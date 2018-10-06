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1:1
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0:0
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Авангард КЧертаново
2:1
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РоторКраснодар-2
1:0
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ФакелМордовия
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1:2
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02:00
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Баффало СэйбрзНью-Йорк Рейнджерс
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03:00
Сент-Луис БлюзЧикаго Блэкхоукс
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не начался
04:00
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не начался
05:00
Калгари ФлэймзВанкувер Кэнакс
не начался
Фигурное катание /
13:30
Тараканова выиграла этап юниорского Гран-при в Любляне
1
Анастасия Тараканова (Россия)
190,05
2
Анна Тарусина (Россия)
188,24
3
Хэ Ин Ли (Южная Корея)
180,48
закончен
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11:30
ЕнисейСпартак М
не начался
14:00
АхматАнжи
не начался
16:30
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АталантаСампдория
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ЛациоФиорентина
не начался
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МиланКьево
не начался
19:00
НаполиСассуоло
не начался
21:30
СПАЛИнтер М
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ФулхэмАрсенал
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СаутгемптонЧелси
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ЛиверпульМанчестер Сити
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ЛьвовДесна
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Динамо КОлимпик Д
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18:00
МонакоРенн
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ПСЖЛион
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КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралТрактор
не начался
10:00
АмурМеталлург Мг
не начался
12:30
Куньлунь Ред СтарАвтомобилист
не начался
13:30
СибирьДинамо Р
не начался
14:00
БарысСлован
не начался
16:00
АвангардЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
00:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
02:00
Чикаго БлэкхоуксТоронто Мэйпл Лифс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзДетройт Ред Уингз
не начался
Единая лига ВТБ
11:00
Астана ЦСКА
не начался
16:30
Цмоки-Минск Зелена Гура
не начался
17:00
Нижний Новгород Калев
не начался
18:00
УНИКС Автодор
не начался
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Удинезе Ювентус

Серия А. Роналду обыгрывает «Удинезе». LIVE

Онлайн-трансляция матча «Удинезе» — «Ювентус» в чемпионате Италии

Туринский «Ювентус» играет на выезде с «Удинезе» в чемпионате Италии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
8-й тур  |   06 октября 19:00   |  перерыв
Удинезе
0:2
Ювентус
Стадион «Дачия Арена - Фриули», Удине | Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия)
Бентанкур 33'
Роналду 37'
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Симоне Скуффет
19 (з)   Йенс Ларсен
3 (з)    Самир
5 (з)   Виллиам Трост-Эконг
17 (з)   Брам Нуйтинк
11 (п)   Валон Бехрами
72 (п)   Антонин Барак
6 (п)   Секо Фофана
38 (п)   Роландо Мандрагора
10 (п)   Родриго Де
15 (н)   Кевин Ласанья
1 (в)   Войцех Щенсны
20 (з)   Жоау Канселу
12 (з)   Алекс Сандро
19 (з)   Леонардо Бонуччи
3 (з)   Джорджо Кьеллини
5 (п)   Миралем Пьянич
30 (п)   Родриго Бентанкур 33'
14 (п)   Блез Матюиди
17 (н)   Марио Манджукич
10 (н)   Пауло Дибала
7 (н)   Криштиану Роналду 37'
Запасной состав
1 (в)   Хуан Муссо
88 (в)    Николас
2 (з)   Молла Вагё
4 (з)   Николас Опоку
7 (з)   Джузеппе Пеццелла
18 (з)   Хидде тер
21 (п)   Симоне Понтиссо
23 (п)   Игнасио Пуссетто
77 (п)   Марко Д'Алессандро
9 (н)   Фелипе Визеу
16 (н)   Дарвин Мачис
91 (н)   Лукаш Теодорчик
21 (в)   Карло Пинсольо
22 (в)   Маттиа Перин
2 (з)   Маттиа Де
4 (з)   Мехди Бенатиа
15 (з)   Андреа Барцальи
16 (п)   Хуан 
23 (п)   Эмре Джан
18 (н)   Мойзе Кин
33 (н)   Федерико Бернардески
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Трансляция
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'45
Перерыв! 0:2 по итогам первого тайма нашего матча. Уверенное преимущество «Ювентуса» справедливо воплотилось в два забитых мяча. Пока ничего неприятностей для команды Аллегри сегодня не предвещает.
'43
После подачи с фланга нанес удар по воротам Манджукич, но выручил свою команду в этом моменте Скуффет.
'41
Канселу прорвался вперед по правому флангу атаки, попытался отпасовать в центр на Дибалу, но против аргентинца на опережение сыграл защитник.
'39
Длительное время контролируют мяч футболисты «Ювентуса» сейчас поблизости от центра поля. Могут теперь позволить себе никуда не торопиться гости.
'37
Гол! 0:2! Прошла передача от Бентанкура низом на Роналду на линию чужой штрафной, после чего Криштиану выстрелом в касание поразил дальний угол ворот!
'36
Момент у «Ювентуса»! Канселу прострелил с правого края чужой штрафной во вратарскую, где Манджукич пробил из убойной позиции, но прямо во вратаря.
'33
Гол! 0:1! Бентанкур отпасовал у чужой штрафной правее на Канселу, а тот исполнил ответную подачу во вратарскую, где уругваец ударом головой замкнул этот пас.
'32
После подачи с углового левого фланга в район вратарской уверенно на выходе сыграл Щенсны.
'30
Самир подключился к атаке своей команды по левому флангу, прорвался в чужую штрафную и прострелил низом в центр, но мяч от соперника ушел на угловой.
'28
Пока довольно спокойно развивается у нас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'26
Повреждение получил Фофана. Пауза у нас в игре.
'24
Длительное время контролируют мяч футболисты «Ювентуса» на чужой половине поля, но обострить игру у чужих ворот пока не получается.
'22
Прошла подача на Роналду в штрафную «Удинезе» и Криштиану попытался головой сбросить мяч на Матуиди, но вышло не очень точно.
'20
Пьянич решился на удар из-за пределов штрафной в направлении ближней девятки ворот, но мяч пролетел в метре от цели.
'19
Самир подключился к атаке своей команды по левому флангу, но надежно сыграл против него в отборе Канселу, отобрав мяч.
'17
Прошла подача с правого фланга в центр штрафной «Удинезе», где нанес удар головой Роналду, но мяч полетел далеко от створа ворот.
'15
Пьянич отпасовал с углового низом на Канселу, а тот затем навесил во вратарскую, где первым на мяче был один из соперников.
'13
Кьеллини с нарушением правил сыграл против Ласаньи в районе центра поля. Обошлось пока без желтой карточки.
'11
Длительное время «Ювентус» контролирует мяч на чужой половине поля. Однако, пока довольно успешно обороняются хозяева.
'9
После прострела с правого фланга атаки в центр на линию вратарской попытался в касание пробить Матуиди, но в последний момент сумел его блокировать соперник.
'7
Роналду вышел на ударную позицию у чужой штрафной, мощно пробил и мяч после рикошета улетел на угловой. Пьянич навесил с угла поля, но безрезультатно.
'5
Бехрами прошел вперед по флангу, исполнил заброс в чужую штрафную, откуда мяч был вынесен на угловой. Подача с угла поля к завершающему удару не привела.
'3
Канселу на скорости прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, попытался прострелить в центр, но на пути у мяча оказался соперник.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура Серии А: «Удинезе» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.