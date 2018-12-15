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Трансляция
С конца
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'48
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Вернулись на поле футболисты.
'45+5
Отправляются на перерыв команды. Равным получился первый тайм туринского дерби, так что ничейный результат после него вполне по делу. Посмотрим, как сложится второй тайм, а пока отдохнём.
'45+3
«Торино» заработал очередной угловой, и после навеса мяч был выбит защитой «Ювентуса».
'45+2
Джан мощно пробил по воротам из-за пределов штрафной — выше цели полетел мяч.
'45
Четыре минуты добавлены к первому тайму.
'43
Кьеллини нанёс хороший удар головой под ближнюю штангу, но Ичасо среагировал и спас команду!
'42
Роналду мощным ударом с заработанного Манджукичем штрафного угодил в «стенку», и мяч улетел на угловой.
'40
Справляются гости с очередным угловым.
'39
Мейте получил мяч в штрафной, обработал его и нанёс плотный удар, который был заблокирован.
'37
Белотти оторвался от опекуна и принял мяч в штрафной после дальнего навеса, но, как оказалось, был в офсайде.
'35
Дзадза пробил от линии штрафной низом по центру — Перин уверенно справился с этим ударом.
'33
А это опасно было! После розыгрыша штрафного и навеса слева стоявший у дальней штанги Белотти головой скинул мяч вдоль ворот, Перин рукой отбил его на Иццо, но защитники не дали ему пробить!
'31
Три угловых подряд заработал «Торино», «Ювентусу» удалось отбиться. Но ещё штрафной с левого фланга будет.
'29
Базелли удался отличный рывок к штрафной от центра поля! Убежал он от Пьянича и нанёс удар, но попал в защитника. Угловой будет.
'27
'25
С Томасом вроде бы всё в порядке.
'24
Снова пауза в матче. Теперь Ринкон держится за ногу.
'22
Ансальди с фланга прострелил в штрафную «Ювентуса» — защита выбила мяч.
'20
'20
'19
Готовится замена вратаря у «Торино». Не сможет Сиригу играть в таком состоянии, после каждого движения держится он за ногу.
'18
Джан неточно пробил из штрафной после навеса с углового, ковырнув мяч перед собой.
'17
Снова привели в себя вратаря вроде бы.
'16
И снова врачи на поле. Больно голкиперу, лежит он на газоне.
'15
Спасает свою команду Сиригу! Сложился он и отразил плотный удар Роналду из штрафной, переведя мяч на угловой!
'13
Привели в порядок Сиригу вроде бы, хотя он прихрамывает.
'12
Оказывают медицинскую помощь голкиперу. Пауза в игре.
'11
Сиригу пострадал, неудачно столкнувшись с Джаном на выходе из ворот.
'10
Угловой в пользу гостей. Теперь точно Пьянич будет подавать.
'8
Разыграли этот стандарт футболисты, после чего Криштиану очень грубо сорвал удар с правой ноги.
'7
Хороший штрафной на левом фланге заработал «Ювентус». Роналду и Пьянич у мяча.
'5
Роналду убегал один на один с Сиригу, но оказался в офсайде.
'3
Эйна прошёл по флангу к лицевой линии, но там проиграл борьбу за мяч Бонуччи.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура Серии А: «Торино» — «Ювентус». Начало туринского дерби запланировано на 22:30 по московскому времени.