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04:30
Сан-Антонио СпёрсОклахома-Сити Тандер
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Даллас МавериксМемфис Гриззлиз
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закончен
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Филадельфия СиксерсГолден Стэйт Уорриорз
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0:0
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ЗаряВорскла
3:0
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15:00
Олимпик ДАрсенал К
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17:00
Динамо МЙокерит
3:0
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2:3
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Вегас Голден НайтсВанкувер Кэнакс
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03:00
Коламбус Блю ДжекетсВиннипег Джетс
не начался
03:30
Миннесота УайлдНэшвилл Предаторз
не начался
06:00
Сан-Хосе ШарксЧикаго Блэкхоукс
не начался
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19:30
Зелена Гура ВЭФ
78:92
закончен
НБА / регулярный чемпионат
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Шарлотт ХорнетсПортленд Трэйл Блэйзерс
108:118
закончен
23:30
Лос-Анджелес КлипперсНью-Йорк Никс
online
23:30
Чикаго БуллзАтланта Хоукс
online
23:30
Бостон СелтиксХьюстон Рокетс
17:31
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Вашингтон УизардсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
не начался
02:00
Кливленд КавальерсОрландо Мэджик
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМемфис Гриззлиз
не начался
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15:00
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Холунд (Норвегия)
1:49.59,3
2
Большунов (Россия)
+27,8
3
Рёте (Норвегия)
+57,8
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ТорпедоБарыс
не начался
19:30
ВитязьЦСКА
не начался
19:30
СпартакСКА
не начался
00:00
АвангардАк Барс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
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Баффало СэйбрзЭдмонтон Ойлерз
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05:00
Калгари ФлэймзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
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Химки ЦСКА
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Майами ХитАтланта Хоукс
не начался
03:30
Бруклин НетсДаллас Маверикс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсДенвер Наггетс
не начался
05:00
Юта ДжазНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Финикс СанзМилуоки Бакс
не начался
06:00
Сакраменто КингзНью-Йорк Никс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
Наполи Ювентус

Судьба чемпионства: «Наполи» сократил отставание от «Ювентуса». LIVE

Онлайн-трансляция матча 26-го тура Серии А «Наполи» — «Ювентус»

«Наполи» на своем поле принимает «Ювентус» в матче 26-го тура Серии А. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
26-й тур  |   03 марта 22:30   |  2 тайм
Наполи
1:2
Ювентус
Стадион «Сан-Паоло», Неаполь | Главный судья: Джанлука Рокки (Флоренция, Италия)
Мерет 25'
Кальехон 61'
Пьянич 28'
Пьянич 34'
Джан 39'
Пьянич 47'
Канселу 54'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Алекс Мерет 25'
19 (з)   Никола Максимович
23 (з)   Эльсеид Хюсай
26 (з)   Калиду Кулибали
2 (з)   Кевин Малку
5 (п)   Маркес Аллан
8 (п)   Фабиан Руис
20 (п)   Пётр Зелиньски
7 (н)   Хосе Кальехон 61'
99 (н)   Аркадиуш Милик
24 (н)   Лоренцо Инсинье
1 (в)   Войцех Щенсны
20 (з)   Жоау Канселу 61' 54'
12 (з)   Алекс Сандро
3 (з)   Джорджо Кьеллини
19 (з)   Леонардо Бонуччи
23 (п)   Эмре Джан 39'
5 (п)   Миралем Пьянич 28' 34' 47'
14 (п)   Блез Матюиди
7 (н)   Криштиану Роналду
17 (н)   Марио Манджукич
33 (н)   Федерико Бернардески
Запасной состав
25 (в)   Давид Оспина
27 (в)   Орестис Карнезис
13 (з)   Себастьяно Луперто
21 (з)   Влад Кирикеш
31 (з)   Фаузи Гулам
6 (з)   Мариу Руй
14 (п)   Дрис Мертенс
11 (п)   Адам Уна
42 (п)   Амаду Диавара
34 (н)   Амин Юнес
9 (н)   Симоне Верди
21 (в)   Карло Пинсольо
22 (в)   Маттиа Перин
2 (з)   Маттиа Де 61'
4 (з)   Мартин Касерес
24 (з)   Даниэле Ругани
15 (з)   Андреа Барцальи
37 (з)   Леонардо Спинаццола
30 (п)   Родриго Бентанкур
18 (н)   Мойзе Кин
10 (н)   Пауло Дибала
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Трансляция
С начала С конца
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'69
Сумасшедшее давление на туринские ворота! Щенсны парировал удар в ближний угол створа! Далее ещё один выстрел из-за штрафной — мяч от головы Бонуччи улетел за лицевую линию.
