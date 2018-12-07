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Ювентус Интер М

Роналду против Икарди: «Ювентус» обыгрывает «Интер». LIVE

Онлайн-трансляция матча 15-го тура Серии А «Ювентус» — «Интер»

«Ювентус» принимает «Интер» в матче 15-го тура чемпионата Италии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
15-й тур  |   07 декабря 22:30   |  2 тайм
Ювентус
1:0
Интер М
Стадион «Альянц - Ювентус», Турин | Главный судья: Массимилиано Иррати (Пистоя, Италия)
Пьянич 6'
Бентанкур 54'
Манджукич 66'
Перишич 55'
Брозович 57'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Войцех Щенсны
2 (з)   Маттиа Де
20 (з)   Жоау Канселу
19 (з)   Леонардо Бонуччи
3 (з)   Джорджо Кьеллини
5 (п)   Миралем Пьянич 82' 6'
30 (п)   Родриго Бентанкур 54'
14 (п)   Блез Матюиди
17 (н)   Марио Манджукич 66'
10 (н)   Пауло Дибала 72'
7 (н)   Криштиану Роналду
1 (в)   Самир Ханданович
2 (з)   Шиме Врсалько
37 (з)   Милан Шкриньяр
23 (з)   Жоао Миранда
18 (п)   Квадво Асамоа
77 (п)   Марсело Брозович 57'
5 (п)   Роберто Гальярдини 70'
15 (п)   Жоау Мариу 77'
44 (п)   Иван Перишич 55'
9 (н)   Мауро Икарди
16 (н)   Маттео Политано 58'
Запасной состав
21 (в)   Карло Пинсольо
22 (в)   Маттиа Перин
4 (з)   Мехди Бенатиа
24 (з)   Даниэле Ругани
37 (з)   Леонардо Спинаццола
23 (п)   Эмре Джан 82'
16 (п)   Хуан 
11 (н)   Дуглас Коста 72'
33 (н)   Федерико Бернардески
27 (в)   Даниэле Паделли
6 (з)   Стефан де
13 (з)   Андреа Раноккия
33 (з)   Данило Д'Амброзио
20 (п)   Борха Валеро 58'
8 (п)   Матиас Весино
87 (п)   Антонио Кандрева
11 (н)   Бальде Кейта 70'
10 (н)   Лаутаро Мартинес 77'
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'90
Четыре минуты добавил арбитр к основному времени матча.
'88
Не выходят толком атаки у «Интера» на последних минутах матча. Даже больше атакуют сейчас хозяева.
'86
Борха Валеро получил желтую карточку за грубый фол против Матюиди на левом фланге атаки «Ювентуса».
'84
Дуглас Коста здорово на скорости прорвался к чужой штрафной по центру, отпасовал левее на партнера по команде, а тот при попытке прострелить в центр угодил в соперника.
'82
Вышел на поле Эмре Джан.
'82
Замена у «Ювентуса». Ушел с поля Пьянич.
'81
Бальде Кейта вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, попытался низом пробить, но рикошетом от Кьеллини мяч ушел за лицевую линию поля.
'79
Большими силами «Интер» идет сейчас вперед. Все меньше времени остается у гостей для спасения результата сегодня.
'77
Вышел на поле Лаутаро Мартинес.
'77
Замена у «Интера». Ушел с поля Жоау Мариу.
'77
Бентанкур на скорости приблизился к чужой штрафной по центру, попытался низом отдать пас на Роналду, но того в последний момент сумел опередить соперник.
'75
Перишич пробил со штрафного на исполнение и мяч рикошетом от стенки из футболистов «Ювентуса» улетел за лицевую линию поля на угловой. После подачи с угла поля Перишич ударом головой отправил мяч в руки Щенсны.
'74
Матюиди нарушил правила против Борха Валеро в центральной зоне у своей штрафной. Может быть опасный стандарт.
'72
Вышел на поле Дуглас Коста.
'72
Замена у «Ювентуса». Ушел с поля Дибала.
'70
Вышел на поле Бальде Кейта.
'70
Замена у «Интера». Ушел с поля Гальярдини.
'68
Длительное время контролируют мяч футболисты «Ювентуса» на чужой половине поля. На кураже продолжают атаковать хозяева в эти минуты матча.
'66
Гол! 1:0! Матюиди исполнил длинную передачу на левый фланг атаки, где Дибала из-под Врсалько навесил во вратарскую, где Асамоа не удержал Манджукича и тот головой с нескольких метров отправил мяч в сетку ворот.
'64
Больше контролируют сейчас мяч футболисты «Ювентуса». Вынуждены в основном обороняться в эти минуты матча гости.
'62
Врсалько подключился к атаке своей команды по правому флангу, исполнил подачу в центр чужой штрафной, откуда Перишич головой пробил неточно.
'60
Матюиди отпасовал низом в центральной зоне у чужой штрафной на Роналду после потери мяча Мирандой, но Криштиану на силу пробил выше створа ворот.
'58
Вышел на поле Борха Валеро.
'58
Замена у «Интера». Ушел с поля Политано.
'57
Брозович получил желтую карточку за грубый фол против Дибала.
'56
Перишич получил желтую карточку за грубый подкат в ноги Дибала.
'55
Бентанкур получил желтую карточку за грубый подкат поблизости от центра поля.
'54
