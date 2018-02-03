'90+5
'90+4
Васкес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Модрич головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'90+3
'90+2
Модрич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Оласабаль спокойно забрал мяч в руки.
'90+1
'90+1
'90
Пять минут добавил Марко Мелеро к основному времени матча.
'90
'90
'89
Угловой у ворот «Реала». Моралес выполнил подачу в центр штрафной площади, после длительной борьбы за мяч Паццини пробил по воротам, мяч попал в игрока «Реала» и отскочил на левый фланг, оттуда Моралес выполнил подачу на дальнюю штангу, Рохер бил в открытый угол ворот, но не попал в створ.
'88
Последовала передача к штрафной площади «Реала» на Паццини, форвард «Леванте» оказался в офсайде.
'87
'86
Угловой у ворот «Леванте». Игроки «Реала» разыграли корнер, но стандарт для мадридского клуба вновь завершился лишь потерей мяча.
'85
'85
'84
'83
Моралес с правого фланга выполнил передачу в штрафную площадь «Реала», Навас уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'82
Кроос разыграл стандарт с Иско и выполнил передачу в центр штрафной площади, игроки «Леванте» очень уверенно отбились.
'81
'81
'80
Марсело с левого фланга выполнил подачу на ближнюю штангу, Оласабаль уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'79
Карвахаль с правого фланга вновь пробил по воротам, Оласабаль без особых проблем смог поймать мяч.
'78
Последовала подача на ближнюю штангу с углового, Рамос пробил по воротам, Оласабаль в прыжке спас свою команду.
'77
Бензема с передачи Марсело вошёл в штрафную площадь «Леванте» и пробил по воротам, успел защитник подставить ногу, будет угловой.
'76
Иско выполнил передачу в штрафную площадь на Роналду, защитники «Леванте» уверенно перехватили мяч.
'75
Иско с правого угла штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел точно в Оласабаля.
'74
Модрич выполнил передачу в центр штрафной площади с правого фланга, с большим трудом, но защитники «Леванте» смогли выбить мяч в аут.
'73
Лопес с левого фланга выполнил передачу на ход Моралесу, Варан выбивал мяч на угловой, но мяч задел ногу игрока «Леванте», в итоге нас ждёт удар от ворот.
'72
'72
'71
Лерма выбил мяч в аут из своей штрафной площади и сразу сел на газон, дёрнул игрок «Леванте» заднюю поверхность бедра, у хозяев поля готовится ещё одна замена.
'70
Лопес попытался прорваться вперёд по левому флангу, но его накрыли защитники «Реала», в итоге мяч улетел в аут от игрока «Леванте».
'69
'69
'68
Бэйл с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Карвахаль в борьбе с защитниками не смог зацепиться за мяч.
'67
Роналду пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Оласабаль был на месте.
'66
Роналду упал у штрафной площади «Леванте» в борьбе за мяч с Коке, можно было португальцу показать жёлтую карточку за симуляцию, но Марио Мелеро его прости.
'65
Моралес с правого фланга вошёл в штрафную площадь «Реала» с правого фланга, но никого из партнёров там не оказалось, а ведь атака у «Леванте» была очень опасной.
'64
'64
'63
Бэйл с правого угла штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника, а затем его забрал Оласабаль.
'62
Угловой у ворот «Реала». Лопес выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки мадридского клуба вновь отбились без всяких проблем.
'61
Навас получил в итоге повреждение, вышли на поле врачи «Реала», чтобы привести Кейлора в чувства.
'60
Моралес ворвался в штрафную площадь, но пробить по воротам ему не удалось, это смог сделать Лерма, однако Навас смело бросился в ноги сопернику и спас свою команду.
'59
Кроос с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, после длительной борьбы за мяч Бензема пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника «Леванте» и хозяева поля пустились в контратаку.
'58
Карвахаль получил мяч на правом углу штрафной площади от Модрича, прострелить в центр Даниэль не смог, но зато по воротам пробил Роналду, мяч попал в защитника и ушёл на угловой.
'57
Карвахаль с правого фланга прострелили на ближнюю штангу, Оласабаль был на месте.
'56
Луна с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Моралес выполнил скидку к линии вратарской, Навас уверенно сыграл на выходе и мяч перехватил.
'55
Роналду со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, но теперь целый ряд игроков «Реала» оказался в офсайде.
'54
Против Модрича вновь нарушили правил на половине поля «Леванте». «Реал» готовится к очередному стандарту.
'53
Игроки «Реала» вновь решили разыграть угловой, ничего интересного игроки мадридского клуба на этот раз придумать так и не смогли.
'52
Роналду со стандарта пробил по воротам, мяч попал в Дукуре и улетел на угловой.
'51
Лукич нарушил правила у своей штрафной площади против Модрича. «Реал» заработал неплохой стандарт.
'50
Угловой у ворот «Леванте». После розыгрыша последовала подача в центр штрафной площади от Марсело, хозяева поля довольно уверенно смогли отбиться.
'49
Карвахаль нарушил правила в центре поля против Лопеса. Игроки «Леванте» спокойно разыграли стандарт.
'48
Дукуре пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Варана.
'47
«Леванте» сразу пошёл в атаку во втором тайме. С правого фланга последовала передача к линии штрафной площади «Реала», но Иван Лопес не смог зацепиться за мяч.
'46
Начинается второй тайм!
