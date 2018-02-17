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Эйбар Барселона
Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста Reuters
Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста

«Барселона» приблизилась к чемпионству

«Барселона» на выезде одолела «Эйбар»

Лидирующая в чемпионате Испании «Барселона» на выезде одолела «Эйбар» в рамках 24-го тура Примеры. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
24-й тур  |   17 февраля 18:15   |  закончен
Эйбар
0:2
Барселона
0:2
Стадион «Мунисипаль де Ипуруа», Эйбар | Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
Орельяна 58'
Диоп 66'
Орельяна 66'
Суарес 16'
Иньеста 48'
Альба 88'
Подробная статистика матча
Основные составы
25 (в)   Марко Дмитрович
15 (з)   Хосе Анхель
4 (з)   Иван Рамис 46'
18 (з)   Анайц Арбилья
3 (п)   Папе Диоп 74' 66'
2 (п)   Фабиан Орельяна 58' 66'
14 (п)   Дани Гарсия
24 (п)   Хоан Хордан 83'
8 (п)   Такаси Инуи
11 (н)   Рубен Пенья
17 (н)   Энрике Гарсия
1 (в)   Марк-Андре тер
18 (з)   Жорди Альба 88'
3 (з)   Жерар Пике
23 (з)   Самуэль Юмтити
20 (п)   Серхи Роберто 90'
4 (п)   Иван Ракитич
15 (п)    Паулиньо 74'
5 (п)   Серхио Бускетс
8 (п)   Андрес Иньеста 63' 48'
9 (н)   Луис Суарес 16'
10 (н)   Лионель Месси
Запасной состав
13 (в)   Асьер Риесго
22 (з)   Давид Ломбан 46'
7 (з)   Андер Капа
5 (п)   Гонсало Эскаланте 74'
20 (п)   Иван Алехо
21 (п)   Педро Леон
19 (н)    Шарлес 83'
13 (в)   Яспер Силлессен
22 (з)   Алейш Видаль 74'
2 (з)   Нелсон Семеду 90'
19 (з)   Лука Динь
24 (з)   Йерри Мина
14 (п)   Филиппе Коутиньо 63'
11 (н)   Усман Дембеле
Удары
36%
По воротам: 16
В створ: 4
Владение мячом
52%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 6
  • 2
  • 11
Удары
64%
По воротам: 9
В створ: 7
Владение мячом
48%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 6
  • 6
Трансляция
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'90+3
Матч окончен! «Барселона» в экономном режиме обыграла «Эйбар» перед встречей с «Челси» в Лиге чемпионов. Каталонцам повезло не пропустить, ведь баски провели много опасных атак. Но мастерство отдельных игроков «Барсы» сделало результат с минимальными затратами энергии.
'90+2
Месси из отличной позиции пробил намного выше цели!
'90+2
Удар Эскаланте из-за пределов штрафной прошёл вблизи дальней штанги!
'90+1
Три минуты добавил арбитр.
'90
Семеду вышел.
'90
Серхи Роберто заменён.
'88
ГОЛ! Коутиньо перевёл мяч направо на Видаля, который сразу прострелил на свободного в штрафной Месси, Дмитрович выходом из ворот помешал аргентинцу пробить, но мяч отскочил к Альбе, который пробил в угол!
'87
Месси сбили в штрафной «Эйбара», но арбитр не поставил пенальти!
'86
Месси неудачно обработал мяч перед чужой штрафной.
'85
Месси подрезал мяч на ход Видалю, который выскочил на свидание с голкипером, но нанёс простой удар низом, Дмитрович справился!
'84
Серхи Роберто в простой ситуации сделал неточный пас на Месси, сорвав контратаку «Барсы».
'83
Шарлес вышел.
'83
Хордан ушёл.
'82
Юмтити отразил подачу на Инуи, который из отличной позиции пробил в Пике!
'80
Месси выскочил на пас Коутиньо, но не сумел переиграть Дмитровича с близкого расстояния.
'78
Ломбан подключился к атаке, неудачно ударив по воротам издали.
'77
Суарес плохо поставил корпус, цепляясь за мяч впереди, чем воспользовался Эскаланте.
'75
Коутиньо не смог отобрать мяч у более мощного физически Хордана.
'74
Эскаланте появился в опорной зоне хозяев.
'74
Диопа заменили.
'74
Видаль вышел на правый край.
'74
Паулиньо заменён.
'72
Дмитрович выбежал за пределы своей штрафной, опередив Серхи Роберто, после чего голкиперу пришлось выбить мяч в аут, чтобы не ошибиться с пасом.
'71
Рубен Пенья перехватил проникающую передачу Месси, которая предназначалась Жорди Альбе.
'69
Суарес забрался в положение вне игры, а Хосе Луис Мендилибар начал просить карточку для уругвайца за удар по мячу после свистка. Арбитр удалил тренера «Эйбара»!
'67
Суарес нарушил правила, пытаясь прорваться в штрафную сквозь Ломбана.
'66
Удаление! Орельяна на нервах отбил мяч за пределы поля, не дав каталонцам разыграть штрафной, арбитру пришлось показать чилийцу вторую жёлтую!
'66
Папе Диоп получил предупреждение за отмашку.
'64
Диоп пробил головой после навеса Хосе Анхеля с углового, но мяч угодил в гущу защитников.
'63
Коутиньо вышел.
'63
Иньеста покинул поле.
'63
Инуи плохо обработал диагональ Хордана, выпустив мяч за лицевую линию.
'62
Месси ошибся с коротким пасом на половине поля «Эйбара».
'61
Папе Диоп отметился нарушением в центре поля.
'60
Юмтити грамотно подставился под толчок Дани Гарсии.
