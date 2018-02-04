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Эспаньол Барселона
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес Reuters
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес

Пике пришел на помощь «Барселоне»

«Барселона» вырвала ничью в матче Примеры с «Эспаньолом»

«Барселоной» сыграла вничью в гостях с «Эспаньолом» в чемпионате Испании. Сине-гранатовых выручил защитник Жерар Пике, сравнявший счет за десять минут до конца матча. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.
22-й тур  |   04 февраля 18:15   |  закончен
Эспаньол
1:1
Барселона
1:1
Стадион «РКДЭ - Корнелья-Эль Прат», Барселона | Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
Налдо 40'
Морено 66'
Наварро 70'
Гарсия 79'
Морено 84'
Гранеро 85'
Бускетс 29'
Юмтити 52'
Семеду 59'
Алькасер 59'
Пике 82'
Альба 86'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Диего Лопес
2 (з)   Марк Наварро 76' 70'
3 (з)   Аарон Кариколь
5 (з)    Налдо 40'
25 (п)   Серхи Дардер
15 (п)   Давид Лопес
4 (п)   Виктор Санчес
23 (п)   Эстебан Гранеро 85'
10 (п)   Хосе Хурадо 61'
11 (н)   Лео Баптистау 86'
7 (н)   Херар Морено 66' 84'
1 (в)   Марк-Андре тер
2 (з)   Нелсон Семеду 59' 59'
19 (з)   Лука Динь 75'
3 (з)   Жерар Пике 82'
23 (з)   Самуэль Юмтити 52'
15 (п)    Паулиньо
14 (п)   Филиппе Коутиньо
5 (п)   Серхио Бускетс 29'
8 (п)   Андрес Иньеста
9 (н)   Луис Суарес
17 (н)   Пако Алькасер 59' 59'
Запасной состав
1 (в)   Пау Лопес
16 (з)   Хави Лопес 76'
6 (з)   Оскар Дуарте
22 (з)   Марио Кансеко
8 (п)   Карлос Санчес 86'
14 (п)   Оскар Мелендо
9 (н)   Серхио Гарсия 61' 79'
13 (в)   Яспер Силлессен
18 (з)   Жорди Альба 75' 86'
24 (з)   Йерри Мина
20 (п)   Серхи Роберто 59' 59'
4 (п)   Иван Ракитич
6 (п)   Денис Суарес
10 (н)   Лионель Месси
Удары
33%
По воротам: 4
В створ: 2
Владение мячом
29%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 3
  • 16
Удары
67%
По воротам: 7
В створ: 4
Владение мячом
71%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 7
  • 0
  • 11
Трансляция
С начала С конца
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'90+4
Свисток! 1:1. Очень интересный и упорный матч получился. В целом «Барселона» играла лучше и создавала больше моментов, но «Эспаньол» открыл счёт и затем неплохо оборонялся, однако Пике после стандарта забил головой. Увлекательный и яркий футбол подарили нам команды. Спасибо вам за внимание, до новых встреч!
'90+3
Гарсия рухнул в чужой штрафной, судья не считает, что был повод назначить пенальти.
'90+1
Три минуты добавлено.
'90
Одна атака «Барселоны» сменяет другую. «Эспаньол» только обороняется.
'88
Иньеста сфолил в чужой штрафной.
'87
15 — 8 по нарушениям.
'86
Санчес появился.
'86
Баптистау заменён. Неплохой матч он провёл.
'86
Альба получил жёлтую.
'86
Разгораются страсти. Морено и Пике продолжают спорить, но вроде бы удалось им выяснить отношения.
'84
Морено наскочил на Пике, это карточка.
'83
Отметим, что в Кубке Испании «Эспаньол» дома выиграл 1:0, а «Барселона» на своём поле победила 2:0.
'82
ГОЛ! Штрафной с левого фланга выполнили гости, Пике точно пробил головой в ближний угол. Вратарь дотронулся до мяча, но выбить его в поле не получилось.
'81
Подача на Пике, но защитник первым оказался на мяче и выбил его в сторону бокового флажка.
'80
Два подряд угловых подали гости.
'79
Прыжок в ноги двумя ногами от Гарсии, это жёлтая.
'77
После углового «Барселоны» мяч заметался по штрафной «Эспаньола», но нанести удар никто не сумел.
'76
Лопес появился.
'76
Наварро заменён. Неплохой матч он провёл.
'75
Альба появился.
'75
Динь заменён. Неплохой матч он провёл.
'73
Болельщики распевают победные песни.
'71
От Налдо, видимо, мяч вышел за пределы поля, но судья угловой не назначил.
'70
Наварро сзади наступил на ногу Суаресу, это карточка.
'69
Лопес не торопится вводить мяч в игру от ворот.
'68
Слишком сильный заброс Коутиньо на Месси, мяч вылетел за пределы поля.
'66
ГОЛ! Тер Штеген неточно выбил мяч из ворот, началась атака «Эспаньола» правым флангом, Гарсия отлично навесил по диагонали на Морено, тот пробил головой метров с семи в ближний угол, вратарь коснулся мяча рукой, но снаряд всё равно залетел в створ.
'64
Морено пытался пробить через себя в падении, но толком пробить не удалось.
'63
«Барселона» владеет мячом на своей половине поля, стадион посвистывает.
