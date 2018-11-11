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Трансляция
С конца
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'45+2
Перерыв! 0:1 по итогам первого тайма. С преимуществом «Ювентуса» развивалась у нас игра, но «Милан» упустил хороший шанс отыграться перед самым перерывом, когда Игуаин не реализовал пенальти. Тем интереснее игра ожидается после перерыва.
'45
Две минуты добавил арбитр к первому тайму.
'43
Потерял мяч в центре поля Игуаин, что едва не привело к опасной контратаке «Ювентуса». Однако, последний пас у чужой штрафной был не самым точным.
'41
'39
После передачи с правого фланга атаки в штрафную «Ювентуса» прокинул себе мяч на ход Игуаин, но угодил в руку Бенатиа, а арбитр пенальти не поставил. Однако, после просмотра повтора пенальти все же был назначен!
'37
Манджукич грамотно прикрыл мяч корпусом в центре поля и вынудил соперника сфолить. В этот раз обошлось без желтой карточки от арбитра.
'34
'33
Канселу подключился к атаке своей команды по правому флангу, но исполнил затем слишком высокую подачу в центр. Даже Роналду не имел шансов добраться до мяча.
'31
Миралем Пьянич неудачно пробил со штрафного с выгодной позиции в стенку из футболистов «Милана». Больше всего досталось в этом моменте голове Сапаты.
'29
Роналду получил пас на левом фланге атаки у чужой штрафной, грамотно прикрыл мяч корпусом и вынудил Кессье нарушить против себя правила.
'27
Канселу подключился к атаке своей команды по правому флангу, навесил в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Манджукич прямо в руки голкиперу.
'26
Сусо перестарался в борьбе за мяч на правом фланге атаки своей команды, нарушив правила против Алекса Сандро, что и зафиксировал арбитр.
'24
Длительное время контролируют мяч футболисты «Ювентуса» в эти минуты матча. Пауло Дибала поборолся на правом фланге и сумел заработать угловой.
'22
Роналду прошел вперед по правому флангу атаки и при попытке исполнить подачу в центр заработал для своей команды угловой. Дибала навесил с угла поля в центр чужой штрафной, где первым на мяче был соперник.
'20
Манджукич получил передачу от Канселу на правом фланге атаки, но сам затем просто покатил мяч в центр в ноги сопернику. Можно было лучше сыграть в этом моменте.
'18
Бакайоко приблизился к чужой штрафной по центру, но не сумел затем отдать точную передачу низом на ближайшего партнера по команде.
'16
Рикардо Родригес подключился к атаке своей команды по левому флангу, но исполнил затем невразумительную подачу далеко за лицевую линию поля.
'14
Роналду передал мяч Манджукичу на правом краю чужой штрафной, а тот набежал и попытался пробить, но ударил уж очень неточно.
'12
Теперь уже после подачи от Роналду едва не пробил снова головой Манджукич с линии вратарской, но в этот раз все же сумел его опередить Романьоли.
'10
Бентанкур прошел вперед по правому флангу атаки, исполнил подачу в центр чужой штрафной, но там первым на мяче был Кессье.
'8
'8
Бакайоко в борьбе с Канселу заработал штрафной на левом фланге атаки «Милана». Однако, подача Чалханоглу со стандартного положения пришлась в руки Щенсны.
'7
Роналду приблизился к чужой штрафной по левому флангу атаки, попытался на силу пробить, но отправил мяч заметно выше створа ворот.
'5
Теперь уже «Милану» удалось взять мяч под свой контроль. Сусо навесил с правого фланга атаки, но на перехвате уверенно сыграл Мехди Бенатиа.
'3
Территориальный перевес на стороне «Ювентуса» на стартовых минутах нашего матча. Хозяева пока в основном обороняются.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 12-го тура Серии А: «Милан» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.