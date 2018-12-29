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Онлайн-трансляция матча шотландской Премьер-лиги «Рейнджерс» — «Селтик»
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Даллас МавериксОклахома-Сити Тандер
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05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсФиладельфия Сиксерс
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Ювентус Сампдория

Прощание с 2018: «Сампдория» отыгралась у «Ювентуса». LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата Италии «Ювентус» — «Сампдория»

Туринский «Ювентус» принимает «Сампдорию» в матче 19-го тура чемпионата Италии. Криштиану Роналду прощается с 2018 годом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
19-й тур  |   29 декабря 14:30   |  2 тайм
Ювентус
2:1
Сампдория
Стадион «Альянц - Ювентус», Турин | Главный судья: Паоло Валери (Рим, Италия)
Роналду 2'
Матюиди 36'
Роналду 65' (пен)
Квальярелла 33' (пен)
Феррари 36'
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Маттиа Перин
2 (з)   Маттиа Де
12 (з)   Алекс Сандро
24 (з)   Даниэле Ругани
3 (з)   Джорджо Кьеллини
5 (п)   Миралем Пьянич
23 (п)   Эмре Джан
14 (п)   Блез Матюиди 36'
17 (н)   Марио Манджукич
10 (н)   Пауло Дибала
7 (н)   Криштиану Роналду 2' 65'
1 (в)   Эмиль Аудеро
7 (з)   Якопо Сала
29 (з)   Никола Мурру
25 (з)   Алекс Феррари 36'
15 (з)   Омар Коллей
6 (п)   Олбин Экдаль
10 (п)   Деннис Прает
11 (п)   Гастон Рамирес
16 (п)   Кароль Линетти
17 (н)   Джанлука Капрари
27 (н)   Фабио Квальярелла 33'
Запасной состав
21 (в)   Карло Пинсольо
1 (в)   Войцех Щенсны
4 (з)   Мехди Бенатиа
19 (з)   Леонардо Бонуччи
37 (з)   Леонардо Спинаццола
6 (п)   Сами Хедира
11 (н)   Дуглас Коста
18 (н)   Мойзе Кин
33 (н)   Федерико Бернардески
33 (в)    Рафаэл
72 (в)   Вид Белец
18 (з)   Максим Леверб
19 (з)   Васко Реджини
22 (з)   Карлос Эугенио
26 (з)   Лорензо Тонелли
95 (з)   Габриэле Роландо
4 (п)   Роналду Виейра
5 (п)   Риккардо Сапонара
14 (п)   Якуб Янкто
92 (н)   Грегоре Дефрель
99 (н)   Давид Ковнацки
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
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'65
Гол! 2:1! Криштиану Роналду уверенным ударом отправил мяч по центру ворот!
'62
Пенальти! Прает подыграл себе рукой!
'60
Момент у «Ювентуса»! Криштиану Роналду мощно пробил из-за пределов штрафной, но мяч встретил на своем пути каркас ворот!
'58
Алекс Сандро подключился к атаке своей команды по левому флангу, навесил во вратарскую, где Манджукич лишь немного не дотянулся до мяча.
'56
Манджукич прострелил низом с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где в борьбе с защитником не удалось пробить по воротам Пауло Дибала.
'54
Алекс Сандро отдал слишком сильную передачу вперед по левому флангу атаки. Матюиди лишь проводил мяч за лицевую линию поля.
'52
Момент у «Ювентуса»! Блез Матюиди оказался первым на подборе у чужой штрафной и низом выстрелил в дальний угол ворот, но Аудеро спас свою команду!
'51
Алекс Сандро прошел вперед по левому флангу атаки, попробовал навесить в чужую штрафную, но угодил в ближайшего соперника.
'49
Капрари вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и низом попытался пробить, но отправил мяч прямо в руки Перину.
'48
Линетти грубо сыграл против Пьянича поблизости от центра поля. Обошлось пока без желтой карточки.
'46
Начался второй тайм!
'45+3
Перерыв! 1:1 по итогам первого тайма нашего матча. На точный удар Роналду уже на второй минуте матча сумел ответить реализованным пенальти Квальярелла. Тем интереснее игра нас ожидает после перерыва.
'45+1
Три минуты добавил арбитр к первому тайму.
'44
Роналду с мячом приблизился к чужой штрафной по центру, но затем допустил технический брак, отдав игровой снаряд сопернику.
'42
Роналду вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и исполнил опасную подачу на дальнюю штангу, где Манджукич лишь немного не дотянулся до мяча.
'41
Момент у хозяев! Пауло Дибала мощно пробил из-за пределов штрафной, но выручил свою команду голкипер.
'39
Момент у «Сампдории»! После подачи со штрафного из глубины поля в борьбе сумел нанести удар по воротам с 12-ти метров Феррари, но отправил мяч в руки Перину.
'37
Феррари получил желтую карточку за грубый фол против Алекса Сандро.
'36
Блез Матюиди получил желтую карточку за грубый фол в районе центра поля.
'35
После длинной передачи из глубины поля во вне игры на левом фланге атаки «Ювентуса» забрался Роналду.
'33
Гол! 1:1! Квальярелла уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.
'33
1:1. Квальярелла («Сампдория») сравнивает счёт: https://www.championat.com/video/194317/
'31
Пенальти! Арбитр пересмотрел момент с угловым и увидел игру рукой со стороны Эмре Джана.
'30
После подачи с углового мяч был опасно сброшен во вратарскую, где Алекс Сандро был первым на перехвате и сумел опасность ликвидировать.
'28
Якопо Сала подключился к атаке своей команды по левому флангу и заработал угловой при попытке навесить в чужую штрафную.
'26
Матуиди получил повреждение. Небольшая пауза у нас в игре.
'24
Эмре Джан отпасовал в центральной зоне у чужой штрафной под удар Пауло Дибала, но тот ударом в касание отправил мяч рядом со штангой!
'22
Алекс Сандро подключился к атаке своей команды по левому флангу, навесил в центр чужой штрафной, где соперник был первым на мяче.
'20
Миралем Пьянич исполнил подачу с углового в чужую штрафную, но никто из партнеров не сумел откликнуться на этот пас.
'18
Блез Матуиди не по правилам встретил соперника поблизости от центра поля, но пока избежал наказания в виде желтой карточки.
'16
Игра полностью проходит на половине поля «Сампдории» с первых минут нашего матча. Только обороняются пока гости.
'14
Алекс Сандро оказался первым на подборе у чужой штрафной и в касание слета нанес удар, но вышло в руки голкиперу.
'12
Алекс Сандро теперь уже жестко сыграл у чужой штрафной против Феррари. Фол в атаке зафиксировал арбитр.
'10
Алекс Сандро устремился в прорыв по левому флангу атаки, но был остановлен фолом со стороны Праета.
'8
Матуиди выиграл борьбу на левом фланге атаки и исполнил подачу в центр чужой штрафной, где соперник был первым на мяче.
'6
Мануджкич забрался во вне игры на левом фланге атаки своей команды.
'4
Очень быстро удалось туринскому «Ювентусу» повести в счете. Теперь гости вынуждены будут раскрываться, что даст еще большую свободу хозяевам поля.
'2
Гол! 1:0! Прошла диагональная передача от Дибала на левый край штрафной, где Криштиану Роналду мяч обработал и прицельно пробил в дальний угол ворот!
'2
1:0. Роналду («Ювентус») открывает счёт: https://www.championat.com/video/194315/
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура Серии А: «Ювентус» — «Сампдория». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.