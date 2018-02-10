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Игрок «Реала» Криштиану Роналду Reuters
Игрок «Реала» Криштиану Роналду

Роналду проснулся в чемпионате Испании

Мадридский «Реал» разгромил «Реал Сосьедад» в матче Примеры

В матче 23-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» разгромил на своем поле «Реал Сосьедад». Лидер мадридцев Криштиану Роналду оформил хет-трик. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
23-й тур  |   10 февраля 22:45   |  закончен
Реал Мадрид
5:2
Реал Сосьедад
5:2
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид | Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
Васкес 1'
Роналду 27'
Кроос 34'
Роналду 37'
Карвахаль 49'
Модрич 63'
Васкес 63'
Роналду 80'
Ковачич 90+1'
де ла Белья 47'
Сурутуса 60'
Каналес 60'
Орхильес 74'
Ильяраменди 83'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Кейлор Навас
2 (з)   Даниэль  49'
12 (з)    Марсело
4 (з)   Серхио Рамос
5 (з)   Рафаэль Варан
10 (п)   Лука Модрич 63' 63'
8 (п)   Тони Кроос 34'
20 (п)   Марко Асенсио 73'
17 (н)   Лукас Васкес 63' 1' 63'
7 (н)   Криштиану Роналду 27' 37' 80'
9 (н)   Карим Бензема
1 (в)   Херонимо Рульи
19 (з)   Альваро Арсальюс
24 (з)   Альберто де 47'
15 (з)   Ариц Элустондо
22 (з)   Рауль Навас
4 (п)   Асьер Ильяраменди 83'
10 (п)   Хаби Прието
17 (п)   Давид Сурутуса 60' 60'
16 (п)   Серхио Каналес 60' 60'
18 (п)   Микель Оярсабаль
7 (н)    Хуанми 83'
Запасной состав
13 (в)   Кико Касилья
6 (з)   Хосе Игнасио
19 (з)   Ашраф Хакими
22 (п)    Иско 63' 63'
23 (п)   Матео Ковачич 90'
14 (п)    Каземиро
11 (н)   Гарет Бэйл 73'
13 (в)    Тоньо
3 (з)   Диего Льоренте
20 (з)   Кевин Родригеш
5 (п)   Игор Субельдия 60' 60'
23 (п)   Хон Альдалур 83'
21 (н)   Хон Орхильес 74'
9 (н)   Иманоль Агирече
Удары
69%
По воротам: 14
В створ: 9
Владение мячом
50%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 4
  • 11
Удары
31%
По воротам: 7
В створ: 4
Владение мячом
50%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 1
  • 10
Трансляция
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'90+2
Матч окончен! Мадридский «Реал» разгромил «Реал Сосьедад». Сливочные убойно провели первый тайм, закрыв все вопросы о победителе задолго до конца матча. Во второй половине коллектив Зинедина Зидана стал проваливаться в обороне, что позволило баскам отыграть два гола. Отмечаем хет-трик Криштиану Роналду перед игрой с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
'90+2
Бензема не попал в створ после отличного прострела Бэйла!
'90+2
Рамос прервал опасный прострел де ла Бельи. Большими силами атакуют гости в концовке.
'90+1
Ковачич получил предупреждение.
'90+1
Две минуты добавил арбитр.
'90
Роналду после навеса пробил головой вблизи штанги!
'89
Иско оказался под двойной опекой перед чужой штрафной, заработав неплохой стандарт.
'87
Элустондо после навеса Ильяраменди со стандарта пробил головой над перекладиной!
'86
Роналду откинул мяч на Бэйла, который нанёс странный удар внешней стороной стопы, послав мяч мимо цели.
'83
Гуриди в игре.
'83
Хуанми ушёл.
'83
ГОЛ! Баски разыграли угловой, Оярсабаль сделал навес на Хуанми, который головой скинул мяч к вратарской на свободного Ильяраменди, а экс-полузащитник мадридцев легко забил своей бывшей команде.
'80
ГОЛ! Первый хет-трик Роналду в этом сезоне Примеры! Бэйл опасно пробил с линии штрафной, Рульи отбил мяч перед собой на Роналду, который спокойно ушёл влево и покатил снаряд в пустой створ!
'80
Одриосола забрался в положение вне игры.
'78
Роналду и Бэйл не сумели обострить, владея мячом на краю штрафной баскской команды.
'77
Рульи вовремя вышел из ворот, чтобы прервать опасный прострел!
'75
Хуанми нарушил правила в верховой борьбе.
'74
ГОЛ! Баутиста забил гол престижа! Оярсабаль получил мяч перед чужой штрафной и сыграл налево на Баутисту, который выскочил практически на свидание с Навасом, ударив в ближний угол!
'73
Бэйл вышел на край атаки «Реала Мадрид».
'73
Асенсио ушёл.
'71
Варан сумел опередить Баутисту на краю своей штрафной.
'69
Ильяраменди пробил со стандарта чуть выше левой девятки!
'68
Хуанми оказался на газоне перед чужой штрафной, заработав отличный стандарт.
'66
Ковачич сделал слишком сильный проникающий пас на ход Карвахалю.
'64
Одриосола перехватил обостряющую передачу Роналду, не дав мячу дойти до Асенсио.
'63
Ковачич вышел.
'63
Модрич заменён.
'63
Иско вышел.
'63
Лукас Васке ушёл.
'60
