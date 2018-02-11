'90+4
Матч окончен! Как ни старались игроки «Барселоны» продавить оборону соперника, им это сделать не удалось. Второй ничейный матч подряд записывает себе в актив команда Вальверде, теперь их отрыв от «Атлетико» составляет 7 очков. Если так будет дарить очки оппонентам и дальше «Барса», концовка чемпионата Испании может получиться нервной для лидера Примеры.
'90+3
Удар! Опасно пробили игроки «Хетафе», едва мяч не нырнул под перекладину!
'90+3
'90+3
'90+2
Не разобрались игроки «блаугранас», а сейчас они вновь попытались соорудить атаку, но Паулиньо сфолил, по мнению Борбалана.
'90+1
Удар! Луис Суарес попал в створ головой, но из-под перекладины Висенте Гуайта снова спас свою команду.
'90+1
Добавлено 3 минуты! Ещё 180 секунд, чтобы вырвать победу у «Барселоны».
'90
Последняя минута! Снова в атаке хозяева поля. Посмотрим, может, удастся организовать финальный штурм.
'89
Гуайта на выходе сейчас оказался надёжен. Суарес пытался навязать ему борьбу, но развёл руки в стороны, показывая, что не трогал голкипера.
'88
'88
'87
Луис Суарес залез в офсайд. Довольно спорная ситуация, надо сказать.
'87
Близится игра к своему завершению. В составе «Хетафе», тем временем, готовится новая замена тут же.
'85
'85
'83
Луис Суарес был готов обострять ситуацию, но Гуайта вовремя вышел из створа ворот и мяч забрал.
'82
'82
'82
Порядка 10 минут остаётся у нас играть. Добавлено минуты 2 будет как минимум, я думаю.
'81
Сержио Роберто у нас снова на правом фланге обостряет ситуацию. Второй волной Месси подбирает мяч, наносит удар, Гуайта тащит, добивание Альбы неточное! И следом Месси снова бьёт — голкипер на месте!
'79
Арамбарри начеку оказался, выбил мяч, а «Барса» пока не может максимально обострить. Игроки обороны внимательно действуют.
'77
'77
'76
Сибасаки прервал передачу от Сержио Роберто, переведя на угловой. Розыгрыш снова привёл к подаче от флага, и там уже Мина нанёс более опасный удар, чем в предыдущем моменте. Рядом со штангой мяч пролетел.
'75
Неплохой навес Месси выдал, Мина бил по воротам, но прямо в руки Гуайты мяч угодил.
'74
Очередное нарушение в пользу хозяев. Дембеле уронили игроки в жёлтой форме.
'73
«Хетафе» переходит в атаку, но пока всё далеко от ворот. Да и хозяева оказывают давление на игроков команды соперника.
'73
А теперь уже Суарес в составе «Барселоны», Луис, попадает в поле нашего зрения. Офсайд на нём был зафиксирован.
'71
Дембеле и Сержио Роберто устроили небольшой перепас, после чего Усман навешивал в штрафную — там Дамиан Суарес оказался расторопнее.
'70
Месси опасно выбегал из-за спин защитников, но раньше флажок был поднят боковым арбитром.
'69
Иньеста здорово обыграл в лицевую Арамбарри, пробрасывал в центр, но там защитник внимателен. В аут выбивается мяч.
'68
Немного озадаченным выглядит сейчас Вальверде. В принципе, его можно понять. С другой стороны, отрыв каталонцев в Ла Лиге настолько убедителен, что можно и расслабиться чуть-чуть.
'67
Лионель Месси пошёл к воротам, его сбили. Сам же аргентинец удар нанёс, но не попал. Небольшой свист пронёсся по трибунам «Камп Ноу».
'65
'63
'63
'63
'63
'62
Опасный удар! С лёта пробил Виторину Антунеш, но мяч в считанных сантиметрах над перекладиной пролетел!
'61
Анхель вбежал в штрафную, но слишком далеко в сторону отвёл мяч от вышедшего вперёд тер Штегена, защитник навязал борьбу нападающему и отправил мяч на угловой.
'60
Тер Штеген опрометчиво кинулся из ворот, мяч попал к Сибасаки, который чуть не перебросил немецкого вратаря. Вернее, перебросил, но и выше ворот попал.
'59
Дьене перехватил сначала пас, а потом и выбил на угловой. В составе «Барсы» двойная замена готовится.
'58
Опасный момент! Филипе Коутиньо снова бил по воротам, хитро подкручивая мяч в нижний угол. Гуайта вытянулся в струнку и отбил мяч на угловой.
'57
Здорово сейчас сбрасывал Коутиньо головой после навеса с правого фланга атаки хозяев. Там никто не откликнуся.
'56
Опасно! Луис Суарес находился на грани офсайда, получил пас от Алькасера, но немного не попал по воротам.
'55
Арамбарри прямым ударом потревожил хозяев, но после рикошета мяч на угловой ушёл. Розыгрыш увенчался навесом, но Дьене пробил выше ворот.
