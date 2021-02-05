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Фиорентина Интер М

Дебют Кокорина: «Фиорентина» принимает «Интер»

Футбол. Серия А. 21-й тур. «Фиорентина» — «Интер». ОНЛАЙН

В матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу «Фиорентина» принимает «Интер». В заявку «фиалок» включен только перебравшийся в флорентийскую команду Александр Кокорин. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
21-й тур  |   05 февраля 22:45   |  Матч не начался
Фиорентина
0:0
Интер М
Стадион «Артемио Франки», Флоренция | Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия)
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22:20

Матч начнется в 22.45 мск.

22:15

В матче 21-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» принимает «Интер». В заявку хозяев поля включен перешедший из московского «Спартака» Александр Кокорин. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.