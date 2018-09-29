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Трансляция
С конца
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'90+5
'90+3
Бернардески отпасовал низом на левый край чужой штрафной, где Роналду устремился к мячу, но против Криштиану в последний момент на опережение сыграл Хюсай.
'90+1
Пять минут добавил арбитр к основному времени матча.
'89
Бентанкур с нарушением правил остановил Аллана в центральной зоне у своей штрафной. Может быть опасный стандарт у неаполитанцев. Однако, Инсинье неудачно пробил в стенку из футболистов «Ювентуса».
'87
Инсинье получил возможность для удара по воротам метров с 30-ти, но отправил мяч мимо створа ворот.
'85
'84
'84
'81
Роналду мог снова убежать один на один по центру, но забрался при этом во вне игры.
'79
Роналду вышел один на один по месту левого форварда после провала обороны «Наполи», но пробил с близкой дистанции прямо во вратаря.
'78
Похоже, что теперь уже все ясно с итоговым результатом встречи. Не удастся неаполитанцам в меньшинстве отыграть два гола в гостях против «Ювентуса».
'76
'76
Теперь уже «Ювентус» пробует длительное время контролировать мяч. Все же лучшая оборона — это атака..
'74
Альбиоль исполнил длинную передачу из глубины поля в направлении Милика, но того с нарушением правил остановил Бонуччи.
'72
Момент у «Наполи»! Милик передал мяч Кальехону на линии чужой штрафной, а тот нанес удар из убойной позиции, но спас свою команду Щенсны!
'70
'70
'69
'66
В меньшинстве сейчас пробуют больше контролировать мяч и проводить свои атаки футболисты «Наполи». Однако, до опасных моментов дело почти не доходит.
'64
'64
'61
'61
'61
'61
'61
'61
'60
'60
'59
'57
Мертенс на скорости вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки, на исполнение пробил по воротам, но Щенсны уверенно среагировал.
'55
'53
Кальехон исполнил подачу с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, но там уверенно на перехвате сыграл соперник.
'51
Зелиньски вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и исполнил прострел на дальнюю штангу, где против Кальехона на опережение сыграл Кьеллини.
'49
Гол! 2:1! Роналду приблизился к чужой штрафной по центру и нанес удар в ближнюю штангу ворот Оспины. От каркаса ворот мяч отскочил к Манджукичу, а тот отправил его точно в цель.
'48
Длительное время контролируют мяч футболисты «Наполи» на первых минутах второго тайма. Снова пробуют гости завладеть инициативой.
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 1:1 по итогам первого тайма нашего матча. Зрелищной получилась игра в первые сорок пять минут поединка с обоюдными шансами на успех. Правда, после забитого мяча «Наполи» всецело доминировали на футбольном поле уже футболисты «Ювентуса».
'44
Марио Руй приблизился к чужой штрафной по левому флангу атаки, решился на удар по воротам, но отправил мяч мимо дальнего угла.
'42
Жоау Канселу решился на удар по воротам из-за пределов штрафной, но мяч полетел не слишком сильно и прямо в руки Оспине.
'40
'38
Дибала попытался продвинуться вперед от центра поля, но получил болезненный удар по ногам со стороны Зелиньски.
'36
Кьеллини неожиданно получил пас на левом фланге атаки у чужой штрафной, исполнил подачу в центр, но там уверенно на выходе сыграл Оспина.
'34
Канселу подключился к атаке своей команды по правому флангу, исполнил подачу во вратарскую, где уверенно на выходе сыграл Оспина.
'32
Манджукич получил передачу на правом фланге атаки, но сам затем отдал слишком сильный и неточный пас за лицевую линию поля.
'30
После подачи с углового с правого фланга атаки пробил с левого края чужой штрафной Эмре Джан, но отправил мяч значительно выше створа ворот.
'29
Криштиану Роналду нанес пушечный удар со штрафного с левого фланга атаки, но Оспина в потрясающем прыжке вытащил этот мяч! Пытались сыграть на добивании Пьянич и Кьеллини, но их удары были блокированы.
'28
Алан нарушил правила против Роналду на левом фланге атаки «Ювентуса». Может быть опасный стандарт.
'26
'24
'23
Дибала взял игру на себя на правом фланге атаки, но здорово сыграл в отборе против аргентинца Калиду Кулибали.
'21
Канселу устремился в скоростной прорыв по правому флангу атаки, но здорово сыграл против него в подкате в этом моменте Марио Руи.
'19
Алану досталось в жестком столкновении с Эмре Джаном. Пауза у нас в игре.
'17
Несколько прибавили сейчас в атакующей активности хозяева поля, но пока недостаточно. Успешно отбиваются гости.
'15
Кьеллини подключился к атаке своей команды по центру, нанес удар низом из-за пределов штрафной, но отправил мяч далеко от цели.
'14
Роналду по центру прорвался в чужую штрафную, но затем пробил слабо и достаточно прямолинейно — прямо в руки Оспине.
'12
Сильное начало сегодняшнего матча выдали неаполитанцы и вполне заслуженно повели в счете. Теперь нужно прибавлять в атакующих действиях туринцам.
'10
'9
Роналду обыгрался с Пьяничем в 25-ти метрах от ворот и мощно пробил под перекладину ворот. Оспина переправил этот мяч на угловой, который туринцы разыграли неудачно.
'9
Инсинье на скорости приблизился к чужой штрафной по левому флангу атаки, на исполнение попытался пробить, но уверенно в рамке сыграл Щенсны.
'7
Штанга! Зелиньски получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной, мощно пробил, но отправил мяч в штангу ворот Щенсны!
'5
Лучше контролируют мяч футболисты «Наполи» на первых минутах нашего матча. В основном пока обороняются хозяева.
'3
Кьеллини исполнил длинную передачу на левый фланг атаки, но там Криштиану Роналду лишь проводил мяч за боковую линию поля.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча седьмого тура Серии А: «Ювентус» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.