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Лионель Месси

Месси и Суарес попировали в Севилье

«Барселона» разгромила «Бетис» в матче 20-го тура Примеры

«Барселона» разгромила севильский «Бетис» в 20-м туре чемпионата Испании, забив пять безответных мячей во втором тайме. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.
20-й тур  |   21 января 22:45   |  закончен
Бетис
0:5
Барселона
0:5
Стадион «Бенито Вильямарин», Севилья | Главный судья: Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания)
Дурмиси 51'
Феддаль 67'
Гомеш 21'
Ракитич 59'
Месси 64'
Суарес 67'
Суарес 69'
Месси 80'
Суарес 89'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Антонио Адан
14 (з)   Риза Дурмиси 51'
4 (з)   Зухаир Феддаль 67'
23 (з)   Айсса Манди
6 (п)   Фабиан Руис 88'
18 (п)   Андрес Гуардадо
3 (п)   Хави Гарсия 77'
17 (п)    Хоакин
27 (п)   Франсиско Герреро
20 (п)   Кристиан Тельо
7 (н)   Серхио Леон 73'
1 (в)   Марк-Андре тер
2 (з)   Нелсон Семеду
18 (з)   Хорди Альба
3 (з)   Херард Пике
25 (з)   Томас Вермален 43'
5 (п)   Серхио Бускетс 81'
20 (п)   Серхи Роберто
21 (п)   Андре Гомеш 65' 21'
4 (п)   Иван Ракитич 59'
9 (н)   Луис Суарес 67' 69' 89'
10 (н)   Лионель Месси 64' 80'
Запасной состав
1 (в)   Даниэль Хименес
5 (з)   Хорди Амат
21 (з)   Алин Тошка
10 (п)   Ряд Будебуз 77'
8 (п)   Виктор Камараса 88'
24 (н)   Рубен Кастро 73'
29 (н)   Хуан Нарваэс
13 (в)   Яспер Силлессен
23 (з)   Самуэль Юмтити 43'
19 (з)   Лука Динь
22 (з)   Алейкс Видаль
15 (п)    Паулиньо 65'
26 (п)   Карлос Аленья
16 (н)   Херард Деулофеу 81'
Удары
18%
По воротам: 6
В створ: 2
Владение мячом
45%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 0
  • 13
Удары
82%
По воротам: 13
В створ: 9
Владение мячом
55%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 7
  • 9
Трансляция
С начала С конца
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'90+2
Матч завершён! «Барселона» легко справилась с «Бетисом» в гостях. Каталонцы слабо сыграли в первом тайме, а после перерыва включили скорости, начав использовать буквально каждую ошибку бело-зелёных. Очень стильная победа «Барселоны».
'90+1
Две минуты добавил арбитр.
'89
ГОЛ! Второй гол Суареса! Месси через центр подбежал к штрафной «Бетиса» и отыграл налево на свободного Суареса, который с ходу пробил в ближнюю девятку!
'88
Камараса вышел.
'88
Фабиан Руис ушёл.
'87
Суарес из отличной позиции нанёс слабый удар с лёта.
'86
Феддаль отразил опасный навес Хорди Альбы.
'84
Месси легко обыграл двоих соперников на краю штрафной, решив отыграть назад под удар Паулиньо, но бразилец пробил слабо.
'83
Суарес с правого края сделал заброс на дальнюю штангу, откуда головой параллельно линии ворот пробил Серхи Роберто!
'81
Деулофеу вышел себя проявить.
'81
Бускетса поменяли.
'80
ГОЛ! Дубль Месси! Идеальный диагональ пас Суареса нашёл впереди Месси, который ворвался в штрафную, смещением влево ушёл от защитников и пробил в ближний угол!
'78
Суарес проскочил двух защитников, а затем нарвался на отбор, пытаясь обыграть третьего оппонента.
'77
Будебуз вышел.
'77
Хави Гарсия покинул поле.
'76
Месси ускорился к чужой штрафной и пробил намного выше ворот!
'75
Хоакин под тройным прессингом выдал пас на соперника.
'73
Рубен Кастро постарается забить «Барселоне».
'73
Серхио Леона заменили.
'72
Бускетса придержали за футболу в середине поля. Темп матча падает.
'71
Хоакин заработал угловой, выиграв борьбу с Юмтити.
'69
ГОЛ! Суарес оформил разгром «Бетиса»! Отличная атака с множеством передач от «Барсы»! Месси сыграл направо на Ракитича, который сделал навес в центр штрафной, откуда Суарес с лёта пробил в правый угол!
'67
Предупреждение выписано Суаресу.
'67
Суарес в итоге неудачного дриблинга задел Феддаля, а в последующей стычке арбитру пришлось раздать футболистам жёлтые карточки.
'65
Паулиньо вышел.
'65
Андре Гомеш заменён.
'64
ГОЛ! Коварный гол Месси! Бускетс накрыл соперника на чужой половине поля и сразу же выдал проникающий пас через центр на Месси, который избежал офсайда и пробил в дальний угол!
'64
Андре Гомеш угодил в положение вне игры.
'63
Тер Штеген уверенно забрал навес Гуардадо со стандарта.
'63
Серхи Роберто после потери мяча на своей половине поля сразу же нарушил правила.
'61
Пике отразил опасную подачу Герреро на угловой.
'59
