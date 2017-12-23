Реал Мадрид

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию матча и желает вам удачного вечера!
Гомеш мог делать счет разгромным, но пробил выше ворот из пределов штрафной.
Кросс навесил со штрафного, а Рамос пробил головой, но перед этим оказался в офсайде.
После розыгрыша углового мяч достался Месси, и тот с лета пробил в левый нижний угол, но Навас в очередной раз выручил «Реал», твердо поймав снаряд в руки.
Сине-гранатовые накатывают на ворота «Реала». Кажется, «сливочные» уже не надеются что-то изменить. Месси только что попытался навесить, снаряд попал в защитника и ушел на угловой.
Асенсио прострелил в штрафную, но мяч попал в руку Роберто, которая была прижата. Арбитр не стал ничего ставить.
Сине-гранатовые уверенно катают мяч на своем поле, не давая «сливочным» отобрать его. «Барселону» все устраивает в этом матче.
Роналду получил мяч на левом фланге и навесил в штрафную «Барселоны», но почему-то в ту ее часть, где никого из игроков «Реала» не было, зато находились целых три футболиста «блауграны».
Альба прокинул мяч мимо Начо, но слишком далеко отпустил его от себя.
Защитники «Реала» продолжают играть пятками в своей штрафной и привозят опасные моменты.
Снова уругваец в центре внимания — ворвавшись в штрафную «Реала» с правого фланга, он пробил черпачком над Навасом, однако не попал в створ.
Суарес толкнул Каземиро на границе поля, а потом сам споткнулся об бразильца и упал. Арбитр не стал никого наказывать.
Серия взаимных нарушений в центре поля привело к тому, что арбитр отдал мяч «Реалу». Впрочем, мадридцы быстро потеряли снаряд. «Барселона» владеет преимуществом в этот отрезок матча.
Все закончилось навесом Суареса — «сливочные» вынесли снаряд в поле.
«Барселона» в эти минуты перекатывает мяч вблизи штрафной «Реала».
Кроос сделал слишком сильный пас Навасу, и тот еле успел выбить мяч в поле — игроки «Барселоны» чуть не перехватили мяч после неудобной передачи немца.
Роналду нанес удар из-за пределов штрафной, но получилось неточно — мяч прошел в паре метров от створа.
Роналду не успевает к длинной передаче от одного из партнеров, получившейся неточной.
Модрич в завершении длительной атаки своей команды решился на дальний удар — сильно мимо ворот полетел мяч здесь.
Вновь горячо у ворот немецкого голкипера! Это Роналду «стрелял» с фланга в сторону Бензема в центр штрафной, однако в очередной раз слишком надежным оказался Пике.
Пике падает в штрафной «Реала» — судья (верно) молчит.
Продолжает феерить Пике — на этот раз он сразу две подачи с фланга «снял».
Марсело сейчас очень хитро отдавал в штрафную на Крооса — с трудом, но все-таки сумел перехватить передачу Пике.
Очень эмоционален и Роналду — особенно остро реагирует он на собственные нарушения правил, которые он нарушениями, естественно, не считает.
Очень рьяно на каждый из эпизодов в пользу «Барсы» реагирует стадион. Иначе быть, конечно, просто и не может.
Классную комбинацию провел только что «Реал» — в результате оной едва на убойную позицию не вырвался Карвахаль. Повезло, что успел защитник гостей в самый последний момент совершить перехват.
Впервые за сегодня получилось у «Барсы» плюс-минус долго повладеть мячом — правда, происходило это все в районе центрального круга, что вряд ли должно сильно расстраивать болельщиков хозяев.
Вот такая прямо сейчас красота на стадионе в Мадриде.
Высочайший прессинг исполняет сейчас «Реал» — и это пока что огромнейшая проблема для гостей.
КриРо сейчас на скорости прорвался по левому флангу, после чего попытался прострелить на Бензема в центр штрафной — блок от одного из защитников помешал передаче дойти до адресата.
Очень бодро начал матч «Реал» — сине-гранатовым пока что остается лишь отчаянно отбиваться.
В последний раз сегодняшние соперники встречались в двухматчевом Суперкубке Испании, который проходил в минувшем августе — тогда итоговая победа осталась за столичной командой, по сумме встреч выигравшей со счетом 5:1.
Напомним, что на данный момент каталонский клуб лидирует в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе 42 очка. Что касается «сливочных», то мадридцы, проведшие на один матч меньше, с 31 баллом пока что располагаются на четвертой позиции.
«Барселона». Стартовый состав: тер Штеген, Серхи Роберто, Вермален, Пике, Альба, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Паулиньо, Л. Суарес, Месси.
Уже известны стартовые составы команд на игру. Начнем с хозяев поля.
«Реал». Стартовый состав: Кейлор Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Касемиро, Кроос, Модрич, Ковачич, Бензема, Роналду.
Отметим, что сама встреча начнется в 15:00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции новой серии легендарнейшего противостояния между «Реалом» и «Барселоной». Сегодняшний матч пройдет на поле мадридцев в рамках 17-го тура испанской Примеры. Для вас работает Александр Обносов.