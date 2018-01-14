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Атланта ХоуксСан-Антонио Спёрс
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Бруклин НетсНью-Йорк Никс
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23:30
Чикаго БуллзМайами Хит
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01:30
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Лейкерс
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04:00
Оклахома-Сити ТандерСакраменто Кингз
не начался
04:00
Кливленд КавальерсГолден Стэйт Уорриорз
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05:00
Юта ДжазИндиана Пэйсерс
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06:30
Лос-Анджелес КлипперсХьюстон Рокетс
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Реал Сосьедад Барселона
Лидер «Барселоны» Лионель Месси Daily Mirror
Лидер «Барселоны» Лионель Месси

Примера. «Барселона» сравняла счет с басками. LIVE

Онлайн-трансляция матча Примеры «Реал Сосьедад» — «Барселона»

«Барселона» и «Реал Сосьедад» встречаются в рамках очередного тура испанской футбольной Примеры. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча, проходящего в Сан-Себастьяне.
19-й тур  |   14 января 22:45   |  2 тайм
Реал Сосьедад
2:3
Барселона
2:3
Стадион «Аноэта», Сан-Себастьян | Главный судья: Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Кастилия-Леон, Испания)
Жозе 11'
Хуанми 34'
Ильяраменди 63'
Оярсабаль 84'
Паулиньо 39'
Суарес 50'
Роберто 60'
Суарес 71'
Месси 85'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Херонимо Рульи
19 (з)   Альваро Арсальюс
20 (з)   Кевин Родригеш
3 (з)   Диего Льоренте
22 (з)   Рауль Навас
4 (п)   Асьер Ильяраменди 63'
10 (п)   Хаби Прието 78'
17 (п)   Давид Сурутуса 56'
16 (п)   Серхио Каналес
12 (н)   Виллиан Жозе 11'
7 (н)    Хуанми 60' 34'
1 (в)   Марк-Андре тер
18 (з)   Хорди Альба
3 (з)   Херард Пике
25 (з)   Томас Вермален
20 (п)   Серхи Роберто 60'
5 (п)   Серхио Бускетс
4 (п)   Иван Ракитич
15 (п)    Паулиньо 65' 39'
21 (п)   Андре Гомеш 80'
9 (н)   Луис Суарес 50' 71'
10 (н)   Лионель Месси 85'
Запасной состав
13 (в)    Тоньо
15 (з)   Ариц Элустондо
27 (з)   Андони Эспиноса
5 (п)   Игор Субельдия 56'
18 (п)   Микель Оярсабаль 60' 84'
8 (п)   Аднан Янузай 78'
9 (н)   Иманоль Агирече
13 (в)   Яспер Силлессен
19 (з)   Лука Динь 80'
14 (з)   Хавьер Маскерано
22 (з)   Алейкс Видаль
6 (п)   Денис Суарес
8 (п)   Андрес Иньеста
11 (н)   Усман Дембеле 65'
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
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'85
ГОЛ! Месси забил четвёртый гол в ворота «Реала Сосьедад»! Лионель превосходно пробил со стандарта, послав мяч в левую девятку!
'84
Оярсабаль грубо сыграл в подкате против Суареса, получив «горчичник».
'82
Рульи спас «Реал Сосьедад» после опасного удара Месси из пределов штрафной!
'81
Хорди Альба неудачно открылся на обостряющий пас Месси, из-за чего пришлось быть мяч в аут, чтобы не было удара от ворот.
'80
Лука Динь вышел на левый фланг каталонцев.
'80
Андре Гомеш ушёл.
'79
Родригеш подключился к атаке слева, сделав подачу на голову Хорди Альбе.
'78
Янузай в игре.
'78
Хаби Прието заменили.
'75
Суареса сбили недалеко от штрафной.
'74
Оярсабаль открылся перед штрафной «Барсы» на скидку и пробил с лёта намного выше цели.
'71
ГОЛ! «Барселона» перевернула ход встречи, проигрывая в два гола! Очень обидный гол пропустила оборона басков. Рульи выбил мяч в поле, где верховую борьбу выиграл Рукитич, который скинул мяч на ход Суаресу, а тот, избежав офсайда, реализовал выход один на один!
'70
Диего Льоренте заблокировал выстрел Суареса из пределов штрафной!
'69
Месси не ускорился на опасный прострел Хорди Альбы.
'68
Виллиан Жозе не сумел нормально пробить головой после навеса Хаби Прието.
'65
Дембеле вышел.
'65
Паулиньо ушёл.
'64
Удар Месси со стандарта был блокирован.
'63
Фол Ильяраменди против Месси заставил арбитра показать опорному «Реала Сосьедад» жёлтую карточку.
'62
Виллиан Жозе после навеса с угла поля сделал плохую скидку головой.
'62
Вермален отразил фланговую подачу хозяев на очередной угловой.
'60
Серхи Роберто был предупреждён за грубый фол.
'60
Оярсабаль вышел.
'60
Хуанми заменили.
'58
Паулиньо забрался в положение вне игры, открывшись справа на пас Месси.
