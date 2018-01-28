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Reuters

Месси спас «Барселону» от фиаско

«Барселона» одержала волевую победу над «Алавесом»

«Барселона» на своем поле одержала волевую победу над «Алавесом» в матче 21-го тура испанской футбольной Примеры. Решающий мяч в поединке забил лидер сине-гранатовых Лионель Месси. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
21-й тур  |   28 января 22:45   |  закончен
Барселона
2:1
Алавес
2:1
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Пуэнтедеуме, Испания)
Семеду 52'
Динь 52'
Суарес 72'
Месси 84'
Вакасо 22'
Гвидетти 23'
Дуарте 27'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Марк-Андре тер
2 (з)   Нелсон Семеду 52' 52'
19 (з)   Лука Динь 52' 52'
3 (з)   Херард Пике
23 (з)   Самуэль Юмтити
4 (п)   Иван Ракитич
14 (п)   Филиппе Коутиньо 66'
15 (п)    Паулиньо
8 (п)   Андрес Иньеста
10 (н)   Лионель Месси 84'
9 (н)   Луис Суарес 72'
1 (в)   Фернандо Пачеко
4 (з)    Алексис
3 (з)   Рубен Дуарте 89' 27'
5 (з)   Виктор Лагуардия
6 (з)   Гильермо Марипан
23 (п)   Альваро Медран
11 (п)   Ибай Гомес
22 (п)   Мубарак Вакасо 22'
7 (н)   Рубен Собрино
10 (н)   Йон Гвидетти 75' 23'
21 (н)   Эрнан Перес 63'
Запасной состав
13 (в)   Яспер Силлессен
18 (з)   Хорди Альба 52' 52'
22 (з)   Алейкс Видаль
24 (з)   Ерри Мина
20 (п)   Серхи Роберто
5 (п)   Серхио Бускетс
17 (н)   Пако Алькасер 66'
13 (в)   Антонио Сивера
2 (з)    Карлос
26 (з)   Адриан Дигес
32 (з)   Мартин Падилья
17 (н)   Альфонсо Педраса 63'
24 (н)   Мунир Эль-Хаддади 75'
29 (н)   Эрмедин Демирович 89'
Удары
73%
По воротам: 16
В створ: 11
Владение мячом
71%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 8
  • 2
  • 6
Удары
27%
По воротам: 6
В створ: 4
Владение мячом
29%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 2
  • 19
Трансляция
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'90+3
Матч окончен! «Барселона» с трудом одолела «Алавес», проигрывая до середины второго тайма. Каталонцы долгое время не могли нащупать свою игру в нападении, что заставило Эрнесто Вальверде прибегнуть к заменам, которые сыграли важную роль в победе. Никто пока не может обыграть «Барсу» в нынешнем сезоне Примеры.
'90+2
Месси ворвался в чужую штрафную, обыграл защитника и резко пробил под перекладину, но Пачеко словил мяч!
'90+1
Три минуты переиграть командам.
'89
Демирович вышел.
'89
Дуарте заменён.
'87
Юмтити заблокировал опасный удар из пределов штрафной «Барсы»!
'86
Угловой «Барселоны» был остановлен из-за нарушения Суареса в нападении.
'85
Месси был сбит в штрафной «Алавеса», но без нарушения!
'84
ГОЛ! Месси отлично пробил со стандарта, закрутив мяч в ближнюю девятку!
'83
Алькасера сбили у штрафной гостей.
'82
Иньеста подправил пас Месси в чужую штрафную, но в нужную зону не успел забежать Суарес.
'81
Иньеста выпустил мяч в аут, пытаясь обыграть соперника один в один.
'80
Ракитич сделал плохую диагональ направо, где от опеки освободился Серхи Роберто.
'78
Паулиньо не дотянулся головой к навесу Месси.
'76
Суарес подкараулил ошибку защитника, пробросил мяч себе на ход в штрафную и пробил с лёта выше ворот!
'75
Мунир вышел.
'75
Гвидетти заменили.
'74
Пачеко намертво взял мощный удар Месси со стандарта.
'73
Суареса ударили по ноге у штрафной «Алавеса».
'72
ГОЛ! Суарес сравнял счёт! Иньеста на рывке прорвался слева к лицевой и подрезал мяч на дальний край штрафной, откуда с острого угла с ходу пробил Суарес, Пачеко и защитники, стоявшие на линии ворот, не сориентировались!
'70
Пике сделал скидку к вратарской на Паулиньо, которому успели помешать расстрелять ворота!
'70
Пачеко с трудом выиграл позицию у своей вратарской, чтобы отразить навес каталонцев с углового.
'69
Ракитич из положения вне игры открылся на диагональный пас.
'68
Суарес! Месси выдал проникающий пас в штрафную на Суареса, который выскочил на свидание с Пачеко и пробил в ногу голкипера!
'67
Месси в очередной раз ошибся с пасом у чужой штрафной.
'66
Алькасер вышел.
'66
Коутиньо заменили.
'65
Пачеко справился с дальним выстрелом Паулиньо!
'64
У Ракитича и Коутиньо не получилась комбинация в штрафной гостей.
'63
Педраса вышел.
'63
Эрнан Перес ушёл.
'62
Дуарте! Гвидетти выдал шикарный заброс на Ибай Гомеса, который загубил момент для удара, а затем сыграл налево на забежавшего в штрафную Дуарте, чей опасный удар блокировал Пике!
'60
Вакасо решился на длинный пас, на который никто из партнёров не ускорился.
'59
Альба слева ворвался в штрафную и прострелил на Месси, у которого получился слабый удар.
