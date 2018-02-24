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Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду Reuters
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду

«Реал» поиздевался над «Алавесом»

Мадридский «Реал» разгромил «Алавес» в матче Примеры

Мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» разгромил «Алавес» в матче 25-го тура испанской Примеры. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию встречи.
25-й тур  |   24 февраля 18:15   |  закончен
Реал Мадрид
4:0
Алавес
4:0
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид | Главный судья: Хавьер Эстрада Фернандес (Лерида, Испания)
Роналду 44'
Бэйл 46'
Роналду 61'
Льоренте 82'
Бензема 89' (пен)
Перес 5'
Собрино 20'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Кейлор Навас
2 (з)   Даниэль 
15 (з)   Тео Бернар
6 (з)   Хосе Игнасио
5 (з)   Рафаэль Варан
14 (п)    Каземиро 80'
23 (п)   Матео Ковачич 73'
17 (н)   Лукас Васкес
7 (н)   Криштиану Роналду 44' 61'
9 (н)   Карим Бензема 89'
11 (н)   Гарет Бэйл 46'
1 (в)   Фернандо Пачеко
4 (з)    Алексис
3 (з)   Рубен Дуарте
5 (з)   Виктор Лагуардия
12 (з)   Родриго Эли
19 (п)    Ману 63'
16 (п)   Даниэль Торрес
17 (н)   Альфонсо Педраса 62'
21 (н)   Эрнан Перес 5'
7 (н)   Рубен Собрино 20'
10 (н)   Йон Гвидетти 74'
Запасной состав
13 (в)   Кико Касилья
19 (з)   Ашраф Хакими
27 (з)   Альваро Техеро
24 (п)   Даниель Себальос 73'
18 (п)   Маркос Льоренте 80' 82'
22 (п)    Иско
21 (н)   Борха Майораль
13 (в)   Антонио Сивера
6 (з)   Гильермо Марипан
32 (з)   Мартин Падилья
11 (п)   Ибай Гомес 62'
23 (п)   Альваро Медран 63'
18 (п)   Томас Пина
14 (н)    Бурги 74'
Удары
71%
По воротам: 26
В створ: 15
Владение мячом
60%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 9
  • 3
  • 9
Удары
29%
По воротам: 11
В створ: 6
Владение мячом
40%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 3
  • 13
Трансляция
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'90+2
Матч завершён! «Реал» легко разгромил «Алавес» в домашнем матче. Мадридцам не повезло в плане реализации только в первом тайме, а во втором команда Зинедина Зидана попросту разбила соперника. Стильная победа «Реала» далеко неосновным составом.
'90+2
Пачеко отбил выстрел Тео из пределов штрафной!
'90+1
Роналду после отличной комбинации нанёс опасный удар в правый угол, куда успел броситься Пачеко!
'90
Навас не смог отразить опасный прострел Гомеса, однако голкипера подстраховал Варан, сыгравший на отбой.
'89
ГОЛ! Бензема нанёс идеальный удар под левую штангу, Пачеко не дотянулся.
'89
Пенальти! Лагуардия сбил на краю своей штрафной Бэйла.
'88
Эрнан Перес решил пробить с лёта после заброса Бурги, но не попал по мячу.
'87
Медран нарушил правила в борьбе с Себальосом.
'85
Бэйл ускорился по правой бровке на пас Роналду и прострелил на Лукаса Васкеса, который не дотянулся ногой к мячу.
'83
Опасный удар Гомеса пришёлся в партнёра по команде, а после рикошета мяч достался Эрнану Пересу, который был в офсайде.
'82
Льоренте получил жёлтую карточку, сбив Собрино после потери мяча.
'81
Бэйл с края штрафной гостей сделал опасный прострел, но Бензема не успел на передачу.
'80
Маркос Льоренте в игре.
'80
Каземиро ушёл.
'78
Эрнан Перес обработал прострел Дуарте в штрафной «Реала» и выстрелил мимо цели.
'77
Бензема потерял мяч и нарушил правила на обидчике.
'76
Роналду ошибся с пасом вблизи штрафной «Алавеса».
'75
Роналду зацепился за мяч на краю чужой штрафной и сыграл на Лукаса Васкеса, который опасно пробил в ближний угол, но Пачеко выручил!
'74
Бурги Альвис вышел.
'74
Гвидетти заменён.
'73
Дани Себальос вышел.
'73
Ковачич ушёл.
'71
Лукас Васкес выскочил на ударную позицию, обыграв у штрафной соперника, но дальнейший удар оказался неточным.
'70
Роналду не дотянулся головой к опасному навесу Бэйла!
'69
Навас вовремя вышел из ворот на скидку Эрнана Переса, не дав мячу дойти до Собрино.
'68
Гвидетти с перспективного стандарта пробил выше ворот.
'66
Тео ворвался в штрафную «Алавеса» и пробил в ногу Пачеко, рикошетом от которой мяч достался защитнику!
'65
У Ковачича не получился удар с лёта после подачу Лукаса Васкеса.
'64
Дуарте забрался в положение вне игры.
'63
Альваро Медран постарается забить «Реалу».
'63
Ману покинул поле.
'62
Ибай Гомес вышел.
'62
Педраса заменён.
'61
ГОЛ! Второй гол Роналду! Лукас Васкес вошёл на край штрафной и сыграл в центр на забежавшего Роналду, который классно пробил в левый угол!
'61
Гвидетти здорово сместился к штрафной «Реала» и пробил мимо ворот.
'60
Арбитр не среагировал на падение Бэйла в штрафной гостей.
'59
Варан легко перехватил банальный прострел Педрасы.
