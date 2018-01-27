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«Реал» и «Валенсия» позарез нуждаются в очках Reuters
«Реал» и «Валенсия» позарез нуждаются в очках

Выездное соло «Реала»

«Реал» обыграл «Валенсию» в чемпионате Испании

Мадридский «Реал» победил «Валенсию» в чемпионате Испании по футболу. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию.
21-й тур  |   27 января 18:15   |  закончен
Валенсия
1:4
Реал Мадрид
1:4
Стадион «Месталья», Валенсия | Главный судья: Хавьер Эстрада Фернандес (Лерида, Испания)
Лоренсо 58'
Гайя 60'
Парехо 87'
Роналду 16' (пен)
Роналду 38' (пен)
Бэйл 52'
Варан 63'
Карвахаль 71'
Марсело 84'
Кроос 89'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)    Нето
21 (з)   Мартин Монтойя
15 (з)   Антонио Латорре 77'
24 (з)   Эсекьель Гарай
14 (з)   Хосе Луис 60'
10 (п)   Даниэль Парехо 87'
17 (п)   Франсис Коклен
7 (п)   Гонсалу Гуэдеш 46'
16 (п)   Жоффрей Кондогбиа
19 (н)    Родриго 75'
22 (н)   Сантьяго Лоренсо 58'
1 (в)   Кейлор Навас
2 (з)   Даниэль  71'
12 (з)    Марсело 84'
5 (з)   Рафаэль Варан 63'
6 (з)   Хосе Игнасио
14 (п)   Карлос Касемиро
10 (п)   Лука Модрич 88'
8 (п)   Тони Кроос 89'
9 (н)   Карим Бензема 78'
11 (н)   Гарет Бэйл 69' 52'
7 (н)   Криштиану Роналду 16' 38'
Запасной состав
1 (в)   Хауме Доменек
30 (з)   Игнасио Видаль
18 (п)   Карлос Солер 46'
11 (п)   Андреас Перейра 77'
6 (п)   Неманья Максимович
9 (н)   Симоне Дзадза 75'
8 (н)   Лусиано Вьетто
13 (в)   Кико Касилья
15 (з)   Тео Бернар
20 (п)   Марко Асенсио 78'
23 (п)   Матео Ковачич 88'
18 (п)   Маркос Льоренте
17 (н)   Лукас Васкес 69'
21 (н)   Борха Майораль
Удары
39%
По воротам: 10
В створ: 5
Владение мячом
49%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 2
  • 18
Удары
62%
По воротам: 14
В створ: 8
Владение мячом
51%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 0
  • 22
Трансляция
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'90+3
Всё, матч окончен! «Реал» на выезде обыграл «Валенсию» — 4:1. «Летучие мыши» агрессивно провели стартовые минуты второго тайма, у хозяев был шанс сравнять счёт, но подвела реализация. «Реал» выстоял и в концовке забил два красивых гола. Важные три очка для «сливочных», которые подобрались в таблице к «Валенсии». На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!
'90
Три минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
'89
ГОЛ! Красиво по центру разыграли мадридцы! Ковачич сделал передачу пяткой на Крооса, который на исполнение пробил точно в нижний угол!
'88
Ковачич появился на поле.
'88
Модрич заменён.
'86
Парехо сзади заехал по ногам Касемиро. Жёлтая карточка.
'85
Гайя в центре поля прихватил Карвахаля, помешав гостям развить быструю атаку.
'84
ГОЛ! Мадридцы провели атаку левым флангом. Марсело обыгрался с Асенсио, ворвался в штрафную и мощным ударом послал мяч между ног голкиперу!
'83
«Реал» забрал мяч и отодвинул игру от своих ворот. Перехватили инициативу «сливочные».
'82
Опасно! Модрич сместился на правый край и сделал передачу в центр штрафной, но Гарай накрыл выстрел Роналду из убойной позиции.
'80
«Реал» заработал штрафной в 35 метрах от ворот. Роналду пробил верхом — мяч прошёл рядом с девяткой!
'78
Асенсио вышел вместо Бензема.
'78
Замена у «Реала».
'77
Андреас Перейра появился на поле.
'77
Латорре заменён.
'75
Дзадза вышел вместо Родриго.
'75
Замена у «Валенсии».
'74
Контратака «Валенсии»! Гайя сделал перевод в штрафную, Солер неудачно обработал мяч, а мог выскочить один на один!
'72
Парехо со стандарта мягко навесил в центр штрафной, но «сливочные» отбились без особых проблем.
'71
Кархваль сорвал атаку хозяев, сбив Гайю возле собственной штрафной.
'69
Васкес вышел вместо Бэйла.
'69
Замена у «Реала».
'68
Тут же ответ «Реала»! Бэйл на рывке убежал от защитника и прострелил в штрафную на Роналду, но португалец пробил во вратаря!
'67
Родриго! С левого края вывалился на ворота и пробил в дальний угол — промах!
'66
Хозяева провели атаку по центру. Парехо получил обратную передачу от партнёра и пробил в угол — Навас ногой среагировал, но на добивании никого не оказалось!
'64
«Валенсия» взвинтила темп! Игра переместилась к воротам гостей, много моментов у «летучих мышей».
'62
