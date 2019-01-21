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Тереза Йохауг (Норвегия)
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Эбба Андерсон (Швеция)
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Наталья Непряева (Россия)
+56.7
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Биатлон / Кубок мира по биатлону, Рупольдинг, 5-й этап
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Масс-старт 15 км, мужчины
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+0,6
3
Кентен Фийон Майе (Франция)
+2,8
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Франциска Пройсс (Германия)
26:47,9 (0)
2
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+4,9 (0)
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Ювентус Кьево

Роналду идет в отрыв: «Ювентус» обыгрывает «Кьево». LIVE

Онлайн-трансляция матча 21-го тура Серии А «Ювентус» — «Кьево»

В матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу лидирующий туринский «Ювентус» принимает на своем поле «Кьево» из Вероны. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию встречи.
20-й тур  |   21 января 22:30   |  2 тайм
Ювентус
2:0
Кьево
Стадион «Альянц - Ювентус», Турин | Главный судья: Марко Пиччинини (Италия)
Коста 13'
Джан 45'
Роналду 52' (незабитый пенальти)
Бани 51'
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Маттиа Перин
2 (з)   Маттиа Де
12 (з)   Алекс Сандро
24 (з)   Даниэле Ругани
3 (з)   Джорджо Кьеллини
23 (п)   Эмре Джан 45'
14 (п)   Блез Матюиди
11 (н)   Дуглас Коста 13'
33 (н)   Федерико Бернардески
7 (н)   Криштиану Роналду 52'
10 (н)   Пауло Дибала
70 (в)   Стефано Соррентино
14 (з)   Маттья Бани 51'
40 (з)   Ненад Томович
15 (з)   Лука Россеттини
27 (п)   Фабио Депаоли
8 (п)   Иван Радованович
56 (п)   Перпарим Хетемай
17 (п)   Эмануэле Джаккерини
13 (п)   Софиан Кийине
69 (н)   Риккардо Меджорини
31 (н)   Серджо Пеллисье
Запасной состав
1 (в)   Войцех Щенсны
21 (в)   Карло Пинсольо
19 (з)   Леонардо Бонуччи
20 (з)   Жоау Канселу
37 (з)   Леонардо Спинаццола
6 (п)   Сами Хедира
30 (п)   Родриго Бентанкур
18 (н)   Мойзе Кин
1 (в)   Адриан Шемпер
67 (в)   Элия Каприле
3 (з)   Страхинья Танасиевич
12 (з)   Боштьян Цесар
44 (з)   Павел Ярошински
4 (п)   Никола Ригони
11 (п)   Мехди Лери
21 (п)   Мауро Бурручага
55 (п)   Эмануэл Вигнато
9 (н)   Мариуш 
20 (н)   Филип Джорджевич
25 (н)   Сергей Грубац
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'55
Эмре Джан в борьбе потерял мяч поблизости от своей штрафной, после чего был вынужден в срочном порядке выносить игровой снаряд подальше в поле Кьеллини.
'53
Роналду с точки пробил в правый от себя угол ворот, но Соррентино в красивом прыжке выручил свою команду!
'52
Пенальти! Бернардески отпасовал с левого фланга атаки в центр на Дугласа Косту, а тот при попытке пробить угодил в руку Бани!
'50
Пеллисье забрался во вне игры поблизости от чужой штрафной во время быстрой атаки гостей.
'48
Момент у «Ювентуса»! Дуглас Коста навесил с правого фланга атаки на дальнюю штангу, где Алекс Сандро пробил головой с нескольких метров, но угодил в голкипера!
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 2:0 по итогам первого тайма нашего матча. Комфортное преимущество в счете себе обеспечил «Ювентус» благодаря голам Дугласа Косты и Эмре Джана. Перед второй половиной встречи остается открытым вопрос по количеству голов в ворота Соррентино по итогам всей игры.
'45
Гол! 2:0! Пауло Дибала отпасовал низом в чужой штрафной на Эмре Джана, а тот затем прицельно низом пробил в угол ворот.
'45
2:0. Джан («Ювентус») удваивает преимущество: https://www.championat.com/video/195655/
'42
Алекс Сандро подключился к атаке своей команды по левому флангу, но исполнил затем неудачную подачу в чужую штрафную. Мяч перелетел через всех партнеров по команде и ушел за пределы поля.
'40
Де Шильо обыгрался в стеночку с Дугласом Костой на правом фланге атаки и попробовал низом прострелить в центр, но вышло в ноги сопернику.
'38
Роналду на скорости сместился с правого фланга атаки в центр, низом пробил из-за пределов штрафной, но отправил мяч мимо створа ворот Соррентино.
'36
Бернардески оказался на хорошей позиции на линии чужой штрафной и мощно пробил в ближний угол ворот, но выручил свою команду Соррентино!
'35
Длительное время контролируют мяч на чужой половине поля футболисты «Ювентуса». Намного ближе мы сейчас ко второму голу хозяев поля.
'33
Роналду сместился с левого фланга атаки в центр у чужой штрафной и попробовал пробить в дальний угол ворот, но уверенно в рамке действовал Соррентино.
'31
Эммануэле Джаккерини исполнил заброс со стандартного положения в чужую штрафную, где первым на мяче был один из защитников «Ювентуса».
'29
Даниэле Ругани в прыжке сумел откликнуться в чужой штрафной на подачу с фланга, но головой отправил мяч выше створа ворот.
'27
Бернардески на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, попробовал прострелить в центр, но сумел перехватить этот пас защитник «Кьево».
'25
Эмре Джан оказался первым на подборе у чужой штрафной, в касание попытался нанести удар, но отправил мяч мимо створа ворот.
'23
Дибала отпасовал низом у чужой штрафной на Криштиану Роналду и тот попытался нанести удар в касание, но принял этот выстрел на себя защитник «Кьево».
'21
Бернардески взял игру на себя на левом фланге атаки, смело пошел в дриблинг сразу на двоих соперников, но в итоге довольно быстро лишился мяча.
'19
Длительное время контролируют мяч на чужой половине поля футболисты «Ювентуса». Тем временем Роналду уже вернулся в игру.
'17
Роналду получил повреждение в жестком столкновении с Россеттини в чужой штрафной. Арбитр фола не зафиксировал, а португальцу потребовалась медицинская помощь.
'15
С преимуществом «Ювентуса» развивается игра в эти минуты матча. Пока никаких шансов для гостей на положительный результат сегодня не видно.
'13
Гол! 1:0! Дуглас Коста по центру прорвался к чужой штрафной, собрал вокруг себя нескольких соперников, после чего прицельно пробил в угол ворот Соррентино.
'13
1:0. Коста («Ювентус») открывает счёт: https://www.championat.com/video/195649/
'11
Бернардески исполнил обостряющую передачу с левого фланга атаки в чужую штрафную, но уверенно на выходе сыграл Соррентино.
'9
Роналду сместился с фланга в центр у чужой штрафной и попытался пробить по воротам, но на пути у мяча оказался один из защитников «Кьево».
'7
Бернардески получил передачу на левом фланге атаки от Матуиди и исполнил прострел во вратарскую, где немного не успел к мячу Криштиану Роналду.
'5
Хетемай получил возможность для удара по воротам из перспективной позиции, но выручил свою команду Перин.
'3
Пока спокойное начало у нашего матча. Обе команды особо не торопятся строить свою атакующую игру.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура Серии А: «Ювентус» — «Кьево». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.