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Лос-Анджелес КлипперсМилуоки Бакс
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Нью-Орлеан ПеликансФиникс Санз
119:99
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизФиладельфия Сиксерс
112:106
закончен
04:00
Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
99:98
закончен
04:00
Майами ХитВашингтон Уизардс
110:116
закончен
04:30
Голден Стэйт УорриорзБруклин Нетс
116:100
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
96:89
закончен
05:00
Даллас МавериксОклахома-Сити Тандер
111:96
закончен
06:00
Сакраменто КингзЛос-Анджелес Лейкерс
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Фигурное катание / Этап Гран-при Японии. Произвольная программа
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Туктамышева заняла третье место на этапе Гран-при Японии
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Рика Кихира (Япония)
224,31
2
Сатоко Мияхара (Япония)
219,47
3
Елизавета Туктамышева (Россия)
219,02
закончен
Шахматы / Матч за шахматную корону. Вторая партия
18:00
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
1 - 1
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Бокс/ММА / Бой за титулы WBC, WBA, IBF и WBO
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КьевоБолонья
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03:00
Нью-Йорк РейнджерсВанкувер Кэнакс
не начался
04:30
Даллас СтарзКоламбус Блю Джекетс
не начался
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Химки ВЭФ
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Вашингтон УизардсОрландо Мэджик
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03:30
Торонто РэпторсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
03:30
Майами ХитФиладельфия Сиксерс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерФиникс Санз
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзБруклин Нетс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЮта Джаз
не начался
04:00
Чикаго БуллзДаллас Маверикс
не начался
06:00
Сакраменто КингзСан-Антонио Спёрс
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06:30
Лос-Анджелес КлипперсГолден Стэйт Уорриорз
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Милан Ювентус

Роналду против Игуаина: «Милан» проигрывает «Ювентусу». LIVE

Онлайн-трансляция матча 12-го тура Серии А «Милан» — «Ювентус»

