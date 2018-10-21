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Нью-Йорк НиксБостон Селтикс
101:103
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Чикаго БуллзДетройт Пистонс
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03:00
Майами ХитШарлотт Хорнетс
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Даллас МавериксМиннесота Тимбервулвз
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Теннис / Теннис. ВТБ Кубок Кремля, женщины, финал
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Дарья Касаткина (Россия) — Онс Жабер (Тунис)
2:6, 7:6, 6:4
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Теннис / Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. Полуфинал
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СпартакДинамо М
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Детройт Ред УингзКаролина Харрикейнз
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Виннипег ДжетсСент-Луис Блюз
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05:00
Ванкувер КэнаксВашингтон Кэпиталз
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
Парма Химки
не начался
19:30
ЦСКА Калев
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:30
Торонто РэпторсШарлотт Хорнетс
не начался
02:30
Бостон СелтиксОрландо Мэджик
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзИндиана Пэйсерс
не начался
03:00
Милуоки БаксНью-Йорк Никс
не начался
03:30
Даллас МавериксЧикаго Буллз
не начался
04:00
Юта ДжазМемфис Гриззлиз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсВашингтон Уизардс
не начался
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Лос-Анджелес ЛейкерсСан-Антонио Спёрс
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Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
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Миланское дерби: «Интер» сражается с «Миланом». LIVE

Онлайн-трансляция матча 9-го тура Серии А «Интер» — «Милан»

«Интер» и «Милан» встречаются в рамках миланского дерби в матче 9-го тура чемпионата Италии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
9-й тур  |   21 октября 21:30   |  перерыв
Интер М
0:0
Милан
Стадион «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)», Милан | Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия)
Билья 20'
Чалханоглу 44'
Калабрия 45+2'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Самир Ханданович
2 (з)   Шиме Врсалько
6 (з)   Стефан де
37 (з)   Милан Шкриньяр
18 (п)   Квадво Асамоа
8 (п)   Матиас Весино
77 (п)   Марсело Брозович
14 (п)   Раджа Найнгголан 30'
44 (п)   Иван Перишич
16 (н)   Маттео Политано
9 (н)   Мауро Икарди
99 (в)   Джанлуиджи Доннарумма
2 (з)   Давиде Калабрия 45'
68 (з)   Рикардо Родригес
22 (з)   Матео Мусаккио
13 (з)   Алессио Романьоли
21 (п)   Лукас Билья 20'
79 (п)   Франк Кессье
5 (п)   Джакомо Бонавентура
10 (п)   Хакан Чалханоглу 44'
9 (н)   Гонсало Игуаин
8 (н)    Сусо
Запасной состав
27 (в)   Даниэле Паделли
13 (з)   Андреа Раноккия
23 (з)   Жоао Миранда
29 (з)    Далберт
33 (з)   Данило Д'Амброзио
20 (п)   Борха Валеро 30'
5 (п)   Роберто Гальярдини
15 (п)   Жоау Мариу
87 (п)   Антонио Кандрева
10 (н)   Лаутаро Мартинес
11 (н)   Бальде Кейта
25 (в)   Пепе Рейна
90 (в)   Антонио Доннарумма
17 (з)   Кристиан Сапата
20 (з)   Иньяцио Абате
33 (з)   Маттиа Кальдара
4 (п)   Хосе Маури
7 (п)   Самуэль Кастильехо
14 (п)   Тьемуэ Бакайоко
16 (п)   Андреа Бертолаччи
93 (п)   Диего Лашальт
11 (н)   Фабио Борини
63 (н)   Патрик Кутроне
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'45+4
Марко Гуида даёт свисток на перерыв! Миланское дерби пока без забитых мячей — 0:0 на табло. За первый тайм обменялись принципиальные соперники голами из положения вне игры. «Интер» более остро атаковал, но и «Милан» не забывал напрягать оборону чёрно-синих.
'45+4
У Сусо откровенно не получился удар из-за штрафной — мяч прошёл далеко от створа ворот «Интера».
'45+3
«Интер» едва не убежал в опасную контратаку после корнера соперника.
'45+2
Калабрия не смог в пределах правил остановить Брозовича — очередной «горчичник» для «Милана».
'45+2
Игуаина удар накрыт уже из чужой штрафной! А затем «Милан» выжал угловой из атаки правым краем.
'45+1
Четыре минуты главный арбитр добавил к первому тайму.
'44
Чалханоглу удостоился жёлтой карточки.
'44
Прострел от левого края в центр штрафной «Милана», Весино без помех ударом с левой ноги запустил мяч выше ворот!
'43
Разыграли красно-черные угловой, последовала подача в штрафную, мяч от спины Романьоли полетел к дальней штанге, а Мусаккио из офсайда уже забивал!
'41
Икарди уже из штрафной пробивал по воротам, но Романьоли в подкате мяч блокировал!
'40
Чалханоглу на дальний угол вратарской мяч навесил, но получилось точно на голову Асамоа.
'39
Врсалько вырезал мяч в штрафную соперника, Икарди даже в падении не дотянулся до мяча, но был очень близок к этому.
'37
«Интер» продолжает играть первым номером, а «Милан» пока доверяет своим контратакам.
'35
Доннарумма в игре после ещё одного удара Икарди! На этот раз голкипер «россонери» мяч уверенно поймал.
'32
После корнера «Интера» Икарди с подбора пробивал по воротам — перекладина!
'30
Валеро заменил травмированного Найнгголана.
'30
Вынужденная замена у «нерадзурри».
'29
Передача от левой бровки в штрафную «Интера», небольшой рикошет по пути лишь помог Хандановичу мяч забрать в руки.
'27
Найнгголан просит замену. Сказалось то столкновение в центре поля.
'26
Перишич загрузил мяч в чужую штрафную, Икарди плохо обработал, а уже затем был вынужден Мауро нарушать правила.
'24
Родригес подключился в атаку «Милана» и пробил с дальней дистанции — промах.
'22
Пошли угловые от «Интера». Доннарумма хорош на линии ворот после подач с флангов.
'20
Билья с большим трудом поднялся с газона, а судья ему сразу же показал жёлтую карточку за фол против Найнгголана.
'18
Серьёзный стык в центре поля. Найнгголан и Билья пострадали.
'16
Брозович жёстко сыграл против Кессье — фол, который мог и заставить рефери достать жёлтую карточку из кармана.
'15
После углового удара «Интера» Доннарумма кулаком мяч выбил подальше от своих ворот.
'14
После прострела Политано от правого края штрафной мяч едва не отрикошетил в ворота «Милана» от одного из защитников!
'13
Брозович выполнил подачу на дальнюю штангу, Икарди послал мяч в сетку ворот, но уже из положения вне игры!
'11
Аккуратно команды действуют в стартовые минуты матча. Вратари пусть и не скучают, но пока без работы.
'9
Чалханоглу не исполнил пас под игру в «стенку», но мяч всё-таки подхватил сам и пробил из-за штрафной площади — мимо.
'7
Долго «Интер» контролировал мяч, но первая же передача на фланг под обострение получилась в аут.
'5
Атака с ходу у красно-чёрных застопорилась у штрафной соперника, Сусо уже вторым темпом пробивал по воротам издали — неточно.
'3
«Милан» держит мяч на своей половине поля, а «Интер» включает прессинг, пусть и не слишком высокий.
'1
Матч начался! С центра поля мяч разыграли футболисты «Милана» — номинальные гости.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура Серии А: «Интер» — «Милан». Начало миланского дерби запланировано на 21:30 по московскому времени.