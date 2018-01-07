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Барселона Леванте

Примера. «Барселона» выигрывает у «Леванте». LIVE

Онлайн-трансляция матча Примеры «Барселона» — «Леванте»

Лидер чемпионата Испании «Барселона» принимает на своем поле «Леванте» в матче 18-го тура Примеры. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
18-й тур  |   07 января 18:15   |  2 тайм
Барселона
2:0
Леванте
2:0
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
Месси 12'
Суарес 38'
Лерма 8'
Постиго 31'
Боатенг 70'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Марк-Андре тер
18 (з)   Хорди Альба
14 (з)   Хавьер Маскерано
25 (з)   Томас Вермален
20 (п)   Серхи Роберто
4 (п)   Иван Ракитич
15 (п)    Паулиньо
8 (п)   Андрес Иньеста
11 (н)   Усман Дембеле 67'
9 (н)   Луис Суарес 38'
10 (н)   Лионель Месси 12'
13 (в)   Ойер 
26 (з)   Шакил Мур
22 (з)   Антонио Луна
18 (з)   Эрик Кабако
15 (з)   Серхио Постиго 31'
20 (п)   Саша Лукич
8 (п)   Хефферсон Лерма 62' 8'
5 (п)   Шейк Дукуре
21 (н)   Эммануэл Боатенг 74' 70'
23 (н)   Давид Хасон
14 (н)   Иван Лопес
Запасной состав
13 (в)   Яспер Силлессен
2 (з)   Нелсон Семеду 67'
3 (з)   Херард Пике
19 (з)   Лука Динь
6 (п)   Денис Суарес
21 (п)   Андре Гомеш
37 (н)   Хосе Арнаис
1 (в)    Рауль
4 (з)    Робер 62'
3 (з)   Антонио Гарсия
12 (з)    Коке
7 (п)   Саму Гарсия
31 (п)   Моктар Сиди
16 (н)    Нано 74'
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Трансляция
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'74
Нано Меса вышел.
'74
Боатенг ушёл.
'73
Иван Лопес неточно ударил издали.
'72
Суарес выскочил на заброс Маскерано и сначала прострелил в защитника, а после рикошета пробил с ходу в Ойера!
'70
Жёлтая карточка была показана Боатенгу за фол против убегавшего Семеду.
'70
Боатенг был близок к тому, чтобы обработать мяч в штрафной каталонцев.
'68
Суаресу не дали ускориться в центре поля.
'67
Семеду в игре.
'67
Дембеле решили заменить.
'66
Месси плохо обработал диагональный пас Маскерано.
'65
Боатенг! Отличный пас Хасона вывел Боатенга на ударную позицию, но тер Штеген ногами отразил выстрел африканца!
'64
Маскерано отразил подачу Антонио Луны.
'63
Иван Лопес в контратаке «Леванте» сделал неточный прострел вдоль вратарской тер Штегена.
'62
Робер Пьер вышел.
'62
Лерму заменили.
'61
Оборона «Леванте» своевременным выходом оставила в положении вне игры Суареса.
'59
Дембеле не сумел обработать мяч в пределах поля.
'58
Суарес не успел за прострелом Серхи Роберто, а в атаке вторым темпом уругваец нарушил правила.
'57
Дембеле неточно пробил из-за пределов штрафной.
'54
Хорди Альба открылся в штрафной на разрезающий пас Месси и нарвался на подкат, из-за которого мяч достался Ойеру.
'52
Иньеста отметился нарушением.
'51
Ракитич подстраховал Иньесту после потери мяча, подкатом прервав пас соперника.
'49
Дукуре сорвал быструю атаку «Барсы», сфолив на Месси.
'48
Шакил Мур не смог обыграть один в один Хорди Альбу.
'46
Тер Штеген отразил опасный дальний удар Ивана Лопеса!
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Закончился первый тайм. «Барселона» пассивно сыграла в дебюте встречи, но затем перехватила инициативу, что моментально привело к голу Месси. Под конец тайма Суарес забил второй мяч в ворота «Леванте». Очень много хороших атак показала «Барса». Ждём продолжение.
