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Бруклин НетсФиникс Санз
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Бостон СелтиксШарлотт Хорнетс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДаллас Маверикс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМемфис Гриззлиз
не начался
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Ювентус Рома

Итальянская битва: «Ювентус» сражается с «Ромой». LIVE

Онлайн-трансляция матча Серии А «Ювентус» - «Рома»

Туринский «Ювентус» принимает «Рому» в матче 17-го тура Серии А. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
17-й тур  |   22 декабря 22:30   |  1 тайм
Ювентус
0:0
Рома
Стадион «Альянц - Ювентус», Турин | Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Войцех Щенсны
2 (з)   Маттиа Де
12 (з)   Алекс Сандро
19 (з)   Леонардо Бонуччи
3 (з)   Джорджо Кьеллини
5 (п)   Миралем Пьянич
30 (п)   Родриго Бентанкур
14 (п)   Блез Матюиди
10 (н)   Пауло Дибала
17 (н)   Марио Манджукич
7 (н)   Криштиану Роналду
1 (в)   Робин Ольсен
18 (з)   Давиде Сантон
11 (з)   Александар Коларов
44 (з)   Костас Манолас
20 (з)   Федерико Фасио
24 (п)   Алессандро Флоренци
42 (п)   Стивен Н'Зонзи
4 (п)   Бриан Кристанте
22 (п)   Николо Дзаньоло
17 (п)   Дженгиз Ундер
14 (н)   Патрик Шик
Запасной состав
21 (в)   Карло Пинсольо
22 (в)   Маттиа Перин
4 (з)   Мехди Бенатиа
24 (з)   Даниэле Ругани
37 (з)   Леонардо Спинаццола
6 (п)   Сами Хедира
23 (п)   Эмре Джан
11 (н)   Дуглас Коста
18 (н)   Мойзе Кин
33 (н)   Федерико Бернардески
63 (в)   Даниэл Фузато
83 (в)   Антонио Миранте
2 (з)   Рик Карсдорп
3 (з)   Лука Пеллегрини
5 (з)   Жуан Жесус
15 (з)   Иван Маркано
27 (п)   Хавьер Пасторе
8 (п)   Диего Перотти
9 (н)   Эдин Джеко
34 (н)   Джастин Клюйверт
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'5
Блез Матуиди исполнил передачу в чужую штрафную в направлении в направлении Криштиану Роналду, но против того на опережение сыграл защитник.
'3
Владеют преимуществом футболисты «Ювентуса» со стартовых минут нашего матча. Пока в основном обороняются гости.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 17-го тура Серии А: «Ювентус» — «Рома». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.