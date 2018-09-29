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Экзамен для Роналду: «Ювентус» побеждает «Наполи». LIVE

Онлайн матча чемпионата Италии по футболу «Ювентус» — «Наполи»

Туринский «Ювентус» встречается с «Наполи» в матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
7-й тур  |   29 сентября 19:00   |  закончен
Ювентус
3:1
Наполи
Стадион «Альянц - Ювентус», Турин | Главный судья: Лука Банти (Ливорно, Италия)
Манджукич 26'
Манджукич 49'
Бонуччи 60'
Канселу 69'
Бонуччи 76'
Сандро 85'
Мертенс 10'
Руй 24'
Кулибали 40'
Хюсай 55'
Руй 58'
Инсинье 60'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Войцех Щенсны
12 (з)   Алекс Сандро 85'
20 (з)   Жоау Канселу 69'
3 (з)   Джорджо Кьеллини
19 (з)   Леонардо Бонуччи 60' 76'
14 (п)   Блез Матюиди
5 (п)   Миралем Пьянич
23 (п)   Эмре Джан 62'
17 (н)   Марио Манджукич 26' 49'
10 (н)   Пауло Дибала
7 (н)   Криштиану Роналду
25 (в)   Давид Оспина
6 (з)   Мариу Руй 24' 58'
23 (з)   Эльсеид Хюсай 55'
33 (з)   Рауль Альбиоль
26 (з)   Калиду Кулибали 40'
17 (п)   Марек Гамшик 70'
5 (п)   Маркес Аллан
20 (п)   Пётр Зелиньски 61'
14 (п)   Дрис Мертенс 61' 10'
24 (н)   Лоренцо Инсинье 60'
7 (н)   Хосе Кальехон
Запасной состав
22 (в)   Маттиа Перин
21 (в)   Карло Пинсольо
4 (з)   Мехди Бенатиа
24 (з)   Даниэле Ругани
15 (з)   Андреа Барцальи
30 (п)   Родриго Бентанкур 62'
16 (п)   Хуан 
33 (н)   Федерико Бернардески
18 (н)   Мойзе Кин
27 (в)   Орестис Карнезис
22 (в)   Алессандро Д'Андреа
2 (з)   Кевин Малку 61'
13 (з)   Себастьяно Луперто
19 (з)   Никола Максимович
8 (п)   Фабиан Руис 70'
30 (п)   Марко Рог
11 (п)   Адам Уна
42 (п)   Амаду Диавара
99 (н)   Аркадиуш Милик 61'
9 (н)   Симоне Верди
Самоечитаемое
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'90+5
Финальный свисток! 3:1 по итогам нашего матча в пользу «Ювентуса». Хорошее начало матча в исполнении «Наполи» не позволило гостям зацепиться за очки в Турине. После быстро пропущенного гола подопечные Аллегри уверенно доказали, что именно они сильнее на футбольном поле.
'90+3
Бернардески отпасовал низом на левый край чужой штрафной, где Роналду устремился к мячу, но против Криштиану в последний момент на опережение сыграл Хюсай.
'90+1
Пять минут добавил арбитр к основному времени матча.
'89
Бентанкур с нарушением правил остановил Аллана в центральной зоне у своей штрафной. Может быть опасный стандарт у неаполитанцев. Однако, Инсинье неудачно пробил в стенку из футболистов «Ювентуса».
'87
Инсинье получил возможность для удара по воротам метров с 30-ти, но отправил мяч мимо створа ворот.
'85
Алекс Сандро получил желтую карточку за грубую игру.
'84
Вышел на поле Куадрадо.
'84
Замена у «Ювентуса». Ушел с поля Манджукич.
'81
Роналду мог снова убежать один на один по центру, но забрался при этом во вне игры.
'79
Роналду вышел один на один по месту левого форварда после провала обороны «Наполи», но пробил с близкой дистанции прямо во вратаря.
'78
Похоже, что теперь уже все ясно с итоговым результатом встречи. Не удастся неаполитанцам в меньшинстве отыграть два гола в гостях против «Ювентуса».
'76
Гол! 3:1! После подачи с углового с правого фланга на ближнюю штангу Роналду головой сбросил мяч во вратарскую, где Бонуччи с нескольких метров переправил мяч точно в цель.
'76
Теперь уже «Ювентус» пробует длительное время контролировать мяч. Все же лучшая оборона — это атака..
'74
Альбиоль исполнил длинную передачу из глубины поля в направлении Милика, но того с нарушением правил остановил Бонуччи.
'72
Момент у «Наполи»! Милик передал мяч Кальехону на линии чужой штрафной, а тот нанес удар из убойной позиции, но спас свою команду Щенсны!
'70
Вышел на поле Фабиан Руис.
'70
Замена у «Наполи». Ушел с поля Гамшик.
'69
Кулибали подключился к атаке своей команды по левому флангу и был остановлен откровенным фолом со стороны Канселу.
'66
В меньшинстве сейчас пробуют больше контролировать мяч и проводить свои атаки футболисты «Наполи». Однако, до опасных моментов дело почти не доходит.
'64
Вышел на поле Бернардески.
'64
Замена у «Ювентуса». Ушел с поля Дибала.
'61
Вышел на поле Кевин Малку.
'61
Замена у «Наполи». Ушел с поля Мертенс.
'61
Вышел на поле Бентанкур.