'44
Дембеле не смог обыграть двух защитников на фланге.
'43
Месси откинул мяч на Ракитича, который из-за пределов штрафной выстрелил вблизи левой штанги!
'42
Дукуре грубо сыграл против Дембеле в середине поля.
'41
Вермален отметился неопасным ударом головой после навеса.
'40
Стенка из игроков «Леванте» блокировала удар Месси со стандарта.
'40
Лукич подыграл себе рукой, отобрав мяч у Месси перед своей штрафной.
'38
ГОЛ! Суарес забил второй гол «Барсы»! Серхи Роберто подключился к атаке справа и сделал скидку в штрафную на свободного Суареса, который с лёта пробил в дальнюю девятку!
'36
Вермален и Лерма получили повреждения в верховой борьбе.
'34
Паулиньо подставился под фол, попав под прессинг у штрафной «Барсы».
'33
Суарес в простой ситуации не смог обработать мяч перед чужой штрафной.
'32
Месси со стандарта пробил чуть выше перекладины!
'31
Постиго нарвался на «горчичник» за снос Месси перед своей штрафной.
'30
Иньеста нарушением сорвал контратаку «Леванте».
'29
Лерма ударил по опорной ноге Месси, уже имея жёлтую карточку. Арбитр напомнил полузащитнику «Леванте» о неминуемом наказании при такой грубой игре.
'27
Ойер под прессингом нападающих «Барсы» выбил мяч в аут.
'25
Дембеле через центр прошёл к чужой штрафной и пробил в левый угол, Ойер отразил мяч в сторону на Суареса, который пробил над пустыми воротами!
'24
Вновь ошибка Вермалена чуть не привела к опасной атаке, но Иван Лопес не выдержал линию, забравшись в офсайд.
'23
Месси оказался в положении вне игры после длинной передачи Маскерано.
'20
Хорди Альба подключился слева к атаке «Барсы», но его прострел не дошёл до партнёра.
'19
Дальний удар Хасона был блокирован, мяч ушёл на угловой, розыгрыш которого ни к чему не привёл.
'18
Месси зацепили у штрафной гостей, но арбитр не дал свисток.
'15
Вермален провалился в центре поля, а скоростная атака «Леванте» закончилась плохим ударом Лермы с линии штрафной.
'14
Суарес! Месси оказался слева, прострелив на Суареса, который из-за провала защитника без сопротивления пробил, попав в Ойера, а последующее добивание Дембеле принял на себя игрок обороны.
'14
Иньеста выскочил на проникающий пас и сделал прострел, к которому не успел Суарес.
'12
ГОЛ! Месси вывел каталонцев вперёд! Месси подхватил мяч перед чужой штрафной и сыграл налево на Хорди Альбу, который вернул мяч аргентинцу в штрафную, а Лионель здорово пробил с лёта в дальний угол!
'11
Альба забежал слева на заброс Иньесты и сыграл на Суареса, который с края штрафной сделал подачу в руки Ойеру.
'10
Тер Штеген справился с подачей с фланга.
'9
Суарес не дотянулся до опасного навеса Месси со стандарта.
'8
Лерма срубил Месси на фланге, получив жёлтую карточку.
'6
Дукуре задел по ноге Иньесту в центральном круге.
'5
Постиго несвоевременно поскользнулся у края чужой штрафной, из-за чего не успел за неплохим забросом.
'4
Дембеле ошибся в приёме мяча в центре поля, а в дальнейшей атаке гости заработали угловой.
'3
После розыгрыша углового и последующей атаки вторым темпом за мяч в штрафной зацепился Лерма, у которого не вышел удар с острого угла.
'2
Маскерано опередил соперника в своей штрафной и выбил мяч на угловой.
'1
Игра началась!
'0
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'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Примеры: «Барселона» — «Леванте». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.