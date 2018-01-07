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«Сельта» спаслась от «Реала» в концовке

«Сельта» и «Реал» сыграли вничью в 18-м туре Примеры

«Сельта» в Виго вырвала ничью в концовке матча 18-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом». «Газета.Ru» провела прямую текстовую трансляцию встречи.
18-й тур  |   07 января 22:45   |  закончен
Сельта
2:2
Реал Мадрид
2:2
Стадион «Балаидос», Виго | Главный судья: Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания)
Васс 33'
Мальо 67'
Аспас 72' (незабитый пенальти)
Радоя 73'
Систо 73'
Гомес 82'
Аспас 88'
Бэйл 36'
Бэйл 38'
Касемиро 44'
Навас 71'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)    Рубен
2 (з)   Уго Мальо 67'
19 (з)    Хонни
24 (з)   Факундо Ронкалья
22 (з)   Густаво Кабраль
6 (п)   Неманья  73' 73'
18 (п)   Даниэль Васс 33'
8 (п)   Педро Эрнандес
7 (н)   Максимилиано Гомес 82'
10 (н)   Яго Аспас 72' 88'
11 (н)   Пионе Систо 73' 73'
1 (в)   Кейлор Навас 71'
19 (з)   Ашраф Хакими
12 (з)    Марсело
5 (з)   Рафаэль Варан
6 (з)   Хосе Игнасио
14 (п)   Карлос Касемиро 44'
10 (п)   Лука Модрич 76'
22 (п)    Иско 77'
8 (п)   Тони Кроос
7 (н)   Криштиану Роналду
11 (н)   Гарет Бэйл 84' 36' 38'
Запасной состав
1 (в)   Серхио Альварес
3 (з)   Андреу Фонтас
20 (з)   Серхи Гомес
14 (п)   Станислав Лоботка 73' 73'
16 (п)    Хосабед
26 (п)   Брайс Мендес
21 (н)   Эмре Мор
13 (в)   Кико Касилья
3 (з)   Хесус Вальехо
15 (з)   Тео Бернар
23 (п)   Матео Ковачич 77'
20 (п)   Марко Асенсио 84'
17 (н)   Лукас Васкес 76'
21 (н)   Борха Майораль
Удары
42%
По воротам: 9
В створ: 5
Владение мячом
53%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 0
  • 10
Удары
58%
По воротам: 16
В створ: 7
Владение мячом
47%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 7
  • 1
  • 14
Трансляция
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'90+3
Свисток! 2:2. Зрелищный и интересный матч получился. Инициатива переходила от одной команды к другой, второй тайм лучше начали мадридцы, но затем «Сельта» завладела преимуществом, заработала пенальти, реализовать его не удалось, но после хорошей подачи Васса Гомес точно послал мяч головой в створ. Спасибо вам за внимание, до новых встреч!
'90+1
Хосабед появился.
'90+1
Васс заменён. Пожалуй, лучший игрок «Сельты» в этом матче.
'89
Момент! Васкес вышел почти один на один, пробил с правой в дальний угол, но голкипер выполнил отличный сэйв.
'88
Аспас за слишком ожесточённые споры получает карточку.
'87
Аспас вошёл в штрафную и после взаимодействия с Марсело рухнул на газон, но арбитр не заметил нарушения правил.
'85
Роналду пробил с левой в ближнюю девятку из пределов штрафной, мяч попал в сетку с внешней стороны.
'84
Асенсио появился.
'84
Бэйл заменён. Очень хороший матч он провёл.
'82
ГОЛ! Передача на Васса в штрафную, он с правого фланга навесил на границу вратарской, а там Гомес головой точно пробил в створ мимо голкипера.
'81
Трибуны активно поддерживают своих любимцев и гонят их вперёд.
'80
5 — 4 по ударам в створ.
'79
Одна атака «Сельты» сменяет другую, но оборона «Реала» действует надёжно.
'77
Ковачич появился.
'77
Иско заменён. Добротный матч он провёл.
'77
Момент! Роналду пробил с правой низом, но мяч полетел почти по центру и пришёл в руки голкиперу.
'76
Васкес вместо него.
'76
Модрич заменён. Неплохой матч он провёл.
'76
Напомним, что в прошлом сезоне «Реал» дома выиграл 2:1, а в гостях победил 4:1.
'75
Все игроки «Реала» находятся на своей половине, «Сельте» же не удаётся что-либо создать у чужих ворот.
'73
Мор вместо него.
'73
Систо заменён. Добротный матч он провёл.
'73
Лоботка появился.
'73
Радоя заменён. Неплохой матч он провёл.
'72
Навас! Отличный сэйв удался голкиперу. Аспас пробил с левой в левый нижний угол, голкипер угадал и отбил мяч.
'71
Навас получил карточку за то, что свалил Аспаса.
'70
Пенальти! Быстрая атака «Сельты» по центру, Аспас был выведен один на один, он не стал бить сразу, а попытался обыграть голкипера, сдвинувшись вправо, но Навас повалил его на газон. Это пенальти.
'68
Момент! Хорошая атака «Сельты» правым флангом, в две передачи мяч был доставлен на границу вратарской, игрок хозяев пытался пробить пяткой, но акцентированного удара не последовало, и снаряд пришёл в руки Навасу.
