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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 12-го тура Примеры: «Атлетико» — «Реал». Начало мадридского дерби запланировано на 22:45 по московскому времени.
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|Примера
|И
|О
|1
|Барселона
|12
|34
|2
|Валенсия
|11
|27
|3
|Реал Мадрид
|11
|23
|4
|Атлетико М
|11
|23
|5
|Севилья
|12
|22
|6
|Вильярреал
|11
|20
|7
|Реал Сосьедад
|12
|18
|8
|Бетис
|11
|17
|9
|Леганес
|12
|17
|10
|Хетафе
|12
|16
|11
|Жирона
|12
|16
|12
|Сельта
|12
|14
|13
|Эспаньол
|11
|13
|14
|Леванте
|11
|12
|15
|Атлетик Б
|11
|11
|16
|Депортиво
|11
|11
|17
|Эйбар
|11
|8
|18
|Алавес
|12
|6
|19
|Лас-Пальмас
|11
|6
|20
|Малага
|11
|4
|И
|Г
|1
|Лионель Месси (Барселона)
|12
|12
|2
|Симоне Дзадза (Валенсия)
|11
|9
|3
|Седрик Бакамбу (Вильярреал)
|10
|8
|4
|Арнальдо Антонио Санабрия (Бетис)
|10
|7
|5
|Кристиан Стуани (Жирона)
|10
|7
|6
|Родриго (Валенсия)
|11
|7
|7
|Родригес Анхель (Хетафе)
|8
|6
|8
|Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад)
|9
|6
|9
|Максимилиано Гомес (Сельта)
|11
|6
|10
|Яго Аспас (Сельта)
|12
|6
|Сегунда
|И
|О
|1
|Уэска
|15
|29
|2
|Луго
|15
|26
|3
|Осасуна
|14
|25
|4
|Нумансия
|14
|25
|5
|Гранада
|14
|23
|6
|Спортинг Хихон
|14
|23
|7
|Вальядолид
|15
|23
|8
|Райо Вальекано
|14
|21
|9
|Тенерифе
|15
|21
|10
|Овьедо
|15
|20
|11
|Кадис
|14
|20
|12
|Реус Депортиу
|14
|19
|13
|Сарагоса
|15
|18
|14
|Барселона II
|14
|16
|15
|Культураль Леонеса
|14
|16
|16
|Альбасете
|14
|16
|17
|Алькоркон
|14
|16
|18
|Химнастик
|14
|15
|19
|Альмерия
|15
|15
|20
|Лорка
|15
|13
|21
|Севилья Атлетико
|14
|10
|22
|Кордова
|14
|10
|Плей-офф - Финал
|И
|О