'54
'52
Пытаются обострить хозяева. Месси пасует на Сержио Роберто, а его прострел гасит Гуайта, забирая мяч.
'52
Пока не сказать что очень быстро двигаются игроки в сине-гранатовой форме. Всё происходит по большей части в центре поля.
'50
Коутиньо и Альба сыграли в пас накоротке. Бразилец в итоге пробил по воротам, из-за штрафной, но мяч попал в руки Гуайты.
'49
Сержио Роберто мяч потерял, пытаясь перейти из обороны в атаку. Аут бросили футболисты «Хетафе» довели дело до удара. Рикошет от ноги Альбы, и мяч забирает тер Штеген.
'48
Угловой подали хозяева поля, но выбили мяч гости. Амат сейчас оказался на газоне, но показывает арбитр, что всё было в пределах правил.
'47
Показывают нам активно запасных и той, и другой команды, как бы намекая, что можно и поменять кого-то.
'46
Судя по набору игроков на поле, замен пока нет. Разминается Дембеле за пределами поля.
'46
Игра продолжается!
'45
Закончился первый тайм. «Хетафе» не позволил создать ничего опасного у своих ворот «Барселоне». Каталонцы много держали мяч, но безуспешно. В концовке тайма гости даже перехватили инициативу, создав несколько хороших моментов. Впереди интересный второй тайм.
'44
Не засчитан гол Суареса! Месси со стандарта сделал заброс на забежавшего в штрафную Суареса, который ударил с лёта под перекладину, но из положения вне игры.
'44
'41
Сибасаки оказался с мячом у края вратарской тер Штегена, но вместо нормального удара японец толкнул мяч под ноги немца.
'40
Анхель в быстрой атаке выскочил на последнего защитника в лице Мины, которого ему удалось раскачать, после чего последовал удар вблизи левого угла ворот!
'40
У Месси и Суареса не получилась стеночка перед чужой штрафной.
'39
Прострел Серхи Роберто был перехвачен.
'37
Антунеш разыграл дальний стандарт навесом на Дьене, который в высоком прыжке неудачно пробил головой.
'35
Жорди Альба перехватил мяч в центре поля и разогнал контратаку, которая привела к угловому.
'34
Суарес выскочил на проникающий пас Месси из небольшого офсайда.
'33
Ракитич выпустил мяч за лицевую, пытаясь убежать от соперника.
'32
Ракитич резко сыграл в штрафную на Месси, которому помешали пробить из выгодной позиции!
'31
Серхи Роберто после двух стеночек оказался перед чужой штрафной, где не сумел зацепиться за пас Месси.
'29
Жорди Альба забежал в штрафную на заброс и проиграл борьбу двум соперникам.
'27
Антунеш перехватил диагональ каталонцев, выбив мяч в аут.
'26
После серии отскоков в штрафной гостей мяч достался Суаресу, который пробил с лёта мимо ворот, но чуть ранее в офсайд забрался Коутиньо, из-за чего удар уругвайца был отменён.
'24
Мина пошёл вперёд и сделал неточный пас в сторону Суареса.
'22
Удар Месси со стандарта был блокирован, но дальнейшая атака «Барселоны» оказалась не менее опасной — Мина зацепился за мяч в штрафной, промедлив с ударом.
'21
Арамбарри рукой перехватил передачу Месси.
'20
Бускетс потерял мяч перед чужой штрафной и сразу же последовала контратака «Хетафе», которую своевременным выходом за пределы штрафной сорвал тер Штеген.
'18
Алькасер выскочил на проникающий пас и прострелил на Суареса, которого сумел опередить защитник!
'17
Месси упал в чужой штрафной после блокировки, но арбитр промолчал!
'16
Гости разыграли стандарт пасом на Антунеша, который потерял мяч вблизи лицевой линии.
'15
Арбитр заметил нарушение против Антунеша недалеко от штрафной «Барсы».
'14
Алькасер чуть не ошибся с пасом назад на Серхи Роберто. Довольно много ошибок от каталонцев.
'12
Бускетс здорово сыграл в подкате, помешав сопернику выскочить на свидание с тер Штегеном, которому пришлось быстро сыграть на отбой после срезки от Бускетса.
'11
Жорди Альба подключился слева и выдал прострел в ноги защитника.
'10
Сибасаки получил повреждение в силовом стыке с Миной. Каталонцы придержали мяч, чтобы японец пришёл в себя, и игра продолжилась.
'9
Суарес подыграл себе рукой, обрабатывая мяч перед штрафной «Хетафе».
'7
Анхель забрался в положение вне игры.
'6
Серхи Роберто сделал слишком сильную подачу на ход Алькасеру.
'5
Футболисты «Хетафе» не смогли разогнать контратаку, обокрав перед этим Коутиньо у центрального круга.
'3
Суарес не сумел зацепиться за передачу Ракитича через центральную зону.
'2
Амат выскочил на проникающий пас, оказавшись в положении вне игры.
'1
Тер Штеген в дебюте встречи позволил себе обыграть Анхеля у вратарской!
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура Примеры: «Барселона» — «Хетафе». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.