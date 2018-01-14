'45

Закончился первый тайм. «Реал Сосьедад» дал «Барселоне» бой, но хватит ли команду на весь матч? В первом тайме баски смотрелись на порядок лучше практически по всем показателям. Движение, скорость мысли и острота передач у хозяев были лучше. «Барселона» рискует проиграть, если не поправит свой футбол в перерыве.