Реал Мадрид

Курсы валют$ 58.34 (+0.018) 69.19 (+0.087)
Пенсионный советник
title=''
Новый год
без «Иронии судьбы»
title=''
Что ждет Улюкаева
в колонии

Подпишитесь на оповещения от Газета.Ru

онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Италия / Серия А
20:00
КьевоБолонья
2:3
закончен
22:45
КальяриФиорентина
0:1
закончен
Испания / Примера
21:30
БетисАтлетик Б
0:2
закончен
23:30
ЭспаньолАтлетико М
1:0
закончен
Англия / Премьер-лига
22:45
АрсеналЛиверпуль
3:3
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралТорпедо
0:2
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарСеверсталь
2:1 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Баффало СэйбрзФиладельфия Флайерз
4:2
закончен
03:30
Флорида ПантерзМиннесота Уайлд
4:2
закончен
05:00
Аризона КойотсВашингтон Кэпиталз
3:2 (ОТ)
закончен
05:00
Калгари ФлэймзМонреаль Канадиенс
2:3
закончен
Евролига
20:00
ЦСКА Химки
79:68
закончен
20:30
Анадолу Эфес Олимпиакос
58:61
закончен
22:30
Баскония Барселона
85:82
закончен
22:45
Уникаха Олимпия Милан
74:71
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсНью-Йорк Никс
104:101
закончен
03:00
Орландо МэджикНью-Орлеан Пеликанс
97:111
закончен
03:30
Бруклин НетсВашингтон Уизардс
119:84
закончен
04:00
Майами ХитДаллас Маверикс
113:101
закончен
04:00
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Клипперс
118:128
закончен
04:00
Милуоки БаксШарлотт Хорнетс
109:104
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерАтланта Хоукс
120:117
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДенвер Наггетс
85:102
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзЛос-Анджелес Лейкерс
113:106
закончен
Фигурное катание / Чемпионат России
14:00
Женщины, короткая программа
закончен
17:00
Мужчины, произвольная программа
закончен
Италия / Серия А
14:30
ЛациоКротоне
4:0
закончен
17:00
ДженоаБеневенто
1:0
закончен
17:00
НаполиСампдория
3:2
закончен
17:00
СассуолоИнтер М
1:0
закончен
17:00
СПАЛТорино
2:2
закончен
17:00
УдинезеВерона
4:0
закончен
20:00
МиланАталанта
0:2
закончен
22:45
ЮвентусРома
0:0
1 тайм
Испания / Примера
15:00
Реал МадридБарселона
0:3
закончен
18:15
ВаленсияВильярреал
0:1
закончен
20:30
ДепортивоСельта
1:3
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
ЭвертонЧелси
0:0
закончен
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионУотфорд
1:0
закончен
18:00
Манчестер СитиБорнмут
4:0
закончен
18:00
СаутгемптонХаддерсфилд Таун
1:1
закончен
18:00
Сток СитиВест Бромвич Альбион
3:1
закончен
18:00
Суонси СитиКристал Пэлас
1:1
закончен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедНьюкасл Юнайтед
2:3
закончен
20:30
БёрнлиТоттенхэм Хотспур
0:3
закончен
22:45
Лестер СитиМанчестер Юнайтед
0:0
1 тайм
КХЛ / регулярный чемпионат
13:30
СибирьСалават Юлаев
3:6
закончен
14:00
АвангардХК Сочи
2:3 (ОТ)
закончен
14:00
БарысНефтехимик
0:4
закончен
16:00
ЛадаДинамо Мн
1:2
закончен
17:00
Динамо МСКА
1:5
закончен
17:00
ЦСКАВитязь
1:3
закончен
19:30
СлованАвтомобилист
4:5 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Нью-Йорк АйлендерсВиннипег Джетс
3:1
3 период
21:00
Бостон БрюинзДетройт Ред Уингз
2:1
3 период
03:00
Коламбус Блю ДжекетсФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Каролина ХаррикейнзБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзАнахайм Дакс
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:00
Флорида ПантерзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Эдмонтон ОйлерзМонреаль Канадиенс
не начался
04:00
Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
не начался
04:00
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
не начался
04:00
Вегас Голден НайтсВашингтон Кэпиталз
не начался
06:00
Сан-Хосе ШарксЛос-Анджелес Кингз
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксСент-Луис Блюз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Торонто РэпторсФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсМилуоки Бакс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсБруклин Нетс
не начался
03:00
Вашингтон УизардсОрландо Мэджик
не начался
03:30
Атланта ХоуксДаллас Маверикс
не начался
03:30
Бостон СелтиксЧикаго Буллз
не начался
04:00
Майами ХитНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Клипперс
не начался
04:00
Юта ДжазОклахома-Сити Тандер
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзДенвер Наггетс
не начался
05:00
Финикс СанзМиннесота Тимбервулвз
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
06:00
Сакраменто КингзСан-Антонио Спёрс
не начался
Фигурное катание / Чемпионат России
17:35
Женщины. Произвольная программа
1
Алина Загитова
233,59
2
Мария Сотскова
221,76
3
Алена Косторная
216,57
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралСеверсталь
не начался
10:00
АмурТорпедо
не начался
12:30
Куньлунь Ред СтарСпартак
не начался
Футбол
РФПЛ Лига чемпионов Лига Европы ЧМ 2018 ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция
Реал Мадрид Барселона
Игрок «Барселоны» Лионель Месси Reuters
Игрок «Барселоны» Лионель Месси

