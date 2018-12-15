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23:00
СельтаЛеганес
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НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзБостон Брюинз
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Нью-Йорк РейнджерсАризона Койотс
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Нью-Джерси ДэвилзВегас Голден Найтс
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Каролина ХаррикейнзВашингтон Кэпиталз
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Детройт Ред УингзОттава Сенаторз
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Гран Канария Будучность
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НБА / регулярный чемпионат
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Шарлотт ХорнетсНью-Йорк Никс
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03:00
Бостон СелтиксАтланта Хоукс
129:108
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03:30
Филадельфия СиксерсИндиана Пэйсерс
101:113
закончен
03:30
Кливленд КавальерсМилуоки Бакс
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03:30
Бруклин НетсВашингтон Уизардс
125:118
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04:00
Мемфис ГриззлизМайами Хит
97:100
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06:00
Сакраменто КингзГолден Стэйт Уорриорз
125:130
закончен
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18:00
Тоттенхэм ХотспурБёрнли
1:0
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ВулверхэмптонБорнмут
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ФулхэмВест Хэм Юнайтед
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ФортунаФрайбург
2:0
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Коламбус Блю ДжекетсАнахайм Дакс
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03:00
Вашингтон КэпиталзБаффало Сэйбрз
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03:00
Питтсбург ПингвинзЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Флорида ПантерзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:00
Монреаль КанадиенсОттава Сенаторз
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Нэшвилл ПредаторзНью-Джерси Дэвилз
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Виннипег ДжетсТампа-Бэй Лайтнинг
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03:00
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НБА / регулярный чемпионат
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Бруклин НетсАтланта Хоукс
не начался
23:30
Кливленд КавальерсФиладельфия Сиксерс
не начался
01:00
Индиана ПэйсерсНью-Йорк Никс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансМайами Хит
не начался
03:00
Даллас МавериксСакраменто Кингз
не начался
04:00
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Туринское дерби: «Торино» сражается с «Ювентусом». LIVE

Онлайн-трансляция матча Серии А «Торино» — «Ювентус»

«Торино» и «Ювентус» в рамках 16-го тура Серии А сражаются в туринском дерби. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
16-й тур  |   15 декабря 22:30   |  2 тайм
Торино
0:0
Ювентус
Стадион «Олимпико ди Торино», Турин | Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия)
Дзадза 27'
Пьянич 48'
Джан 51'
Подробная статистика матча
Основные составы
39 (в)   Сальваторе Сиригу 20'
34 (з)   Ола Эйна
15 (з)   Кристиан Ансальди
5 (з)   Армандо Иццо
30 (з)   Коффи Джиджи
33 (з)   Николя Н'Кулу
8 (п)   Даньеле Базелли
88 (п)   Томас Ринкон
23 (п)   Суалихо Мейте
9 (н)   Андреа Белотти
11 (н)   Симоне Дзадза 27'
22 (в)   Маттиа Перин
2 (з)   Маттиа Де
12 (з)   Алекс Сандро
19 (з)   Леонардо Бонуччи
3 (з)   Джорджо Кьеллини
5 (п)   Миралем Пьянич 48'
23 (п)   Эмре Джан 51'
14 (п)   Блез Матюиди
17 (н)   Марио Манджукич
10 (н)   Пауло Дибала
7 (н)   Криштиану Роналду
Запасной состав
1 (в)   Сальвадор Ичасо 20'
25 (в)   Антонио Росати
3 (з)   Лянцо Силвейра
24 (з)   Эмильяно Моретти
29 (з)   Лоренцо Де
36 (з)    Бремер
6 (п)   Роберто Сориано
7 (п)   Саша Лукич
20 (п)   Симоне Эдера
27 (п)   Витторио Париджини
19 (н)   Виталие Домашкан
21 (н)   Алехандро Беренгер
1 (в)   Войцех Щенсны
21 (в)   Карло Пинсольо
4 (з)   Мехди Бенатиа
24 (з)   Даниэле Ругани
37 (з)   Леонардо Спинаццола
11 (н)   Дуглас Коста
18 (н)   Мойзе Кин
33 (н)   Федерико Бернардески
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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  • Угловые
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Удары
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'48
Пьянич жёстко сыграл в отборе.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Вернулись на поле футболисты.
'45+5
Отправляются на перерыв команды. Равным получился первый тайм туринского дерби, так что ничейный результат после него вполне по делу. Посмотрим, как сложится второй тайм, а пока отдохнём.
'45+3
«Торино» заработал очередной угловой, и после навеса мяч был выбит защитой «Ювентуса».
'45+2
Джан мощно пробил по воротам из-за пределов штрафной — выше цели полетел мяч.
'45
Четыре минуты добавлены к первому тайму.
'43
Кьеллини нанёс хороший удар головой под ближнюю штангу, но Ичасо среагировал и спас команду!
'42
Роналду мощным ударом с заработанного Манджукичем штрафного угодил в «стенку», и мяч улетел на угловой.
'40
Справляются гости с очередным угловым.
'39
Мейте получил мяч в штрафной, обработал его и нанёс плотный удар, который был заблокирован.
'37
Белотти оторвался от опекуна и принял мяч в штрафной после дальнего навеса, но, как оказалось, был в офсайде.
'35
Дзадза пробил от линии штрафной низом по центру — Перин уверенно справился с этим ударом.
'33
А это опасно было! После розыгрыша штрафного и навеса слева стоявший у дальней штанги Белотти головой скинул мяч вдоль ворот, Перин рукой отбил его на Иццо, но защитники не дали ему пробить!
'31
Три угловых подряд заработал «Торино», «Ювентусу» удалось отбиться. Но ещё штрафной с левого фланга будет.
'29
Базелли удался отличный рывок к штрафной от центра поля! Убежал он от Пьянича и нанёс удар, но попал в защитника. Угловой будет.
'27
Дзадза жёстко сыграл в подкате против Сандро.
'25
С Томасом вроде бы всё в порядке.
'24
Снова пауза в матче. Теперь Ринкон держится за ногу.
'22
Ансальди с фланга прострелил в штрафную «Ювентуса» — защита выбила мяч.
'20
Ичас вместо него.
'20
Ушёл с поля Сальваторе.
'19
Готовится замена вратаря у «Торино». Не сможет Сиригу играть в таком состоянии, после каждого движения держится он за ногу.
'18
Джан неточно пробил из штрафной после навеса с углового, ковырнув мяч перед собой.
'17
Снова привели в себя вратаря вроде бы.
'16
И снова врачи на поле. Больно голкиперу, лежит он на газоне.
'15
Спасает свою команду Сиригу! Сложился он и отразил плотный удар Роналду из штрафной, переведя мяч на угловой!
'13
Привели в порядок Сиригу вроде бы, хотя он прихрамывает.
'12
Оказывают медицинскую помощь голкиперу. Пауза в игре.
'11
Сиригу пострадал, неудачно столкнувшись с Джаном на выходе из ворот.
'10
Угловой в пользу гостей. Теперь точно Пьянич будет подавать.
'8
Разыграли этот стандарт футболисты, после чего Криштиану очень грубо сорвал удар с правой ноги.
'7
Хороший штрафной на левом фланге заработал «Ювентус». Роналду и Пьянич у мяча.
'5
Роналду убегал один на один с Сиригу, но оказался в офсайде.
'3
Эйна прошёл по флангу к лицевой линии, но там проиграл борьбу за мяч Бонуччи.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура Серии А: «Торино» — «Ювентус». Начало туринского дерби запланировано на 22:30 по московскому времени.