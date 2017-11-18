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Бруклин НетсЮта Джаз
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Сан-Антонио СпёрсОклахома-Сити Тандер
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Даллас МавериксМиннесота Тимбервулвз
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Сакраменто КингзПортленд Трэйл Блэйзерс
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06:30
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Бруклин НетсГолден Стэйт Уорриорз
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03:00
Миннесота ТимбервулвзДетройт Пистонс
не начался
04:00
Финикс СанзЧикаго Буллз
не начался
05:30
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Игрок «Реала» Криштиану Роналду Reuters
Игрок «Реала» Криштиану Роналду

Примера. «Атлетико» — «Реал». LIVE

Онлайн-трансляция матча Ла Лиги «Атлетико» — «Реал»

«Атлетико» встречается в мадридском дерби с «Реалом» в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
12-й тур  |   18 ноября 22:45   |  Матч не начался
Атлетико М
0:0
Реал Мадрид
0:0
Стадион «Ванда Метрополитано», Мадрид | Главный судья: Давид Фернандес Борбалан (Альмерия, Испания)
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Ян Облак
20 (з)    Хуанфран
19 (з)   Лукас-Франсуа Эрнандес
15 (з)   Стефан Савич
2 (з)   Диего Годин
14 (п)    Габи
5 (п)   Томас Тейе
8 (п)    Сауль
6 (п)    Коке
7 (н)   Антуан Гризманн
11 (н)   Анхель Корреа
13 (в)   Кико Касилья
2 (з)   Даниэль 
12 (з)    Марсело
5 (з)   Рафаэль Варан
4 (з)   Серхио Рамос
14 (п)   Карлос Касемиро
10 (п)   Лука Модрич
22 (п)    Иско
8 (п)   Тони Кроос
7 (н)   Криштиану Роналду
9 (н)   Карим Бензема
Запасной состав
1 (в)   Мигель Анхель
3 (з)   Филипе Луис
24 (з)   Хосе Мария
10 (п)   Янник Феррейра-Карраско
22 (п)   Николас Гайтан
9 (н)   Фернандо Торрес
21 (н)   Кевин Гамейро
35 (в)   Мохамет Рамос
6 (з)   Хосе Игнасио
15 (з)   Тео Бернар
20 (п)   Марко Асенсио
24 (п)   Даниель Себальос
17 (н)   Лукас Васкес
21 (н)   Борха Майораль
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 12-го тура Примеры: «Атлетико» — «Реал». Начало мадридского дерби запланировано на 22:45 по московскому времени.