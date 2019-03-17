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Сан-Хосе ШарксНэшвилл Предаторз
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Локомотив-Кубань УНИКС
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Нью-Орлеан ПеликансФиникс Санз
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02:00
Вашингтон УизардсМемфис Гриззлиз
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закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсПортленд Трэйл Блэйзерс
108:103
закончен
03:30
Оклахома-Сити ТандерГолден Стэйт Уорриорз
88:110
закончен
03:30
Даллас МавериксКливленд Кавальерс
121:116
закончен
04:00
Юта ДжазБруклин Нетс
114:98
закончен
04:00
Денвер НаггетсИндиана Пэйсерс
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Лос-Анджелес КлипперсБруклин Нетс
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04:00
Хьюстон РокетсМиннесота Тимбервулвз
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Хэмилтон ("Мерседес")
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3
Ферстаппен ("Ред Булл")
+22,520
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1
Йохауг (Норвегия)
25:23,9
закончен
16:15
Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира
1
Большунов (Россия)
33.18,6
закончен
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15:15
Женщины. Масс-старт 12,5 км
1
Вирер (Италия)
37:26,4
закончен
18:00
Мужчины. Масс-старт 15 км
1
Виндиш (Италия)
40:54,1
закончен
Украина / Премьер-лига
18:00
Арсенал КВорскла
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевАвтомобилист
не начался
19:30
АвангардБарыс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингАризона Койотс
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксВанкувер Кэнакс
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзВиннипег Джетс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсЮта Джаз
не начался
02:00
Кливленд КавальерсДетройт Пистонс
не начался
02:30
Торонто РэпторсНью-Йорк Никс
не начался
02:30
Бостон СелтиксДенвер Наггетс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМайами Хит
не начался
03:30
Даллас МавериксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Финикс СанзЧикаго Буллз
не начался
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсИндиана Пэйсерс
не начался
Милан Интер М

Главное дерби Италии: «Милан» сразу пропустил от «Интера». LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата Италии «Милан» — «Интер»

«Милан» и «Интер» встречаются в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
28-й тур  |   17 марта 22:30   |  1 тайм
Милан
0:1
Интер М
Стадион «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)», Милан | Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия)
Весино Фалеро 3'
Брозович 14'
Подробная статистика матча
Основные составы
99 (в)   Джанлуиджи Доннарумма
68 (з)   Рикардо Родригес
22 (з)   Матео Мусаккио
2 (з)   Давиде Калабрия
13 (з)   Алессио Романьоли
79 (п)   Франк Кессье
14 (п)   Тьемуэ Бакайоко
39 (п)   Лукас Пакета
10 (п)   Хакан Чалханоглу
19 (н)   Кшиштоф Пёнтек
8 (н)    Сусо
1 (в)   Самир Ханданович
37 (з)   Милан Шкриньяр
33 (з)   Данило Д'Амброзио
6 (з)   Стефан де
18 (п)   Квадво Асамоа
8 (п)   Матиас Весино 3'
77 (п)   Марсело Брозович 14'
5 (п)   Роберто Гальярдини
44 (п)   Иван Перишич
16 (н)   Маттео Политано
10 (н)   Лаутаро Мартинес
Запасной состав
25 (в)   Пепе Рейна
90 (в)   Антонио Доннарумма
12 (з)   Андреа Конти
20 (з)   Иньяцио Абате
33 (з)   Маттиа Кальдара
17 (з)   Кристиан Сапата
93 (п)   Диего Лашальт
7 (п)   Самуэль Кастильехо
21 (п)   Лукас Билья
16 (п)   Андреа Бертолаччи
63 (н)   Патрик Кутроне
11 (н)   Фабио Борини
27 (в)   Даниэле Паделли
21 (з)    Седрик
13 (з)   Андреа Раноккия
29 (з)    Далберт
87 (п)   Антонио Кандрева
20 (п)   Борха Валеро
11 (н)   Бальде Кейта
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'14
Брозович получил желтую карточку за грубый подкат в ноги Чалханоглу.
'13
Перишич прорвался по центру в чужую штрафную и попытался пробить, но отправил мяч в ближайшего соперника.
'11
Гальярдини получил повреждение в жестком столкновении. Пауза у нас в игре.
'9
Пакета нанес удар по воротам из-за пределов штрафной, но надежно в рамке ворот сыграл Ханданович.
'7
Сусо после розыгрыша углового получил пас на левом фланге атаки, но исполнил затем слишком сильную и неточную подачу в центр.
'5
«Милан» пытается позиционно атаковать после пропущенного гола, но пока без видимого результата.
'3
Гол! 0:1! Калабрия навесил с правого фланга атаки на дальнюю штангу, где Мартинес сбросил мяч во вратарскую, где Весино ударом в касание замкнул этот пас.
'1
Матч начался!
'0
Посмотреть трансляцию матча: «Милан» — «Интер» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 28-го тура Серии А: «Милан» — «Интер». Начало миланского дерби запланировано на 22:30 по московскому времени.