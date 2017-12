Реал Мадрид

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

25 goals for Leo #Messi in #ElClásico!

Sum him up with one emoji… pic.twitter.com/CtRr1EcuOg