'67
Мальо грубо срезал Бэйла и получил карточку.
'66
Угловой подали хозяева, мяч полетел на ближнюю штангу, защитник выбил мяч в поле.
'64
Момент! После подачи с правого фланга последовал удар головой в ближний угол, но Рубен выручил команду.
'62
Игроки «Сельты» разыграли угловой, последовала подача на дальнюю штангу, мяч пришёл в руки голкиперу.
'61
Право на угловой получили хозяева.
'60
Активизировались игроки «Сельты» и стали чаще подходить к чужим воротам.
'59
Отто пробил метров с 20 в дальнюю девятку, мяч полетел чуть выше ворот.
'57
Роналду получил мяч в штрафной, но обыграть защитника и выйти к воротам ему не удалось.
'55
Момент! Иско пробил в дальнюю девятку из пределов штрафной, мяч полетел выше ворот.
'54
6 — 10 по ударам.
'52
Роналду пробил в касание примерно с границы штрафной, но мяч полетел выше ворот.
'51
Большой перевес по владению у «Реала» во втором тайме, все игроки «Сельты» находятся на своей половине поля.
'50
Навас вышел за пределы штрафной, его пытались прессинговать, но он сыграл чётко и отдал партнёру.
'49
Последовал удар низом по центру, мяч пришёл в руки Рубену.
'47
На равных стартовала вторая половина встречи, пока без моментов.
'46
Второй тайм начался.
'45+1
Свисток! 1:2.
'44
Касемиро за грубый фол в центре поля получил карточку.
'43
Право на штрафной получали хозяева, метров 35 до ворот, хорошая точка для подачи.
'41
Навес со штрафного в площадь «Реала», мяч полетел довольно низко, и защитник головой выбил мяч в поле.
'39
Очень зрелищный футбол пошёл в эти минуты, обе команды много и активно атакуют.
'38
ГОЛ! Иско с правого фланга навесил в центр на Бэйла, тот в касание пробил не сильно, но точно в дальний угол, вратарь не сумел дотянуться до мяча.
'36
ГОЛ! После контратаки «Реала» мяч дошёл до Крооса, тот выполнил пас на Бэйла, который, находясь за спинами защитников, вышел один на один, а затем точно пробил с левой в дальний нижний угол. Вратарь не сумел дотянуться, а мяч залетел под штангу.
'34
Игроки «Реала» сразу перешли к активным действиям.
'33
ГОЛ! Диагональная передача на Васса, тот вышел один на один, судья не зафиксировал офсайд, хотя момент был спорный. Васс не входя в штрафную красиво черпачком перекинул голкипер, вышедшего из ворот, мяч точно опустился в створ.
'31
Очень активен был Бэйл на первых минутах, но уже давно он ничего не создаёт у чужих ворот.
'30
Игроки «Реала» довольно долго держат мяч на чужой половине поля, но пока ничего создать не удаётся.
'28
Подача в штрафную с левого фланга, игрок «Сельты» то ли бил, то ли выполнял скидку дальше, в любом случае никого рядом с мячом из партнёров не оказалось.
'27
Навас не стал рисковать и выбил мяч за боковую линию.
'25
Дальний удар Касемиро, мяч летел под перекладину, Рубен рукой перевёл мяч на угловой.
'24
Быстрая атака «Сельты» по центру, в две передачи мяч был доведён до Васса, тот пробил в касание низом, но мяч полетел мимо ворот.
'22
Иско, не входя в штрафную, решил пробить в дальний угол с правой, мяч полетел мимо ворот.
'21
Бэйл получил мяч на левом фланге и заработал угловой.
'20
3 — 1 по фолам.
'18
Ничего интересного создать с этого стандарта «Реалу» не удалось.
'17
Бэйл заработал угловой для своей команды.
'15
Марсело выполнил диагональную подачу на правый фланг, последовала скидка в центр на Роналду, но защитник тому не позволил толком пробить, и снаряд пришёл в руки Рубену.
'14
Угловой подадут мадридцы.
'12
Хорошая диагональная подача на левый фланг, игрок «Реала» с лёта пытался то ли навесить, то ли пробить, мяч вылетел за лицевую линию.
'11
Заброс с правого фланга на ближнюю штангу, Аспас вышел один на один и пробил в касание в ближний угол с лёта, мяч попал в штангу и вылетел в поле.
'10
Марсело пробил с лёта метров с 20, мяч полетел намного выше ворот.
'8
Момент! Игрок «Сельты» вышел почти один на один, пробил в касание в дальний угол, но удар получился не сильным.
'7
Бэйл пока является самым активным игроком в этом матче. Каждая атака «Реала» проходит через него.
'5
Бэйл пытался выйти к воротам по левому флангу, но вышедший из ворот голкипер не дал ему пробить или прострелить.
'4
Передача Бэйла с правого фланга на границу штрафной на Роналду, тот пробил с границы штрафной низом, мяч полетел не очень сильно и прямо по центру.
'2
Подача с левого фланга на Бэйла, но тому не удалось толком пробить.
'1
Матч начался!
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Здравствуйте ещё раз, уважаемые любители футбола! Наш матч начнётся совсем скоро.
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Примеры: «Сельта» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.