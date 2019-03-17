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Трансляция
С конца
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'14
'13
Перишич прорвался по центру в чужую штрафную и попытался пробить, но отправил мяч в ближайшего соперника.
'11
Гальярдини получил повреждение в жестком столкновении. Пауза у нас в игре.
'9
Пакета нанес удар по воротам из-за пределов штрафной, но надежно в рамке ворот сыграл Ханданович.
'7
Сусо после розыгрыша углового получил пас на левом фланге атаки, но исполнил затем слишком сильную и неточную подачу в центр.
'5
«Милан» пытается позиционно атаковать после пропущенного гола, но пока без видимого результата.
'3
'1
Матч начался!
'0
Посмотреть трансляцию матча: «Милан» — «Интер» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 28-го тура Серии А: «Милан» — «Интер». Начало миланского дерби запланировано на 22:30 по московскому времени.