«Барселона» унизила «Реал» рекордом Месси

«Барселона» разгромила «Реал» в чемпионате Испании

,
Мадридский «Реал» был разгромлен на «Сантьяго Бернабеу» каталонской «Барселоной» в матче чемпионата Испании по футболу. Лионель Месси отличился голом и стал самым результативным форвардом Европы в рамках одного клуба — на его счету 526 мячей за «Барселону». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
17-й тур  |   23 декабря 15:00   |  закончен
Реал Мадрид
0:3
Барселона
0:3
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид | Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
Рамос 59'
Карвахаль 63'
Касемиро 72'
Ковачич 72'
Марсело 83'
Вермален 18'
Суарес 54'
Месси 64' (пен)
Бускетс 88'
Видаль 90+3'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Кейлор Навас
2 (з)   Даниэль  63'
12 (з)    Марсело 83'
5 (з)   Рафаэль Варан
4 (з)   Серхио Рамос 59'
14 (п)   Карлос Касемиро 72' 72'
23 (п)   Матео Ковачич 72' 72'
10 (п)   Лука Модрич
8 (п)   Тони Кроос
7 (н)   Криштиану Роналду
9 (н)   Карим Бензема 66'
1 (в)   Марк-Андре тер
18 (з)   Хорди Альба
3 (з)   Херард Пике
25 (з)   Томас Вермален 18'
20 (п)   Серхи Роберто
4 (п)   Иван Ракитич
15 (п)    Паулиньо 84'
5 (п)   Серхио Бускетс 88'
8 (п)   Андрес Иньеста 77'
9 (н)   Луис Суарес 54'
10 (н)   Лионель Месси 64'
Запасной состав
13 (в)   Кико Касилья
6 (з)   Хосе Игнасио 66'
15 (з)   Тео Бернар
20 (п)   Марко Асенсио 72' 72'
22 (п)    Иско
11 (н)   Гарет Бэйл
17 (н)   Лукас Васкес
13 (в)   Яспер Силлессен
2 (з)   Нелсон Семеду 77'
22 (з)   Алейкс Видаль 90'
14 (з)   Хавьер Маскерано
19 (з)   Лука Динь
21 (п)   Андре Гомеш 84'
6 (п)   Денис Суарес
Удары
35%
По воротам: 10
В створ: 6
Владение мячом
47%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 7
  • 5
  • 13
Удары
65%
По воротам: 15
В створ: 11
Владение мячом
53%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 7
  • 1
  • 10
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'90+3

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию матча и желает вам удачного вечера!

'90+3

Финальный свисток! «Барселона» громит «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» и отрывается в чемпионате Испании. Теперь у сине-гранатовых 45 очков (первое место), а у «сливочных» — 31 (четвертое), причем отстает на три очка от «Валенсии», которая еще не сыграла свой матч 17 тура.

'90+3

ГОООООЛ!!! На последней минуте встречи «Барселона» сделала счет разгромным! Видаль отличился! Месси легко обыграл Марсело и отпасовал в штрафную, откуда набежавший Видаль пробил! Мяч прошел прямо под Навасом. 0:3!

'90+2

Последняя замена в составе «Барселоны»: вместо Роберто вышел Алейкс Видаль.

'90+1

Гомеш мог делать счет разгромным, но пробил выше ворот из пределов штрафной.

'90

Три минуты компенсированы ко второму тайму.

'89

Кросс навесил со штрафного, а Рамос пробил головой, но перед этим оказался в офсайде.

'88

Бускетс получает желтую карточку за фол удар в ноги Марсело.

'87

После розыгрыша углового мяч достался Месси, и тот с лета пробил в левый нижний угол, но Навас в очередной раз выручил «Реал», твердо поймав снаряд в руки.

'86

Сине-гранатовые накатывают на ворота «Реала». Кажется, «сливочные» уже не надеются что-то изменить. Месси только что попытался навесить, снаряд попал в защитника и ушел на угловой.