ГОЛ! Ракитич вывел «Барсу» вперёд! Суарес вовремя сделал проникающий пас на ход Ракитичу, который выскочил на свидание с Аданом и покатил мяч мимо голкипера в ворота!
'57
Тер Штеген забрал мяч после дальнего удара Фабиана Руиса.
'56
Юмтити пострадал в верховом столкновении с Гуардадо.
'55
Месси после розыгрыша углового сместился к штрафной, сделав резкую передачу, которую вновь перехватили.
'54
Семеду в долгой атаке «Барселоны» заработал угловой.
'53
Месси ворвался в штрафную и вместо дриблинга решил сделать передачу, которую перехватил защитник.
'51
Дурмизи нарвался на предупреждение после сноса Серхи Роберто.
'50
Ракитич отразил подачу Фабиана Руиса. Хорошие атаки получаются у «Бетиса» на старте тайма!
'48
Бускетс выпустил мяч в аут, оказавшись под двойным прессингом на фланге.
'47
Гуардадо обокрал соперника у чужой штрафной, но затем сделал плохой навес.
'46
Начался второй тайм.
'45+2
Закончился первый тайм. Прошедший тайм можно разделить на две части. В первой «Бетис» играл быстрее, создавал хорошие возможности и попросту не давал «Барсе» контролировать мяч. Но затем бело-зелёные выдохлись, и инициатива полностью перешла к каталонцам. Впереди второй тайм.
'45+1
Бускетс решил закончить атаку «Барселоны» дальним ударом, который пришёлся по силам Адану.
'45+1
Фабиан Руис на краю штрафной обыграл Хорди Альбу и очень слабо пробил в ближний угол.
'45
Адан своевременно вышел из ворот, опередив Андре Гомеша, который выскакивал на опасный заброс Месси.
'43
Юмтити вышел в оборону «Барселоны».
'43
Вермалена пришлось заменить.
'42
Суаресу не дали развернуться ценой нарушения.
'41
Вермален получил медицинскую помощь, после которой медики не дали разрешение на возвращение в игру. Будет замена.
'39
Тер Штеген выбежал из ворот и забрал подачу Серхио Леона. Чуть ранее повреждение бедра получил Вермален.
'37
У Суареса заметили положение вне игры.
'36
Андре Гомеш сорвал отличную атаку «Барселоны», нарушив правила у чужой штрафной.
'35
Адан вышел из ворот на проникающий пас Андре Гомеша.
'34
Гуардадо в перспективной атаке неудачно забросил мяч, надеясь на рывок Тельо, но тот не ускорился.
'33
Семеду открылся справа на пас Месси и прострелил в сторону Суареса, который был закрыт соперниками.
'31
Месси! Суарес выдал тонкий проникающий пас на Месси, который с границы вратарской пробил в сетку ворот с внешней стороны!
'29
Ракитич вырезал классную диагональ на ход Месси, но передача предательски улетела за пределы поля перед аргентинцем.
'27
Адан справился с дальним ударом Ракитича.
'25
Серхи Роберто! Суарес открылся в штрафной на пас Серхи, а затем откинул мяч в сторону на всё того же Серхи Роберто, который из отличной позиции пробил над перекладиной!
'24
Адан с трудом перехватил опасный прострел Хорди Альбы, взяв мяч со второй попытки!
'23
Хорди Альба рискованно сыграл назад, заставив Пике сразу же сыграть на отбой.
'22
Хоакин сделал слишком сильный перевод направо на Герреро, который не смог оставить мяч в пределах поля.
'21
Андре Гомеш рукой отмахнулся в борьбе с Герреро, получив жёлтую карточку.
'19
Суарес залез в офсайд, открываясь на заброс Месси.
'18
Серхи Роберто здорово развернулся в центре и начал набирать скорость, нарвавшись на тактический фол.
'17
Ракитич перехватил перспективную передачу вразрез от Кристиана Тельо.
'16
Хорди Альба подключился к атаке слева, но ему помешали сделать навес.
'15
Месси сбили в центре поля, не дав аргентинцу разогнать контратаку.
'14
Семеду оказался на позиции правого нападающего, нанеся неточный удар с линии штрафной!
'12
У Хоакина не получился удар с лёта с центра чужой штрафной!
'11
Серхио Леон в быстрой контратаке два в два не сумел сделать прострел на бежавшего параллельно партнёра.
'9
Фабиан Руис ошибся с пасом вблизи штрафной «Барселоны».
'8
Хорди Альба отработал в обороне, перехватив перспективную диагональ соперника.
'6
Хоакин ускорился на заброс, технично обработал мяч и прострелил в Пике, заработав угловой.
'5
Резкий проникающий пас Месси был в последний момент перехвачен защитником.
'3
Гуардадо перехватил мяч перед чужой штрафной и пробил в дальний угол, мяч прошёл рядом со штангой!
'3
Андре Гомеш потерял мяч у лицевой «Бетиса» и завалил на газон Хави Гарсию.
'2
Суарес забрался в положение вне игры.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура Примеры: «Бетис» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.