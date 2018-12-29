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Трансляция
С конца
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'65
'62
Пенальти! Прает подыграл себе рукой!
'60
Момент у «Ювентуса»! Криштиану Роналду мощно пробил из-за пределов штрафной, но мяч встретил на своем пути каркас ворот!
'58
Алекс Сандро подключился к атаке своей команды по левому флангу, навесил во вратарскую, где Манджукич лишь немного не дотянулся до мяча.
'56
Манджукич прострелил низом с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где в борьбе с защитником не удалось пробить по воротам Пауло Дибала.
'54
Алекс Сандро отдал слишком сильную передачу вперед по левому флангу атаки. Матюиди лишь проводил мяч за лицевую линию поля.
'52
Момент у «Ювентуса»! Блез Матюиди оказался первым на подборе у чужой штрафной и низом выстрелил в дальний угол ворот, но Аудеро спас свою команду!
'51
Алекс Сандро прошел вперед по левому флангу атаки, попробовал навесить в чужую штрафную, но угодил в ближайшего соперника.
'49
Капрари вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и низом попытался пробить, но отправил мяч прямо в руки Перину.
'48
Линетти грубо сыграл против Пьянича поблизости от центра поля. Обошлось пока без желтой карточки.
'46
Начался второй тайм!
'45+3
Перерыв! 1:1 по итогам первого тайма нашего матча. На точный удар Роналду уже на второй минуте матча сумел ответить реализованным пенальти Квальярелла. Тем интереснее игра нас ожидает после перерыва.
'45+1
Три минуты добавил арбитр к первому тайму.
'44
Роналду с мячом приблизился к чужой штрафной по центру, но затем допустил технический брак, отдав игровой снаряд сопернику.
'42
Роналду вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и исполнил опасную подачу на дальнюю штангу, где Манджукич лишь немного не дотянулся до мяча.
'41
Момент у хозяев! Пауло Дибала мощно пробил из-за пределов штрафной, но выручил свою команду голкипер.
'39
Момент у «Сампдории»! После подачи со штрафного из глубины поля в борьбе сумел нанести удар по воротам с 12-ти метров Феррари, но отправил мяч в руки Перину.
'37
'36
'35
После длинной передачи из глубины поля во вне игры на левом фланге атаки «Ювентуса» забрался Роналду.
'33
'33
'31
Пенальти! Арбитр пересмотрел момент с угловым и увидел игру рукой со стороны Эмре Джана.
'30
После подачи с углового мяч был опасно сброшен во вратарскую, где Алекс Сандро был первым на перехвате и сумел опасность ликвидировать.
'28
Якопо Сала подключился к атаке своей команды по левому флангу и заработал угловой при попытке навесить в чужую штрафную.
'26
Матуиди получил повреждение. Небольшая пауза у нас в игре.
'24
Эмре Джан отпасовал в центральной зоне у чужой штрафной под удар Пауло Дибала, но тот ударом в касание отправил мяч рядом со штангой!
'22
Алекс Сандро подключился к атаке своей команды по левому флангу, навесил в центр чужой штрафной, где соперник был первым на мяче.
'20
Миралем Пьянич исполнил подачу с углового в чужую штрафную, но никто из партнеров не сумел откликнуться на этот пас.
'18
Блез Матуиди не по правилам встретил соперника поблизости от центра поля, но пока избежал наказания в виде желтой карточки.
'16
Игра полностью проходит на половине поля «Сампдории» с первых минут нашего матча. Только обороняются пока гости.
'14
Алекс Сандро оказался первым на подборе у чужой штрафной и в касание слета нанес удар, но вышло в руки голкиперу.
'12
Алекс Сандро теперь уже жестко сыграл у чужой штрафной против Феррари. Фол в атаке зафиксировал арбитр.
'10
Алекс Сандро устремился в прорыв по левому флангу атаки, но был остановлен фолом со стороны Праета.
'8
Матуиди выиграл борьбу на левом фланге атаки и исполнил подачу в центр чужой штрафной, где соперник был первым на мяче.
'6
Мануджкич забрался во вне игры на левом фланге атаки своей команды.
'4
Очень быстро удалось туринскому «Ювентусу» повести в счете. Теперь гости вынуждены будут раскрываться, что даст еще большую свободу хозяевам поля.
'2
'2
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура Серии А: «Ювентус» — «Сампдория». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.