Субельдия в игре.
'60
Сурутуса покинул поле.
'60
Баутиста вышел.
'60
Каналеса заменили.
'60
Одриосола выпустил мяч в аут, не сумев пройти Марсело.
'57
Модрич перехватил мяч у своей штрафной и сразу нарвался на нарушение.
'55
Каналес не успел за забросом из глубины поля.
'54
Тони Кроос опасно пробил с лёта после прострела Лукаса Васкеса! Рульи справился!
'52
Хуанми после навеса с углового пробил головой в штангу!
'51
Марсело перехватил длинную передачу Элустондо.
'50
Модрич отметился нарушением на чужой половине поля.
'49
Карвахаль сбил Сурутусу в отместку за толчок баска, арбитр решил наказать игрока мадридского «Реала».
'47
Де ла Белья отметился грубым подкатом против Лукаса Васкеса, получив «горчичник».
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. Мадридский «Реал» откровенно поиздевался над «Реалом Сосьедад» в первом тайме. Сливочные создали огромное количество голевых моментов, тренируясь перед важным матчем с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Впереди второй тайм, в котором «Реал Мадрид», возможно, будет экономить силы.
'43
Роналду дважды обыграл Одриосолу на краю штрафной и откинул мяч на Асенсио, который совсем не ожидал такой передачи.
'42
Навас подарил мяч баскам, сделав диагональ в аут.
'41
Мяч попал в солнечное сплетение Рамосу, Серхио попросил арбитра приостановить игру.
'40
Чудом «Реал Сосьедад» избежал пятого пропущенного гола! Марсело разыграл две стеночки на фланге, ворвался в штрафную и прострелил на пустые ворота Асенсио, которому помешали пробить!
'37
ГОЛ! Роналду оформил дубль! Криштиану здорово сыграл на опережение после навеса с углового от Тони Крооса и головой пробил в ближний угол!
'34
ГОЛ! Тони Кроос оформляет разгром «Реала Сосьедад»! Лукас Васкес подбежал к штрафной и отыграл в сторону на Крооса, у которого получился идеальный обводящий удар в правую девятку!
'33
Штанга! Марсело подобрал мяч перед чужой штрафной и забросил его на Рамоса, который головой откинул снаряд на Роналду, а тот пробил в штангу!
'32
Роналду убежал на свидание с Рульи, ушёл от голкипера и прострелил на пустые ворота на Бензема, чей удар сумел заблокировать защитник!
'30
Марсело после потери грубо сыграл против Хаби Прието.
'30
Карвахаля остановили с помощью нарушения.
'27
ГОЛ! Роналду отличился! Асенсио обманул двух соперников у штрафной и подключил слева Марсело, который прострелом нашёл перед воротами Роналду, а португалец без сопротивления расстрелял ворота!
'26
Роналду упал в штрафной «Реала Сосьедад», но арбитр не назначил пенальти.
'26
Марсело перехватил проникающую передачу Каналеса.
'25
Рамос подключился к позиционной атаке сливочных, неудачно разыграв стеночку с Бензема.
'23
Удар Роналду был блокирован, а затем Лукас Васкес подрезал мяч на Асенсио, который слабо пробил головой!
'22
Каналес пяткой сыграл в свободную зону, куда не успел вбежать Хуанми.
'21
Здорово мадридцы держат мяч, показывая техничный футбол при отличном проценте точных передач.
'19
Оярсабаль ошибся с пасом на Хуанми, пребывая под давлением Карвахаля.
'16
Марсело не дал сопернику сделать прострел с лицевой, будет удар от ворот.
'15
Роналду не смог своими фирменными движениями обыграть соперника в чужой штрафной.
'14
Лукас Васкес после серии финтов сделал подачу на Бензема, которого опередил сыгравший на выходе из ворот Рульи.
'13
Роналду не успел за ничейным мячом, проиграв в скорости Одриосоле.
'12
Каналеса сбили, Серхио быстро разыграл мяч пасом направо, но арбитр попросил перебить стандарт.
'10
Оярсабаль разогнал контратаку, но сделать навес в штрафную не получилось, поэтому пришлось отыграть назад.
'9
Хаби Прието ускорился по правому флангу к угловому флажку, где потерял мяч в борьбе с оппонентом.
'8
Тяжёлое начало от команды из Сан-Себастьяна. Слишком много неточных передач вблизи штрафной Рульи.
'7
Штанга спасла гостей! Марсело обокрал соперника перед чужой штрафной и сыграл на Бензема, который протолкнул снаряд мимо голкипера в левую штангу!
'6
Бензема не ускорился на заброс Карвахаля.
'4
Роналду неудачно обработал мяч на фланге. Очередная потерял у мадридцев.
'3
Карвахаль под прессингом соперника сделал плохой пас по флангу, выпустив мяч в аут.
'1
ГОЛ! Очень быстрый гол мадридского «Реала»! Марсело сыграл по флангу на Роналду, который подрезал мяч на Лукаса Васкеса, а тот отлично пробил головой в ближнюю девятку!
'1
Игра началась.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура Примеры: «Реал» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.