'58
Орельяна не смог обыграть Юмтити в штрафной «Барсы», а затем сфолил, получив «горчичник».
'56
Инуи! Орельяна прошёл справа и прострелил на свободного в штрафной Инуи, но японец с ходу пробил мимо правого угла ворот!
'55
Хордан несколько раз обыграл Юмтити у края чужой штрафной, но промедлил с прострелом, заработав лишь угловой.
'53
Пике поправил свою ошибку в прошлом эпизоде, головой отразив подачу басков со стандарта.
'52
Пике руками придержал соперника у своей штрафной.
'52
Месси сыграл на Суареса, который с ходу с линии штрафной пробил намного выше ворот!
'51
Хордан в центре поля разобрался с двумя оппонентами, показав свой дриблинг.
'50
Паулиньо не хватило скорости, чтобы убежать с центра поля на свидание с Дмитровичем.
'48
Иньеста получил жёлтую карточку за подножку Папе Диопу.
'47
Жорди Альба ошибся с пасом на Месси перед чужой штрафной.
'46
Давид Ломбан вышел.
'46
Иван Рамис заменён в перерыве.
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. «Эйбар» здорово сыграл против «Барсы» в первой половине встречи, хоть и пропустил гол. Хозяева проводили качественные атаки, которым порой не хватало мастерства, чтобы превратить их в голы. Каталонцы свои моменты создавали за счёт контратак. Впереди вторая часть матча.
'43
Арбитр приостановил матч, чтобы предупредить тренера «Эйбара» Хосе Луиса Мендилибара за неспортивное поведение на бровке.
'41
Месси классно сыграл между защитниками на Жорди Альбу, который выскочил на Дмитровича и пробил прямо в голкипера, а ассистент арбитра ещё и офсайд увидел.
'39
Хозяева неудачно разыграли угловой, из-за чего последовала контратака «Барсы», которую фолом остановил Орельяна.
'37
Штанга! Суарес в третий раз обыграл Дмитровича в штрафной, но вместо удара сыграл на свободного Месси, который выстрелил в дальнюю штангу!
'36
Энрике неудачно пробил издали. Качество атак «Эйбара» оставляет желать лучшего.
'35
Жорди Альба опередил на краю своей штрафной Орельяну, который пытался зацепиться за навес Инуи.
'33
Паулиньо слабо пробил головой после навеса Жорди Альбы!
'32
Хордан после ошибки Месси выскочил на отличную позицию по центру, ударив мимо створа!
'31
«Барселона» совсем не владеет мячом, играя от обороны. Даже контратаки не всегда получаются у каталонцев.
'28
Отличный прострел с фланга выводил на ворота Папе Диопа, но в последний момент мяч был перехвачен!
'26
Энрике выпустил мяч за лицевую, пытаясь оббежать Пике.
'25
Месси не справился с тремя соперниками на фланге, заработав лишь аут.
'23
Орельяна пробросил мяч мимо соперника в чужой штрафной и столкнулся с Юмтити, арбитр вновь решил не давать пенальти.
'22
Ракитич оказался справа, откуда вырезал неплохо прострел, но передача досталась Дмитровичу.
'21
Жорди Альба забежал слева на пас и оказался в небольшом офсайде.
'20
Энрике упал в стыке с Бускетсом, выпрашивая штрафной, но арбитр промолчал.
'19
Перекладина спасла «Барсу»! Орельяна получил мяч у края гостевой штрафной и без сопротивления пробил в перекладину!
'18
Месси пробросил мяч мимо двух защитников на краю чужой штрафной, наткнувшись на своевременную подстраховку!
'16
ГОЛ! Атакует «Эйбар», а забивает «Барселона»! Месси вырезал отличный проникающий диагональный пас на ход Суаресу, который ушёл от голкипера и пробил по пустым воротам!
'15
Инуи забрался в положение вне игры, медленно открываясь на пас партнёра.
'13
Иван Рамис выпрыгнул на навес с углового и несильно пробил головой, мяч у тер Штегена.
'12
Инуи заработал очередной угловой, воспользовавшись пустотой на фланге обороны Серхи Роберто.
'11
Жорди Альба выскочил на проникающий пас, а арбитр указал на положение вне игры.
'10
Хосе Анхель опасно закрутил мяч с угла поля, но никто не подставил голову.
'9
Пике отразил прострел хозяев на угловой.
'8
У Инуи не получился навес с левого фланга. Часто атакует «Эйбар» подачами и прострелами.
'7
Тер Штеген спас «Барсу» после опасного удара Энрике!
'6
Орельяна оказался без опеки на краю чужой штрафной, ударив выше ворот!
'6
Суарес! Месси выдал проникающий пас на Суареса, который выскочил на свидание с Дмитровичем, ушёл от него в сторону от ворот и отыграл на пустой створ Жорди Альбе, которому помешали пробить!
'5
Навес Хосе Анхеля оказался слишком сильным, мяч улетел за ворота.
'4
Инуи подыграл себе рукой, обрабатывая мяч на фланге.
'2
Мяч на старте встречи находится в ногах футболистов «Эйбара», которые здорово играют первым номером.
'1
Пенья отметился опасным навесом справа, а забежавший в штрафную Хосе Анхель пробил головой, мяч полетел чуть выше цели!
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура Примеры: «Эйбар» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.