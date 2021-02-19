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Фиорентина Специя

Не дождались Кокорина: «Фиорентина» разгромила «Специю»

«Фиорентина» разгромила «Специю», Кокорин остался на скамейке запасных

В матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу «Фиорентина» разгромила «Специю». Российский нападающий Александр Кокорин провел весь матч на скамейке запасных. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
23-й тур  |   19 февраля 20:30   |  закончен
Фиорентина
3:0
Специя
Стадион «Артемио Франки», Флоренция | Главный судья: Джанпаоло Кальварезе (Терамо, Италия)
Амрабат 18'
Влахович 48'
Кастровилли 64'
Эйссерик 75'
Валеро 77'
Эйссерик 82'
Куарта 90+2'
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Подробная статистика матча
Основные составы
69 (в)   Бартломей Дронговский
2 (з)   Лукас Куарта 90'
20 (з)   Херман Песселья
3 (з)   Кристиано Бираги 85'
23 (з)   Лоренцо Венути
4 (з)   Никола Миленкович
5 (п)   Джакомо Бонавентура
78 (п)   Эрик Пульгар
34 (п)   Софьян Амрабат 18'
9 (н)   Душан Влахович 48'
11 (н)   Кристиан Куаме
94 (в)   Иван Проведель
34 (з)   Ардиан Исмайли
69 (з)   Лука Виньяли 85'
5 (з)   Риккардо Маркицца 11'
22 (з)   Юлиан Хабот
25 (п)   Джулио Маджоре
8 (п)   Маттео Риччи
24 (п)   Науэль Эстевес
23 (п)   Риккардо Сапонара
80 (п)   Кевин Агудело
11 (н)   Эммануэль Гьяси
Запасной состав
21 (в)   Антонио Росати
1 (в)   Пьетро Терраччиано
22 (з)   Мартин Касерес 85'
98 (з)   Игор дос
25 (з)   Кевин Малку
15 (з)   Максимильяно Оливера
10 (п)   Гаэтано Кастровилли 64'
92 (п)   Валентин Эйссерик 75' 82'
6 (п)   Борха Валеро 77'
28 (п)   Тофоль Монтьель
77 (н)   Хосе Кальехон
91 (н)   Александр Кокорин
1 (в)   Йерун Зут
3 (з)   Хуан Рамос 11'
13 (з)   Элио Капрадосси
39 (з)   Кристиан Делл'Орко
21 (з)   Сальвадор Феррер
88 (п)   Лео Сена
10 (п)   Люсьен Агум
4 (п)   Дженнаро Акампора
26 (п)   Томмазо Побега
9 (н)   Андрей Галабинов
31 (н)   Даньеле Верде
91 (н)   Роберто Пикколи 85'
Трансляция
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'90+6
Матч окончен! «Фиорентина» на своём поле разгромила «Специю» — 3:0. В первом тайме на поле шла вязкая борьба, но после перерыва «фиалкам» удалось отправить три безответных мяча в ворота соперника. У хозяев отличились Влахович, Кастровилли и Эйссерик. Увы, Александр Кокорин провёл всю игру на скамейке запасных. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!
'90+4
«Фиорентина» спокойно держит мяч в центре поля. Всё идёт к разгромной победе хозяев.
'90+2
Куарта врезал голкиперу по ногам, пытаясь отобрать мяч, и получил карточку.
'90
Пять минут компенсировал арбитр ко второму тайму.
'87
Чезаре Пранделли использовал все замены. Увы, Александра Кокорина сегодня на поле не увидим.
'86
Игор и Касерес вышли вместо Венути и Бираги.
'86
И двойная замена у «Фиорентины».
'85
Пикколи вышел вместо Виньяли.
'83
ГОЛ! Хозяева накрыли соперника прессингом и отобрали мяч! Влахович ворвался в штрафную и сделал передачу на Эйссерика, который поразил пустые ворота.
'81
Драговский получил повреждение, столкнувшись с соперником. Оказали помощь голкиперу — всё в порядке.
'79
«Фиалки» отбились после очередной подачи с углового.
'77
Борха Валеро в подкате сбил соперника и получил карточку.
'76
Кастровилли разогнал атаку и сделал передачу в штрафную, Влахович принял мяч и пробил низом — Проведель ногой парировал!
'75
Эйссерик проиграл позицию и прихватил рвавшегося в атаку Лео. Жёлтая карточка.
'74
Рамос с фланга вырезал подачу на дальнюю штангу, Галабинов пошёл в борьбу и сфолил в атаке.
'72
По владению мячом преимущество у «Специи» — 58% на 42%. А по ударам в створ преимущество у «фиалок» — 3:2.
'70
Рамос подключился к атаке по флангу и выполнил подачу, но мяч перелетел через штрафную.
'68
Гости совершили перехват, Эстевес дошёл до штрафной и прострелил, но не дошёл мяч до Галабинова.
'66
«Фиалки», забив второй мяч, сосредоточили внимание на обороне. Будут искать счастье в контратаках.
'64