'58
Дуарте бросился в подкате на прострел Паулиньо, помешав мячу дойти до Суареса.
'57
Серхи Роберто открылся справа, получил мяч и прострелил на ближнюю штангу, где был только Пачеко.
'56
Очень много у каталонцев ошибок в обостряющих передачах, часто они не проходят.
'55
Дуарте в последний момент перехватил проникающую передачу, отразив мяч на угловой.
'52
Хорди Альба усилил игру на левом фланге.
'52
Динь покинул поле.
'52
Серхи Роберто вышел на правый край обороны.
'52
Семеду заменён.
'51
Иньеста и Лука Динь не разобрались со своими функциями на левом краю нападения, что привело к потере.
'50
Коутиньо слишком далеко отпустил от себя мяч, который выкатился за лицевую.
'49
Арбитр приостановил встречу, чтобы поговорить с Суаресом, который ранее позволил себе неспортивную игру в отношении соперника.
'48
Динь помешал сопернику приблизиться к штрафной «Барселоны».
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Закончился первый тайм. «Барселона» слабо сыграла в первой части домашней встречи с «Алавесом». Гости часто убегали в опасные контратаки, одна из которых закончилась неожиданным голом. А вот «Барса» мало создавала моментов и била по воротам. Перерыв.
'45+1
Лука Динь не подстроился в чужой штрафной под заброс Ракитича, заработав лишь угловой.
'44
Месси в быстрой атаке решил сыграть направо на Паулиньо, у которого не получился пас вдоль линии штрафной.
'43
Штанга выручила гостей после удара Месси со стандарта!
'42
Вакасо очень грубо сыграл против Коутиньо вблизи штрафной «Алавеса».
'40
Месси неудачно обработал вблизи вратарской классный заброс от Иньесты!
'39
Коутиньо сыграл на Месси, которому помешали прорваться через центр.
'37
Суарес не смог обыграть защитника в прорыве по лицевой линии.
'35
Пачеко отразил удар Месси со стандарта!
'34
Марипан около своей штрафной завалил на газон Семеду.
'34
Юмтити сбили с ног во время навеса Коутиньо со стандарта, но арбитр промолчал.
'32
Коутиньо вышел на ударную позицию, выстрелив с линии штрафной в ногу Дуарте!
'31
Рубен Собрино убежал в быстрый отрыв, ворвался в штрафную «Барсы» под опекой Юмтити и пробил в направлении дальнего угла, тер Штеген на месте.
'30
Дуарте закрыл свою зону в обороне, не дав диагонали Иньесты дойти до Коутиньо.
'29
Иньеста после серии обманных движений решился на удар с угла штрафной, но получилось выше цели.
'27
Рубен Дуарте был предупреждён за снос Месси.
'26
Собрино! Тер Штеген среагировал на коварный удар Рубена Собрино с края штрафной!
'26
Пике и Семеду удачно сыграли на отбой. Порой даже позиционные атаки получаются у «Алавеса».
'25
Эрнан Перес получил небольшое повреждение после стыка.
'23
ГОЛ! Гвидетти вывел гостей вперёд! Увлеклась оборона «Барсы» долгой позиционной атакой, вся защита перешла на чужую половину поля и после потери Месси упустила проникающий пас, Гвидетти убежал от центрального круга один на один и забил ударом в ближний угол!
'22
Вакасо получил жёлтую карточку за опасный фол на Ракитиче.
'22
Месси со стандарта закрутил мяч в штрафную, с центра которой опасно головой пробил Суарес, но Пачеко сыграл удачно.
'21
Месси помешали сделать проникающую передачу на ход Суаресу.
'19
Лука Динь нарушением поправил ошибку Иньесты с пасом.
'18
Ракитич сделал слишком сильную диагональ направо на Коутиньо, бразилец выпустил мяч в аут.
'17
Ибай Гомес забрался в положение вне игры.
'16
Тер Штеген спас «Барсу»! Контратака «Алавеса» привела к выходу два в одного, но всё загубила плохая передача, которая позволила тер Штегену максимально сократить угол обстрела.
'15
Марипан чуть не срезал прострел Суареса в свои ворота! Мяч прошёл вблизи штанги.
'14
Паулиньо сыграл локтем в верховой борьбе с Гвидетти.
'13
Коутиньо классно сыграл по краю штрафной на Семеду, а тот прострелил в гущу защитников!
'12
После потери Месси «Алавес» разогнал контратаку, в которой Ибай Гомес с фланга подрезал мяч в руки тер Штегена.
'10
Суарес забрался в офсайд, выбегая на пас Коутиньо.
'9
Коутиньо пяткой подправил пас Диня в штрафную гостей, но там никого не было.
'8
Суаресу досталось после жёсткой игры от Вакасо.
'7
Лука Динь опасно пробил из-за пределов штрафной, мяч прошёл вблизи дальнего угла!
'6
«Барселона» установила контроль над мячом, пытаясь пройти оборону соперника через короткий пас.
'4
Суарес открылся по левому флангу на передачу и сделал слишком высокий навес.
'2
Активный прессинг гостей не увенчался успехом — тер Штеген удачно выбил мяч в центр поля, где по ногам досталось Месси.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Примеры: «Барселона» — «Алавес». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.