'45
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма мадридский «Реал» на выезде играет вничью с «Леванте» 1:1. Говорили мы о том, что мадридскому клубу нужно было забивать второй мяч, вместо этого команда Зидана получила гол в свои ворота на контратаке в конце тайма. Теперь «Реал» во втором тайме должен будет ещё активнее идти вперёд, терять очки в матче с «Леванте» команде Зидана не стоит, сезон и так складывается неважно.
'45
Угловой у ворот «Реала». Лопес выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки мадридского клуба отбились без особых проблем.
'44
'43
Луна с левого фланга попытался выполнить передачу в штрафную площадь «Реала», Карвахаль смог мяч перехватить.
'42
Карвахаль с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Роналду в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Постиго.
'41
Лерма в центре поля нарушил правила против Крооса. Игроки «Реала» спокойно разыграли стандарт.
'40
Лопес пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.
'39
«Сьюдад де Валенсия» сегодня заполнен полностью, но при этом болельщики не очень пока активно ведут себя на трибунах.
'38
Бензема выполнил передачу на левый угол штрафной площади Роналду, Криштиану оказался в небольшом офсайде.
'37
Теперь уже Бэйл с правого фланга выполнил неточную передачу в штрафную площадь «Леванте», хозяева поля продолжают внимательно оборонятся.
'36
Каземиро выполнил заброс в центр штрафной площади «Леванте», Постиго головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'35
Иван Лопес руками на правом фланге активно прихватывал Карвахаля руками, Марио Мелеро никак не отреагировал на этот эпизод.
'34
Роналду попытался по центру прорваться к штрафной площади «Леванте», но в итоге защитники у него мяч перехватили.
'33
Боатенг перестарался в борьбе за мяч в штрафной площади «Реала» против Варана и в итоге нарушил правила.
'32
Кроос пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Оласабаль не смог зафиксировать мяч, Роналду сыграл на добивании, но попал в голкипера, а затем мяч от португальца улетел за лицевую линию поля.
'31
Немного успокоилась у нас игра, сейчас «Леванте» контролирует мяч в центре поля.
'30
Каземиро из центра поля решил пробить по воротам «Леванте», Оласабаль далеко особо не выходил из ворот, странное решение, да и мяч полетел довольно неточно.
'29
Нужно «Реалу» попытаться забить второй мяч до перерыва, тогда уже «сливочные» смогут без лишних нервов контролировать ход матча.
'28
Марсело с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Оласабаль спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
'27
'26
Роналду пробил по воротам со стандарта, мяч попал в «стенку» из игроков «Леванте», Криштиану сразу же стал показывать арбитру, что кто-то сыграл рукой, а надо было бороться за мяч.
'25
Боатенг нарушил правила против Каземиро у своей штрафной площади. «Реал» заработал опасный стандарт.
'24
Теперь уже Лукич не дал Кроосу пробить по воротам, всё же неплохо «Леванте» держит оборону в первом тайме.
'23
Карвахаль с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Лерма не дал Роналду добраться до мяча.
'22
Коке получил мяч от Моралеса и выполнил подачу в центр штрафной площади «Реала», никто из партнёров не смог зацепиться за мяч.
'21
'20
Бэйл попытался прорваться вперёд по правому флангу, но Гарет слишком далеко отпустил от себя мяч и в итоге упустил его за лицевую линию поля.
'19
Роналду с левого угла штрафной площади попытался перебросить мяч через вышедшего из ворот Оласабаля, мяч полетел слишком высоко.
'18
Кроос выполнил передачу в штрафную площадь на Бэйла, защитники «Леванте» смогли перехватить мяч.
'17
Угловой у ворот «Реала». Лопес выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки мадридского клуба очень уверенно отбились при этом стандарте.
'16
Коке упал в борьбе с Каземиро в центре поля, Марио Мелеро показал, что нужно играть дальше.
'15
Роналду пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел немного в сторону от цели.
'14
'13
Что же, хороший старт матча получается у «Реала», но сегодня от мадридского клуба ждут только победы, да и крупной конечно же.
'12
'11
Бензема с левого фланга выполнил передачу в штрафную площадь на Марсело, бразилец сам пробил по воротам, получилось немного неточно.
'10
Карвахаль выполнил подачу на дальнюю штангу с правого фланга, Коке головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'9
Лерма пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Навас свою команду выручил, а далее уже игрок «Леванте» залез в офсайд.
'8
«Леванте» старается временами даже массированные атаки проводить, оборона «Реала» также играет внимательно.
'7
Рамос в центре поля нарушил правила против Моралеса. Игроки «Леванте» спокойно разыграли стандарт.
'6
«Реал» сейчас полностью перехватил контроль над мячом, «Леванте» сегодня на своём поле конечно же вынужден играть от обороны, а иначе никак не получится.
'5
Карвахаль с правого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Марсело принял мяч и пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'4
Моралес на правом фланге обыграл Марсело и прошел немного вперёд, но вот передача в штрафную площадь «Реала» у него не прошла.
'3
Достаточно спокойно начинается наша игра, пока никто сломя голову атаковать не собирается, а далее будет видно.
'2
Лерма попытался по левому флангу прорваться к воротам «Реала», защитники мадридского клуба накрыли соперника и дали мячу уйти за лицевую линию поля.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура Примеры: «Леванте» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.