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Трансляция
С конца
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'45
Перерыв! 0:2 по итогам первого тайма нашего матча. Уверенное преимущество «Ювентуса» справедливо воплотилось в два забитых мяча. Пока ничего неприятностей для команды Аллегри сегодня не предвещает.
'43
После подачи с фланга нанес удар по воротам Манджукич, но выручил свою команду в этом моменте Скуффет.
'41
Канселу прорвался вперед по правому флангу атаки, попытался отпасовать в центр на Дибалу, но против аргентинца на опережение сыграл защитник.
'39
Длительное время контролируют мяч футболисты «Ювентуса» сейчас поблизости от центра поля. Могут теперь позволить себе никуда не торопиться гости.
'37
'36
Момент у «Ювентуса»! Канселу прострелил с правого края чужой штрафной во вратарскую, где Манджукич пробил из убойной позиции, но прямо во вратаря.
'33
'32
После подачи с углового левого фланга в район вратарской уверенно на выходе сыграл Щенсны.
'30
Самир подключился к атаке своей команды по левому флангу, прорвался в чужую штрафную и прострелил низом в центр, но мяч от соперника ушел на угловой.
'28
Пока довольно спокойно развивается у нас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'26
Повреждение получил Фофана. Пауза у нас в игре.
'24
Длительное время контролируют мяч футболисты «Ювентуса» на чужой половине поля, но обострить игру у чужих ворот пока не получается.
'22
Прошла подача на Роналду в штрафную «Удинезе» и Криштиану попытался головой сбросить мяч на Матуиди, но вышло не очень точно.
'20
Пьянич решился на удар из-за пределов штрафной в направлении ближней девятки ворот, но мяч пролетел в метре от цели.
'19
Самир подключился к атаке своей команды по левому флангу, но надежно сыграл против него в отборе Канселу, отобрав мяч.
'17
Прошла подача с правого фланга в центр штрафной «Удинезе», где нанес удар головой Роналду, но мяч полетел далеко от створа ворот.
'15
Пьянич отпасовал с углового низом на Канселу, а тот затем навесил во вратарскую, где первым на мяче был один из соперников.
'13
Кьеллини с нарушением правил сыграл против Ласаньи в районе центра поля. Обошлось пока без желтой карточки.
'11
Длительное время «Ювентус» контролирует мяч на чужой половине поля. Однако, пока довольно успешно обороняются хозяева.
'9
После прострела с правого фланга атаки в центр на линию вратарской попытался в касание пробить Матуиди, но в последний момент сумел его блокировать соперник.
'7
Роналду вышел на ударную позицию у чужой штрафной, мощно пробил и мяч после рикошета улетел на угловой. Пьянич навесил с угла поля, но безрезультатно.
'5
Бехрами прошел вперед по флангу, исполнил заброс в чужую штрафную, откуда мяч был вынесен на угловой. Подача с угла поля к завершающему удару не привела.
'3
Канселу на скорости прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, попытался прострелить в центр, но на пути у мяча оказался соперник.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура Серии А: «Удинезе» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.