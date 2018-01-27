'90+3

Всё, матч окончен! «Реал» на выезде обыграл «Валенсию» — 4:1. «Летучие мыши» агрессивно провели стартовые минуты второго тайма, у хозяев был шанс сравнять счёт, но подвела реализация. «Реал» выстоял и в концовке забил два красивых гола. Важные три очка для «сливочных», которые подобрались в таблице к «Валенсии». На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!