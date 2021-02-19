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Трансляция
С конца
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'90+6
Матч окончен! «Фиорентина» на своём поле разгромила «Специю» — 3:0. В первом тайме на поле шла вязкая борьба, но после перерыва «фиалкам» удалось отправить три безответных мяча в ворота соперника. У хозяев отличились Влахович, Кастровилли и Эйссерик. Увы, Александр Кокорин провёл всю игру на скамейке запасных. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!
'90+4
«Фиорентина» спокойно держит мяч в центре поля. Всё идёт к разгромной победе хозяев.
'90+2
'90
Пять минут компенсировал арбитр ко второму тайму.
'87
Чезаре Пранделли использовал все замены. Увы, Александра Кокорина сегодня на поле не увидим.
'86
'86
'85
'83
'81
Драговский получил повреждение, столкнувшись с соперником. Оказали помощь голкиперу — всё в порядке.
'79
«Фиалки» отбились после очередной подачи с углового.
'77
'76
Кастровилли разогнал атаку и сделал передачу в штрафную, Влахович принял мяч и пробил низом — Проведель ногой парировал!
'75
'74
Рамос с фланга вырезал подачу на дальнюю штангу, Галабинов пошёл в борьбу и сфолил в атаке.
'72
По владению мячом преимущество у «Специи» — 58% на 42%. А по ударам в створ преимущество у «фиалок» — 3:2.
'70
Рамос подключился к атаке по флангу и выполнил подачу, но мяч перелетел через штрафную.
'68
Гости совершили перехват, Эстевес дошёл до штрафной и прострелил, но не дошёл мяч до Галабинова.
'66
«Фиалки», забив второй мяч, сосредоточили внимание на обороне. Будут искать счастье в контратаках.
'64
'63
'63
'62
Эйссерик рвался к мячу и столкнулся с голкипером. Нужна помощь игроку «Специи».
'60
'59
Влахович открылся, получил пас в штрафной, но с острого угла не попал по воротам.
'57
«Специя» держит мяч на чужой половине поля, но не удаётся подобраться к штрафной «фиалок».
'55
Гости совершили перехват, Риччи с дальней дистанции пробил по воротам — Драговский всё контролировал.
'53
Геяси с правого края вошёл в штрафную и прострелил во вратарскую — Драговский спокойно забрал мяч.
'51
VAR подтвердил, что гол был забит по правилам — мяч не ушёл за лицевую.
'49
'48
Бираги ускорился по флангу и вырезал подачу в штрафную, но не дошёл мяч до Влаховича.
'46
Стартовал второй тайм!
'46
'45+7
Перерыв! Ничья 0:0 после первого тайма. Пассивно действовали обе команды и ничего опасного не создали. Ждём на поле Александра Кокорина — может с его выходом игра пойдёт повеселее.
'45+5
Кастровилли с левого края дошёл до лицевой и мягко навесил в штрафную, Бираги сложился и с лёта пробил выше перекладины!
'45+3
«Специя» катает мяч в центре поля, но нет продвижения вперёд. «Фиалки» компактно обороняются.
'45+1
'45
Шесть минут компенсировал арбитр к первому тайму. Очень много остановок было.
'42
Бонавентура присел на газон — нужна помощь медиков. Пауза в игре.
'40
«Фиалки» накрыли соперника прессингом в центре поля, но не смогли разогнать атаку, потеряв мяч.
'38
Агудело получил повреждение в жёстком стыке в центре поля. Много борьбы на поле.
'36
Амрабат сделал заброс к чужой штрафной, но Куаме не сумел зацепиться за мяч.
'34
Камера сейчас выхватила скучающего на трибуне Франка Рибери.
'32
Риччи навесил с углового — возникла суматоха в штрафной, мяч отскочил к Сапонаре, который пробил намного выше перекладины!
'30
Гости в контратаке убежали три в четыре! Геяси ворвался в штрафную, прострелил низом и заработал угловой.
'28
По-прежнему много борьбы в центре поля. Есть проблемы с креативом у обеих команд.
'26
Куаме поборолся в штрафной и выкатил мяч на линию штрафной, но гости накрыли удар Бонавентуры! Отбилась «Специя».
'24
Бираги сделал длинную передачу вперёд, Куаме поторопился и оказался в офсайде. Пока ничего не получается в атаке у «Фиорентины».
'22
По владению мячом преимущество у «Специи» — 62% на 38%. И по ударам впереди гости — 3:0 (в створ — 2:0).
'20
Угловой для «Специи». Прошла подача в штрафную, Сапонара выиграл борьбу и пробил головой в руки голкиперу.
'18
'17
Хозяева заработали стандарт на фланге. Прошла подача в штрафную, но арбитр усмотрел фол в атаке.
'15
Борьба в штрафной хозяев, Геяси столкнулся с защитником и рухнул на газон — арбитр показал, что нужно подниматься.
'13
Гости провели быструю атаку по центру, Агуделло пробил с дальней дистанции — мяч улетел в сторону.
'11
'10
Маркиццу унесли с поля на носилках. Будет вынужденная замена у гостей.
'7
Маркицца в верховой борьбе за мяч столкнулся с Куаме. Защитник «Специи» лежит на газоне и не может подняться, нужна помощь медиков.
'5
Гости ответили атакой по правому флангу. Виньяли развернулся на фланге и прострелил в штрафную, Агудело в падении пробил рядом со штангой!
'3
«Фиалки» организовали атаку по центру. Влахович сделал передачу вперёд, но не дошёл мяч до Куаме.
'1
Матч начался! Футболисты «Специи» разыграли мяч с центра поля.
'0
Александр Кокорин — в запасе «Фиорентины» на матч со «Специей».
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура Серии A: «Фиорентина» — «Специя». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.