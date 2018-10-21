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Трансляция
С конца
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'45+4
Марко Гуида даёт свисток на перерыв! Миланское дерби пока без забитых мячей — 0:0 на табло. За первый тайм обменялись принципиальные соперники голами из положения вне игры. «Интер» более остро атаковал, но и «Милан» не забывал напрягать оборону чёрно-синих.
'45+4
У Сусо откровенно не получился удар из-за штрафной — мяч прошёл далеко от створа ворот «Интера».
'45+3
«Интер» едва не убежал в опасную контратаку после корнера соперника.
'45+2
'45+2
Игуаина удар накрыт уже из чужой штрафной! А затем «Милан» выжал угловой из атаки правым краем.
'45+1
Четыре минуты главный арбитр добавил к первому тайму.
'44
'44
Прострел от левого края в центр штрафной «Милана», Весино без помех ударом с левой ноги запустил мяч выше ворот!
'43
Разыграли красно-черные угловой, последовала подача в штрафную, мяч от спины Романьоли полетел к дальней штанге, а Мусаккио из офсайда уже забивал!
'41
Икарди уже из штрафной пробивал по воротам, но Романьоли в подкате мяч блокировал!
'40
Чалханоглу на дальний угол вратарской мяч навесил, но получилось точно на голову Асамоа.
'39
Врсалько вырезал мяч в штрафную соперника, Икарди даже в падении не дотянулся до мяча, но был очень близок к этому.
'37
«Интер» продолжает играть первым номером, а «Милан» пока доверяет своим контратакам.
'35
Доннарумма в игре после ещё одного удара Икарди! На этот раз голкипер «россонери» мяч уверенно поймал.
'32
После корнера «Интера» Икарди с подбора пробивал по воротам — перекладина!
'30
'30
'29
Передача от левой бровки в штрафную «Интера», небольшой рикошет по пути лишь помог Хандановичу мяч забрать в руки.
'27
Найнгголан просит замену. Сказалось то столкновение в центре поля.
'26
Перишич загрузил мяч в чужую штрафную, Икарди плохо обработал, а уже затем был вынужден Мауро нарушать правила.
'24
Родригес подключился в атаку «Милана» и пробил с дальней дистанции — промах.
'22
Пошли угловые от «Интера». Доннарумма хорош на линии ворот после подач с флангов.
'20
'18
Серьёзный стык в центре поля. Найнгголан и Билья пострадали.
'16
Брозович жёстко сыграл против Кессье — фол, который мог и заставить рефери достать жёлтую карточку из кармана.
'15
После углового удара «Интера» Доннарумма кулаком мяч выбил подальше от своих ворот.
'14
После прострела Политано от правого края штрафной мяч едва не отрикошетил в ворота «Милана» от одного из защитников!
'13
Брозович выполнил подачу на дальнюю штангу, Икарди послал мяч в сетку ворот, но уже из положения вне игры!
'11
Аккуратно команды действуют в стартовые минуты матча. Вратари пусть и не скучают, но пока без работы.
'9
Чалханоглу не исполнил пас под игру в «стенку», но мяч всё-таки подхватил сам и пробил из-за штрафной площади — мимо.
'7
Долго «Интер» контролировал мяч, но первая же передача на фланг под обострение получилась в аут.
'5
Атака с ходу у красно-чёрных застопорилась у штрафной соперника, Сусо уже вторым темпом пробивал по воротам издали — неточно.
'3
«Милан» держит мяч на своей половине поля, а «Интер» включает прессинг, пусть и не слишком высокий.
'1
Матч начался! С центра поля мяч разыграли футболисты «Милана» — номинальные гости.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура Серии А: «Интер» — «Милан». Начало миланского дерби запланировано на 21:30 по московскому времени.