ГОЛ! Бираги забежал по левому флангу и прострелил в штрафную! Эйссерику помешали пробить с десяти метров, но Кастровилли подобрал отскок и добил мяч в сетку!
'63
Лео Сена и Галабинов вышли вместо Агудело и Маджоре.
'63
Двойная замена у «Специи».
'62
Эйссерик рвался к мячу и столкнулся с голкипером. Нужна помощь игроку «Специи».
'60
Борха Валеро заменил Амрабата в составе «Фиорентины».
'59
Влахович открылся, получил пас в штрафной, но с острого угла не попал по воротам.
'57
«Специя» держит мяч на чужой половине поля, но не удаётся подобраться к штрафной «фиалок».
'55
Гости совершили перехват, Риччи с дальней дистанции пробил по воротам — Драговский всё контролировал.
'53
Геяси с правого края вошёл в штрафную и прострелил во вратарскую — Драговский спокойно забрал мяч.
'51
VAR подтвердил, что гол был забит по правилам — мяч не ушёл за лицевую.
'49
ГОЛ! Заброс в штрафную «Специи», Кастровилли у лицевой опередил голкипера и сделал скидку во вратарскую, а Влахович поразил пустые ворота!
'48
Бираги ускорился по флангу и вырезал подачу в штрафную, но не дошёл мяч до Влаховича.
'46
Стартовал второй тайм!
'46
Замена в перерыве произошла у «Фиорентины». Эйссерик вышел вместо Куаме.
'45+7
Перерыв! Ничья 0:0 после первого тайма. Пассивно действовали обе команды и ничего опасного не создали. Ждём на поле Александра Кокорина — может с его выходом игра пойдёт повеселее.
'45+5
Кастровилли с левого края дошёл до лицевой и мягко навесил в штрафную, Бираги сложился и с лёта пробил выше перекладины!
'45+3
«Специя» катает мяч в центре поля, но нет продвижения вперёд. «Фиалки» компактно обороняются.
'45+1
Кастровилли заменил травмированного Бонавентуру.
'45
Шесть минут компенсировал арбитр к первому тайму. Очень много остановок было.
'42
Бонавентура присел на газон — нужна помощь медиков. Пауза в игре.
'40
«Фиалки» накрыли соперника прессингом в центре поля, но не смогли разогнать атаку, потеряв мяч.
'38
Агудело получил повреждение в жёстком стыке в центре поля. Много борьбы на поле.
'36
Амрабат сделал заброс к чужой штрафной, но Куаме не сумел зацепиться за мяч.
'34
Камера сейчас выхватила скучающего на трибуне Франка Рибери.
'32
Риччи навесил с углового — возникла суматоха в штрафной, мяч отскочил к Сапонаре, который пробил намного выше перекладины!
'30
Гости в контратаке убежали три в четыре! Геяси ворвался в штрафную, прострелил низом и заработал угловой.
'28
По-прежнему много борьбы в центре поля. Есть проблемы с креативом у обеих команд.
'26
Куаме поборолся в штрафной и выкатил мяч на линию штрафной, но гости накрыли удар Бонавентуры! Отбилась «Специя».
'24
Бираги сделал длинную передачу вперёд, Куаме поторопился и оказался в офсайде. Пока ничего не получается в атаке у «Фиорентины».
'22
По владению мячом преимущество у «Специи» — 62% на 38%. И по ударам впереди гости — 3:0 (в створ — 2:0).
'20
Угловой для «Специи». Прошла подача в штрафную, Сапонара выиграл борьбу и пробил головой в руки голкиперу.
'18
Амрабат в центре поля грубо подкатился под Маджоре и получил карточку.
'17
Хозяева заработали стандарт на фланге. Прошла подача в штрафную, но арбитр усмотрел фол в атаке.
'15
Борьба в штрафной хозяев, Геяси столкнулся с защитником и рухнул на газон — арбитр показал, что нужно подниматься.
'13
Гости провели быструю атаку по центру, Агуделло пробил с дальней дистанции — мяч улетел в сторону.
'11
Хуан Рамос заменил Маркиццу.
'10
Маркиццу унесли с поля на носилках. Будет вынужденная замена у гостей.
'7
Маркицца в верховой борьбе за мяч столкнулся с Куаме. Защитник «Специи» лежит на газоне и не может подняться, нужна помощь медиков.
'5
Гости ответили атакой по правому флангу. Виньяли развернулся на фланге и прострелил в штрафную, Агудело в падении пробил рядом со штангой!
'3
«Фиалки» организовали атаку по центру. Влахович сделал передачу вперёд, но не дошёл мяч до Куаме.
'1
Матч начался! Футболисты «Специи» разыграли мяч с центра поля.
'0
Александр Кокорин — в запасе «Фиорентины» на матч со «Специей».
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура Серии A: «Фиорентина» — «Специя». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.