'61
Замена у «Ювентуса». Ушел с поля Эмре Джан.
'61
Вышел на поле Милик.
'61
Замена у «Наполи». Зелиньски ушел с поля.
'60
Инсинье также получил желтую карточку также после споров с соперниками.
'60
Бонуччи получил желтую карточку по итогам споров после удаления.
'59
Мариу Руй сыграл прямой ногой против Дибалы поблизости от центра поля и получил за это вторую желтую карточку.
'57
Мертенс на скорости вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки, на исполнение пробил по воротам, но Щенсны уверенно среагировал.
'55
Хюсай получил желтую карточку за грубый фол против Алекса Сандро на правом фланге атаки своей команды.
'53
Кальехон исполнил подачу с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, но там уверенно на перехвате сыграл соперник.
'51
Зелиньски вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и исполнил прострел на дальнюю штангу, где против Кальехона на опережение сыграл Кьеллини.
'49
Гол! 2:1! Роналду приблизился к чужой штрафной по центру и нанес удар в ближнюю штангу ворот Оспины. От каркаса ворот мяч отскочил к Манджукичу, а тот отправил его точно в цель.
'48
Длительное время контролируют мяч футболисты «Наполи» на первых минутах второго тайма. Снова пробуют гости завладеть инициативой.
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 1:1 по итогам первого тайма нашего матча. Зрелищной получилась игра в первые сорок пять минут поединка с обоюдными шансами на успех. Правда, после забитого мяча «Наполи» всецело доминировали на футбольном поле уже футболисты «Ювентуса».
'44
Марио Руй приблизился к чужой штрафной по левому флангу атаки, решился на удар по воротам, но отправил мяч мимо дальнего угла.
'42
Жоау Канселу решился на удар по воротам из-за пределов штрафной, но мяч полетел не слишком сильно и прямо в руки Оспине.
'40
Калиду Кулибали получил желтую карточку за грубый фол против устремившегося в прорыв по правому флангу атаки Роналду.
'38
Дибала попытался продвинуться вперед от центра поля, но получил болезненный удар по ногам со стороны Зелиньски.
'36
Кьеллини неожиданно получил пас на левом фланге атаки у чужой штрафной, исполнил подачу в центр, но там уверенно на выходе сыграл Оспина.
'34
Канселу подключился к атаке своей команды по правому флангу, исполнил подачу во вратарскую, где уверенно на выходе сыграл Оспина.
'32
Манджукич получил передачу на правом фланге атаки, но сам затем отдал слишком сильный и неточный пас за лицевую линию поля.
'30
После подачи с углового с правого фланга атаки пробил с левого края чужой штрафной Эмре Джан, но отправил мяч значительно выше створа ворот.
'29
Криштиану Роналду нанес пушечный удар со штрафного с левого фланга атаки, но Оспина в потрясающем прыжке вытащил этот мяч! Пытались сыграть на добивании Пьянич и Кьеллини, но их удары были блокированы.
'28
Алан нарушил правила против Роналду на левом фланге атаки «Ювентуса». Может быть опасный стандарт.
'26
Гол! 1:1! Роналду здорово разобрался с Хюсаем на левом фланге атаки, исполнил подачу в центр на линию вратарской, где Манджукич ударом головой отправил мяч в сетку ворот.
'24
Мариу Руй получил желтую карточку за грубый фол против Пьянича.
'23
Дибала взял игру на себя на правом фланге атаки, но здорово сыграл в отборе против аргентинца Калиду Кулибали.
'21
Канселу устремился в скоростной прорыв по правому флангу атаки, но здорово сыграл против него в подкате в этом моменте Марио Руи.
'19
Алану досталось в жестком столкновении с Эмре Джаном. Пауза у нас в игре.
'17
Несколько прибавили сейчас в атакующей активности хозяева поля, но пока недостаточно. Успешно отбиваются гости.
'15
Кьеллини подключился к атаке своей команды по центру, нанес удар низом из-за пределов штрафной, но отправил мяч далеко от цели.
'14
Роналду по центру прорвался в чужую штрафную, но затем пробил слабо и достаточно прямолинейно — прямо в руки Оспине.
'12
Сильное начало сегодняшнего матча выдали неаполитанцы и вполне заслуженно повели в счете. Теперь нужно прибавлять в атакующих действиях туринцам.
'10
Гол! 0:1! Бонуччи грубо ошибся с передачей у своей штрафной. В результате Алан классным пасом нашел на правом краю чужой штрафной Кальехона, а тот передал мяч в центр на пустые ворота Мертенсу. Бельгийцу оставалось с близкой дистанции не промахнуться.
'9
Роналду обыгрался с Пьяничем в 25-ти метрах от ворот и мощно пробил под перекладину ворот. Оспина переправил этот мяч на угловой, который туринцы разыграли неудачно.
'9
Инсинье на скорости приблизился к чужой штрафной по левому флангу атаки, на исполнение попытался пробить, но уверенно в рамке сыграл Щенсны.
'7
Штанга! Зелиньски получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной, мощно пробил, но отправил мяч в штангу ворот Щенсны!
'5
Лучше контролируют мяч футболисты «Наполи» на первых минутах нашего матча. В основном пока обороняются хозяева.
'3
Кьеллини исполнил длинную передачу на левый фланг атаки, но там Криштиану Роналду лишь проводил мяч за боковую линию поля.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча седьмого тура Серии А: «Ювентус» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.