'68
Щенсны кулаками мяч выбил от ворот после подачи Инсинье от углового флажка.
'67
Опасный прострел во вратарскую «Юве» ликвидировал Сандро — угловой! Давят неаполитанцы!
'66
Кьеллини лишь в последний момент перехватил обостряющий пас в штрафную в расчёте на Мертенса!
'65
Аллан из-за штрафной без помех пробивал — промах!
'64
Руис на замахе сразу двух соперников убрал с пути, но уже удар из пределов штрафной был заблокирован!
'63
«Наполи» получает нужные эмоции и продолжает атаковать.
'62
Де Шильо уже на поле.
'62
Канселу заменён у «Ювентуса».
'61
ГОЛ! Инсинье от левого края навесил мяч во вратарскую, туда набежал Кальехон и ударом в упор направил мяч в сетку ворот!
'60
Аллан слишком сильную передачу сделал вдоль правого края штрафной гостей. Кальехон даже в подкате не успел мяч оставить в поле.
'58
Инсинье нерасчётливый пас выполнил на Кальехона. Лоренцо мяч пусть и догнал, но уже из положения вне игры.
'56
Кальехон, находясь уже в чужой штрафной, от лицевой линии мягко забросил мяч во вратарскую, но Щенсны там оказался первым на мяче.
'54
Канселу не успел за рывком Кулибали и двинул того по ногам — жёлтая карточка.
'53
Хороший заброс Бонуччи задумал к штрафной «Наполи», но Бернардески за мяч не смог зацепиться.
'52
«Ювентус» контролирует спокойно мяч, делая это пока без продвижения к воротам хозяев.
'50
Канселу на дальнюю штангу простреливал, но Манджукич туда никак не успевал.
'49
Роналду по левому краю пробежался с мячом, сразу два соперника его преследовали и в итоге остановили.
'47
Пьянич за откровенную игру рукой получил вторую жёлтую карточку! Вот так в дебюте тайма составы команд стали равными.
'47
Удаление Пьянича («Ювентус»): https://www.championat.com/video/197945/
'46
Второй тайм встречи начался!
'46
Мертенс вышел вместо Малку.
'46
Замена у «Наполи» в перерыве.
'45+3
Судейский свисток отправляет команды на перерыв! «Ювентус» за первый тайм смог два безответных мяча отправить в ворота «Наполи». Сначала Пьянич реализовал штрафной удар, а чуть позже Джан головой направил мяч в цель. Надо отметить, что два туринских гола случились, когда неаполитанцы остались вдесятером — Мерет был удалён за нарушение правил на Роналду, которое потянуло на фол последней надежды.
'45+2
Бернардески страдает после стыка с Кулибали. Наступили Федерико болезненно на ногу.
'45+1
Две минуты добавлено к первому тайму.
'45
Манджукич позволил себе лишнее при отборе мяча — фол в атаке.
'43
Не получилось у гостей извлечь пользы из позиционной атаки — потеря мяча после серии передач в касание.
'41
Не прошла проникающая передача Кальехона через центр в штрафную гостей.
'39
ГОЛ! Разыграли угловой туринцы, Бернардески навесил в центр штрафной, Эмре Джан головой пробил, а мяч от спины Хюсая отправился в ворота!
