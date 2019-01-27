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Лацио Ювентус

Роналду в Риме: «Ювентус» гостит у «Лацио». LIVE

Онлайн-трансляция матча 21 тура Серии А «Лацио» — «Ювентус»

В матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу римский «Лацио» принимает туринский «Ювентус» с Криштиану Роналду. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
21-й тур  |   27 января 22:30   |  Матч не начался
Лацио
0:0
Ювентус
Стадион «Олимпико», Рим | Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Томас Стракоша
26 (з)   Штефан Раду
13 (з)    Уоллес
15 (з)    Баштуш
16 (п)   Марко Пароло
19 (п)   Сенад Лулич
10 (п)   Луис Альберто
21 (п)   Сергей Милинкович-Савич
11 (п)   Хоакин Корреа
6 (п)   Лукас Лейва
17 (н)   Чиро Иммобиле
1 (в)   Войцех Щенсны
2 (з)   Маттиа Де
12 (з)   Алекс Сандро
19 (з)   Леонардо Бонуччи
24 (з)   Даниэле Ругани
23 (п)   Эмре Джан
30 (п)   Родриго Бентанкур
14 (п)   Блез Матюиди
11 (н)   Дуглас Коста
7 (н)   Криштиану Роналду
10 (н)   Пауло Дибала
Запасной состав
23 (в)   Гуидо Гуерриери
24 (в)   Сильвио Прото
14 (з)   Риза Дурмиси
49 (з)   Jorge Filipe
7 (п)   Валон Бериша
25 (п)   Милан Бадель
32 (п)   Данило Катальди
96 (п)   Алессандро Мургиа
20 (н)   Фелипе Кайседо
30 (н)   Педру Нету
21 (в)   Карло Пинсольо
22 (в)   Маттиа Перин
20 (з)   Жоау Канселу
37 (з)   Леонардо Спинаццола
3 (з)   Джорджо Кьеллини
44 (п)   Николо Фаджоли
18 (н)   Мойзе Кин
33 (н)   Федерико Бернардески
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Серии А: «Лацио» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.