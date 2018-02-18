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Бетис Реал Мадрид
Криштиану Роналду празднует победный гол в ворота «Гремио» Reuters
Криштиану Роналду празднует победный гол в ворота «Гремио»

«Реал» выдал шоу с характером

«Реал» забил пять мячей «Бетису» в матче Примеры

Мадридский «Реал» одержал волевую победу со счетом 5:3 в гостях над «Бетисом» в матче Примеры. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию встречи.
24-й тур  |   18 февраля 22:45   |  закончен
Бетис
3:5
Реал Мадрид
3:5
Стадион «Бенито Вильямарин», Севилья | Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
Манди 33'
Начо 37' (авт)
Барраган 44'
Фирпо 49'
Морон 61'
Будебуз 81'
Гуардадо 81'
Леон 85'
Карвахаль 5'
Асенсио 11'
Ковачич 46'
Рамос 50'
Рамос 55'
Бэйл 57'
Асенсио 59'
Роналду 65'
Каземиро 81'
Бензема 90+2'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Антонио Адан
19 (з)   Антонио Барраган 44'
28 (з)   Эктор Фирпо 49'
5 (з)   Хорди Амат 75'
15 (з)   Марк Бартра
23 (з)   Айсса Манди 33'
10 (п)   Ряд Будебуз 81' 81'
6 (п)   Фабиан Руис
17 (п)    Хоакин
18 (п)   Андрес Гуардадо 81' 81'
16 (н)   Лоренсо Морон 61'
1 (в)   Кейлор Навас
2 (з)   Даниэль  5'
12 (з)    Марсело 30'
4 (з)   Серхио Рамос 50' 55'
6 (з)   Хосе Игнасио 37'
14 (п)    Каземиро 81'
23 (п)   Матео Ковачич 46'
20 (п)   Марко Асенсио 11' 59'
17 (н)   Лукас Васкес
7 (н)   Криштиану Роналду 89' 65'
11 (н)   Гарет Бэйл 73' 57'
Запасной состав
31 (в)   Педро Лопес
14 (з)   Риза Дурмиси
3 (п)   Хави Гарсия 75'
20 (п)   Кристиан Тельо 81' 81'
8 (п)   Виктор Камараса
27 (п)   Франсиско Герреро
7 (н)   Серхио Леон 85'
13 (в)   Кико Касилья
15 (з)   Тео Бернар 30'
5 (з)   Рафаэль Варан
22 (п)    Иско 73'
10 (п)   Лука Модрич
24 (п)   Даниель Себальос
9 (н)   Карим Бензема 89' 90'
Удары
47%
По воротам: 17
В створ: 7
Владение мячом
57%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 6
  • 0
  • 7
Удары
53%
По воротам: 10
В створ: 8
Владение мячом
43%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 5
  • 15
Трансляция
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'90+3
Матч завершён! «Реал» в крайне результативной игре обыграл «Бетис» на выезде. Мадридцы провалили первый тайм, а после перерыва принялись громить соперника. Отличную игру выдал «Реал», которому посреди недели предстоит сыграть перенесённую встречу с «Леганесом».
'90+2
ГОЛ! Пятый гол «Реала» на счету Бензема! Бензема перехватил мяч на чужой половине поля и разыграл комбинацию с Васкесом, в итоге которой оказался на убойной позиции, пробив в ближний угол!
'90+1
Тельо сделал неудачный прострел, который угодил в Фирпо и ушёл за лицевую. Будет удар от ворот.
'90+1
Три минуты переиграть командам.
'89
Бензема вышел.
'89
Роналду ушёл.
'88
Хоакин со стандарта пробил выше ворот.
'87
Каземиро перед своей штрафной сбил Кристиана Тельо.
'86
Морон отобрал мяч у Каземиро с помощью нарушения.
'85
ГОЛ! «Бетис» ещё не сдался! Серхио Леон замкнул дальнюю штангу после отличного прострела Фирпо слева!
'82
Ковачич заблокировал опасный удар Морона с края штрафной, а затем издали неточно по мячу приложился Фирпо.
'81
Серхио Леон постарается забить.
