'90+3
Свисток! 2:2. Зрелищный и интересный матч получился. Инициатива переходила от одной команды к другой, второй тайм лучше начали мадридцы, но затем «Сельта» завладела преимуществом, заработала пенальти, реализовать его не удалось, но после хорошей подачи Васса Гомес точно послал мяч головой в створ. Спасибо вам за внимание, до новых встреч!
'90+1
'90+1
'89
Момент! Васкес вышел почти один на один, пробил с правой в дальний угол, но голкипер выполнил отличный сэйв.
'88
'87
Аспас вошёл в штрафную и после взаимодействия с Марсело рухнул на газон, но арбитр не заметил нарушения правил.
'85
Роналду пробил с левой в ближнюю девятку из пределов штрафной, мяч попал в сетку с внешней стороны.
'84
'84
'82
'81
Трибуны активно поддерживают своих любимцев и гонят их вперёд.
'80
5 — 4 по ударам в створ.
'79
Одна атака «Сельты» сменяет другую, но оборона «Реала» действует надёжно.
'77
'77
'77
Момент! Роналду пробил с правой низом, но мяч полетел почти по центру и пришёл в руки голкиперу.
'76
'76
'76
Напомним, что в прошлом сезоне «Реал» дома выиграл 2:1, а в гостях победил 4:1.
'75
Все игроки «Реала» находятся на своей половине, «Сельте» же не удаётся что-либо создать у чужих ворот.
'73
'73
'73
'73
'72
'71
'70
Пенальти! Быстрая атака «Сельты» по центру, Аспас был выведен один на один, он не стал бить сразу, а попытался обыграть голкипера, сдвинувшись вправо, но Навас повалил его на газон. Это пенальти.
'68
Момент! Хорошая атака «Сельты» правым флангом, в две передачи мяч был доставлен на границу вратарской, игрок хозяев пытался пробить пяткой, но акцентированного удара не последовало, и снаряд пришёл в руки Навасу.
'67
'66
Угловой подали хозяева, мяч полетел на ближнюю штангу, защитник выбил мяч в поле.
'64
Момент! После подачи с правого фланга последовал удар головой в ближний угол, но Рубен выручил команду.
'62
Игроки «Сельты» разыграли угловой, последовала подача на дальнюю штангу, мяч пришёл в руки голкиперу.
'61
Право на угловой получили хозяева.
'60
Активизировались игроки «Сельты» и стали чаще подходить к чужим воротам.
'59
Отто пробил метров с 20 в дальнюю девятку, мяч полетел чуть выше ворот.
'57
Роналду получил мяч в штрафной, но обыграть защитника и выйти к воротам ему не удалось.
'55
Момент! Иско пробил в дальнюю девятку из пределов штрафной, мяч полетел выше ворот.
'54
6 — 10 по ударам.
'52
Роналду пробил в касание примерно с границы штрафной, но мяч полетел выше ворот.
'51
Большой перевес по владению у «Реала» во втором тайме, все игроки «Сельты» находятся на своей половине поля.
'50
Навас вышел за пределы штрафной, его пытались прессинговать, но он сыграл чётко и отдал партнёру.
'49
Последовал удар низом по центру, мяч пришёл в руки Рубену.
'47
На равных стартовала вторая половина встречи, пока без моментов.
'46
Второй тайм начался.
'45+1
Свисток! 1:2.
'44
'43
Право на штрафной получали хозяева, метров 35 до ворот, хорошая точка для подачи.
'41
Навес со штрафного в площадь «Реала», мяч полетел довольно низко, и защитник головой выбил мяч в поле.
'39
Очень зрелищный футбол пошёл в эти минуты, обе команды много и активно атакуют.
'38
'36
'34
Игроки «Реала» сразу перешли к активным действиям.
'33
'31
Очень активен был Бэйл на первых минутах, но уже давно он ничего не создаёт у чужих ворот.
'30
Игроки «Реала» довольно долго держат мяч на чужой половине поля, но пока ничего создать не удаётся.
'28
Подача в штрафную с левого фланга, игрок «Сельты» то ли бил, то ли выполнял скидку дальше, в любом случае никого рядом с мячом из партнёров не оказалось.
'27
Навас не стал рисковать и выбил мяч за боковую линию.
'25
Дальний удар Касемиро, мяч летел под перекладину, Рубен рукой перевёл мяч на угловой.
'24
Быстрая атака «Сельты» по центру, в две передачи мяч был доведён до Васса, тот пробил в касание низом, но мяч полетел мимо ворот.
'22
Иско, не входя в штрафную, решил пробить в дальний угол с правой, мяч полетел мимо ворот.
'21
Бэйл получил мяч на левом фланге и заработал угловой.
'20
3 — 1 по фолам.
'18
Ничего интересного создать с этого стандарта «Реалу» не удалось.
'17
Бэйл заработал угловой для своей команды.
'15
Марсело выполнил диагональную подачу на правый фланг, последовала скидка в центр на Роналду, но защитник тому не позволил толком пробить, и снаряд пришёл в руки Рубену.
'14
Угловой подадут мадридцы.
'12
Хорошая диагональная подача на левый фланг, игрок «Реала» с лёта пытался то ли навесить, то ли пробить, мяч вылетел за лицевую линию.
'11
Заброс с правого фланга на ближнюю штангу, Аспас вышел один на один и пробил в касание в ближний угол с лёта, мяч попал в штангу и вылетел в поле.
'10
Марсело пробил с лёта метров с 20, мяч полетел намного выше ворот.
'8
Момент! Игрок «Сельты» вышел почти один на один, пробил в касание в дальний угол, но удар получился не сильным.
'7
Бэйл пока является самым активным игроком в этом матче. Каждая атака «Реала» проходит через него.
'5
Бэйл пытался выйти к воротам по левому флангу, но вышедший из ворот голкипер не дал ему пробить или прострелить.
'4
Передача Бэйла с правого фланга на границу штрафной на Роналду, тот пробил с границы штрафной низом, мяч полетел не очень сильно и прямо по центру.
'2
Подача с левого фланга на Бэйла, но тому не удалось толком пробить.
'1
Матч начался!
'0
Здравствуйте ещё раз, уважаемые любители футбола! Наш матч начнётся совсем скоро.
'0
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'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Примеры: «Сельта» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.