'58
Прижались гости к своей штрафной, даже контратаки перестали получаться у «Алавеса».
'56
Роналду отыграл на Бэйла, которому помешали ворваться в штрафную «Алавеса» практически через центр.
'54
Бэйл опасно пробил из-за пределов штрафной, мяч немного коснулся перекладины!
'52
Лагуардия в подкате перехватил опасный прострел Лукаса Васкеса, который предназначался Роналду.
'51
Не засчитан гол Бензема! Француз открылся на проникающий пас и из положения вне игры пробил в дальний угол.
'51
Рубен Собрино отметился слабым ударом из пределов чужой штрафной.
'50
Лукас Васкес не успел за передачей Каземиро.
'48
Футболисты «Алавеса» сразу пошли отыгрываться, заработав угловой, после розыгрыша которого Педраса выпустил мяч за лицевую.
'46
ГОЛ! Бензема обокрал соперника в центре поля и разогнал атаку, сыграв налево на Бэйла, который выскочил на свидание с Пачеко и легко пробил в ближний угол!
'46
Начался второй тайм.
'45+2
Закончился первый тайм. «Реал» провёл очень много атак в первой половине с «Алавесом», но забить получилось только один гол. «Алавес» неплохо смотрелся на контратаках, порой заставляя оборону мадридцев ошибаться в простых ситуациях. Впереди второй тайм.
'45+2
Бензема! Тео оставил мяч Бензема, который с края штрафной пробил вблизи дальней девятки!
'45
Алексис Руано подхватил отскок недалеко от угла вратарской и с лёта нанёс удар, который был отражён Навасом!
'44
ГОЛ! Роналду вывел «Реал» вперёд! Бензема подхватил прострел в чужой штрафной и пяткой сыграл на Роналду, который резким движением ушёл от соперника и выстрелил в угол ворот!
'43
Каземиро опасно пробил из-за пределов штрафной, мяч пролетел вблизи дальней штанги!
'42
Гвидетти после навеса с углового сделал скидку в центр штрафной мадридцев, но там был только Каземиро.
'39
Эрнан Перес не успел за пасом на ход и сбил Начо, который здорово сыграл на опережение.
'38
Не получился у Педрасы обостряющий пас на Собрино, который открывался в штрафной хозяев.
'37
Навас выручил «Реал» после опасного удара Педрасы с линии штрафной!
'35
Лукас Васкес развернулся в штрафной и резко пробил в ближний угол, но Пачеко сыграл надёжно.
'34
Навас вышел из ворот на навес и уверенно забрал мяч.
'33
Роналду забрался в положение вне игры, а после неудачной борьбы получил повреждение лодыжки.
'32
Гвидетти воспользовался потерей Тео у штрафной «Реала», вышел на ударную позицию, пробив по центру ворот в Наваса!
'30
Эрнан Перес разыграл стеночку с Гвидетти и пробил с линии штрафной чуть выше ворот!
'28
Роналду разыграл угловой, открылся на ответный пас на краю штрафной и закрутил мяч мимо дальней девятки!
'28
Роналду оказался без опеки после навеса с углового, но дальнейший удар португальца пришёлся в соперника, стоявшего во вратарской.
'27
Прорыв Карвахаля привёл к угловому. Большими силами атакуют мадридцы.
'25
Бэйл! Бензема накрутил соперника на фланге и сделал подачу на Бэйла, который в падении пробил через себя вблизи штанги ворот!
'24
Лукас Васкес прошёл к штрафной и сыграл на Роналду, чей опасный прострел усилиями Бензема был срезан в штангу, но ассистент арбитра ещё раньше поднял флажок об офсайде.
'23
Бэйл подрезал мяч на дальнюю штангу, куда забегал Роналду, но португалец не дотянулся!
'21
Тео нарушением сорвал контратаку «Алавеса».
'20
Собрино нарвался на карточку, грубо сыграв против Карвахаля.
'18
Бензема! Угловой «Алавеса» превратился для гостей в контратаку мадридцев пять в одного, Тео сыграл на Бензема, который из хорошей позиции пробил мимо ворот!
'16
Роналду ворвался в штрафную, обыграл соперника и пробил прямо в голкипера!
'14
Бензема подхватил мяч у края гостевой штрафной, а затем сделал прострел в ноги защитника.
'13
Навас вовремя вышел за пределы штрафной, подстраховав Начо, который потерял мяч в простой ситуации.
'12
Эрнан Перес избежал серьёзной травмы головы, сумев по правилам покинуть пределы поля на своих ногах.
'10
Эрнан Перес получил повреждение в верховой борьбе.
'9
Роналду открылся в штрафной на прострел Лукаса Васкеса и пробил в ближайшего соперника!
'9
Карвахаль покинул пределы поля для замены бутс.
'8
Бэйл нарушил правила в чужой штрафной.
'7
Каземиро был сбит перед штрафной «Алавеса», но арбитр проигнорировал падение бразильца.
'5
Эрнан Перес грубо сыграл против Тео, получив жёлтую карточку.
'5
Роналду ошибся с пасом на левой бровке, пытаясь подключить к атаке Бэйла.
'4
Педраса получил повреждение, улетев за пределы поля после стыка с Карвахалем.
'3
Бэйл проскочил соперника, наткнувшись на подстраховку.
'2
Каземиро после передачи Карвахаля пробил с ходу намного выше ворот.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Примеры: «Реал» — «Алавес». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.