'81
Гуардадо заменён.
'81
Тельо вышел.
'81
Будебуз ушёл.
'81
Каземиро получил жёлтую за грубый фол.
'80
Карвахаль в контратаке «Реала» ошибся с пасом на ход Асенсио, сделав слишком сильную передачу.
'79
Роналду убежал с центра поля на высокий заброс, но ассистент увидел офсайд у португальца.
'78
Адан забрал подачу Иско со стандарта.
'77
Асенсио ускорился с центра поля к краю чужой штрафной и сделал банальный прострел, который пришёлся на соперника.
'75
Хави Гарсия вышел в опорную зону «Бетиса».
'75
Амат заменён.
'75
Арбитр не среагировал на падение Морона в штрафной «Реала»!
'73
Иско вышел.
'73
Бэйл ушёл.
'72
Бэйлу не дали пробить головой с линии вратарской после навеса Роналду!
'72
Морон неудачно обработал длинную передачу Баррагана, чем воспользовался Рамос.
'70
Дальний удар Фабиана Руиса был блокирован.
'69
Фабиан Руис опасно пробил из-за пределов штрафной, но Навас справился!
'67
Морон после навеса Гуардадо неточно пробил головой из опасной дистанции!
'65
ГОЛ! Роналду забил! Криштиану зацепился за классный пас на краю штрафной и из-под двух защитников пробил на силу практически в Адана! Но голкипер не успел подставить руку.
'64
Бэйл не смог разыграть стеночку с Каземиро, у которого не хватило техники, чтобы сделать ответный пас на валлийца.
'63
Роналду залез в положение вне игры.
'61
Морон столкнулся с Навасом, который выбежал за пределы штрафной, чтобы сыграть на опережение. Арбитр увидел фол от форварда и показал ему «горчичник».
'59
ГОЛ! Гол имени Карвахаля! Именно правый защитник «Реала» ускорением по флангу прорвал оборону «Бетиса», после чего прострелил на Асенсио, который с ходу уложил мяч в дальний угол!
'58
С трудом защитники «Бетиса» справились с опасным прострелом Васкеса!
'57
Бэйл получил жёлтую карточку за разговоры.
'57
Бэйл выскочил на проникающий пас Роналду и вновь не реализовал свидание с Аданом, пробив мимо створа!
'56
Марко Асенсио не дали ворваться в штрафную «Бетиса», выбив мяч из-под его ног!
'55
Бэйл ворвался в штрафную «Бетиса» и с острого угла пробил низом, но Адан смог отбить мяч ногой!
'55
Рамос нарвался на предупреждение после фола на Мороне.
'55
Васкес сыграл в штрафную на Роналду, который с ходу пробил в гущу игроков!
'54
Амат отметился нарушением в центральном круге.
'53
Мадридцы полностью перехватили инициативу, владея мячом перед чужой штрафной.
'50
ГОЛ! Рамос восстанавливает равновесие в счёте! Капитан «Реала» выпрыгнул на навес с углового и головой вонзил мяч под перекладину!
'50
Асенсио сделал опасный навес со стандарта, но мяч до Бэйла не долетел из-за сыгравшего на отбой Бартры.
'49
Жёсткий подкат Фирпо привёл к «горчичнику».
'48
Фабиан Руис подхватил мяч в штрафной «Реала» и откатил его на Гуардадо, у которого не получился удар с ходу.
'46
Ковачив грубо сыграл против Морона, получив жёлтую карточку.
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Закончился первый тайм. «Бетис» дал бой «Реалу» в первой половине встречи. Андалусийцы пропустили первыми, но затем перевели игру на чужую половину поля, что привело к двум голам в ворота мадридцев. Впереди ещё целый тайм качественного футбола!
'45
Роналду выскочил на пас из офсайда.
'44
Барраган получил жёлтую карточку за умышленный фол против Асенсио.
'42
У Асенсио не получился проникающий пас, который мог вывести двух партнёров на ворота «Бетиса»!
'41
Роналду классным движением обыграл соперника, ворвался в штрафную и пробил на силу прямо в Адана, который со второй попытки сумел забрать мяч!