Миранда ошибся с передачей в своей штрафной, что привело к опасной атаке «Ювентуса». В результате Дибала пробивал из центра штрафной, но мяч свалился с ноги и полетел далеко от цели.
'52
Матюиди блестяще с фланга прорвался в чужую штрафную и прострелил в центр, но мяч был вынесен на угловой. Подача с угла поля от Пьянича к опасности не привела.
'50
А сейчас Политано вновь подключился к атаке своей команды по правому флангу, но исполнил невразумительную подачу далеко за лицевую линию поля.
'48
Момент у «Интера»! Икарди отпасовал в чужой штрафной на Политано, а тот пробил из убойной позиции, но принял этот выстрел на себя один из защитников «Ювентуса».
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Несмотря на отсутствие голов футбол в первой половине встречи был очень интересным с обоюдными шансами на успех. После перерыва ожидается даже еще более яркое зрелище.
'45+1
Политано навесил со штрафного с правого фланга атаки во вратарскую, где уверенно кулаками на выходе сыграл Щенсны.
'45
Политано получил пас на правом фланге атаки своей команды у чужой штрафной и в борьбе с Канселу вынудил португальца нарушить правила.
'43
Дибала навесил с углового с левого фланга на ближнюю штангу, откуда в прыжке нанес удар головой Бонуччи, но отправил мяч выше створа ворот Хандановича.
'41
Бентанкур жестко сыграл в подкате против Икарди на чужой половине поля. Справедливый фол зафиксировал арбитр, но обошлось без желтой карточки.
'39
И снова Кьеллини пробил головой из центра чужой штрафной после подачи с углового от Дибалы, но отправил мяч выше створа ворот Хандановича.
'37
Момент у «Ювентуса»! Канселу здорово низом прострелил с левого фланга атаки на линию чужой штрафной, откуда в касание пробил Бентанкур, но принял этот выстрел на себя Брозович! Тут же после подачи с углового пробил головой уже Кьеллини, но спас свою команду Ханданович!
'35
Бентанкур исполнил выверенную подачу с правого фланга атаки в центр чужой штрафной на Манджукича, а тот нанес удар головой, но вышло прямо в руки Хандановичу.
'33
Дибала получил передачу на левом фланге атаки, но исполнил затем слишком сильную подачу в чужую штрафную. Никто из партнеров не успел к мячу.
'31
Канселу исполнил опасную подачу с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где лишь немного не хватило Манджукичу, чтобы дотянуться до мяча.
'29
Политано исполнил прострел с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где сначала Шкриньяр не попал по мячу, а затем и Икарди отправил мяч мимо створа ворот!
'27
Момент у «Интера»! Икарди здорово сбросил мяч на Гальярдини в чужой штрафной, а тот в касание пробил, но мяч ударился о штангу ворот Щенсны!
'25
Врсалько подключился к атаке своей команды по правому флангу, но здорово сыграл против него в подкате Де Шильо, опасность ликвидировав.
'23
Врсалько подключился к атаке своей команды по правому флангу и исполнил подачу в центр чужой штрафной, где уверенно на перехвате сыграл один из соперников.
'21
Перишич вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и исполнил подачу из-под Де Шильо во вратарскую, где уверенно на выходе сыграл Щенсны.
'19
Роналду блестяще разобрался с Шкриньяром на левом фланге атаки своей команды, но вовремя подстраховал партнера в этом моменте Врсалько.
'17
Три подряд угловых заработали и разыграли сейчас футболисты «Интера», но до удара по воротам Щенсны дело так и не дошло.
'15
Врсалько нанес удар низом из-за пределов штрафной в ближний угол ворот, но там уверенно сыграл голкипер «Ювентуса» Щенсны.
'13
Сейчас уже лучше контролируют мяч футболисты туринского «Ювентуса». Больше атакуют хозяева поля после небольшой стартовой активности со стороны гостей.
'11
Еще один момент у хозяев! Дибала получил пас на линии чужой штрафной и выстрелил под перекладину ворот, но выручил свою команду Ханданович!
'9
Момент у «Ювентуса»! Роналду навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда нанес удар головой Дибала, но отправил мяч выше створа ворот.
'7
Жоау Мариу устремился в скоростной прорыв от центра поля, но был остановлен откровенным фолом со стороны Пьянича.
'5
Мяч пока в основном находится поблизости от центра поля. Толком не получаются атаки у обеих команд.
'3
Длительное время контролируют мяч футболисты «Интера» на первых минутах нашего матча. Однако, к чужой штрафной гости пока не приближались.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 15-го тура Серии А: «Ювентус» — «Интер». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.