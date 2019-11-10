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Трансляция
С конца
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'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. С обоюдными шансами прошла у нас игра в первой половине встречи и пока обеим командам реализовать свои моменты не удалось. Тем интереснее игра ожидается уже после перерыва.
'45+1
'45
Тео Эрнандес нанес удар с левого фланга атаки с линии чужой штрафной в ближний угол ворот, но спас свою команду Щенсны.
'43
Роналду вышел на ударную позицию у чужой штрафной, попытался пробить, но надежно в рамке ворот сыграл Доннарумма.
'41
'39
Бентанкур не по правилам сыграл в отборе против устремившегося в прорыв по левому флангу атаки Тео Эрнандеса. Быстро разыграли стандартное положение хозяева.
'37
Пёнтек не по правилам сыграл против соперника поблизости от центра поля. Справедливый фол зафиксировал арбитр, но пока обошелся без желтой карточки.
'35
Длительное время контролируют мяч футболисты «Ювентуса» на чужой половине поля, но взломать оборону «Милана» пока не удается.
'33
Тео Эрнандес зацепился за мяч на левом фланге атаки и попытался пробить из-за пределов штрафной, но отправил мяч заметно выше цели.
'31
Момент у «Ювентуса»! Бернардески сместился с правого фланга атаки в центр у чужой штрафной, на исполнение пробил, но мяч пролетел рядом с девяткой ворот Доннаруммы.
'29
Криштиану Роналду забрался во вне игры у чужой штрафной во время быстрой атаки «Ювентуса».
'27
Пьянич получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной, попытался пробить, но отправил мяч намного выше цели.
'25
Момент у «Милана»! Пёнтек пробил головой из центра чужой штрафной под перекладину ворот, но Щенсны в красивом прыжке выручил свою команду!
'23
Бернардески не по правилам сыграл в отборе против Крунича поблизости от центра поля. Справедливый фол зафиксировал арбитр, но обошлось без желтой карточки.
'21
Чалханоглу попытался убежать в прорыв по левому флангу атаки, но надежно сыграл против него в отборе Куадрадо, заработав к тому же аут для своей команды.
'19
Бонуччи подключился к атаке своей команды по центру, попытался отдать передачу в чужую штрафную на обострение, но Гонсало Игуаин немного не успел на этот пас.
'17
Момент у «Милана»!, После подачи с правого фланга атаки в центр штрафной «Ювентуса» пробил головой Пёнтек, но отправил мяч мимо створа ворот.
'15
Момент у «Ювентуса»! Роналду отпасовал низом с правого фланга атаки в чужую штрафную, где Игуаин нанес удар с угла вратарской, но попал прямо в Доннарумму.
'13
Бернардески попытался убежать в прорыв по левому флангу атаки, но надежно сыграл против него в отборе Конти.
'11
Алекс Сандро отдал слишком сильную и неточную передачу вперед по левому флангу атаки на Матюиди. В результате Блез лишь проводил мяч за боковую линию поля.
'9
Куадрадо отпасовал вперед по правому флангу атаки на Бернардески, а Федерико забрался во вне игры.
'7
Бернардески получил передачу на правом краю чужой штрафной и попробовал прострелить в центр, но там против Криштиану Роналду на опережение сыграл защитник.
'5
Опасная передача была исполнена к штрафной «Ювентуса» на Пёнтека, но вовремя вышел из ворот Щенсны, сумев опасность ликвидировать.
'3
Куадрадо отпасовал вперед по правому флангу атаки на Игуаина, а тот в борьбе с Романьоли заработал угловой. Однако, подача с угла поля от Пьянича опасной не получилась.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура Серии A: «Ювентус» — «Милан». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.