'40
Каземиро забросил мяч направо на Васкеса, последующий навес которого забрал Адан.
'39
Мадридцы заработали угловой, который ни к чему не привёл — андалусийцы уверенно сыграли на отбой.
'37
ГОЛ! «Бетис» вышел вперёд за счёт автогола Начо! Хоакин ускорился к чужой штрафной и сыграл налево на Фирпо, удар которого с края штрафной блокировал Навас, но мяч отлетел в ногу Начо, а затем оказался в воротах!
'37
Не засчитан гол Роналду! Каземиро сыграл на перехвате перед чужой штрафной и откинул мяч на Роналду, который забил из офсайда.
'36
Роналду отметился простым ударом головой после навеса с угла поля.
'35
Тео выскочил на резкий проникающий пас по флангу и слишком долго выискивал адресата в штрафной для прострела, дав защитнику заблокировать передачу.
'33
ГОЛ! Манди сравнял счёт! Каземиро и Рамос проиграли силовую борьбу в своей вратарской после навеса Хоакина, Манди выпрыгнул выше, головой срезав мяч в угол!
'33
Начо сбил Хоакина, мешая легендарному игроку развернуться на фланге.
'31
Каземиро ошибся с пасом на Бэйла, испортив контратаку «Реала».
'30
Тео Эрнандес вышел.
'30
Марсело решили поберечь.
'28
Хоакин после розыгрыша углового сделал опасный навес, которым партнёры, стоявшие без опеки во вратарской, не воспользовались!
'27
Марсело упал у лицевой линии, показывая на растяжение бедра.
'26
Хоакин отлично пробил со стандарта, послав мяч в ближнюю девятку! Навас сумел выручить Мадрид!
'25
Васкес нарушил правила перед штрафной «Реала».
'24
Морон! В стремительной атаке «Бетиса» Морон получил мяч недалеко от штрафной мадридцев и пробил низом вблизи левого угла ворот!
'23
Васкес показал слабый дриблинг, оказавшись на фланге один в один против Фирпо.
'21
Манди после навеса с углового пробил головой с линии вратарской, мяч полетел вблизи штанги!
'21
Васкес помешал прострелу Фирпо дойти до Хоакина, выбив мяч на угловой.
'19
Очередное подключение к атаке «Бетиса» Фирпо привело к угловому, но чего извлечь от последующего навеса хозяева не смогли.
'18
Морон подставил ногу под прострел Фирпо, но срезать мяч в створ не получилось.
'17
Закрылся «Реал» на своей половине поля, стараясь играть на контратаках.
'15
Бэйл не смог обыграть соперника один в один на фланге.
'14
Хоакин разыграл классную стеночку, вышел на ударную позицию и из штрафной «Реала» пробил с рикошетом вблизи правой штанги!
'13
Рамос после навеса Васкеса с углового неудачно пробил головой, мяч полетел параллельно створу.
'12
Роналду немного не успел на проникающий пас, защитник оказался быстрее ветерана «Реала».
'11
ГОЛ! Слабо сыграла оборона «Бетиса», не закрыв в своей штрафной Роналду. Васкес сыграл на португальца, который мощно пробил из пределов штрафной, Адану пришлось отбить мяч на голову Асенсио, который расстрелял ворота!
'9
Асенсио слева ускорился к лицевой и подрезал мяч на ближнюю штангу, где уверенно на выходе сыграл Адан.
'8
Лукас Васкес неточно сыграл в сторону Марко Асенсио.
'7
Начо под прессингом андалусийцев сыграл назад на Наваса.
'5
Карвахаль подножкой сорвал контратаку «Бетиса», получив жёлтую карточку.
'4
Роналду зацепился за мяч в чужой штрафной и прострелил по линии вратарской, где был защитник, сыгравший на угловой.
'3
Начо отразил прострел хозяев. Неплохо «Бетис» атакует на старте встречи.
'2
Роналду выскочил на проникающий пас, забравшись в глубокий офсайд.
'1
Марсело в верховой борьбе сыграл рукой.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура Примеры: «Бетис» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.