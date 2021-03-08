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Трансляция
С конца
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'75
Миранчук отпасовал у чужой штрафной правее на Мехле, а тот при попытке прострелить в центр сумел заработать угловой.
'73
'72
Иличич навесил со стандартного положения с правого фланга атаки и Джимсити попытался пробить головой, но отправил мяч мимо цели.
'70
'68
Сапата получил передачу на линии чужой штрафной и опасно пробил с выгодной позиции, но мимо створа ворот.
'66
Сапата получил передачу у чужой штрафной, смело пошел в дриблинг, но довольно быстро лишился мяча.
'64
Больше контролируют мчя футболисты «Аталанты» на чужой половине поля, но взломать оборону «Интера» пока никак не получается.
'61
После подачи с правого фланга попытался пробить головой Иличич из пределов чужой штрафной, но отправил мяч мимо цели.
'59
'57
Эриксен исполнил две кряду подачи с угловых в чужую штрафную, но оба раза первым на мяче был один из защитников.
'56
Лаутаро Мартинес исполнил подачу с фланга в чужую штрафную, откуда мяч был вынесен за лицевую линию поля на угловой.
'54
'53
'48
Иличич по центру приблизился к чужой штрафной, попытался пробить, но угодил в ближайшего защитника.
'46
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Пока что голами не удалось отметиться ни одной из команд, хотя ближе к успеху были гости. Пока никак не проявил себя у чужих ворот миланский «Интер».
'45
Одну минуту добавил арбитр к первому тайму.
'43
Перишич исполнил слишком сильную передачу в чужую штрафную на Лукаку и Ромелу не успел на этот пас.
'41
Толои исполнил подачу с фланга в чужую штрафную, откуда мяч был вынесен на угловой. Однако, стандартное положение было разыграно неудачно.
'39
Момент у «Аталанты»! После подачи с углового пробил головой с линии вратарской Сапата, но в прыжке спас свою команду Ханданович!
'37
Госенс исполнил бесхитростную подачу с левого фланга атаки во вратарскую и Ханданович уверенно забрал мяч в руки.
'34
Лукаку зацепился за мяч у чужой штрафной, попытался пробить, но послал мяч слабо и прямо в руки голкиперу.
'32
За счет высокого прессинга на чужой половине поля футболистам «Аталанты» удается создавать существенные проблемы «Интеру» при развитии атак.
'30
Джимсити с нарушением правил остановил Лаутаро в центре поля. Арбитр ограничился устным предупреждением.
'28
Лаутаро Мартинес забрался во вне игры поблизости от чужой штрафной.
'26
Сапата прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и исполнил прострел во вратарскую, где первым на мяче был соперник.
'24
Перишич навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной на Лукаку, но тот в борьбе с защитником нанести завершающий удар не сумел.
'22
Лаутаро Мартинес и Мехле получили повреждения в столкновении друг с другом. Пауза у нас в игре.
'19
Толои исполнил подачу с фланга в чужую штрафную, но там первым на мяче был один из защитников «Интера».
'17
Сапата попытался обострить игру передачей к чужой штрафной, но никто из партнеров не успел на этот пас.
'15
Больше контролируют мяч футболисты «аталанты» на стартовых минутах нашего матча, но пока без создания опасных моментов.
'13
Конте получил желтую карточку на бровке поля за лишние споры с арбитром.
'11
Пессина активно сыграл в прессинге против соперника у чужой штрафной, но в итоге заработал лишь удар от ворот для команды хозяев.
'9
Госенс получил пас на левом краю чужой штрафной, прострелил низом во вратарскую, но там первым на мяче был соперник.
'7
Брозович навесил с углового с правого фланга на дальнюю штангу, откуда пробил головой Шкриньяр, но на пути у мяча оказался один из защитников.
'5
Длительное время контролируют мяч футболисты «Аталанты» на чужой половине поля, но пока без создания опасных моментов.
'3
Длинная передача была исполнена на Сапату к штрафной «Интера», но Шкриньяр сумел его опередить, выбив мяч за боковую линию поля.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура Серии A: «Интер» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.