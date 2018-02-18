'90+3
Матч завершён! «Реал» в крайне результативной игре обыграл «Бетис» на выезде. Мадридцы провалили первый тайм, а после перерыва принялись громить соперника. Отличную игру выдал «Реал», которому посреди недели предстоит сыграть перенесённую встречу с «Леганесом».
'90+2
'90+1
Тельо сделал неудачный прострел, который угодил в Фирпо и ушёл за лицевую. Будет удар от ворот.
'90+1
Три минуты переиграть командам.
'89
'89
'88
Хоакин со стандарта пробил выше ворот.
'87
Каземиро перед своей штрафной сбил Кристиана Тельо.
'86
Морон отобрал мяч у Каземиро с помощью нарушения.
'85
'82
Ковачич заблокировал опасный удар Морона с края штрафной, а затем издали неточно по мячу приложился Фирпо.
'81
'81
'81
'81
'81
'80
Карвахаль в контратаке «Реала» ошибся с пасом на ход Асенсио, сделав слишком сильную передачу.
'79
Роналду убежал с центра поля на высокий заброс, но ассистент увидел офсайд у португальца.
'78
Адан забрал подачу Иско со стандарта.
'77
Асенсио ускорился с центра поля к краю чужой штрафной и сделал банальный прострел, который пришёлся на соперника.
'75
'75
'75
Арбитр не среагировал на падение Морона в штрафной «Реала»!
'73
'73
'72
Бэйлу не дали пробить головой с линии вратарской после навеса Роналду!
'72
Морон неудачно обработал длинную передачу Баррагана, чем воспользовался Рамос.
'70
Дальний удар Фабиана Руиса был блокирован.
'69
Фабиан Руис опасно пробил из-за пределов штрафной, но Навас справился!
'67
Морон после навеса Гуардадо неточно пробил головой из опасной дистанции!
'65
'64
Бэйл не смог разыграть стеночку с Каземиро, у которого не хватило техники, чтобы сделать ответный пас на валлийца.
'63
Роналду залез в положение вне игры.
'61
'59
'58
С трудом защитники «Бетиса» справились с опасным прострелом Васкеса!
'57
'57
Бэйл выскочил на проникающий пас Роналду и вновь не реализовал свидание с Аданом, пробив мимо створа!
'56
Марко Асенсио не дали ворваться в штрафную «Бетиса», выбив мяч из-под его ног!
'55
Бэйл ворвался в штрафную «Бетиса» и с острого угла пробил низом, но Адан смог отбить мяч ногой!
'55
'55
Васкес сыграл в штрафную на Роналду, который с ходу пробил в гущу игроков!
'54
Амат отметился нарушением в центральном круге.
'53
Мадридцы полностью перехватили инициативу, владея мячом перед чужой штрафной.
'50
'50
Асенсио сделал опасный навес со стандарта, но мяч до Бэйла не долетел из-за сыгравшего на отбой Бартры.
'49
'48
Фабиан Руис подхватил мяч в штрафной «Реала» и откатил его на Гуардадо, у которого не получился удар с ходу.
'46
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Закончился первый тайм. «Бетис» дал бой «Реалу» в первой половине встречи. Андалусийцы пропустили первыми, но затем перевели игру на чужую половину поля, что привело к двум голам в ворота мадридцев. Впереди ещё целый тайм качественного футбола!
'45
Роналду выскочил на пас из офсайда.
'44
'42
У Асенсио не получился проникающий пас, который мог вывести двух партнёров на ворота «Бетиса»!
'41
Роналду классным движением обыграл соперника, ворвался в штрафную и пробил на силу прямо в Адана, который со второй попытки сумел забрать мяч!
'40
Каземиро забросил мяч направо на Васкеса, последующий навес которого забрал Адан.
'39
Мадридцы заработали угловой, который ни к чему не привёл — андалусийцы уверенно сыграли на отбой.
'37
'37
Не засчитан гол Роналду! Каземиро сыграл на перехвате перед чужой штрафной и откинул мяч на Роналду, который забил из офсайда.
'36
Роналду отметился простым ударом головой после навеса с угла поля.
'35
Тео выскочил на резкий проникающий пас по флангу и слишком долго выискивал адресата в штрафной для прострела, дав защитнику заблокировать передачу.
'33
'33
Начо сбил Хоакина, мешая легендарному игроку развернуться на фланге.
'31
Каземиро ошибся с пасом на Бэйла, испортив контратаку «Реала».
'30
'30
'28
Хоакин после розыгрыша углового сделал опасный навес, которым партнёры, стоявшие без опеки во вратарской, не воспользовались!
'27
Марсело упал у лицевой линии, показывая на растяжение бедра.
'26
Хоакин отлично пробил со стандарта, послав мяч в ближнюю девятку! Навас сумел выручить Мадрид!
'25
Васкес нарушил правила перед штрафной «Реала».
'24
Морон! В стремительной атаке «Бетиса» Морон получил мяч недалеко от штрафной мадридцев и пробил низом вблизи левого угла ворот!
'23
Васкес показал слабый дриблинг, оказавшись на фланге один в один против Фирпо.
'21
Манди после навеса с углового пробил головой с линии вратарской, мяч полетел вблизи штанги!
'21
Васкес помешал прострелу Фирпо дойти до Хоакина, выбив мяч на угловой.
'19
Очередное подключение к атаке «Бетиса» Фирпо привело к угловому, но чего извлечь от последующего навеса хозяева не смогли.
'18
Морон подставил ногу под прострел Фирпо, но срезать мяч в створ не получилось.
'17
Закрылся «Реал» на своей половине поля, стараясь играть на контратаках.
'15
Бэйл не смог обыграть соперника один в один на фланге.
'14
Хоакин разыграл классную стеночку, вышел на ударную позицию и из штрафной «Реала» пробил с рикошетом вблизи правой штанги!
'13
Рамос после навеса Васкеса с углового неудачно пробил головой, мяч полетел параллельно створу.
'12
Роналду немного не успел на проникающий пас, защитник оказался быстрее ветерана «Реала».
'11
'9
Асенсио слева ускорился к лицевой и подрезал мяч на ближнюю штангу, где уверенно на выходе сыграл Адан.
'8
Лукас Васкес неточно сыграл в сторону Марко Асенсио.
'7
Начо под прессингом андалусийцев сыграл назад на Наваса.
'5
'4
Роналду зацепился за мяч в чужой штрафной и прострелил по линии вратарской, где был защитник, сыгравший на угловой.
'3
Начо отразил прострел хозяев. Неплохо «Бетис» атакует на старте встречи.
'2
Роналду выскочил на проникающий пас, забравшись в глубокий офсайд.
'1
Марсело в верховой борьбе сыграл рукой.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура Примеры: «Бетис» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.