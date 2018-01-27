'90+3
Всё, матч окончен! «Реал» на выезде обыграл «Валенсию» — 4:1. «Летучие мыши» агрессивно провели стартовые минуты второго тайма, у хозяев был шанс сравнять счёт, но подвела реализация. «Реал» выстоял и в концовке забил два красивых гола. Важные три очка для «сливочных», которые подобрались в таблице к «Валенсии». На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!
'90
Три минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
'89
'88
'88
'86
'85
Гайя в центре поля прихватил Карвахаля, помешав гостям развить быструю атаку.
'84
'83
«Реал» забрал мяч и отодвинул игру от своих ворот. Перехватили инициативу «сливочные».
'82
Опасно! Модрич сместился на правый край и сделал передачу в центр штрафной, но Гарай накрыл выстрел Роналду из убойной позиции.
'80
«Реал» заработал штрафной в 35 метрах от ворот. Роналду пробил верхом — мяч прошёл рядом с девяткой!
'78
'78
'77
'77
'75
'75
'74
Контратака «Валенсии»! Гайя сделал перевод в штрафную, Солер неудачно обработал мяч, а мог выскочить один на один!
'72
Парехо со стандарта мягко навесил в центр штрафной, но «сливочные» отбились без особых проблем.
'71
'69
'69
'68
Тут же ответ «Реала»! Бэйл на рывке убежал от защитника и прострелил в штрафную на Роналду, но португалец пробил во вратаря!
'67
Родриго! С левого края вывалился на ворота и пробил в дальний угол — промах!
'66
Хозяева провели атаку по центру. Парехо получил обратную передачу от партнёра и пробил в угол — Навас ногой среагировал, но на добивании никого не оказалось!
'64
«Валенсия» взвинтила темп! Игра переместилась к воротам гостей, много моментов у «летучих мышей».
'62
Продолжает давить «Валенсия»! Солер сделал перевод в штрафную, но Гайя в касание послал мяч на трибуну.
'60
'59
'57
«Реал» пытается успокоить игру, перекатывая мяч на своей половине поля.
'56
Контратака хозяев! Гайя с левого края прострелил вдоль ворот, но Родриго немного не успел к мячу.
'54
Момент у «Реала»! Бензема ворвался в штрафную, продавил соперника и пробил в сетку с внешней стороны!
'52
'50
Мина упал в штрафной «Реала» в борьбе с Касемиро! Арбитр показывает, что нужно подниматься.
'48
Мадридцы активно прессингуют соперника, не позволяя «Валенсии» разыгрывать мяч.
'46
Начался второй тайм!
'46
'46
'45+1
Закончился первый тайм. «Валенсия» здорово противостояла «Реалу», однако команде жизнь подпортили две ошибки, которые привели к двум пенальти. Мадридцы усилиями Роналду реализовали оба шанса. У «Валенсии» впереди ещё есть время, чтобы отыграться.
'45+1
Гуэдеш опасно пробил из-за пределов штрафной, Навас с трудом дотянулся!
'44
Родриго! Санти Мина прорвался по правому краю штрафной «Реала» и сильно прострелил на Родриго на пустые ворота, но форвард пробил выше!
'43
Родриго подыграл себе рукой вблизи штрафной мадридцев.
'42
Арбитр не среагировал на падение Дани Парехо в штрафной «Реала»!
'40
Кроос решился на дальний удар, выстрелил в метре у правой штанги ворот Нето.
'38
'37
Второй пенальти в ворота «Валенсии»! На сей раз Бензема сбили во владениях Нето, вновь Монтойя сфолил.
'37
Бензема не успел забежал в штрафную на прострел Марсело.
'35
Санти Мина нарушил правила в борьбе с Вараном.
'33
Кондогбиа! После розыгрыша углового Гарай забежал на дальнюю штангу и скинул мяч на пустые ворота Кондогбиа, который не смог нормально приложиться по мячу!
'32
Кроосу пришлось сбил техничного Кондогбиа, чтобы не дать французу развернуться.
'31
Нето кулаками отразил навес с угла поля. «Валенсия» неплохо обороняется на стандартах.
'30
Бэйл ускорился по левой бровке и прострелом в Монтойю заработал угловой.
'28
Кондогбиа немного не допрыгнул к подаче Дани Парехо со стандарта.
'27
Роналду выскочил на заброс Крооса и нанёс несильный удар в ближний угол, Нето забрал мяч.
'25
Гарай заблокировал удар Роналду с угла штрафной!
'24
Кондогбиа накрутил двух соперников перед штрафной «Реала» и пробил в правый угол, но Навас выручил!
'23
Арбитр проигнорировал падение Родриго на половине поля гостей.
'21
Родриго оказался на ударной позиции, но его выстрел из пределов штрафной был блокирован!
'20
Варан в простой ситуации ошибся с пасом направо на Карвахаля.
'18
Роналду неудачно обработал навес Бэйла вблизи вратарской Нето, после чего сбил соперника.
'16
'15
Пенальти! Контратака «Реала» привела к падению Роналду в штрафной «Валенсии» после подката Монтойи.
'14
У Гарая повреждено плечо, очередную заморозку пережил аргентинец за пределами поля.
'14
Хосе Гайя в быстрой атаке сделал подачу, которая была отражена на угловой.
'13
Санти Мина убежал от Касемиро и получил подножку от Варана, но арбитр не заметил нарушение.
'12
Коклен и Гарай помешали друг другу сыграть на отбой, но отскок мяча достался Нето, что спасло «Валенсию» от гола.
'11
Марсело сделал плохой навес с фланга, послав мяч за лицевую линию «Валенсии».
'10
Родриго через центр сместился к чужой штрафной и пробил на силу чуть выше перекладины!
'8
У Гарая повреждение, медики появились на поле.
'7
Гарай и Нето столкнулись, выбегая на заброс мадридцев, а после отскока по пустым воротам неудачно пробил Бэйл!
'6
Роналду получил повреждение в ходе верховой борьбы с Монтойей.
'5
Гарай отразил опасную подачу Бэйла.
'4
Марсело под прессингом валенсийцев был вынужден отыграть назад на Наваса.
'2
Кондогбиа полез на троих соперников, а после ожидаемой потери мяча нарушил правила.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Примеры: «Валенсия» — «Реал». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.