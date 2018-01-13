Реал Мадрид

'90+3
Матч завершён! Сенсационное домашнее поражение «Реала»! Сливочные весь матч провели у чужой штрафной, так и не сумев взломать крепкую оборону «Вильярреала». В концовке матча гости разыграли контратаку, в которой им повезло забить решающий гол. Очередной провал «Реала», которым могут воспользоваться конкуренты за призовые места.
'90+3
Асенхо вышел из ворот на подачу Модрича.
'90+2
Бонера отразил опасную скидку мадридцев из своей вратарской, получив повреждение.
'90+1
Три минуты переиграть командам.
'90
Футболисты «Вильярреала» послали мяч в аут, пытаясь контролировать его под прессингом мадридцев.
'89
'87
'86
Асенхо спокойно забрал мяч после прострела Лукаса Васкеса.
'84
Марсело заработал очередной угловой, прострелив в защитника.
'83
'83
'83
Начо и Навас чуть не ошиблись перед своей штрафной, голкиперу «Реала» пришлось выбить мяч в аут, чтобы разрядить ситуацию.
'81
Модрич пробил выше цели с линии штрафной!
'80
Варан перехватил быструю диагональ Форнальса, которая предназначалась Черышеву.
'78
Кастильехо навязал прессинг Марсело, доведя дело до нарушения.
'77
Касемиро сфолил в борьбе с Форнальсом за подбор у чужой штрафной.
'76
'76
'75
Роналду залез в офсайд.
'75
Черышев слишком долго подстраивался под передачу, нарвавшись на отбор.
'73
Роналду плохо обработал мяч в штрафной гостей, а в атаке вторым темпом португалец не допрыгнул к навесу с фланга.
'70
'70
'70
'70
'69
Карвахаль успешно накрыл Черышева на линии своей штрафной.
'67
Черышев слишком высоко послал мяч налево, Хауме Коста не смог зацепиться за такой пас.
'66
У Роналду не получился удар из-за пределов штрафной. Девятый раз португалец потревожил Асенхо и вновь неудачно.
'63
Дальний удар Модрича оказался простым для Асенхо.
'62
Бакка зацепился в чужой штрафной за прострел Кастильехо и пробил в сетку ворот!
'62
Марсело практически с лицевой умудрился закрутить мяч в створ, но Асенхо сыграл на отбой.
'61
Навас без проблем забрал мяч после дальнего удара Бакки.
'59
Роналду испортил быструю атаку, сделав пас на закрытого Иско.
'58
'57
Бонера заблокировал прострел Марсело, выбил мяч на угловой, подача с которого обернулась нарушением от Касемиро.
'56
Черышев ускорился по левой бровке и несвоевременно сделал разрезающий пас, который оказался слишком сильным для Бакки.
'54
Черышев подставился под фол у своей штрафной.
'53
Гонсалес отразил подачу Марсело, опередив в штрафной Роналду.
'52
Асенхо справился с опасным ударом Крооса!
'51
Кастильехо с угла штрафной прострелил на Форнальса, которому помешали пробить с границы вратарской!
'49
Иско справа сделал опасный прострел во вратарскую, куда не успел забежать Роналду.
'48
Черышев! Бакка скинул мяч на Дениса, который через центр вошёл в штрафную и пробил мимо правого угла ворот!
'47
Форнальс неточно пробил из-за пределов штрафной.
'46
'46
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. «Реал» не сумел забить «Вильярреалу» в первой половине матча. Мадридцы неплохо смотрелись в нападении, но команда по-прежнему испытывает проблемы в реализации, которые касаются и Роналду, не забившего в нескольких отличных эпизодах. Перерыв.
'45
Роналду! Асенхо отразил удар Роналду впритык!
'44
'43
Бэйл неточно пробил с угла штрафной, целясь в дальнюю девятку!
'42
Кроос в быстрой атаке ошибся с пасом на Роналду, который залез в офсайд.
'41
Иско выпустил мяч в аут, не ожидая резкой передачи Марсело по флангу.
'38
Роналду забежал на прострел Бэйла и выстрелил в ближайшего защитника!
'37
Навас забрал опасную скидку Гонсалеса после навеса Раба со стандарта.
'36
Форнальсу досталось по ногам от Касемиро.
'35
Бэйлу помешали пробить головой после навеса Крооса, а затем Роналду просил пенальти из-за попадания мяча в руку защитника, но арбитр промолчал.
'34
Раба потерял мяч на фланге, не сумев обработать передачу Гаспара.
'31
Роналду вошёл в штрафную и из-под защитника пробил в сетку с внешней стороны!
'30
Роналду не забивает! Провалилась оборона гостей после передачи Модрича, однако Роналду, выскочив на свидание с Асенхо, пробросил мяч мимо дальнего угла ворот!
'29
Отличный проникающий пас Форнальса вывел на ворота Бакку, но колумбийцу успел помешать защитник!
'28
Начо чуть не потерял мяч в своей штрафной, оказавшись под давлением троих соперников.
'27
Часто темп матча срывается тактическими нарушениями «Реала».
'25
Тригерос сделал слишком сильную диагональ направо, подарив аут сливочным.
'24
Карвахаль нарушением сорвал контратаку жёлтых.
'23
Роналду! Отличный выстрел получился у Роналду со стандарта, но Асенхо вновь выставил руку!
'22
Модрича сбили перед штрафной «Вильярреала».
'21
Прессинг «Вильярреала» заставил гостей выбить мяч на угловой, подачу с которого забрал Асенхо.
'19
Раба получил по ногам на своей половине поля.
'18
Асенхо с трудом справился с опасным дальним выстрелом Марсело, отразив мяч из-под перекладины!
'17
Роналду в простой ситуации выдал плохой пас между двух партнёров, из которых никто за мячом не побежал.
'15
Кроос прошёл слева к лицевой и подставился под фол Тригероса.
'14
Не засчитан гол Бэйла! Роналду после навеса с углового головой скинул мяч во вратарскую, откуда и забил Бэйл, но валлиец был в офсайде.
'13
Гонсалес отразил подачу Марсело на угловой.
'12
Варан в последний момент прервал опасную проникающую передачу Кастильехо, которая выводила на ворота Бакку.
'11
Марсело отметился неточным пасом налево, где открывался Бэйл.
'9
Удары Иско и Начо были блокированы. Большими силами атакует «Реал».
'8
Роналду подхватил мяч слева, а затем прострелил в гущу защитников гостей, которые успешно сыграли на отбой.
'6
Опасный прострел Саму Кастильехо был отражён, а мяч после рикошета от защитника мадридцев прилетел в руки Наваса.
'4
Бакка чуть не обыграл Варана у штрафной «Реала», но француз успел выбить мяч в аут.
'3
Бакка подбежал к углу чужой штрафной и нанёс очень слабый удар.
'2
Хауме Коста не дал Роналду зацепиться за мяч на фланге.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура Примеры: «Реал» — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.