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Трансляция
С конца
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'55
Эмре Джан в борьбе потерял мяч поблизости от своей штрафной, после чего был вынужден в срочном порядке выносить игровой снаряд подальше в поле Кьеллини.
'53
'52
'50
Пеллисье забрался во вне игры поблизости от чужой штрафной во время быстрой атаки гостей.
'48
Момент у «Ювентуса»! Дуглас Коста навесил с правого фланга атаки на дальнюю штангу, где Алекс Сандро пробил головой с нескольких метров, но угодил в голкипера!
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 2:0 по итогам первого тайма нашего матча. Комфортное преимущество в счете себе обеспечил «Ювентус» благодаря голам Дугласа Косты и Эмре Джана. Перед второй половиной встречи остается открытым вопрос по количеству голов в ворота Соррентино по итогам всей игры.
'45
'45
'42
Алекс Сандро подключился к атаке своей команды по левому флангу, но исполнил затем неудачную подачу в чужую штрафную. Мяч перелетел через всех партнеров по команде и ушел за пределы поля.
'40
Де Шильо обыгрался в стеночку с Дугласом Костой на правом фланге атаки и попробовал низом прострелить в центр, но вышло в ноги сопернику.
'38
Роналду на скорости сместился с правого фланга атаки в центр, низом пробил из-за пределов штрафной, но отправил мяч мимо створа ворот Соррентино.
'36
Бернардески оказался на хорошей позиции на линии чужой штрафной и мощно пробил в ближний угол ворот, но выручил свою команду Соррентино!
'35
Длительное время контролируют мяч на чужой половине поля футболисты «Ювентуса». Намного ближе мы сейчас ко второму голу хозяев поля.
'33
Роналду сместился с левого фланга атаки в центр у чужой штрафной и попробовал пробить в дальний угол ворот, но уверенно в рамке действовал Соррентино.
'31
Эммануэле Джаккерини исполнил заброс со стандартного положения в чужую штрафную, где первым на мяче был один из защитников «Ювентуса».
'29
Даниэле Ругани в прыжке сумел откликнуться в чужой штрафной на подачу с фланга, но головой отправил мяч выше створа ворот.
'27
Бернардески на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, попробовал прострелить в центр, но сумел перехватить этот пас защитник «Кьево».
'25
Эмре Джан оказался первым на подборе у чужой штрафной, в касание попытался нанести удар, но отправил мяч мимо створа ворот.
'23
Дибала отпасовал низом у чужой штрафной на Криштиану Роналду и тот попытался нанести удар в касание, но принял этот выстрел на себя защитник «Кьево».
'21
Бернардески взял игру на себя на левом фланге атаки, смело пошел в дриблинг сразу на двоих соперников, но в итоге довольно быстро лишился мяча.
'19
Длительное время контролируют мяч на чужой половине поля футболисты «Ювентуса». Тем временем Роналду уже вернулся в игру.
'17
Роналду получил повреждение в жестком столкновении с Россеттини в чужой штрафной. Арбитр фола не зафиксировал, а португальцу потребовалась медицинская помощь.
'15
С преимуществом «Ювентуса» развивается игра в эти минуты матча. Пока никаких шансов для гостей на положительный результат сегодня не видно.
'13
'13
'11
Бернардески исполнил обостряющую передачу с левого фланга атаки в чужую штрафную, но уверенно на выходе сыграл Соррентино.
'9
Роналду сместился с фланга в центр у чужой штрафной и попытался пробить по воротам, но на пути у мяча оказался один из защитников «Кьево».
'7
Бернардески получил передачу на левом фланге атаки от Матуиди и исполнил прострел во вратарскую, где немного не успел к мячу Криштиану Роналду.
'5
Хетемай получил возможность для удара по воротам из перспективной позиции, но выручил свою команду Перин.
'3
Пока спокойное начало у нашего матча. Обе команды особо не торопятся строить свою атакующую игру.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура Серии А: «Ювентус» — «Кьево». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.