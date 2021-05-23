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Аталанта Милан

Битва за ЛЧ: «Аталанта» Миранчука принимает «Милан». LIVE

Серия А. 38-й тур. «Аталанта» — «Милан». ОНЛАЙН

В матче 38-го тура итальянской Серии А встречаются сражающиеся за места в Лиге чемпионов «Аталанта» Алексея Миранчука и «Милан». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
38-й тур  |   23 мая 21:45   |  перерыв
Аталанта
0:1
Милан
Стадион «Атлети Адзурри», Бергамо | Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)
Кессье 43' (пен)
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Подробная статистика матча
Основные составы
95 (в)   Пьерлуиджи Голлини
19 (з)   Берат Джимсити
17 (з)   Кристиан Ромеро
2 (з)   Рафаэл Толой
8 (з)   Робин Госенс
3 (з)   Йоаким Мехле
11 (п)   Ремо Фройлер
15 (п)   Мартен де
32 (п)   Маттео Пессина
18 (п)   Руслан Малиновский
91 (н)   Дуван Сапата
99 (в)   Джанлуиджи Доннарумма
2 (з)   Давиде Калабрия
23 (з)   Фикайо Томори
24 (з)   Симон Кьер
19 (з)   Тео Эрнандес
4 (п)   Исмаэль Беннасер
79 (п)   Франк Кессье 43'
10 (п)   Хакан Чалханоглу
56 (п)   Алексис Салемакерс
21 (н)   Браим Диас
17 (н)   Рафаэл Леау
Запасной состав
31 (в)   Франческо Росси
57 (в)   Марко Спортьелло
13 (з)   Маттия Кальдара
6 (з)   Хосе Паломино
40 (з)   Маттео Руджери
4 (з)   Бошко Шутало
72 (п)   Йосип Иличич
59 (п)   Алексей Миранчук
88 (п)   Марио Пашалич
7 (н)   Сэм Ламмерс
9 (н)   Луис Мурьель
90 (в)   Антонио Доннарумма
1 (в)   Чиприан Тэтэрушану
5 (з)   Диогу Далот
20 (з)   Пьер Калюлю
13 (з)   Алессио Романьоли
7 (п)   Самуэль Кастильехо
15 (п)   Йенс Хёуге
33 (п)   Раде Крунич
18 (п)   Суалихо Мейте
8 (п)   Сандро Тонали
27 (н)   Дэниел Мальдини
9 (н)   Марио Манджукич
Удары
0%
По воротам: 2
В створ: 0
Владение мячом
65%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 9
Удары
100%
По воротам: 3
В створ: 1
Владение мячом
35%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 5
Трансляция
С начала С конца
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'45+2
В компенсированное время ничего интересного не произошло.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'43
ГОЛ! Кессье удался отличный удар низом с «точки» под левую штангу! Голлини пытался среагировать и не успел это сделать.
'41
Да, пенальти назначен в ворота «Аталанты», без обращения к VAR даже.
'40
Тео Эрнандеса буквально зажали в «коробочку» Мехле и Джимсити, первый из двоих нарушил правила в подкате.
'38
Чалханоглу слишком сильно навесил, Леау не дотянулся до мяча.
'36
Сошлись Леау и Ромеро в борьбе за мяч, и португалец нарушил правила на этот раз.
'34
Леау завозился с обработкой мяча в штрафной, после чего Ромеро принял на себя его несильный удар.
'32
Малиновский очередной рывок совершил, пройдя по флангу к штрафной и навесив к воротам — защита выбила мяч.
'30
Разыграли этот назначенный почти в центре поля штрафной гости и вариантов для развития атаки не нашли.
'29
Мехле нарушил правила, отбирая мяч у Кессье.
'27
Сапата обыграл соперника на левом фланге и выполнил навес в штрафную — Доннарумма чётко сыграл на выходе, поймав мяч.
'25
«Аталанта» заработала угловой, «Милан» без проблем отбился.
'23
Доннарумма вовремя вышел из ворот и перехватил разрезающую передачу на Сапату.
'21
Малиновский навесил с заработанного Сапатой штрафного, Джимсити выиграл борьбу в воздухе и пробил головой выше перекладины.
'19
Малиновский вырезал передачу в штрафную на Сапату, которая была перехвачена Чалханоглу.
'17
Чалханоглу мощно пробил со средней дистанции, но его удар был заблокирован.
'15
Пытался Малиновский прорваться к штрафной по правому флангу, но мяч у него отобрали.
'13
Малиновский обработал мяч у линии штрафной и нанёс резкий удар — намного выше перекладины получилось.
'11
Эрнандес закрутил мяч со штрафного к воротам — Голлини уверенно сыграл на выходе, опередив Леау.
'9
Малиновский при обработке мяча на чужой половине поля подыграл себе рукой.
'7
Леау выиграл верховую борьбу в штрафной и пробил головой — слабовато вышло, Голлини легко забрал мяч.
'5
Салемакерс принял мяч у угла штрафной и резко пробил намного выше ворот из этой позици.
'3
Тео Эрнандес выиграл борьбу в воздухе на фланге, обработал мяч и сильно навесил за пределы поля.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 38-го тура Серии A: «Аталанта» — «Милан». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.