'56
Субельдия вышел.
'56
Сурутуса ушёл.
'55
Сурутуса получил повреждение, отправившись за пределы поля с помощью врачей.
'54
Хорди Альба отличным подкатом остановил контратаку «Реала Сосьедад».
'52
Тер Штеген забрал заброс соперника через всё поле. Баски никак не могут вернуть себе инициативу.
'50
ГОЛ! «Барселона» отыгрывается! Суарес показал своё высокое мастерство! Месси сыграл налево к границе штрафной на Суареса, который нанёс идеальный обводящий удар в дальнюю девятку!
'49
Месси выскочил на Рульи, обыграл голкипера хозяев, но оказался под острым углом к воротам, поэтому пришлось вновь обыгрывать соотечественника, который на сей раз сыграл удачно.
'47
Каналес легко обыграл Вермалена перед чужой штрафной и пробил в левый угол, куда успешно сместился тер Штеген.
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. «Реал Сосьедад» дал «Барселоне» бой, но хватит ли команду на весь матч? В первом тайме баски смотрелись на порядок лучше практически по всем показателям. Движение, скорость мысли и острота передач у хозяев были лучше. «Барселона» рискует проиграть, если не поправит свой футбол в перерыве.
'45
Виллиан Жозе здорово сыграл против троих соперников, выдав проникающий пас ценою болезненного удара по ногам.
'44
Пике забрался в офсайд после навеса Месси со стандарта.
'43
Сурутуса отметился нарушением в борьбе с Месси на чужой половине поля.
'41
Активный прессинг басков заставил Серхи Роберто сделать пас в аут.
'39
ГОЛ! «Барса» отыграла один гол в первом тайме! Каталонцы втроём выскочили на линию обороны «Реала Сосьедад», Суарес сделал прострел во вратарскую, откуда Паулиньо в прыжке подправил мяч в правый угол ворот мимо Рульи!
'38
Каналес в перспективной атаке ошибся с пасом на Виллиана Жозе.
'37
Паулиньо не смог обыграть Родригеша один в один на фланге.
'36
«Барселона» по-прежнему не может выйти со своей половины поля. Фантастический темп от басков.
'34
ГОЛ! Отличный мяч Хуанми! Разрезающий пас Каналеса из глубины поля вывел на ударную позицию Хуанми, который пробил с рикошетом от Серхи Роберто в ближний угол. Тер Штеген не среагировал из-за обидного рикошета.
'31
Виллиан Жозе после навеса Каналеса с углового неточно пробил головой.
'31
Каналес выскочил на заброс и опасно пробил в ближний угол, куда успел броситься тер Штеген!
'29
Родригеш, выбив мяч из-под ног Хорди Альбы, чуть не послал снаряд в дальний угол своих ворот!
'28
Не засчитан гол Виллиана Жозе! После потери Ракитича, в которой арбитр углядел фол, последовал удар с рикошетом от защитника «Барсы» в угол ворот обескураженного тер Штегена.
'27
Дальний удар Каналеса был простым для тер Штегена.
'26
Сурутуса подключил к атаке Прието, чей навес отразил Хорди Альба.
'25
Суареса сбили на фланге.
'24
Андре Гомеш сместился слева в центр и ошибся с пасом на Месси.
'21
У Виллиана Жозе не получился удар головой после очередного навеса.
'21
Пике пришлось дважды сыграть на отбой, чтобы сбить давление «Реала Сосьедад».
'19
Вермален успел заблокировать опасный удар Каналеса из пределов штрафной!
'18
Виллиан Жозе забрался в положение вне игры.
'16
Тер Штеген вышел из ворот на диагональный пас, не дав мячу дойти до Хуанми.
'15
Паулиньо! Угловой «Реала Сосьедад» привёл к отличной контратаке каталонцев, в которой Ракитич прострелил на свободного Паулиньо, но удар бразильца с центра штрафной был блокирован защитником!
'13
Виллиан Жозе заработал аут вблизи углового флажка «Барсы».
'11
ГОЛ! Простой навес с фланга заставил «Барселону» пропустить! Оборона каталонцев потеряла в своей штрафной Виллиана Жозе, который легко открылся на навес и пробил головой с рикошетом от газона под перекладину!
'11
Ракитич после потери мяча перед своей штрафной быстро вступил в борьбу, успев накрыть Хуанми.
'9
Месси неточно пробил из-за пределов штрафной.
'9
Диего Льоренте отразил опасный прострел Серхи Роберто.
'8
Хуанми на фланге подыграл себе рукой.
'6
Месси сделал проникающий пас на край штрафной на Серхи Роберто, который не успел нанести удар, наткнувшись на Рульи.
'4
Баски перехватили инициативу и атакуют обеими флангами.
'3
Суарес не сумел на скорости выскочить на свидание с Рульи, который вовремя сыграл на опережение.
'1
Паулиньо, попав под плотный прессинг, подставился под фол.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.