«Милан» принимает туринский «Ювентус» в матче 12-го тура чемпионата Италии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
12-й тур  |   11 ноября 22:30   |  перерыв
Милан
0:1
Ювентус
Стадион «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)», Милан | Главный судья: Паоло Сильвио Маццолени (Бергамо, Италия)
Игуаин 41' (незабитый пенальти)
Манджукич 8'
Бенатиа 34'
Подробная статистика матча
Основные составы
99 (в)   Джанлуиджи Доннарумма
68 (з)   Рикардо Родригес
17 (з)   Кристиан Сапата
13 (з)   Алессио Романьоли
20 (з)   Иньяцио Абате
79 (п)   Франк Кессье
14 (п)   Тьемуэ Бакайоко
7 (п)   Самуэль Кастильехо
10 (п)   Хакан Чалханоглу
8 (н)    Сусо
9 (н)   Гонсало Игуаин 41'
1 (в)   Войцех Щенсны
20 (з)   Жоау Канселу
12 (з)   Алекс Сандро
4 (з)   Мехди Бенатиа 34'
3 (з)   Джорджо Кьеллини
5 (п)   Миралем Пьянич
14 (п)   Блез Матюиди
30 (п)   Родриго Бентанкур
17 (н)   Марио Манджукич 8'
10 (н)   Пауло Дибала
7 (н)   Криштиану Роналду
Запасной состав
25 (в)   Пепе Рейна
90 (в)   Антонио Доннарумма
2 (з)   Давиде Калабрия
56 (з)   Штефан Шимич
95 (з)   Раоуль Белланова
4 (п)   Хосе Маури
16 (п)   Андреа Бертолаччи
18 (п)   Риккардо Монтоливо
77 (п)   Ален Халилович
93 (п)   Диего Лашальт
11 (н)   Фабио Борини
63 (н)   Патрик Кутроне
21 (в)   Карло Пинсольо
22 (в)   Маттиа Перин
2 (з)   Маттиа Де
15 (з)   Андреа Барцальи
19 (з)   Леонардо Бонуччи
24 (з)   Даниэле Ругани
6 (п)   Сами Хедира
11 (н)   Дуглас Коста
18 (н)   Мойзе Кин
33 (н)   Федерико Бернардески
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'45+2
Перерыв! 0:1 по итогам первого тайма. С преимуществом «Ювентуса» развивалась у нас игра, но «Милан» упустил хороший шанс отыграться перед самым перерывом, когда Игуаин не реализовал пенальти. Тем интереснее игра ожидается после перерыва.
'45
Две минуты добавил арбитр к первому тайму.
'43
Потерял мяч в центре поля Игуаин, что едва не привело к опасной контратаке «Ювентуса». Однако, последний пас у чужой штрафной был не самым точным.
'41
Штанга! Игуаин с точки пробил в левый от себя угол ворот и Щенсны сумел парировать мяч в штангу!
'39
После передачи с правого фланга атаки в штрафную «Ювентуса» прокинул себе мяч на ход Игуаин, но угодил в руку Бенатиа, а арбитр пенальти не поставил. Однако, после просмотра повтора пенальти все же был назначен!
'37
Манджукич грамотно прикрыл мяч корпусом в центре поля и вынудил соперника сфолить. В этот раз обошлось без желтой карточки от арбитра.
'34
Бенатиа получил желтую карточку за грубый фол против Бакайоко в центре поля.
'33
Канселу подключился к атаке своей команды по правому флангу, но исполнил затем слишком высокую подачу в центр. Даже Роналду не имел шансов добраться до мяча.
'31
Миралем Пьянич неудачно пробил со штрафного с выгодной позиции в стенку из футболистов «Милана». Больше всего досталось в этом моменте голове Сапаты.
'29
Роналду получил пас на левом фланге атаки у чужой штрафной, грамотно прикрыл мяч корпусом и вынудил Кессье нарушить против себя правила.
'27
Канселу подключился к атаке своей команды по правому флангу, навесил в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Манджукич прямо в руки голкиперу.
'26
Сусо перестарался в борьбе за мяч на правом фланге атаки своей команды, нарушив правила против Алекса Сандро, что и зафиксировал арбитр.
'24
Длительное время контролируют мяч футболисты «Ювентуса» в эти минуты матча. Пауло Дибала поборолся на правом фланге и сумел заработать угловой.
'22
Роналду прошел вперед по правому флангу атаки и при попытке исполнить подачу в центр заработал для своей команды угловой. Дибала навесил с угла поля в центр чужой штрафной, где первым на мяче был соперник.
'20
Манджукич получил передачу от Канселу на правом фланге атаки, но сам затем просто покатил мяч в центр в ноги сопернику. Можно было лучше сыграть в этом моменте.
'18
Бакайоко приблизился к чужой штрафной по центру, но не сумел затем отдать точную передачу низом на ближайшего партнера по команде.
'16
Рикардо Родригес подключился к атаке своей команды по левому флангу, но исполнил затем невразумительную подачу далеко за лицевую линию поля.
'14
Роналду передал мяч Манджукичу на правом краю чужой штрафной, а тот набежал и попытался пробить, но ударил уж очень неточно.
'12
Теперь уже после подачи от Роналду едва не пробил снова головой Манджукич с линии вратарской, но в этот раз все же сумел его опередить Романьоли.
'10
Бентанкур прошел вперед по правому флангу атаки, исполнил подачу в центр чужой штрафной, но там первым на мяче был Кессье.
'8
Гол! 0:1! Алекс Сандро подключился к атаке своей команды по левому флангу, исполнил подачу на дальнюю штангу, где с линии вратарской Манджукич в борьбе с Рикардо Родригесом отправил мяч точно в цель.
'8
Бакайоко в борьбе с Канселу заработал штрафной на левом фланге атаки «Милана». Однако, подача Чалханоглу со стандартного положения пришлась в руки Щенсны.
'7
Роналду приблизился к чужой штрафной по левому флангу атаки, попытался на силу пробить, но отправил мяч заметно выше створа ворот.
'5
Теперь уже «Милану» удалось взять мяч под свой контроль. Сусо навесил с правого фланга атаки, но на перехвате уверенно сыграл Мехди Бенатиа.
'3
Территориальный перевес на стороне «Ювентуса» на стартовых минутах нашего матча. Хозяева пока в основном обороняются.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 12-го тура Серии А: «Милан» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.