'39
0:2. Джан («Ювентус») удваивает преимущество: https://www.championat.com/video/197943/
'38
Гостевой корнер. Бернардески от угла поля покатил к линии штрафной, Пьянич в касание зарядил — Оспина перевёл мяч через перекладину.
'37
Инсинье взялся исполнить дальний штрафной удар, мяч в створ полетел, но никаких проблем у Щенсны не возникло.
'35
Зелиньски после заброса в чужую штрафную первым касанием технично мяч обработал, но вот удар с правой ноги из-под защитника вышел намного выше туринской цели.
'34
Пьянич грубо сыграл против Кальехона — жёлтая карточка показана автору забитого мяча.
'34
Не получился удар у Роналду в касание — мяч свалился с ноги.
'34
Щенсны размялся после несильного удара Инсинье.
'33
Сандро во вратарской прервал передачу Малку с правого фланга.
'33
Розыгрыш стандарта от угла поля перешёл к позиционной атаке хозяев.
'32
Опаснейший контрвыпад хозяев завершился прострелом Руиса — угловой.
'30
Были близки неаполитанцы к ответному голу! Зелиньски ворвался в штрафную и с левой ноги ударил низом в направлении дальнего угла ворот — штанга!
'28
ГОЛ! А пробил Пьянич! Шикарно Миралем обвёл стенку и направил мяч в дальний от вратаря угол ворот!
'28
Роналду у мяча при штрафном ударе в 21-м метре до ворот!
'28
Удаление голкипера за фол на Роналду и гол Пьянича: https://www.championat.com/video/197935/
'27
Оспина теперь будет отвечать за ворота «Наполи».
'27
Вынужденная замена у хозяев. Милик покидает поле.
'25
Мерет отыграл на фланг на Малку, тот решил обратный пас сделать на своего вратаря, Роналду это прочитал, мяч перехватил, обыграл уже за штрафной кипера, а тот завалил португальца — красная карточка!
'24
Инсинье протащил мяч к чужой штрафной, дальше продвинуться не дали, но Зелиньски поддержал эту атаку и зарядил по воротам — мяч от ноги Кьеллини покинул поле.
'22
Роналду из положения вне игры пробил выше ворот.
'20
Серия финтов от Роналду на правом фланге, далее прострел, который блокировал соперник.
'18
«Ювентус» пробует теперь в позиционном нападении, что-то изобрести.
'16
Неаполитанцы сейчас больше владеют мячом. Максимович при дальнем штрафном ударе подключился в атаку, но не выдержал линию защиты и забрался в офсайд.
'14
Кальехон слишком высоко поднял мяч над штрафной — стандарт хозяев ни к чему не привёл.
'13
Малку добыл для «Наполи» угловой удар.
'12
Бонуччи не смог выбить мяч из своей штрафной после прострела с левого фланга, Зелиньски сразу же пробил в касание — рядом с дальним углом ворот!
'11
С другого фланга подачу от угла поля выполнил уже Бернардески, мяч полетал по штрафной «Наполи, всё закончилось фолом Джана на вратаре.
'10
Пьянич на дальнюю штангу навесил, Мерет вышел из ворот и смахнул мяч ещё на один корнер.
'9
Матюиди заработал угловой для туринцев после прорыва по левому краю.
'7
Кальехон неплохую подачу в штрафную соперника исполнил, но Манджукич головой мяч выбил от ворот.
'6
Сандро у самой бровки нарушил правила на Малку. Теперь уже штрафной в пользу неаполитанцев.
'5
Эмре Джан заработал хороший стандарт для «Ювентуса», но его туринцы неудачно разыграли.
'3
Через центр «Наполи» мчали в контратаку, Милик на правый фланг отпасовал, но там никого из партнёров не было.
'1
Встреча началась!
'0
Посмотреть трансляцию матча «Наполи» — «Ювентус» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 26-го тура Серии А: «Наполи» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.