'84

Замена у «Барсы»: Гомеш вышел вместо Паулиньо.

'82

Асенсио здорово отдал в штрафную «Барсы», где Рамос пробил в ближний угол, но Тер Штеген спас! Марсело тут же получает желтую за разговоры — защитник требовал пенальти за попадание мяча в локоть Ракитичу в одном из эпизодов.

'80

Снова Бэйл! Валлиец пробил издали, Тер Штеген отразил мяч перед собой и еле успел накрыть снаряд до того, как к нему подбежит Марсело.

'78

МОМЕНТИЩЕ!!! После паса Модрича Бэйл с нескольких метров в центре штрафной «Барселоны» пробил в Тер Штегена! «Реал» в кои-то веки перехватил инициативу и завелся!

'76

Замена в составе «Барселоны»: вместо Иньесты выходит Семеду.

'75

Асенсио прострелил в штрафную, но мяч попал в руку Роберто, которая была прижата. Арбитр не стал ничего ставить.

'74

Сине-гранатовые уверенно катают мяч на своем поле, не давая «сливочным» отобрать его. «Барселону» все устраивает в этом матче.

'72

Две замены у «Реала»: Марко Асенсио и Гарет Бэйл выходят вместо Каземиро и Ковачича. Очень атакующие игроки вместо футболистов оборонительного плана.

'71

Роналду получил мяч на левом фланге и навесил в штрафную «Барселоны», но почему-то в ту ее часть, где никого из игроков «Реала» не было, зато находились целых три футболиста «блауграны».

'70

НАВАС! Голкипер два раза подряд спас свою команду! Сначала Паулиньо бил с острого угла, а затем Месси из пределов штрафной, но вратарь фиксирует мяч в руках!

'68

Альба прокинул мяч мимо Начо, но слишком далеко отпустил его от себя.

'66

«Реал» проводит срочную замену: вместо нападающего Бензема выходит защитник Начо.

'64

ГООООЛ!!! Месси реализовал пенальти! 0:2!

'63

УДАЛЕНИЕ в составе «Реала»! Карвахаль рукой преградил путь мячу в ворота и спас «сливочных» от верного гола! В итоге арбитр дает ему прямую красную и назначает пенальти!

'61

Защитники «Реала» продолжают играть пятками в своей штрафной и привозят опасные моменты.

'59

Капитан «Реала» Серхио Рамос сильно ударил рукой Суареса по лбу в борьбе за мяч, за что получил желтую карточку. Нервы пошли.

'58

Снова уругваец в центре внимания — ворвавшись в штрафную «Реала» с правого фланга, он пробил черпачком над Навасом, однако не попал в створ.

'56

Суарес толкнул Каземиро на границе поля, а потом сам споткнулся об бразильца и упал. Арбитр не стал никого наказывать.

'54

ГОООООЛ!!! «Барселона» открывает счет! Как легко все получилось! Ракитич получил мяч в центре поля, разогнал атаку, отдал направо на Серхи Роберто, а тот выкатил на Суареса, который открылся на левом краю штрафной и просто расстрелял Наваса! 0:1!

'53

Опасно! Альба легко прошел на скорости Карвахаля, прострелил в штрафную, и Суарес плотно пробил в ближний угол, но Навас поймал мяч!

'52

Серия взаимных нарушений в центре поля привело к тому, что арбитр отдал мяч «Реалу». Впрочем, мадридцы быстро потеряли снаряд. «Барселона» владеет преимуществом в этот отрезок матча.

'50

Все закончилось навесом Суареса — «сливочные» вынесли снаряд в поле.

'49

«Барселона» в эти минуты перекатывает мяч вблизи штрафной «Реала».

'48

Кроос сделал слишком сильный пас Навасу, и тот еле успел выбить мяч в поле — игроки «Барселоны» чуть не перехватили мяч после неудобной передачи немца.

'47

Роналду нанес удар из-за пределов штрафной, но получилось неточно — мяч прошел в паре метров от створа.

'46

Второй тайм начался! Ждем голов!

'45+1

Все, завершен первый тайм суперматча в Мадриде — в его ходе так и не сумели забить ни «Барса», ни «Реал». Хозяева, однако, были куда ближе к голу — да и играют они пока что куда лучше. Перерыв!

'44

Роналду не успевает к длинной передаче от одного из партнеров, получившейся неточной.

'42

Штанга спасает «Барселону»!!! Отличный навес Марсело с фланга на Бензема последовал — и француз тут же показывает, почему играет в «Реале», исполняя филигранный удар головой без единого шанса на спасение для тер Штегена. Однако удача Карима подводит здесь!!!