Продолжает давить «Валенсия»! Солер сделал перевод в штрафную, но Гайя в касание послал мяч на трибуну.
'60
Гайя сзади влетел в ноги Варану. Жёлтая карточка.
'59
ГОЛ! Парехо с углового навесил во вратарскую, Лоренсо Мина выпрыгнул выше всех и головой переправил мяч в дальний угол!
'57
«Реал» пытается успокоить игру, перекатывая мяч на своей половине поля.
'56
Контратака хозяев! Гайя с левого края прострелил вдоль ворот, но Родриго немного не успел к мячу.
'54
Момент у «Реала»! Бензема ворвался в штрафную, продавил соперника и пробил в сетку с внешней стороны!
'52
Бэйл стал спорить с арбитром и получил жёлтую карточку.
'50
Мина упал в штрафной «Реала» в борьбе с Касемиро! Арбитр показывает, что нужно подниматься.
'48
Мадридцы активно прессингуют соперника, не позволяя «Валенсии» разыгрывать мяч.
'46
Начался второй тайм!
'46
Солер вышел вместо Гуэдеша.
'46
Замена в перерыве произошла у «Валенсии».
'45+1
Закончился первый тайм. «Валенсия» здорово противостояла «Реалу», однако команде жизнь подпортили две ошибки, которые привели к двум пенальти. Мадридцы усилиями Роналду реализовали оба шанса. У «Валенсии» впереди ещё есть время, чтобы отыграться.
'45+1
Гуэдеш опасно пробил из-за пределов штрафной, Навас с трудом дотянулся!
'44
Родриго! Санти Мина прорвался по правому краю штрафной «Реала» и сильно прострелил на Родриго на пустые ворота, но форвард пробил выше!
'43
Родриго подыграл себе рукой вблизи штрафной мадридцев.
'42
Арбитр не среагировал на падение Дани Парехо в штрафной «Реала»!
'40
Кроос решился на дальний удар, выстрелил в метре у правой штанги ворот Нето.
'38
ГОЛ! Роналду оформил дубль, реализовав второй в матче пенальти.
'37
Второй пенальти в ворота «Валенсии»! На сей раз Бензема сбили во владениях Нето, вновь Монтойя сфолил.
'37
Бензема не успел забежал в штрафную на прострел Марсело.
'35
Санти Мина нарушил правила в борьбе с Вараном.
'33
Кондогбиа! После розыгрыша углового Гарай забежал на дальнюю штангу и скинул мяч на пустые ворота Кондогбиа, который не смог нормально приложиться по мячу!
'32
Кроосу пришлось сбил техничного Кондогбиа, чтобы не дать французу развернуться.
'31
Нето кулаками отразил навес с угла поля. «Валенсия» неплохо обороняется на стандартах.
'30
Бэйл ускорился по левой бровке и прострелом в Монтойю заработал угловой.
'28
Кондогбиа немного не допрыгнул к подаче Дани Парехо со стандарта.
'27
Роналду выскочил на заброс Крооса и нанёс несильный удар в ближний угол, Нето забрал мяч.
'25
Гарай заблокировал удар Роналду с угла штрафной!
'24
Кондогбиа накрутил двух соперников перед штрафной «Реала» и пробил в правый угол, но Навас выручил!
'23
Арбитр проигнорировал падение Родриго на половине поля гостей.
'21
Родриго оказался на ударной позиции, но его выстрел из пределов штрафной был блокирован!
'20
Варан в простой ситуации ошибся с пасом направо на Карвахаля.
'18
Роналду неудачно обработал навес Бэйла вблизи вратарской Нето, после чего сбил соперника.
'16
ГОЛ! Роналду без труда использовал пенальти, чтобы вывести «Реал» вперёд.
'15
Пенальти! Контратака «Реала» привела к падению Роналду в штрафной «Валенсии» после подката Монтойи.
'14
У Гарая повреждено плечо, очередную заморозку пережил аргентинец за пределами поля.
'14
Хосе Гайя в быстрой атаке сделал подачу, которая была отражена на угловой.
'13
Санти Мина убежал от Касемиро и получил подножку от Варана, но арбитр не заметил нарушение.
'12
Коклен и Гарай помешали друг другу сыграть на отбой, но отскок мяча достался Нето, что спасло «Валенсию» от гола.
'11
Марсело сделал плохой навес с фланга, послав мяч за лицевую линию «Валенсии».
'10
Родриго через центр сместился к чужой штрафной и пробил на силу чуть выше перекладины!
'8
У Гарая повреждение, медики появились на поле.
'7
Гарай и Нето столкнулись, выбегая на заброс мадридцев, а после отскока по пустым воротам неудачно пробил Бэйл!
'6
Роналду получил повреждение в ходе верховой борьбы с Монтойей.
'5
Гарай отразил опасную подачу Бэйла.
'4
Марсело под прессингом валенсийцев был вынужден отыграть назад на Наваса.
'2
Кондогбиа полез на троих соперников, а после ожидаемой потери мяча нарушил правила.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Примеры: «Валенсия» — «Реал». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.