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Трансляция
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'5
Блез Матуиди исполнил передачу в чужую штрафную в направлении в направлении Криштиану Роналду, но против того на опережение сыграл защитник.
'3
Владеют преимуществом футболисты «Ювентуса» со стартовых минут нашего матча. Пока в основном обороняются гости.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 17-го тура Серии А: «Ювентус» — «Рома». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.