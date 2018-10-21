'45+4

Марко Гуида даёт свисток на перерыв! Миланское дерби пока без забитых мячей — 0:0 на табло. За первый тайм обменялись принципиальные соперники голами из положения вне игры. «Интер» более остро атаковал, но и «Милан» не забывал напрягать оборону чёрно-синих.