'62
Прибавляют гости, «Эспаньолу» приходится практически прижиматься к своим воротам.
'61
Гарсия появился.
'61
Хурадо заменён. Неплохой матч он провёл.
'60
Суарес пробил из пределов штрафной низом, но почти точно по центру.
'59
Месси появился.
'59
Алькасер заменён. Достаточно заметен он был в этой встрече.
'59
Роберто вместо него.
'59
Семеду заменён. Неплохой матч он провёл.
'57
Очень активны болельщики. Гонят они своих любимцев вперёд.
'55
Такое впечатление, что дождь только усиливается. Уже заметные лужи на поле.
'54
Роберто готовится выйти на поле.
'52
Юмтити получил жёлтую за грубый фол.
'52
Стенка с участием Иньесты, Андрес пробил, но Наварро подставился под мяч. Будет угловой.
'51
Есть перевес у «Барселоны» во втором тайме, но не такой существенный, как в первой половине.
'49
28% на 72% по проценту владения мячом.
'48
После диагональной подачи тер Штеген вышел из ворот и забрал мяч в руки.
'47
Угловой подадут гости.
'46
Забили игроки «Эспаньола», но мяч за секунду до прострела Баптистау вышел за пределы поля.
'46
Второй тайм начался.
'45+1
Свисток! 0:0. С перевесом играет «Барселона», но пока до полноценных моментов дело не доходит. Наилучший шанс возник у гостей после удара Месси, который пробил с 18 метров и попал в перекладину. «Эспаньол» не особо угрожал чужим воротам.
'44
Лопес не торопится вводить мяч в игру.
'42
Суарес хорошо пробил в ближний угол под перекладину, но мяч полетел чуть выше и опустился на сетку сверху.
'41
Право на штрафной получили гости. 30 метров до ворот, Суарес у мяча.
'40
Налдо за споры с арбитром — он просил карточку для Пике — получил жёлтую.
'38
Большие лужи на поле. Футболистам надо быть аккуратными при выполнении передач низом.
'37
Посвистывает стадион. Болельщикам явно не нравится, что «Эспаньолу» ничего не удаётся создать в атаке.
'36
Алькасер после скидки пробил головой, точнее затылком, но акцентированного удара не получилось.
'35
Право на угловой получили гости.
'33
Момент! Хорошая подача с правого фланга, Баптисау пробил головой с границы вратарской, мяч полетел чуть выше ворот.
'32
Подача с левого фланга в штрафную «Барселоны», но никто из хозяев пробить не сумел.
'30
В неспешном темпе идёт игра.
'29
Бускетс грубо принял на колено соперника в центре поля. Это карточка.
'27
По-прежнему идёт сильный дождь, поле же пока без луж.
'25
Момент! Баптистау отнял мяч у Иньесты, сдвинулся в центр и пробил с 20 метров, тер Штеген сумел спасти свою команду.
'24
Подача с правого фланга в штрафную «Барселоны», но в момент подачи игрок «Эспаньола» забежал в офсайд.
'22
Динь навесил в штрафную, мяч полетел слишком сильно и вылетел за пределы поля.
'21
Право на штрафной получили гости. Мяч на правом фланге, неплохая точка для подачи.
'19
Момент! Месси пробил с 20 метров в дальнюю девятку, мяч попал в перекладину и вылетел в поле. Очень красивый гол мог получиться.
'18
Суарес грудью скинул мяч на Коутинью, но тому не дали обработать мяч и пробить.
'16
Динь почти с лицевой линии прострелил чуть назад под удар кому-то из партнёров, но первым на мяче оказался защитник.
'15
Подача с правого фланга, скидка головой на Суареса, но чуть неточная — уругваец до мяча не добрался.
'14
«Эспаньол» всей командой находится на своей половине поля и только обороняется.
'12
Вновь инициатива перешла к «Барселоне». Команда постоянно держит мяч на чужой половине поля, хотя голевых моментов пока нет.
'10
Передача на Коутиньо, но тот не сумел обработать высокий мяч в штрафной.
'9
Хурадо с правого фланга навесил в штрафную, мяч точно пришёл в руки тер Штегену.
'7
Коутиньо пытался заработать угловой на правом фланге, но мяч вылетел за лицевую линию от игрока «Барселоны».
'6
Подача с правого фланга, вышел из ворот тер Штеген и забрал мяч в руки.
'5
Выровнялась игра. Мяч, пожалуй, сейчас даже чаще оказывается на половине «Барселоны».
'4
Игроки «Эспаньола» сходу пробил метров с 25, но мяч попал в защитника.
'3
Сильный дождь идёт в Барселоне, но поле, по крайней мере внешне, выглядит хорошо.
'2
«Барселона» с мячом на первых минутах, но пока вдалеке от чужих ворот.
'1
Матч начался!
'0
Здравствуйте ещё раз, уважаемые любители футбола! Наш матч начнётся совсем скоро.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура Примеры: «Эспаньол» — «Барселона». Начало каталонского дерби запланировано на 18:15 по московскому времени.