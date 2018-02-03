'90+5

Звучит финальный свисток! «Леванте» на своём поле вырывает ничью в матче с мадридским «Реалом» 2:2 и тем самым набирает очень важные очки в борьбе за выживание. «Реал» же по ходу сезона потерял вновь важные очки, конечно с такой игрой «Барселону» ты никогда не догонишь, тут бы по итогам сезона серебро взять, уже будет неплохо. Сегодня и «Леванте» показал отличный настрой на игру, отметим, что Джампаоло Паццини совсем недавно приехал в Испанию из итальянской «Вероны» и уже забил такой важный мяч для клуба.