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Закрепиться в топ-3: «Ювентус» против «Специи». LIVE

Серия А. 25-й тур. «Ювентус» — «Специя». ОНЛАЙН

Туринский «Ювентус» принимает «Специю» в матче 25-го тура итальянской Серии А. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
25-й тур  |   02 марта 22:45   |  2 тайм
Ювентус
1:0
Специя
Стадион «Альянц - Ювентус», Турин | Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия)
Фработта 10'
Мората 62'
Кьеза 71'
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Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Войцех Щенсны
38 (з)   Джанлука Фработта 61' 10'
12 (з)   Алекс Сандро
28 (з)   Мерих Демирал
13 (з)    Данило
14 (п)   Уэстон Маккенни 61'
25 (п)   Адриен Рабьо
30 (п)   Родриго Бентанкур
44 (п)   Деян Кулушевски
22 (н)   Федерико Кьеза 71'
7 (н)   Криштиану Роналду
94 (в)   Иван Проведель
69 (з)   Лука Виньяли
28 (з)   Мартин Эрлич
19 (з)   Клаудио Терци
5 (з)   Риккардо Маркицца
25 (п)   Джулио Маджоре
88 (п)   Лео Сена
24 (п)   Науэль Эстевес
17 (н)   Диего Фариас
18 (н)   Мбала Н'Зола
11 (н)   Эммануэль Гьяси
Запасной состав
77 (в)   Джанлуиджи Буффон
31 (в)   Карло Пинсольо
36 (з)   Алессандро ди
37 (з)   Раду Дрэгушин
4 (з)   Маттейс де
51 (п)   Дауда Петерс
8 (п)   Аарон Рэмси
9 (н)   Альваро Мората 61' 62'
33 (н)   Федерико Бернардески 61'
58 (н)   Марле Аке
41 (н)   Николо Фаджоли
1 (в)   Йерун Зут
20 (з)   Симоне Бастони
22 (з)   Юлиан Хабот
21 (з)   Сальвадор Феррер
34 (з)   Ардиан Исмайли
10 (п)   Люсьен Агум
4 (п)   Дженнаро Акампора
80 (п)   Кевин Агудело
8 (п)   Маттео Риччи
9 (н)   Андрей Галабинов
91 (н)   Роберто Пикколи
31 (н)   Даньеле Верде
Трансляция
С начала С конца
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'69
Эрлич решился на удар по воротам с дальней дистанции, но отправил мяч далеко от цели.
'67
Виньяли подключился к атаке своей команды по правому флангу, попытался низом прострелить в центр, но вышло на соперника.
'65
Долго принимал решение арбитр по поводу правильности гола и в итоге взятие ворот засчитал.
'63
Гол! 1:0! После длинной передачи из глубины поля Бернардески навесил с левого фланга от лицевой линии во вратарскую, где Мората сыграл на опережение и ударом в касание отправил мяч в цель.
'61
Бернардески должен будет освежить игру на левом фланге, выйдя вместо Фработты.
'61
Мората вышел на поле вместо Маккенни с целью усилить атаку своей команды.
'58
Куллушевски опасно прострелил с левого фланга атаки в чужую штрафную на Роналду, но в выгодной позиции Криштиану не сумел достаточно сориентироваться для удара.
'56
С большим перевесом «Ювентуса» проходит у нас игра на старте второго тайма. Мяч почти все время находится на гостевой половине поля.
'54
Кулушевски получил пас от Роналду в чужой штрафной, но перестарался в борьбе с защитником и нарушил правила в атаке.
'50
Алекс Сандро отпасовал со стандартного положения на Кулушевски и тот забросил мяч в чужую штрафную, где Роналду забрался во вне игры.
'48
Маккенни сумел опередить голкипера соперников на левом краю чужой штрафной и прострелил во вратарскую, где Кьезу сумел опередить защитник.
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. С преимуществом «Ювентуса» развивалась у нас игра, но несколько хороших возможностей хозяева реализовать не сумели.
'44
Кулушевски прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и прострелил низом во вратарскую, где первым на мяче был соперник.
'42
Штанга! Роналду на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и на исполнение пробил, но угодил в дальнюю штангу!
'40
Фработта получил повреждение в столкновении с Гьяса. Небольшая пауза была у нас в игре.
'38
Кулушевски пяткой отпасовал на Кьезу в центральной зоне у чужой штрафной и тот попытался пробить, но угодил в защитника.
'36
После подачи углового головой попытался пробить Демирал, но отправил мяч выше створа ворот.
'34
Криштиану Роналду попытался исполнить заброс с фланга в чужую штрафную, но мяч был вынесен защитником за лицевую линию поля на угловой.
'32
А теперь уже после подачи с углового от Маркицца никакой опасности у чужих ворот создано не было.
'30
Маркицца получил отличную возможность для удара с левого края чужой штрафной и мяч после рикошета от головы Демираля пролетел рядом со штангой!
'28
Длительное время контролируют мяч футболисты «Специи» сейчас. Неплохо выглядят гости.
'26
Гьяси сфолил против Кьезы на левом фланге атаки «Ювентуса». Однако, Алекс Сандро исполнил невразумительную подачу за лицевую линию поля.
'24
Спокойно развивается у нас сейчас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'22
Кьеза исполнил подачу с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, где никто из партнеров не откликнулся на этот пас.
'20
Гьяси попытался пройти вперед по правому флангу атаки, но надежно сыграл против него в отборе Фработта.
'18
Фработта подключился к атаке своей команды по левому флангу, исполнил подачу в чужую штрафную, где первым на мяче был соперник.
'16
Данило не по правилам сыграл в единоборстве поблизости от центра поля. Справедливый фол с его стороны зафиксировал арбитр.
'14
Кьеза приблизился к чужой штрафной по правому флангу, попытался пробить в направлении дальнего угла ворот, но вышло неточно.
'12
Кулушевски получил пас на правом фланге атаки у чужой штрафной, попытался финтить, но в итоге сам же выпустил мяч за лицевую линию поля.
'10
Фработта получил желтую карточку за грубую игру против Виньяли на чужой половине поля.
'9
Кьеза отправил мяч в сетку ворот после реализованного выхода один на один, но арбитр зафиксировал офсайд.
'7
Маркицца получил передачу на левом краю чужой штрафной и опасно пробил, но попал в сетку с внешней стороны.
'5
Спокойное начало выходит в нашем матче. Пока что обе команды никак себя не показали в плане атакующей игры.
'3
Маркицца прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и при попытке прострелить в центр угодил в Демираля, а мяч ушел на угловой. Подача со стандартного положения к опасности не привела.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Серии A: «Ювентус» — «Специя». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.