.
'44
'42
Дальний выстрел Гранеля пришёлся в Лосано, от которого мяч отлетел к тер Штегену.
'41
Гранель после розыгрыша углового подхватил мяч у края штрафной и нанёс обводящий удар вблизи дальней девятки!
'40
Жорди Альба помешал Маффео прострелить с угла штрафной «Барсы».
'39
Лосано после навеса Адая пробил головой в угол ворот, но тер Штеген спас!
'36
'35
Суареса сбили у штрафной «Жироны».
'34
Ракитич побежал прессинговать Буну, заставив голкипера выбить мяч в аут.
'32
Тер Штеген вышел из ворот на проникающий пас Португеса.
'30
'28
Дембеле ускорился к штрафной и отыграл в сторону на Месси, который издали пробил выше перекладины.
'28
Бускетс в затяжной атаке «Барселоны» ошибся с пасом вперёд, подарив мяч жиронцам.
'25
Суарес по правому краю штрафной вышел на ударную позицию, но последующий выстрел с острого угла был отражён Буну!
'24
Месси на своей половине поля классно обыграл нескольких соперников.
'23
Дембеле накрутил соперника справа и сделал подачу на дальнюю штангу, но там Суарес был закрыт двумя соперниками.
'20
У Дембеле не получился удар с лёта из-за пределов штрафной.
'19
Месси! Суарес забросил мяч на Месси, который перебросил его через Буну, а уже с ленточки ворот снаряд был отражён последним защитником!
'19
Арбитр отменил стандартное положение «Жироны», увидев нарушение против Суареса.
'17
Подача Дембеле не дошла до Суареса. «Жирона» отлично обороняется двумя линиями.
'15
Активный прессинг гостей на чужой половине поля закончился нарушением против Дембеле.
'12
Месси выдал шикарный заброс на Жорди Альбу, который очень слабо скинул мяч в сторону находящегося перед пустыми воротами Суареса.
'12
Дембеле ворвался в штрафную гостей и потерял мяч, пытаясь обыграть двух соперников.
'11
Буну справился с опасный ударом Месси со стандарта!
'10
Месси сбили вблизи штрафной «Жироны».
'9
Гранель в ходе быстрой атаки решился на дальний удар, после которого мяч полетел выше ворот.
'8
Коутиньо отметился неточным пасом на ход Дембеле.
'7
Отличный заброс вывел Лосано на тер Штегена, но гондурасец пробил мимо цели.
'5
'3
'2
Бускетс развернулся перед штрафной «Жироны» и потерял мяч, делая пас на Жорди Альбу.
'1
Семеду подключился к атаке справа и опасно прострелил, но никто на передачу португальца не открылся.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Примеры: «Барселона» — «Жирона». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.