'41

Модрич в завершении длительной атаки своей команды решился на дальний удар — сильно мимо ворот полетел мяч здесь.

'39

Паулиньо классно пробил сейчас головой в противоход Навасу — с трудом, но все же отбил эту попытку голкипер сборной Коста-Рики!

'37

Марсело травму получил сейчас в игровом моменте. Но продолжить игру, кажется, сможет бразилец.

'34

Вновь горячо у ворот немецкого голкипера! Это Роналду «стрелял» с фланга в сторону Бензема в центр штрафной, однако в очередной раз слишком надежным оказался Пике.

'32

И тут же почти у «Реала» моментище!!! Криштиану после серии финтов сейчас бил с достаточно острого угла (но с близкого расстоянии) точно в угол — тер Штеген тащит тяжелейший мяч!!!

'31

Пике падает в штрафной «Реала» — судья (верно) молчит.

'30

Супермомент у гостей!!! Последовал на Паулиньо блестящий заброс из центра поля, а сам бразилец грамотно на него откликнулся, в результате чего бил он в касание метров с девяти в падении в «девять» — спас Навас!!!

'28

Продолжает феерить Пике — на этот раз он сразу две подачи с фланга «снял».

'26

Теперь уже у ворот «Барсы» угловой произошел — героем эпизода стал Пике, оказавшийся лучшим на «втором этаже».

'24

Первый за сегодня угловой в исполнении «Барсы» никакой радости гостям не принес — надежно сыграли мадридцы в своей штрафной при данном стандарте.

'23

Марсело сейчас очень хитро отдавал в штрафную на Крооса — с трудом, но все-таки сумел перехватить передачу Пике.

'21

Очень эмоционален и Роналду — особенно остро реагирует он на собственные нарушения правил, которые он нарушениями, естественно, не считает.

'19

Первая желтая карточка в матче случилась — за фол в центре поля «горчичник» получил Вермален.

'16

Очень рьяно на каждый из эпизодов в пользу «Барсы» реагирует стадион. Иначе быть, конечно, просто и не может.

'14

Классную комбинацию провел только что «Реал» — в результате оной едва на убойную позицию не вырвался Карвахаль. Повезло, что успел защитник гостей в самый последний момент совершить перехват.

'12

Получил, кстати, в эпизоде с ошибкой Роналду болезненное повреждение Иньеста. Но уже вернулся в игру испанец.

'10

Роналду, как же так??? Все сейчас сделал для гола Кросс, после блестящего прохода по левому флангу идеально скинувший под удар на португальца — оставалось лишь попасть КриРо по мячу, но он попросту махнул ногой мимо снаряда почему-то. Больше на «дворовую» эта ошибка была похожа, если честно.

'9

Впервые за сегодня получилось у «Барсы» плюс-минус долго повладеть мячом — правда, происходило это все в районе центрального круга, что вряд ли должно сильно расстраивать болельщиков хозяев.

'8

Вот такая прямо сейчас красота на стадионе в Мадриде.

'7

Высочайший прессинг исполняет сейчас «Реал» — и это пока что огромнейшая проблема для гостей.

'6

КриРо сейчас на скорости прорвался по левому флангу, после чего попытался прострелить на Бензема в центр штрафной — блок от одного из защитников помешал передаче дойти до адресата.

'5

Очень бодро начал матч «Реал» — сине-гранатовым пока что остается лишь отчаянно отбиваться.

'3

Ого! Почти сразу же забивает «Реал» после углового! Правда, был тут 100-процентный офсайд у мадридцев.

'1

Стартовал матч! С центра поля начали гости.

14:55

В последний раз сегодняшние соперники встречались в двухматчевом Суперкубке Испании, который проходил в минувшем августе — тогда итоговая победа осталась за столичной командой, по сумме встреч выигравшей со счетом 5:1.

14:50

Напомним, что на данный момент каталонский клуб лидирует в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе 42 очка. Что касается «сливочных», то мадридцы, проведшие на один матч меньше, с 31 баллом пока что располагаются на четвертой позиции.

14:45

«Барселона». Стартовый состав: тер Штеген, Серхи Роберто, Вермален, Пике, Альба, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Паулиньо, Л. Суарес, Месси.

14:40

Уже известны стартовые составы команд на игру. Начнем с хозяев поля.

«Реал». Стартовый состав: Кейлор Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Касемиро, Кроос, Модрич, Ковачич, Бензема, Роналду.

14:35

Отметим, что сама встреча начнется в 15:00 по московскому времени.

14:30

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции новой серии легендарнейшего противостояния между «Реалом» и «Барселоной». Сегодняшний матч пройдет на поле мадридцев в рамках 17-го тура испанской Примеры. Для вас работает Александр Обносов.