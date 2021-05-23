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Трансляция
С конца
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'45+2
В компенсированное время ничего интересного не произошло.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'43
'41
Да, пенальти назначен в ворота «Аталанты», без обращения к VAR даже.
'40
Тео Эрнандеса буквально зажали в «коробочку» Мехле и Джимсити, первый из двоих нарушил правила в подкате.
'38
Чалханоглу слишком сильно навесил, Леау не дотянулся до мяча.
'36
Сошлись Леау и Ромеро в борьбе за мяч, и португалец нарушил правила на этот раз.
'34
Леау завозился с обработкой мяча в штрафной, после чего Ромеро принял на себя его несильный удар.
'32
Малиновский очередной рывок совершил, пройдя по флангу к штрафной и навесив к воротам — защита выбила мяч.
'30
Разыграли этот назначенный почти в центре поля штрафной гости и вариантов для развития атаки не нашли.
'29
Мехле нарушил правила, отбирая мяч у Кессье.
'27
Сапата обыграл соперника на левом фланге и выполнил навес в штрафную — Доннарумма чётко сыграл на выходе, поймав мяч.
'25
«Аталанта» заработала угловой, «Милан» без проблем отбился.
'23
Доннарумма вовремя вышел из ворот и перехватил разрезающую передачу на Сапату.
'21
Малиновский навесил с заработанного Сапатой штрафного, Джимсити выиграл борьбу в воздухе и пробил головой выше перекладины.
'19
Малиновский вырезал передачу в штрафную на Сапату, которая была перехвачена Чалханоглу.
'17
Чалханоглу мощно пробил со средней дистанции, но его удар был заблокирован.
'15
Пытался Малиновский прорваться к штрафной по правому флангу, но мяч у него отобрали.
'13
Малиновский обработал мяч у линии штрафной и нанёс резкий удар — намного выше перекладины получилось.
'11
Эрнандес закрутил мяч со штрафного к воротам — Голлини уверенно сыграл на выходе, опередив Леау.
'9
Малиновский при обработке мяча на чужой половине поля подыграл себе рукой.
'7
Леау выиграл верховую борьбу в штрафной и пробил головой — слабовато вышло, Голлини легко забрал мяч.
'5
Салемакерс принял мяч у угла штрафной и резко пробил намного выше ворот из этой позици.
'3
Тео Эрнандес выиграл борьбу в воздухе на фланге, обработал мяч и сильно навесил за пределы поля.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 38-го тура Серии A: «Аталанта» — «Милан». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.