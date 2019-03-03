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Трансляция
С конца
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'69
Сумасшедшее давление на туринские ворота! Щенсны парировал удар в ближний угол створа! Далее ещё один выстрел из-за штрафной — мяч от головы Бонуччи улетел за лицевую линию.
'68
Щенсны кулаками мяч выбил от ворот после подачи Инсинье от углового флажка.
'67
Опасный прострел во вратарскую «Юве» ликвидировал Сандро — угловой! Давят неаполитанцы!
'66
Кьеллини лишь в последний момент перехватил обостряющий пас в штрафную в расчёте на Мертенса!
'65
Аллан из-за штрафной без помех пробивал — промах!
'64
Руис на замахе сразу двух соперников убрал с пути, но уже удар из пределов штрафной был заблокирован!
'63
«Наполи» получает нужные эмоции и продолжает атаковать.
'62
'62
'61
'60
Аллан слишком сильную передачу сделал вдоль правого края штрафной гостей. Кальехон даже в подкате не успел мяч оставить в поле.
'58
Инсинье нерасчётливый пас выполнил на Кальехона. Лоренцо мяч пусть и догнал, но уже из положения вне игры.
'56
Кальехон, находясь уже в чужой штрафной, от лицевой линии мягко забросил мяч во вратарскую, но Щенсны там оказался первым на мяче.
'54
'53
Хороший заброс Бонуччи задумал к штрафной «Наполи», но Бернардески за мяч не смог зацепиться.
'52
«Ювентус» контролирует спокойно мяч, делая это пока без продвижения к воротам хозяев.
'50
Канселу на дальнюю штангу простреливал, но Манджукич туда никак не успевал.
'49
Роналду по левому краю пробежался с мячом, сразу два соперника его преследовали и в итоге остановили.
'47
'47
'46
Второй тайм встречи начался!
'46
'46
'45+3
Судейский свисток отправляет команды на перерыв! «Ювентус» за первый тайм смог два безответных мяча отправить в ворота «Наполи». Сначала Пьянич реализовал штрафной удар, а чуть позже Джан головой направил мяч в цель. Надо отметить, что два туринских гола случились, когда неаполитанцы остались вдесятером — Мерет был удалён за нарушение правил на Роналду, которое потянуло на фол последней надежды.
'45+2
Бернардески страдает после стыка с Кулибали. Наступили Федерико болезненно на ногу.
'45+1
Две минуты добавлено к первому тайму.
'45
Манджукич позволил себе лишнее при отборе мяча — фол в атаке.
'43
Не получилось у гостей извлечь пользы из позиционной атаки — потеря мяча после серии передач в касание.
'41
Не прошла проникающая передача Кальехона через центр в штрафную гостей.
'39
'39
'38
Гостевой корнер. Бернардески от угла поля покатил к линии штрафной, Пьянич в касание зарядил — Оспина перевёл мяч через перекладину.
'37
Инсинье взялся исполнить дальний штрафной удар, мяч в створ полетел, но никаких проблем у Щенсны не возникло.
'35
Зелиньски после заброса в чужую штрафную первым касанием технично мяч обработал, но вот удар с правой ноги из-под защитника вышел намного выше туринской цели.
'34
'34
Не получился удар у Роналду в касание — мяч свалился с ноги.
'34
Щенсны размялся после несильного удара Инсинье.
'33
Сандро во вратарской прервал передачу Малку с правого фланга.
'33
Розыгрыш стандарта от угла поля перешёл к позиционной атаке хозяев.
'32
Опаснейший контрвыпад хозяев завершился прострелом Руиса — угловой.
'30
Были близки неаполитанцы к ответному голу! Зелиньски ворвался в штрафную и с левой ноги ударил низом в направлении дальнего угла ворот — штанга!
'28
'28
Роналду у мяча при штрафном ударе в 21-м метре до ворот!
'28
'27
'27
'25
'24
Инсинье протащил мяч к чужой штрафной, дальше продвинуться не дали, но Зелиньски поддержал эту атаку и зарядил по воротам — мяч от ноги Кьеллини покинул поле.
'22
Роналду из положения вне игры пробил выше ворот.
'20
Серия финтов от Роналду на правом фланге, далее прострел, который блокировал соперник.
'18
«Ювентус» пробует теперь в позиционном нападении, что-то изобрести.
'16
Неаполитанцы сейчас больше владеют мячом. Максимович при дальнем штрафном ударе подключился в атаку, но не выдержал линию защиты и забрался в офсайд.
'14
Кальехон слишком высоко поднял мяч над штрафной — стандарт хозяев ни к чему не привёл.
'13
Малку добыл для «Наполи» угловой удар.
'12
Бонуччи не смог выбить мяч из своей штрафной после прострела с левого фланга, Зелиньски сразу же пробил в касание — рядом с дальним углом ворот!
'11
С другого фланга подачу от угла поля выполнил уже Бернардески, мяч полетал по штрафной «Наполи, всё закончилось фолом Джана на вратаре.
'10
Пьянич на дальнюю штангу навесил, Мерет вышел из ворот и смахнул мяч ещё на один корнер.
'9
Матюиди заработал угловой для туринцев после прорыва по левому краю.
'7
Кальехон неплохую подачу в штрафную соперника исполнил, но Манджукич головой мяч выбил от ворот.
'6
Сандро у самой бровки нарушил правила на Малку. Теперь уже штрафной в пользу неаполитанцев.
'5
Эмре Джан заработал хороший стандарт для «Ювентуса», но его туринцы неудачно разыграли.
'3
Через центр «Наполи» мчали в контратаку, Милик на правый фланг отпасовал, но там никого из партнёров не было.
'1
Встреча началась!
'0
Посмотреть трансляцию матча «Наполи» — «Ювентус» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 26-го тура Серии А: «Наполи» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.