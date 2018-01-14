'85
'84
'82
Рульи спас «Реал Сосьедад» после опасного удара Месси из пределов штрафной!
'81
Хорди Альба неудачно открылся на обостряющий пас Месси, из-за чего пришлось быть мяч в аут, чтобы не было удара от ворот.
'80
'80
'79
Родригеш подключился к атаке слева, сделав подачу на голову Хорди Альбе.
'78
'78
'75
Суареса сбили недалеко от штрафной.
'74
Оярсабаль открылся перед штрафной «Барсы» на скидку и пробил с лёта намного выше цели.
'71
'70
Диего Льоренте заблокировал выстрел Суареса из пределов штрафной!
'69
Месси не ускорился на опасный прострел Хорди Альбы.
'68
Виллиан Жозе не сумел нормально пробить головой после навеса Хаби Прието.
'65
'65
'64
Удар Месси со стандарта был блокирован.
'63
'62
Виллиан Жозе после навеса с угла поля сделал плохую скидку головой.
'62
Вермален отразил фланговую подачу хозяев на очередной угловой.
'60
'60
'60
'58
Паулиньо забрался в положение вне игры, открывшись справа на пас Месси.
'56
'56
'55
Сурутуса получил повреждение, отправившись за пределы поля с помощью врачей.
'54
Хорди Альба отличным подкатом остановил контратаку «Реала Сосьедад».
'52
Тер Штеген забрал заброс соперника через всё поле. Баски никак не могут вернуть себе инициативу.
'50
'49
Месси выскочил на Рульи, обыграл голкипера хозяев, но оказался под острым углом к воротам, поэтому пришлось вновь обыгрывать соотечественника, который на сей раз сыграл удачно.
'47
Каналес легко обыграл Вермалена перед чужой штрафной и пробил в левый угол, куда успешно сместился тер Штеген.
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. «Реал Сосьедад» дал «Барселоне» бой, но хватит ли команду на весь матч? В первом тайме баски смотрелись на порядок лучше практически по всем показателям. Движение, скорость мысли и острота передач у хозяев были лучше. «Барселона» рискует проиграть, если не поправит свой футбол в перерыве.
'45
Виллиан Жозе здорово сыграл против троих соперников, выдав проникающий пас ценою болезненного удара по ногам.
'44
Пике забрался в офсайд после навеса Месси со стандарта.
'43
Сурутуса отметился нарушением в борьбе с Месси на чужой половине поля.
'41
Активный прессинг басков заставил Серхи Роберто сделать пас в аут.
'39
'38
Каналес в перспективной атаке ошибся с пасом на Виллиана Жозе.
'37
Паулиньо не смог обыграть Родригеша один в один на фланге.
'36
«Барселона» по-прежнему не может выйти со своей половины поля. Фантастический темп от басков.
'34
'31
Виллиан Жозе после навеса Каналеса с углового неточно пробил головой.
'31
Каналес выскочил на заброс и опасно пробил в ближний угол, куда успел броситься тер Штеген!
'29
Родригеш, выбив мяч из-под ног Хорди Альбы, чуть не послал снаряд в дальний угол своих ворот!
'28
Не засчитан гол Виллиана Жозе! После потери Ракитича, в которой арбитр углядел фол, последовал удар с рикошетом от защитника «Барсы» в угол ворот обескураженного тер Штегена.
'27
Дальний удар Каналеса был простым для тер Штегена.
'26
Сурутуса подключил к атаке Прието, чей навес отразил Хорди Альба.
'25
Суареса сбили на фланге.
'24
Андре Гомеш сместился слева в центр и ошибся с пасом на Месси.
'21
У Виллиана Жозе не получился удар головой после очередного навеса.
'21
Пике пришлось дважды сыграть на отбой, чтобы сбить давление «Реала Сосьедад».
'19
Вермален успел заблокировать опасный удар Каналеса из пределов штрафной!
'18
Виллиан Жозе забрался в положение вне игры.
'16
Тер Штеген вышел из ворот на диагональный пас, не дав мячу дойти до Хуанми.
'15
Паулиньо! Угловой «Реала Сосьедад» привёл к отличной контратаке каталонцев, в которой Ракитич прострелил на свободного Паулиньо, но удар бразильца с центра штрафной был блокирован защитником!
'13
Виллиан Жозе заработал аут вблизи углового флажка «Барсы».
'11
'11
Ракитич после потери мяча перед своей штрафной быстро вступил в борьбу, успев накрыть Хуанми.
'9
Месси неточно пробил из-за пределов штрафной.
'9
Диего Льоренте отразил опасный прострел Серхи Роберто.
'8
Хуанми на фланге подыграл себе рукой.
'6
Месси сделал проникающий пас на край штрафной на Серхи Роберто, который не успел нанести удар, наткнувшись на Рульи.
'4
Баски перехватили инициативу и атакуют обеими флангами.
'3
Суарес не сумел на скорости выскочить на свидание с Рульи, который вовремя сыграл на опережение.
'1
Паулиньо, попав под плотный прессинг, подставился под фол.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.